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مولدات صور الذكاء الاصطناعي هي تطبيقات برمجية أو منصات تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذكاء الاصطناعي) لإنشاء صور عالية الجودة. تم تصميم هذه الخوارزميات لتقليد الإبداع والأسلوب الفني الشبيه بالإنسان، مما يتيح إنشاء صور جذابة ومتنوعة بناءً على مدخلات أو معايير محددة من قبل المستخدم. تتيح تقنية توليد الصور بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء صور تشبه كائنات أو مشاهد أو مفاهيم فنية في العالم الحقيقي. أصبحت هذه الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أدوات قيمة للفنانين والمصممين ومنشئي المحتوى وغيرهم من المهنيين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول المرئية لمشاريعهم. إحدى الميزات الرئيسية لمولدات الصور بالذكاء الاصطناعي هي قدرتها على تحويل النص إلى صورة. يمكن للمستخدمين تقديم مطالبات نصية وصفية أو كلمات رئيسية، ويقوم البرنامج بتفسيرها وترجمتها بذكاء إلى صور جذابة بصريًا. سواء كان ذلك وصفًا حيويًا لمناظر طبيعية أو مظهر شخصية أو كائنًا محددًا، يستخدم منشئ الصور AI خوارزمياته المتقدمة لإنشاء صور تتطابق بشكل وثيق مع المدخلات النصية المقدمة. بالإضافة إلى وظيفة تحويل النص إلى صورة، توفر مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين مجموعة متنوعة من خيارات التخصيص. يمكن للمستخدمين تحديد سمات الصورة المختلفة، مثل النمط أو نظام الألوان أو التركيب أو تفاصيل كائن معينة، لتحقيق الإخراج المرئي المطلوب. يستفيد البرنامج من نماذج التعلم العميق المتطورة للتأكد من أن الصور التي تم إنشاؤها تمتلك تفاصيل واقعية وعرضًا دقيقًا وتركيبة متماسكة بشكل عام. على عكس برامج تحرير الصور التقليدية التي تعتمد بشكل أساسي على المعالجة اليدوية أو المرشحات، مثل برامج تحرير الصور، تستخدم مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقنيات التعلم الآلي لتحليل الأنماط، والتعلم من مجموعات البيانات الضخمة، وإنشاء صور بمستوى مثير للإعجاب من التفاصيل والأسلوب الفني. لا تقتصر هذه المولدات على أصول الصور الموجودة مسبقًا ولكنها تتمتع بالقدرة على إنتاج صور مرئية جديدة تمامًا استنادًا إلى المعلمات المحددة من قبل المستخدم أو المدخلات النصية. علاوة على ذلك، تشترك مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أوجه التشابه مع برامج الوسائط الاصطناعية، حيث يركز كلاهما على توليد المحتوى المرئي. للتأهل للإدراج في فئة مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون المنتج: * استخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء صور عالية الجودة تحاكي الإبداع الشبيه بالإنسان والأسلوب الفني باستخدام المطالبات النصية. * توفير خيارات تخصيص مرنة، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في جوانب مختلفة من الصور التي تم إنشاؤها، مثل النمط أو التركيب أو لوحة الألوان أو سمات كائن محددة. * تمكين المستخدمين من التفاعل مع عملية إنشاء صور الذكاء الاصطناعي، وتوفير وسائل لتكرار المخرجات أو تحسينها أو ضبطها من خلال آليات التغذية الراجعة أو الواجهات التفاعلية.
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Leonardo.AI
leonardo.ai
قم بتوليد أصول جودة الإنتاج لمشاريعك الإبداعية بسرعة وسرعة التناوب.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور. ClipDrop عبارة عن مجموعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من أدوات التحرير والإنشاء المرئية، مدعومة بـ Stability AI. يحتوي النظام الأساسي على الكثير من الميزات، بما في ذلك أدوات إزالة الخلفية، وتنظيف الكائنات، ورفع مستوى الصورة، وإعادة الإضاءة، والمزيد. يوفر ClipDrop أيضًا واجهة برمجة تطبيقات لتمكين المطورين من دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم الخاصة بسلاسة. تتيح لك إحدى أحدث ميزات ClipDrop، Reimagine XL، إنشاء أشكال مختلفة لا حصر لها من صورك، مما يجعلها مثالية لأعمال التصميم والفن المفاهيمي.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer هي أداة تصميم تعمل بالطاقة AI تساعدك على إنشاء تصميمات وتحرير الصور في ثوانٍ. أطلق العنان لإبداعك - قم بإنشاء وتصميم وتحرير أي شيء يمكن أن تتخيله مع AI. استخدم قوة الذكاء الاصطناعى التوليدي لإنشاء صور جذابة مع كلماتك ، وتصميم التصميمات على المستوى التالي التي تظهر مثل بطاقات أعياد الميلاد المخصصة ، وبطاقات العطلات ، والخلفيات لهاتفك ، وحتى استخدام AI لتحرير الصور مثل خبير-محو غير مرغوب فيه كائنات من الصور. قم بإنشاء ما تريد ومتى وأين تحتاجه. القدرات الرئيسية: * الصور: قم بإنشاء أي صورة يمكنك تخيلها. فن الخيال العلمي ، مشاهد سريالية ، صور مضحكة؟ احلم بها ، وصفها ، وقم بإنشائها مع الذكاء الاصطناعي. خيالك لا حدود له! * الملصقات: قم بإنشاء شيء يلتصق. قم بعمل ملصقات مخصصة تساعدك على التغلب على تطبيقات المراسلة والاجتماعية والمزيد. * تحرير مع الذكاء الاصطناعي: اجعل صورك وصورك صورة مثالية مع الذكاء الاصطناعي. * محو التوليد: محو الانحرافات غير المرغوب فيها لجعل الكائنات التي لا تريدها في صورتك تختفي. * إزالة الخلفية: قل وداعا لخلفيات سيئة. قم بإزالة خلفيات الصورة غير المرغوب فيها بسهولة في خطوة واحدة. * خلفية طمس: أحضر ما هو أكثر أهمية في التركيز. طمس خلفية أي صورة لجعل موضوعك البوب. * أضف المرشحات ، وضبط السطوع ، وتغيير حجمها: تخصيص لتناسب رؤيتك الإبداعية ، بما في ذلك تغيير حجمها لتحويل إبداعاتك إلى حجم مربع أو مخصص يناسب تمامًا. * خلفيات/خلفيات: ضع كل شيء على الشاشة. قم بإنشاء خلفية مخصصة أو خلفية لتناسب مزاجك الحالي ، أو الإدلاء ببيان ، أو للحفاظ على مناسبة خاصة في المقدمة والوسط على شاشة هاتفك. * بطاقات المعايدة: صاغ التحية المثالية لأي مناسبة. من بطاقات عيد الميلاد إلى بطاقات العطلات وما بعدها ، قم بإنشاء بطاقة تحية مدروسة مع رسائل وصور مخصصة حتى لو كنت في حيرة من الكلمات. * monograms: اجعل بصمتك. أضف بعض البوب الشخصي إلى حياتك اليومية أو لمناسبة خاصة مثل حفل زفاف مع monograms المصنوعة مخصصة تستخدم الحروف والمزيد لتحديد علامتك. * الدعوات: إنشاء دعوات واو. تخصيص دعواتك لكل مناسبة وأي حدث مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف وأي شيء آخر كبير أو صغير. * الوظائف الاجتماعية: تبرز على الإنترنت. رفع وصياغة منشورك الاجتماعي التالي مع المصمم لإنشاء الصورة والنص المثالي للمشاركة عبر الإنترنت. * أيقونات: عبر عن نفسك بصريًا. قم بإنشاء أيقونات لتوصيل رؤيتك بسهولة وتزيين تصميماتك. * الرموز التعبيرية: التعبير عن نفسك! لديك رد فعل مثالي في متناول اليد مع الرموز التعبيرية المخصصة لتناسب أي مزاج. * صفحات كتاب التلوين: تلوينها واحصل على تدفقك. قم بإنشاء صفحات كتاب تلوين مخصصة لجعل التلوين أكثر إثارة. عظيم لجميع الأعمار. * صورة الإطار: اقلب صورك إلى ذاكرة مؤطرة مخصصة يمكنك مشاركتها في كل مكان. * التصليح: أحضر صورك وأساليبك وأوصافك المفضلة معًا ، قم بإنشاء مجمعة مخصصة من ذكرياتك المفضلة. * لافتات: قم بإنشاء لافتات لرؤوس الرسائل الإخبارية ، والملفات التعليمية الاجتماعية ، وأكثر من ذلك لجذب الانتباه وتبرز.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الوسائط تعمل على تطوير أداة إنتاج تعمل بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسمح لصانعي الأفلام المستقلين بتقديم مؤثرات بصرية على مستوى ضخم بجزء بسيط من الميزانية.
Playground AI
playground.com
Playground AI هي أداة إنشاء صور عبر الإنترنت مجانية للاستخدام مدعوم من الذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية احتياجات الإبداع المختلفة بما في ذلك إنشاء الفن ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، والعروض التقديمية ، والملصقات ، ومقاطع الفيديو ، والشعارات ، وأكثر من ذلك. إنه يوفر طريقة صديقة للمبتدئين لتحرير الصور مثل المحترف من خلال وظائفها المدعومة من الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنتاج أعمال فنية فريدة من نوعها ، وصور واقعية ، وتجربة دمج الصور الحقيقية والاصطناعية لتوليد صور مذهلة. يوفر هذا النظام الأساسي أيضًا "تحرير الصور المختلط" ، وهي طريقة ديناميكية لمزج الصور المختلفة في مؤلفات مقنعة ، وبالتالي توفر مرونة إبداعية هائلة. يمتد عرض Playground AI إلى ما هو أبعد من تحرير الصور القياسي من خلال السماح للمستخدمين بتمديد الصور إلى ما وراء حدودهم الأصلية ، ودمج الكائنات بسلاسة في مشاهد متنوعة ، وتجسيد مفاهيمهم الخيالية إلى الواقع البصري. كما أنه يعزز الإمكانات التعاونية من خلال توفير ميزات لدمج الأفكار والآخرين وبالتالي توسيع نطاق الإبداع. على الرغم من قدراتها القوية ، فإن Playground AI تحافظ على التزام بسهولة الاستخدام وسهولة الوصول والشمولية ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل من المصممين المحنكين والمبتدئين في إنشاء الصور.
Stockimg.ai
stockimg.ai
إنشاء صور الذكاء الاصطناعي للفرق - يمكنك بسهولة إنشاء شعار الذكاء الاصطناعي وأغلفة كتب الذكاء الاصطناعي وملصقات الذكاء الاصطناعي والمزيد - Stockimg AI Stockimg AI هي أداة مبتكرة للتصميم وإنشاء المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتبسيط عملية إنشاء المحتوى المرئي والمكتوب. يعد Stockimg AI مثاليًا للشركات والمسوقين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي، ويتيح للمستخدمين إنشاء تصميمات مذهلة بسرعة وكفاءة.
getimg.ai
getimg.ai
كل ما تحتاجه لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات فنية سحرية للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء صور أصلية، وتعديل الصور الموجودة، وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية، والمزيد.
