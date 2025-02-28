ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
مولدات صور الذكاء الاصطناعي هي تطبيقات برمجية أو منصات تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذكاء الاصطناعي) لإنشاء صور عالية الجودة. تم تصميم هذه الخوارزميات لتقليد الإبداع والأسلوب الفني الشبيه بالإنسان، مما يتيح إنشاء صور جذابة ومتنوعة بناءً على مدخلات أو معايير محددة من قبل المستخدم. تتيح تقنية توليد الصور بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء صور تشبه كائنات أو مشاهد أو مفاهيم فنية في العالم الحقيقي. أصبحت هذه الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أدوات قيمة للفنانين والمصممين ومنشئي المحتوى وغيرهم من المهنيين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول المرئية لمشاريعهم. إحدى الميزات الرئيسية لمولدات الصور بالذكاء الاصطناعي هي قدرتها على تحويل النص إلى صورة. يمكن للمستخدمين تقديم مطالبات نصية وصفية أو كلمات رئيسية، ويقوم البرنامج بتفسيرها وترجمتها بذكاء إلى صور جذابة بصريًا. سواء كان ذلك وصفًا حيويًا لمناظر طبيعية أو مظهر شخصية أو كائنًا محددًا، يستخدم منشئ الصور AI خوارزمياته المتقدمة لإنشاء صور تتطابق بشكل وثيق مع المدخلات النصية المقدمة. بالإضافة إلى وظيفة تحويل النص إلى صورة، توفر مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين مجموعة متنوعة من خيارات التخصيص. يمكن للمستخدمين تحديد سمات الصورة المختلفة، مثل النمط أو نظام الألوان أو التركيب أو تفاصيل كائن معينة، لتحقيق الإخراج المرئي المطلوب. يستفيد البرنامج من نماذج التعلم العميق المتطورة للتأكد من أن الصور التي تم إنشاؤها تمتلك تفاصيل واقعية وعرضًا دقيقًا وتركيبة متماسكة بشكل عام. على عكس برامج تحرير الصور التقليدية التي تعتمد بشكل أساسي على المعالجة اليدوية أو المرشحات، مثل برامج تحرير الصور، تستخدم مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقنيات التعلم الآلي لتحليل الأنماط، والتعلم من مجموعات البيانات الضخمة، وإنشاء صور بمستوى مثير للإعجاب من التفاصيل والأسلوب الفني. لا تقتصر هذه المولدات على أصول الصور الموجودة مسبقًا ولكنها تتمتع بالقدرة على إنتاج صور مرئية جديدة تمامًا استنادًا إلى المعلمات المحددة من قبل المستخدم أو المدخلات النصية. علاوة على ذلك، تشترك مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أوجه التشابه مع برامج الوسائط الاصطناعية، حيث يركز كلاهما على توليد المحتوى المرئي. للتأهل للإدراج في فئة مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون المنتج: * استخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء صور عالية الجودة تحاكي الإبداع الشبيه بالإنسان والأسلوب الفني باستخدام المطالبات النصية. * توفير خيارات تخصيص مرنة، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في جوانب مختلفة من الصور التي تم إنشاؤها، مثل النمط أو التركيب أو لوحة الألوان أو سمات كائن محددة. * تمكين المستخدمين من التفاعل مع عملية إنشاء صور الذكاء الاصطناعي، وتوفير وسائل لتكرار المخرجات أو تحسينها أو ضبطها من خلال آليات التغذية الراجعة أو الواجهات التفاعلية.
