برامج مساعدي الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - الهند الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل مساعدو الاجتماعات بتقنية الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة وإنتاجية الاجتماعات من خلال أتمتة المهام المختلفة المتعلقة بالاجتماعات. من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، تتعامل هذه الأدوات مع مهام مثل تسجيل الاجتماعات وتتبع المحادثات والمتحدثين وتحديد عناصر العمل وإنشاء ملخصات الاجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض مساعدي الاجتماعات الذين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي بإجراء تحليل المشاعر، وتقييم الحالة العاطفية للمشاركين بناءً على أنماط الكلام لتقديم نظرة ثاقبة للنغمة العاطفية للاجتماع. يمكن لأي شخص في المؤسسة استخدام هذه الأدوات لتبسيط مهام الاجتماعات ومشاركة المعرفة والأفكار الرئيسية بشكل فعال مع الأشخاص غير القادرين على الحضور. على عكس برامج إدارة الاجتماعات التقليدية، تم تصميم مساعدي الاجتماعات المدعمين بالذكاء الاصطناعي للمشاركة بنشاط في الاجتماعات. أنها توفر الدعم في الوقت الحقيقي من خلال النسخ، وتتبع المحادثات، وأتمتة المهام المتعلقة بالاجتماعات. في المقابل، تُستخدم أدوات إدارة الاجتماعات بشكل أساسي لتخطيط الاجتماعات وتنظيمها وإدارتها، مع التركيز على الجدولة وإنشاء جدول الأعمال ووثائق ما بعد الاجتماع. في حين أن بعض المنتجات قد تتضمن عناصر من كلا النوعين من الحلول، إلا أن مساعدي الاجتماعات الذين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي يتميزون بمشاركتهم النشطة وقدراتهم في الوقت الفعلي.