Mixart.ai
mixart.ai
مع منشئ الصور AI المجاني الخاص بنا، أصبح إنشاء الصور وتحريرها أسهل من أي وقت مضى. استغل إمكانات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مرئية وتخصيصها بسهولة وفقًا لرؤيتك. ابدأ في الإنشاء اليوم!
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى تكاليف مخفية أو إعداد في أي مكان آخر. تقدم الميزات الفريدة لـ 1min.AI مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. يمكنك رؤيتها بوضوح مع ميزة الدردشة مع العديد من المساعدين، فهي تشمل Gemini، GPT، Claude، Llama، MistralAI، ... يمكن أيضًا استخدام ميزات الوسائط المتعددة الأخرى مثل المحتوى والصورة والصوت والفيديو مع نماذج مختلفة للاستفادة من قدراتها وتقديم أفضل النتائج. وأخيرًا، نقدم تقديرًا ائتمانيًا وسجل استخدام شفافًا، حتى تعرف بالضبط تكلفة الميزة قبل التشغيل ويمكنك تتبع الاستخدام بسهولة. تجربة 1min.AI مجانًا للتأكد من أنها مناسبة لك قبل اتخاذ أي قرار!
Shakker AI
shakker.ai
لا يجب أن يكون توليد صور الذكاء الاصطناعي متكافئًا عند استخدام Shakker. سواء كنت ترغب في إنشاء صور أو تغيير الأنماط أو الجمع بين المكونات أو أي أجزاء ، فإن Shakker يجعلها أكثر سلاسة من أي وقت مضى مع اقتراح سريع وتصميمات دقيقة.
PicLumen
piclumen.com
توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من خلال طرق تحويل النص إلى صورة وصورة إلى صورة. إبداعات غير محدودة ومجانية وخالية من العلامات المائية بأنماط مختلفة.
Imagine Anything
imagineanything.ai
قم بإنشاء صور AI مجانية مع تخيل أي شيء. قم بإنشاء الصور والقصاصات الفنية والرسومات والمزيد بسهولة باستخدام منشئ الذكاء الاصطناعي الخاص بنا. تعتبر شركة Imagine Anything حاليًا شركة مولدة للصور تعمل بالذكاء الاصطناعي، ولكنها تعمل على إنشاء منصة شاملة للمبدعين لإضفاء الحيوية على رؤاهم. هدفها هو تقديم مجموعة شاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والكتب والتعليقات الصوتية والتعليقات التوضيحية والموسيقى.
illostrationAI
illostration.com
IlllostrationAI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء رسوم توضيحية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ. باستخدام Illustrator AI، يمكنك تحديد النمط الخاص بك من مكتبة ذات أنماط مختلفة، ووصف الكائن الذي تريد توضيحه، وتحسين نتائجك من خلال ترقية الذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا إزالة الخلفية وإضافة خلفية مخصصة.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لإنشاء صور عالية الجودة لاستخدامها في الملفات الشخصية لتطبيقات المواعدة. يتطلب الأمر من المستخدم تحميل 10-15 صورة لأنفسهم مع ظهور وجوههم بوضوح. يستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي بعد ذلك هذه الصور لإنشاء المزيد من الصور عالية الجودة، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في الملف الشخصي للمواعدة الخاص بالمستخدم. العملية برمتها بسيطة، وتتألف من ثلاث خطوات: تحميل الصور، واقتصاصها، وزيادة مطابقات المستخدم ثلاث مرات. الأداة مجانية للاستخدام، ولكن يمكن للمستخدمين الترقية إلى الخطة المميزة لإزالة العلامات المائية من الصور. توفر Real Fake Photos الراحة والقدرة على تحمل التكاليف، وقد ثبت فعاليتها في تحسين تطابقات الملفات الشخصية للمواعدة. إذا لم يكن المستخدمون راضين عن النتائج، فيمكنهم التواصل مع فريق الدعم لاستكشاف المشكلة وإصلاحها.
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX عبارة عن مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي شاملة ومجانية مصممة لتبسيط عمليتك الإبداعية. سواء كنت تريد تبديل الوجوه، أو تحويل النص إلى صور، أو تحرير الصور، يمكنك العثور على كل ما تحتاجه في مكان واحد.
RenderNet
rendernet.ai
يعد RenderNet AI منشئ صور قويًا يركز على إنشاء شخصيات متسقة والتحكم في وضعها وتكوينها وأسلوبها.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai هو منشئ صور يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء صور رائعة وواقعية من خلال مطالبات نصية وصور بسيطة. سواء كنت بحاجة إلى صور لمواد تسويقية أو إلهام للتصميم أو صور للتجارة الإلكترونية، فإن موقع Artsmart.ai يوفر لك كل ما تحتاجه. ما عليك سوى تحديد إعداد مسبق يطابق النمط الذي تبحث عنه، مثل الصورة الواقعية أو الانطباعية، وإدخال مطالبة لوصف الصورة التي تريد إنشاءها. مع Artsmart.ai، يمكنك بسهولة رفع مستوى لعبتك التسويقية وإثارة إعجاب جمهورك بمحتوى جذاب بصريًا.
Booth AI
booth.ai
أنشئ صورًا فوتوغرافية للمنتجات بجودة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ صورًا عالية الجودة لأسلوب الحياة بسرعة عن طريق تحديد اللقطة التي تريدها وتحميل بعض نماذج صور المنتج.
Dreamlike
dreamlike.art
قم بإنشاء أعمال فنية أصلية مذهلة في ثوانٍ باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية. قم بإنشاء عدد لا نهائي من الصور الأصلية، وتعديل الصور الموجودة، والمزيد.