إرسال تطبيق جديد
Leonardo.AI
leonardo.ai
قم بتوليد أصول جودة الإنتاج لمشاريعك الإبداعية بسرعة وسرعة التناوب.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI هي أداة مجانية لإنشاء الصور عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة بما في ذلك إنشاء الأعمال الفنية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات ومقاطع الفيديو والشعارات والمزيد. فهو يوفر طريقة سهلة للمبتدئين لتحرير الصور مثل المحترفين من خلال وظائفه المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنتاج أعمال فنية فريدة وصور واقعية وتجربة دمج الصور الحقيقية والاصطناعية لإنشاء صور مذهلة. توفر هذه المنصة أيضًا "تحرير الصور المختلطة"، وهي طريقة ديناميكية لمزج الصور المختلفة في تركيبات جذابة، وبالتالي توفير مرونة إبداعية هائلة. يمتد عرض Playground AI إلى ما هو أبعد من تحرير الصور القياسي من خلال السماح للمستخدمين بتوسيع الصور إلى ما هو أبعد من حدودها الأصلية، ودمج الكائنات بسلاسة في مشاهد متنوعة، وتجسيد مفاهيمهم الخيالية في واقع مرئي. كما أنه يعزز الإمكانات التعاونية من خلال توفير ميزات لدمج الأفكار مع الآخرين وبالتالي توسيع نطاق الإبداع. على الرغم من قدراته القوية، يحافظ Playground AI على التزامه بسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والشمولية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من المصممين المتمرسين والمبتدئين الذين يغامرون في إنشاء الصور.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer هي أداة تصميم تعمل بالطاقة AI تساعدك على إنشاء تصميمات وتحرير الصور في ثوانٍ. أطلق العنان لإبداعك - قم بإنشاء وتصميم وتحرير أي شيء يمكن أن تتخيله مع AI. استخدم قوة الذكاء الاصطناعى التوليدي لإنشاء صور جذابة مع كلماتك ، وتصميم التصميمات على المستوى التالي التي تظهر مثل بطاقات أعياد الميلاد المخصصة ، وبطاقات العطلات ، والخلفيات لهاتفك ، وحتى استخدام AI لتحرير الصور مثل خبير-محو غير مرغوب فيه كائنات من الصور. قم بإنشاء ما تريد ومتى وأين تحتاجه. القدرات الرئيسية: * الصور: قم بإنشاء أي صورة يمكنك تخيلها. فن الخيال العلمي ، مشاهد سريالية ، صور مضحكة؟ احلم بها ، وصفها ، وقم بإنشائها مع الذكاء الاصطناعي. خيالك لا حدود له! * الملصقات: قم بإنشاء شيء يلتصق. قم بعمل ملصقات مخصصة تساعدك على التغلب على تطبيقات المراسلة والاجتماعية والمزيد. * تحرير مع الذكاء الاصطناعي: اجعل صورك وصورك صورة مثالية مع الذكاء الاصطناعي. * محو التوليد: محو الانحرافات غير المرغوب فيها لجعل الكائنات التي لا تريدها في صورتك تختفي. * إزالة الخلفية: قل وداعا لخلفيات سيئة. قم بإزالة خلفيات الصورة غير المرغوب فيها بسهولة في خطوة واحدة. * خلفية طمس: أحضر ما هو أكثر أهمية في التركيز. طمس خلفية أي صورة لجعل موضوعك البوب. * أضف المرشحات ، وضبط السطوع ، وتغيير حجمها: تخصيص لتناسب رؤيتك الإبداعية ، بما في ذلك تغيير حجمها لتحويل إبداعاتك إلى حجم مربع أو مخصص يناسب تمامًا. * خلفيات/خلفيات: ضع كل شيء على الشاشة. قم بإنشاء خلفية مخصصة أو خلفية لتناسب مزاجك الحالي ، أو الإدلاء ببيان ، أو للحفاظ على مناسبة خاصة في المقدمة والوسط على شاشة هاتفك. * بطاقات المعايدة: صاغ التحية المثالية لأي مناسبة. من بطاقات عيد الميلاد إلى بطاقات العطلات وما بعدها ، قم بإنشاء بطاقة تحية مدروسة مع رسائل وصور مخصصة حتى لو كنت في حيرة من الكلمات. * monograms: اجعل بصمتك. أضف بعض البوب الشخصي إلى