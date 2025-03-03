برامج مساعدي الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - تايوان

Fathom

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Fathom AI Notetaker هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات. وهو يركز على تلخيص الاجتماعات بشكل فوري، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحادثات بدلاً من توثيق التفاصيل. تعمل الأداة عن طريق تسجيل ونسخ وإبراز وتلخيص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها أثناء الاجتماعات. بعد الاجتماع، يقدم Fathom ملخصات تكون جاهزة خلال إطار زمني موجز بعد نهاية الاجتماع. بالإضافة إلى النسخ والملخص، يقدم Fathom أيضًا خيار مشاركة مقاطع من أجزاء محددة من الاجتماعات، والتي يمكن أن تكون مفيدة لتوفير السياق للزملاء أو المالكون. بالإضافة إلى وظائفه، يقوم Fathom تلقائيًا بمزامنة ملخصات الاجتماعات والمهام مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالمستخدم، مما يوفر للمستخدمين وقتًا كبيرًا في مهام إدخال البيانات بعد الاجتماع. تم تصميم Fathom ليكون متوافقًا مع العديد من منصات ولغات مؤتمرات الفيديو، ويدعم حاليًا 28 لغة منطوقة عالميًا، مما يجعله أداة مرنة للفرق أو الشركات الدولية. تتكامل الأداة أيضًا مع مجموعة متنوعة من أدوات مكان العمل الشائعة، مما يتيح للمستخدمين نسخ/لصق الملخصات وعناصر العمل بسهولة في Slack أو Google Docs أو Gmail أو برامج إدارة المهام الأخرى. تسلط تعليقات العملاء الضوء على كفاءة الأداة وسهولة استخدامها وقدرتها على المساعدة في الإنتاجية والمشاركة الشاملة في المحادثة أثناء الاجتماعات.