Lucidpic
lucidpic.com
يتيح لك استوديو الصور المدعم بالذكاء الاصطناعي من Lucidpic إنشاء صور فريدة وخالية من حقوق الملكية وواقعية للغاية للأشخاص مقابل جزء صغير من تكلفة تشغيل جلسات التصوير الحقيقية أو شراء الصور الفوتوغرافية المخزنة. * الصور الرمزية: قم بإنشاء نسخة رقمية لنفسك من صورة واحدة. صور رمزية إبداعية ونابضة بالحياة في ثوانٍ. * الصور المخزنة: أنتج صورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع الأشخاص لمشاريعك. * AI Person Generator: صمم شخصيات وأشخاصًا مخصصين لأي سيناريو، مع التحكم في المظهر والإعداد والأسلوب.
AKOOL
akool.com
Akool هي منصة AI التوليدية المتقدمة للتسويق البصري المخصص والإعلان. تتيح المنصة إنشاء مقاطع فيديو تدريب عبر الإنترنت بدون مجهود باستخدام الجسام التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعي ، مما يؤدي إلى وفورات كبيرة في التكاليف وإمكانيات إبداعية موسعة. مع Akool ، يمكن لمبدعو التسويق والمبتكرين بناء تجارب مخصصة وجذابة تجذب الأشخاص داخل العلامة التجارية بطريقة تحولهم إلى عملاء مخلصين. يسمح Akool للشركات ، على نطاق واسع ، بإنشاء مقاطع فيديو وصور مخصصة ذات جودة تجارية لكل علامة تجارية لكل عميل من خلال موقع الويب وواجهة برمجة التطبيقات ، مع خيارات أمان درجة المؤسسة.
IconPea
iconpea.com
IconPea.com هي أداة ذكاء اصطناعي مجانية عبر الإنترنت مصممة لإنشاء أيقونات مجانية. ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء أيقونات فريدة وعالية الجودة لمختلف الاستخدامات، بما في ذلك تصميم الويب وتطوير أيقونات التطبيقات والمشاريع الرسومية.
PixieMint
pixiemint.com
إنشاء صور مذهلة على الفور في ثوان. الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المنسق للتسويق والإعلان وصور المنتجات وفن المفهوم والمزيد بسهولة. لا توجد مهارات فوتوشوب المطلوبة. يقدم PixieMint مجموعة مختارة متعددة من أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعي مع أفضل جيل واقعية منظمة العفو الدولية: 1. رسالة نصية إلى الصورة 2. صورة إلى الصورة 3. استبدال الكائن 4. محو الكائن 5. استبدال الخلفية 6. إزالة الخلفية 7. اكتب واستبدال 8. الصورة الراقية 9. ملء التوليد 10. رسم رسم 11. صانع الملصقات 12. مقايضة الوجه 13. ريمياجين 14. جيل الصوت 15. توليد الفيديو
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons هو منشئ أيقونات تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي يوفر للمستخدمين الآلاف من أيقونات التطبيقات الفريدة والحصرية لتعزيز المظهر المرئي لتطبيقاتهم. أنشئ أيقونات تطبيقات جميلة وخالية من حقوق الملكية من النص بثلاث نقرات. تقوم CandyIcons بتحويل أفكارك إلى واقع باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي (DALL·E 3). قم بوصف الأيقونة الخاصة بك في بضع كلمات، واختر الألوان والأسلوب الخاص بك، وشاهد السحر يحدث! تقدم CandyIcons أيضًا أيقونات معدة مسبقًا للمستخدمين الذين قد يفتقرون إلى الإلهام. تغطي هذه الرموز المعدة مسبقًا مجموعة واسعة من الفئات، مما يضمن وجود شيء مناسب لكل تطبيق.
Instantgen AI
instantgen.ai
Instantgen.ai عبارة عن منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء صور ونصوص في غضون ثوانٍ. سواء كان الأمر يتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، أو الحملات التسويقية، أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني، أو إنشاء صور مرئية لمشروع ما، توفر Instantgen حلاً سريعًا ومريحًا لإنتاج مخرجات إبداعية عالية الجودة يمكنها تلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات والأغراض.
Arthemy
arthemy.ai
Arthemy هي خدمة لتوليد الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي. باستخدام أوصاف بسيطة، إلى جانب الرسومات التقريبية أو الصور الأولية، يمكن لـ Arthemy إنشاء العديد من التصميمات النهائية المحتملة أو الإلهام لمساعدتك في التغلب على العقبات الإبداعية واستكشاف حلول جديدة لكل من الفنانين الفرديين أو الفرق.
Rubbrband
rubbrband.com
تقوم شركة Rubbrband ببناء فنان ذكاء اصطناعي يمكنه تخيل وتحرير الصور الجميلة لك.
FluxAI.art
fluxai.art
قم بتحويل النص إلى صور باستخدام Flux.1، وهو منشئ الصور المتطور بتقنية الذكاء الاصطناعي من Black Forest Labs. استمتع بجودة صورة لا مثيل لها والالتزام الفوري بالمشروعات الإبداعية باستخدام Flux.1 [pro] وFlux.1 [dev] وFlux.1 [schnell].
