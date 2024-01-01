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برامج مساعدي الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر كوك
يعمل مساعدو الاجتماعات بتقنية الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة وإنتاجية الاجتماعات من خلال أتمتة المهام المختلفة المتعلقة بالاجتماعات. من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، تتعامل هذه الأدوات مع مهام مثل تسجيل الاجتماعات وتتبع المحادثات والمتحدثين وتحديد عناصر العمل وإنشاء ملخصات الاجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض مساعدي الاجتماعات الذين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي بإجراء تحليل المشاعر، وتقييم الحالة العاطفية للمشاركين بناءً على أنماط الكلام لتقديم نظرة ثاقبة للنغمة العاطفية للاجتماع. يمكن لأي شخص في المؤسسة استخدام هذه الأدوات لتبسيط مهام الاجتماعات ومشاركة المعرفة والأفكار الرئيسية بشكل فعال مع الأشخاص غير القادرين على الحضور. على عكس برامج إدارة الاجتماعات التقليدية، تم تصميم مساعدي الاجتماعات المدعمين بالذكاء الاصطناعي للمشاركة بنشاط في الاجتماعات. أنها توفر الدعم في الوقت الحقيقي من خلال النسخ، وتتبع المحادثات، وأتمتة المهام المتعلقة بالاجتماعات. في المقابل، تُستخدم أدوات إدارة الاجتماعات بشكل أساسي لتخطيط الاجتماعات وتنظيمها وإدارتها، مع التركيز على الجدولة وإنشاء جدول الأعمال ووثائق ما بعد الاجتماع. في حين أن بعض المنتجات قد تتضمن عناصر من كلا النوعين من الحلول، إلا أن مساعدي الاجتماعات الذين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي يتميزون بمشاركتهم النشطة وقدراتهم في الوقت الفعلي.
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Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو مساعد تقويم ذكي يحجب الوقت المرن في التقويم الخاص بك لأي شيء تريد التركيز عليه.
Fireflies.ai
fireflies.ai
قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.
Krisp
krisp.ai
استمتع بصوت عالي الدقة بدون ضوضاء في الخلفية أو صدى أثناء الاجتماعات والبودكاست والتسجيلات عن بعد. يمنع Krisp عوامل التشتيت الصاخبة مما يعزز الإنتاجية والكفاءة المهنية.
Notta
notta.ai
قم بتسجيل وتحويل البودكاست المفضل لديك والأخبار والراديو الحواري ودردشة Discord وصوت Zoom Classes إلى نص. يمكنك تشغيل التسجيلات وتحرير النصوص وإضافة الملاحظات والعلامات وإدراج الصور لالتقاط المعلومات القيمة من كل محادثة.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
tl;dv
tldv.io
مسجل الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Zoom وGoogle Meet - tl;dv. اكتشف برنامج الاجتماعات الذي يعمل بتقنية GPT لتسجيل اجتماعاتك عبر الإنترنت ونسخها وإبرازها ومشاركتها. جرب tldv مجانا!
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
Sembly
sembly.ai
يقوم Sembly بتسجيل ونسخ وإنشاء ملخصات الاجتماعات الذكية مع محاضر الاجتماع. يعمل مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. Sembly أذكى مساعد فريق الذكاء الاصطناعي!
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائيًا بتسجيل الفيديو ونسخه وتلخيصه وتقديم رؤى أساسية من كل اجتماع.
Fathom
fathom.video
يسجل وينسخ ويسلط الضوء على أهم اللحظات من مكالماتك. يرسل ملاحظات الاتصال التي تم إنشاؤها تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Fellow
fellow.app
Fellow هو أفضل أداة للاجتماعات. بدءًا من الاجتماعات الفردية وحتى اجتماعات الفريق، قم ببناء جداول أعمال الاجتماعات التعاونية، وقم بتعيين عناصر العمل وتسجيل القرارات.
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني م...
Laxis
laxis.com
استخرج أقصى قيمة من كل محادثة مع العميل يعمل Laxis AI Meeting Assistant على تمكين فرق الإيرادات من خلال التقاط واستخراج الأفكار الرئيسية تلقائيًا من كل تفاعل مع العميل بأقل جهد.
Avoma
avoma.com
ضاعف إيراداتك وإنتاجيتك، حتى في أوقات الركود الاقتصادي - دون مضاعفة ميزانيتك مع مساعد الاجتماعات AI الشامل وحل معلومات الإيرادات
Meetingflow
meetingflow.com
يعمل تطبيق Meetingflow على تحسين اجتماعات العملاء للفرق التعاونية. تم تصميمه خصيصًا للفرق ذات حركات الإيرادات الإستراتيجية والتعاونية، حيث يكون المندوبون مستعدين بشكل أفضل وأكثر مشاركة ومتابعة بشكل أسرع باستخدام Meetingflow.
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
يمكنك تقليل الوقت اللازم لتحقيق الإيرادات من خلال مساعد المنتج رقم 1 الذي يقف خلف 20000 فريق ناجح. يحول البيانات غير المستغلة - مثل تسجيلات المكالمات - إلى أهم إنجازاتك.
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock هو منسق اجتماعات للفرق الرشيقة، ويقدم الكفاءة والتعاون والسرعة من خلال استرجاع الأحداث بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والمواقف اليومية، وجلسات تخطيط تقدير البوكر. إنه يعمل لكل من الفرق البعيدة أو المختلطة عبر جلسات غير متزامنة أو متزامنة. يتم دمج جميع الخدمات المقدمة بسلاسة مع أدوات التعاون ...
Konch.ai
konch.ai
Konch هي أداة تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحويل ملفات الصوت أو الفيديو إلى نص بدقة. نحن نقدم النسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي بـ 50 لغة، والتحرير المرمز بالوقت، ونسخ مقاطع الفيديو على YouTube، والذكاء الاصطناعي التوليدي، من بين ميزات أخرى. يعد KonchMate مفيدًا بشكل خاص في تدوين اجتماعاتك ...
Scribbl
scribbl.co
قم بتحويل تجربة الاجتماع الخاصة بك باستخدام Scribbl – الأداة المثالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والتعاون. قل وداعًا لمتاعب تدوين الملاحظات وابدأ حقبة جديدة من الاجتماعات الفعالة. يقوم Scribbl بالتقاط اجتماعاتك ونسخها وتسجيلها بسهولة، مما يضمن عدم تفويت أي شيء. يقوم الذكاء الاصطناع...
Spinach.io
spinach.io
تساعد Spinach.io فرق التطوير على بناء عادات اجتماعات صحية، بدءًا من وقوفهم اليومي. - الإعداد غير المتزامن للوضع الاحتياطي - تقديم تحديثات أكثر وضوحًا - تحسين المستمعين - إرسال الملاحظات التلقائية إلى Slack - استعادة الوقت كل يوم!
Equal Time
equaltime.io
Equal Time هو مساعد الذكاء الاصطناعي للاجتماعات الافتراضية. يتجاوز برنامج Equal Time تسجيل الاجتماعات وعناصر العمل الآلية، للمساعدة في تعزيز اجتماعات أكثر شمولاً. تساعدك تقنيتنا على إشراك الأصوات الأكثر هدوءًا والحصول على توصيات مخصصة حول كيفية تحسين قيادتك. قم بمراجعة تفاصيل الاجتماع لاحقًا باستخدا...