Vadoo AI
vadoo.tv
VADOO AI هو مولد فيديو من الذكاء الاصطناعى الذي يقدم تحويل نص إلى فريد من نوعه ، ومحرر فيديو قوي يحتوي على تسميات توضيحية ، و B-Roll ، والانتقالات ، والموسيقى ، بالإضافة إلى استضافة الفيديو. مع مولد فيديو VADOO AI ، اقلب المطالبات النصية إلى مقاطع فيديو في دقائق. استخدم السمات ، ويضيف الصوتيات ، وترجمات ، وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة من الذكاء الاصطناعي. Vadoo هي منصة شاملة تقدم خدمتين أساسيتين: * VADOO AI: منصة فيديو للذكاء الاصطناعي الكل في واحد تبسط إنشاء ومقاطع الفيديو قصيرة الشكل. يسمح للمستخدمين بتحويل مطالبات النص إلى مشاركة مقاطع فيديو في غضون دقائق ، وتقدم ميزات مثل السمات القابلة للتخصيص ، والتعليقات الصوتية ، والترجمات ، وأدوات التحرير المتقدمة. تدعم المنصة التسمية التوضيحية متعددة اللغات بأكثر من 50 لغة ، مما يجعلها مناسبة للجمهور العالمي. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر VADOO AI تكاملًا سلسًا مع منصات الوسائط الاجتماعية مثل YouTube و Instagram و Tiktok ، مما يسمح للمستخدمين بتصدير ومشاركة المحتوى الخاص بهم دون عناء. * vadoo.tv: حل استضافة فيديو احترافي يوفر مجموعة متطورة من أدوات تسويق الفيديو لمساعدة الشركات على النمو مع الفيديو. إنه يوفر ميزات مثل استضافة الفيديو ، ومشغلات الفيديو القابلة للتخصيص ، والصفحات المقصودة ، وتكامل التسويق ، وتمكين المستخدمين من إدارة محتوى الفيديو ومشاركته بشكل فعال. معًا ، تمكن هذه الخدمات المستخدمين من إنشاء محتوى الفيديو عالي الجودة وتحريره ومشاركته بسلاسة.
Idyllic
idyllic.app
Idyllic عبارة عن منصة توليدية تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل الأوصاف النصية الخاصة بك إلى صور عالية الجودة، وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإضفاء الحيوية على رؤيتك الإبداعية.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator هي أداة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة لإنشاء شخصيات ورسوم توضيحية متنوعة. يستخدم خوارزميات التعلم العميق وتقنيات توليد الصور لإنشاء تمثيلات فريدة ونابضة بالحياة لشخصيات الأنيمي من خلال نماذج مدربة. من خلال AI Anime Generator، يمكن للمستخدمين استكشاف إمكانيات لا حصر لها لإنشاء شخصيات أنمي وتقديم صور فريدة من نوعها لشخصيات الأنيمي.
Sticker AI
stickerai.net
يمكن لـ Stick AI Generator إنشاء ملصقات عالية الجودة بسرعة في غضون دقائق، مما يوفر لك الوقت والجهد الثمين.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
يعد FLUX AI Image Generator نموذجًا متطورًا لتحويل النص إلى صورة تم تطويره بواسطة Black Forest Labs. فهو ينشئ صورًا عالية الجودة بناءً على المطالبات النصية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنتاج صور واقعية وفنية.
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator هو نموذج متطور لتحويل النص إلى صورة تم تطويره بواسطة Black Forest Labs. فهو ينشئ صورًا عالية الجودة بناءً على المطالبات النصية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنتاج صور واقعية وفنية.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Generator عبارة عن GPT مبتكر متخصص في إنشاء ملصقات مذهلة. سواء كنت تتطلع إلى تصميم ملصق Disney Pixar، أو ملصق فيلم كلاسيكي، أو أي نوع آخر من تصميم الملصقات، فإن GPT هذا هو ما تحتاجه. إنه بمثابة صانع ملصقات متعدد الاستخدامات، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل أفكارك إلى تصميمات جذابة بصريًا. يعد AI Poster Generator مثاليًا لكل من المحترفين والهواة على حد سواء، حيث يوفر واجهة سهلة الاستخدام تعمل على تبسيط عملية إنشاء الملصقات. مع التركيز على جماليات التصميم والاهتمام بالتفاصيل، تضمن GPT أن كل ملصق تقوم بإنشائه سيكون ملفتًا للنظر ومصممًا خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة.
Invoke
invoke.com
Invocation عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي قوية وآمنة وسهلة النشر للاستوديوهات الاحترافية لإنشاء الوسائط المرئية. تدريب النماذج على الملكية الفكرية الخاصة بك، والتحكم في كل جانب من جوانب عملية الإنتاج، والحفاظ على الملكية الكاملة لبياناتك، إلى الأبد.
Runware
runware.ai
وسائط توليدية فائقة السرعة وأقل تكلفة. مدعوم بأجهزة مخصصة، تغذيها الطاقة الخضراء. انشر محتوى الذكاء الاصطناعي بسهولة - دون الحاجة إلى بنية تحتية أو خبراء في التعلم الآلي. من خلال الجمع بين الأجهزة الاحتكارية والبرمجيات المتسارعة والتنسيق، يمكن لبرنامج Runware إنشاء صور بسرعة مذهلة وبتكلفة منخفضة بشكل لا يصدق. لا يوجد تدهور في الصورة، فقط نشر مستقر فائق الشحن من خلال واجهة برمجة تطبيقات مصممة جيدًا تدعم نظام SD البيئي بأكمله، بما في ذلك تقنيات مثل ControlNet وLoRAs وIP-Adapters وInstantID والمزيد. احصل على مرونة كاملة في اختيار النماذج، مع تضمين أكثر من 180 ألف نموذج SD مفتوح المصدر - وخيار إحضار أي من النماذج أو الضبط الدقيق الخاصة بك المدربة بشكل خاص. يتم دعم Runware من قبل بعض المستثمرين الرائدين في العالم، بما في ذلك: a16z Speedrun، وLunar Ventures، وZero Prime، وBegin Capital، والمزيد.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon هو نموذج للذكاء الاصطناعي يمكنه رسم الصور من أي نص موجه!
PicStock.ai
picstock.ai
PicStock هي عبارة عن منصة صور مخزنة متخصصة في الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. فهو يوفر مساحة لمبدعي الذكاء الاصطناعي لمشاركة أعمالهم والتواصل مع المستخدمين الذين يحتاجون إلى صور فريدة وعالية الجودة. تم تصميم منصتها لتكون عادلة وشفافة، حيث يحصل الفنانون على 90٪ من الإيرادات من المبيعات المميزة. وهي ملتزمة ببناء مكتبة صور متنوعة ومنسقة، وتعمل باستمرار على تحسين نظامها الأساسي وخدماتها بناءً على تعليقات مستخدميها وفنانيها. من خلال التركيز على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وإعطاء الأولوية للعدالة والجودة، فإنه يهدف إلى خلق تجربة أفضل لكل من الفنانين والمستخدمين في سوق التصوير الفوتوغرافي.
StockCake
stockcake.com
StockCake هو موقع ويب يقدم صورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. جميع الصور موجودة في الملكية العامة، مما يعني أنه يمكنك استخدامها بحرية لأغراض شخصية أو تجارية دون الحاجة إلى طلب إذن أو منح رصيد.
Gagen
gagen.ai
يعد Gagen منشئًا فنيًا قويًا وسهل الاستخدام بشكل لا يصدق للذكاء الاصطناعي ويتضمن نماذج رسم حديثة ونماذج لغات كبيرة والعديد من مسارات العمل الاحترافية. في Gagen، لا تحتاج إلى تعلم المطالبات المتخصصة، أو نشر وتكوين مسارات العمل الاحترافية المعقدة، أو معلمات تصحيح الأخطاء. يمكنك تجنب هذه العمليات المحبطة والمضيعة للوقت تمامًا. ما عليك سوى التواصل مع الذكاء الاصطناعي بالطريقة الأكثر راحة وباللغة المفضلة لديك. سوف يفهم الذكاء الاصطناعي احتياجاتك وسيقوم بإنشاء أعمال فنية مذهلة. إذا كنت بحاجة إلى تعديلات، يمكنك الدردشة مع الذكاء الاصطناعي، وسيختار الذكاء الاصطناعي تلقائيًا أفضل الأدوات والتقنيات لتحرير صورك حتى تشعر بالرضا التام.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
تحويل أحلام الذكاء الاصطناعي إلى حقيقة مع EVE AI. استكشف الرفقة، والمجموعة الإبداعية، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وكلها مدعومة بتقنية blockchain. أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب. تتعلم EVEAI من تفاعلات العملاء لتحسين أدائها بشكل مستمر من خلال خوارزميات التعلم العميق.
2Moons
2moonsai.com
يحتوي 2Moons على أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور باستخدام محركات متعددة مثل FLUX. تصفح مجموعة واسعة من 100 ألف مطالبة للحصول على الإلهام والأفكار لإنشاء الذكاء الاصطناعي التالي. 2moons عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإنشاء واكتشاف مطالبات الصور الفريدة. إنه يوفر للمستخدمين القدرة على استكشاف أنماط فنية مختلفة مثل التصميمات القديمة والمستوحاة من بيكسار وفن البوب ومرئيات الألعاب والمزيد. ينظم الموقع محتواه ضمن فئات مثل الرسوم التوضيحية والتصوير الفوتوغرافي والتجريدي والطبيعة والخيال، مما يمنح المستخدمين مجموعة من الخيارات بناءً على احتياجاتهم الإبداعية. يسلط موقع 2moons الضوء بانتظام على المطالبات المحددة، ويقدم للمستخدمين مجموعة منسقة من الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإثارة الإبداع. تعمل هذه المطالبات كمصدر إلهام لمختلف المشاريع، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف أنماط وإمكانيات فنية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأداة وظيفة بحث، مما يتيح للمستخدمين العثور بسهولة على أفكار الصور المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مما يجعلها موردًا متعدد الاستخدامات لأي شخص يتطلع إلى إنشاء محتوى مرئي أو تحسينه. تقدم 2moons خدماتها للفنانين الرقميين والمصممين والمصورين وأي شخص مهتم بالفن الناتج عن الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لهم بإنتاج صور ذات جودة احترافية بأقل جهد. مع سهولة الوصول إلى مختلف الأساليب والإلهام، فهي مساحة إبداعية حيث يمكن للمستخدمين تجربة وإضفاء الحيوية على رؤاهم الفنية بسرعة. المنصة سهلة الاستخدام وتوفر خيارات مجانية ومتميزة للوصول.
PicTrix.ai
pictrix.ai
PICTRIX.AI تقدم: 100+ أنماط محددة مسبقًا ، وصنع أسلوبك الخاص ، و SVG Color ، والطباعة ، والعديد من نسب الأحجام / العرض إلى الارتفاع ، والتنزيلات غير المحدودة ، و 10 أجيال صورة مجانية يوميًا ، وتوجيه الذكاء الاصطناعي مع صورتك الخاصة ، والمزيد!
PolyBuzz
polybuzz.ai
Polybuzz (سابقًا poly.ai) عبارة عن منصة مبتكرة chatbot مصممة لتسهيل محادثات أعمق وأكثر سرية باستخدام الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. إنه يوفر للمستخدمين القدرة على الانخراط في الدردشات المجانية والديناميكية مع أكثر من 10 ملايين حرف فريد ، مما يعزز تجارب لعب الأدوار والمحادثات غير الرسمية على حد سواء.
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba هي في طليعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية، وهي مكرسة لتحويل كيفية إنشاء المحتوى الرقمي واستهلاكه. توفر منصة قولابة أدوات مبتكرة تمكن منشئي المحتوى الرقمي والمستقلين والفنانين والمصورين والطلاب ووكالات التسويق والشركات في جميع أنحاء العالم. مع مجموعة من الميزات المتقدمة بما في ذلك إنشاء تحويل النص إلى صورة، وقدرات تحويل النص إلى كلام، ونماذج اللغة المتطورة مثل Claude Opus، وGemini Pro، وMistral Large، تمكن Qolaba المستخدمين من جلب رؤيتهم الإبداعية إلى الحياة بشكل أكثر كفاءة ومع جودة مذهلة. إن التزام Qolaba بالجودة وسهولة الوصول والتصميم سهل الاستخدام يجعل من السهل على المبدعين من جميع الخلفيات تحقيق الاعتراف بالصناعة وتعزيز عملياتهم الإبداعية.
StockLibrary
stocklibrary.ai
Stock Library AI عبارة عن منصة متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مخزنة مخصصة بناءً على الأوصاف التفصيلية الخاصة بك. ما عليك سوى كتابة ما تحتاجه، وسيعمل الذكاء الاصطناعي على إضفاء الحيوية على رؤيتك.
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI - المولد الفني عالي الجودة الخاص بالذكاء الاصطناعي. بنقرة واحدة، قم بتحويل أفكارك إلى روائع بصرية مذهلة. سواء كنت تصمم صورًا مذهلة لوسائل التواصل الاجتماعي، أو تغوص في عالم NFTs، أو تخفض تكاليف التصميم، فإن DrawThis.ai يجعل ذلك أمرًا سهلاً. قم بإنشاء صور باريدوليا (مخفية) آسرة تجذب الجماهير وتعزز تواجدك عبر الإنترنت - كل ذلك بلا حدود أو حدود. تجربة القوة الإبداعية النقية في متناول يدك!
SoundMadeSeen
soundmadeseen.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو مذهلة مع محتوى الصوت الخاص بك في لحظات! قم بتحويل البودكاست والموسيقى والسرد إلى مقاطع فيديو آسر مع SoundMadeseen - اختصارك إلى صور رائعة! قم بنسخ وتحليل محتوى الصوت الخاص بك بسهولة. احصل على اقتراحات حول أفضل عروض الأسعار لصنع مقاطع فيديو من أو مشاركة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. قم بعمل تصاميم من الصفر ، أو اختر من مجموعة من القوالب. أضف نصًا وصورًا وأشكالًا وأشرطة تقدمًا وترجمات صوتية وترجمات باستخدام محررنا المخصص. أطلق العنان لإبداعك باستخدام مولد صورة AI المدمج. استخدم أحد المطالبات التي تم اختيارها عشوائيًا إذا كنت تبحث عن الإلهام! يمنحك SoundMadeseen جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة باستخدام محتوى الصوت الخاص بك. مثالي لوسائل التواصل الاجتماعي!
Aux Machina
auxmachina.com
للحصول على أسهل مولد صور يعمل بالذكاء الاصطناعي في الكون، جرب Aux Machina. لا توجد مطالبات مطلوبة. مجانا لفترة محدودة.
Picsman
picsman.ai
بسهولة تحسين وإنشاء صور المنتج باستخدام أدوات تحرير الذكاء الاصطناعى لدينا. إزالة الخلفية ، مولد صورة AI ، إزالة الكائنات ، محسن الصور وتحرير الدُفعات. أداة تحرير الصور المهنية التي تزيل الخلفيات تلقائيًا وتساعدك على محو الكائنات من صورك بلمسة واحدة ، ولديها ميزات إنشاء AI قوية. باستخدام هذا التطبيق ، حول صورك إلى صور مؤيدة للتجديدات تتيح لك بيع المزيد من المنتجات.
BeautyPlus
beautyplus.com
تم تصميم محرر صور BeautyPlus AI لتحرير الصور السهل. إنه تطبيق لتحرير الصور الذي يعمل بنيو ذكاء الذكاء الاصطناعى باستخدام خوارزميات AI المتقدمة لتحسين الصور وتحريرها تلقائيًا لجودة أفضل.
Remix
remix.ai
Remix AI هي الشبكة الاجتماعية لخيالك. Remix عبارة عن تطبيق ويب ، وتطبيق محمول اجتماعي على iOS و Android وهو المكان المناسب لاكتشاف وإنشاء أفضل محتوى الفيديو والصورة من الذكاء الاصطناعي. شارك في Midjourneys ، مدارجك ، ومعرفة ما يخلقه الآخرون. إنشاء مع محرك الذكاء الاصطناعى التعاوني الخاص بنا. المشاركة في تحديات الهاشتاج المرح والموضوعات والاستكشافات. تم تصميم التطبيق من الألف إلى مستوى الاستفادة من ML و AI للحصول على أفضل تجربة. قم بإنشاء ومشاركة صور AI والفيديو مع الأصدقاء أو مجتمع Remix. استخدم مجانًا بدون إعلانات ، أو ترقية لإعادة Remix Pro للوصول غير المحدود والتجربة النهائية. * إنشاء و Remix مع الذكاء الاصطناعى * إنشاء وتواصل مع الأصدقاء * شارك مع العالم
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI هو تطبيق ويب استثنائي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن المستخدمين من إطلاق العنان لإبداعهم وإضفاء الحيوية على أفكارهم الفنية. بفضل واجهة سهلة الاستخدام، فهو يتيح للمستخدمين، بغض النظر عن مستوى خبرتهم، إنشاء أعمال فنية مذهلة وفريدة من نوعها باستخدام مفاهيمهم ورسوماتهم وصورهم الفوتوغرافية. من خلال تحويل الأفكار إلى صور مذهلة، والتعاون مع الذكاء الاصطناعي من خلال الرسومات التخطيطية الشخصية، وإنشاء اختلافات ملحوظة في الصور الخاصة بهم، يوفر ArtBlast AI حقًا إمكانات لا حدود لها للإبداع. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تخصيص إبداعاتهم بشكل أكبر عن طريق إضافة نص وصفي، مما يجعلها أداة لا مثيل لها للعمل مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. استمتع بسحر الجيل الفني القائم على الذكاء الاصطناعي باستخدام ArtBlast AI. قم بتحويل الصور إلى فن يشبه الحلم باستخدام ArtBlast AI - منشئ الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي. أطلق العنان للإبداع مع الاختلافات المخصصة.
Artisse
artisse.ai
تم الاعتراف بـ Artisse Interactive من قبل KPMG وHSBC كواحدة من أفضل 10 شركات ناشئة أسرع نموًا في آسيا، وهي شركة رائدة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات blockchain لإعادة تشكيل الصناعات التقليدية. يمكن لشركة Artisse تقديم صور واقعية للغاية على نطاق واسع من خلال الجمع بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية الرائدة ومجموعة المواهب المرخصة العالمية والخدمات الفنية النهائية. يعد تطبيق Artisse للمستهلك هو أول تطبيق للتصوير الفوتوغرافي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم والذي يسمح للمستخدمين بإنشاء صور شخصية جديدة تمامًا على الفور. منذ إطلاقه، تم تصنيفه كأفضل تطبيق صور جديد في 20 دولة وتم عرضه في TechCrunch وDaily Mail وForbes. تقدم Artisse حلول أعمال عبر العديد من القطاعات مثل الإعلان والنمذجة وأسلوب الحياة والسياحة والملكية الفكرية، مع التركيز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للصور لتحقيق ميزة تحويلية للممارسات التقليدية في هذه الصناعات. تقوم Artisse بتوسيع الآفاق الإبداعية وتوسيع نطاق العمليات وتقديم تنوعات فريدة على نطاق واسع للشركات للتواصل بشكل هادف مع عملائها. Artisse Gaming هو نظامنا البيئي الشامل لألعاب blockchain مع واحدة من أكبر المحافظ في الصناعة، حيث يقدم الخبرة التقنية والألعاب والتسويقية لتوفير تطوير ألعاب Web3 ونشرها وتوزيعها (عبر Artisse Game Center) والخدمات الاستشارية وخدمات metaverse. Artisse هي الشريك الرائد في Web3 المفضل لمطوري الألعاب التقليدية الرائدين والمنصة المفضلة لاحتضان وإطلاق ألعاب blockchain "الأفضل في فئتها" وتقديمها إلى أوسع جمهور ممكن.
ChatDesigner.ai
chatdesigner.ai
ChatDesigner هو وكيل تصميم يعمل بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمستخدمين الدردشة لتلبية احتياجات التصميم الخاصة بهم. يستفيد ChatDesigner من نموذج اللغة الكبير لفرز أكثر من 30 من ميزات إنشاء الصور وتحريرها باستخدام الذكاء الاصطناعي بناءً على مدخلات المستخدم. يمكن للمستخدمين الدردشة لإنشاء الصورة وتكرارها للحصول على الصورة المثالية في مشروع واحد.
ImagineArt
imagine.art
تخيل، مولدًا فنيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يفتح إمكانيات الإبداع التي لا نهاية لها. مع Imagine، يمكنك إنشاء روائع مذهلة بسهولة من خلال رسالة نصية وأسلوب فني مختار. سواء كنت فنانًا متمرسًا أو شخصًا لم يلتقط فرشاة من قبل، يمكن أن يساعدك Imagine على إحياء أفكارك بطرق مذهلة ومبتكرة. * قم بإنشاء عمل فني مذهل في مجموعة متنوعة من الأساليب: بدءًا من الصور الواقعية إلى المناظر الطبيعية الغريبة وحتى الروائع المجردة، يمكن لـ Imagine إنشاء أعمال فنية بأي أسلوب يمكنك تخيله تقريبًا. * إنشاء أعمال فنية بسرعة وسهولة: مع Imagine، يمكنك إنشاء أعمال فنية جميلة في ثوانٍ معدودة، دون الحاجة إلى قضاء ساعات أو أيام في تعلم تقنيات الفن التقليدي. * استكشاف إمكانيات إبداعية جديدة: يمكن أن يساعدك برنامج Imagine على دفع حدود إبداعك واستكشاف أفكار فنية جديدة لم تكن لتفكر فيها بمفردك.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx هي شركة ذكاء اصطناعي متقدمة متخصصة في تطوير أدوات إنشاء المحتوى المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. توفر منصة AI Magicx مجموعة واسعة من الميزات، يتجاوز إجماليها 75، وهي مصممة لتبسيط وتعزيز إنتاج المحتوى الرقمي. نحن نقدم حلولاً مثل AI Image Generator، وAI ArticleGenerator، وAI logo Designer، ونحن نسير على الطريق الصحيح لتقديم أداة إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة المدربة بالذكاء الاصطناعي. تم تصميم أدوات AI Magicx بخبرة لتلبية احتياجات المحترفين الذين يبحثون عن إنشاء محتوى فعال وعالي الجودة وجذاب.
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