حياتك اليومية أو لمناسبة خاصة مثل حفل زفاف مع monograms المصنوعة مخصصة تستخدم الحروف والمزيد لتحديد علامتك. * الدعوات: إنشاء دعوات واو. تخصيص دعواتك لكل مناسبة وأي حدث مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف وأي شيء آخر كبير أو صغير. * الوظائف الاجتماعية: تبرز على الإنترنت. رفع وصياغة منشورك الاجتماعي التالي مع المصمم لإنشاء الصورة والنص المثالي للمشاركة عبر الإنترنت. * أيقونات: عبر عن نفسك بصريًا. قم بإنشاء أيقونات لتوصيل رؤيتك بسهولة وتزيين تصميماتك. * الرموز التعبيرية: التعبير عن نفسك! لديك رد فعل مثالي في متناول اليد مع الرموز التعبيرية المخصصة لتناسب أي مزاج. * صفحات كتاب التلوين: تلوينها واحصل على تدفقك. قم بإنشاء صفحات كتاب تلوين مخصصة لجعل التلوين أكثر إثارة. عظيم لجميع الأعمار. * صورة الإطار: اقلب صورك إلى ذاكرة مؤطرة مخصصة يمكنك مشاركتها في كل مكان. * التصليح: أحضر صورك وأساليبك وأوصافك المفضلة معًا ، قم بإنشاء مجمعة مخصصة من ذكرياتك المفضلة. * لافتات: قم بإنشاء لافتات لرؤوس الرسائل الإخبارية ، والملفات التعليمية الاجتماعية ، وأكثر من ذلك لجذب الانتباه وتبرز.
RenderNet
rendernet.ai
يعد RenderNet AI منشئ صور قويًا يركز على إنشاء شخصيات متسقة والتحكم في وضعها وتكوينها وأسلوبها.
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هو أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من مطالبات نصية. يسمح للمستخدمين بتصور الأفكار على الفور تقريبًا عن طريق إنشاء فن وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى بناءً على الإدخال. بالإضافة إلى ميزة توليد الصور التي تعمل بالنيابة ، يقدم Fotor أيضًا مجموعة شاملة من أدوات تحرير الصور. وتشمل هذه التغييرات في الحجم ، المحاصيل ، عدم وضوح ، شحذ ، وإضافة نص أو حدود إلى الصور. بصرف النظر عن التعديلات التقليدية ، قد يقوم المستخدمون بتحويل الصور إلى رسومات أو رسوم كاريكاتورية ، وإنشاء التصنيفات التصويرية ، ودمج الصور ، وتغيير خلفيات الصور. يوفر النظام الأساسي أيضًا أدوات لمعالجة ميزات الوجه ، والصور الراقية ، وحتى إنشاء ملفات PNG. تمتد إمكانيات Fotor إلى إنشاء الشعارات والنشرات والملصقات للتسويق ، وكذلك أصول وسائل التواصل الاجتماعي مثل صور مصغرة على YouTube أو تصاميم Post Instagram. يغطي النظام الأساسي مجموعة واسعة من التطبيقات ، مثل تحرير النص في الصور ، وتلوين الصور ، وإزالة الكائنات أو الخلفيات من الصور. بالإضافة إلى تحرير الصور ، يقدم Fotor أدوات AI مماثلة لإنشاء وتعزيز مقاطع الفيديو وصور GIF ، مما يتيح للمستخدمين أيضًا إزالة العلامات المائية أو الكائنات.
getimg.ai
getimg.ai
كل ما تحتاجه لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات فنية سحرية للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء صور أصلية، وتعديل الصور الموجودة، وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية، والمزيد.
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور. ClipDrop عبارة عن مجموعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من أدوات التحرير والإنشاء المرئية، مدعومة بـ Stability AI. يحتوي النظام الأساسي على الكثير من الميزات، بما في ذلك أدوات إزالة الخلفية، وتنظيف الكائنات، ورفع مستوى الصورة، وإعادة الإضاءة، والمزيد. يوفر ClipDrop أيضًا واجهة برمجة تطبيقات لتمكين المطورين من دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم الخاصة بسلاسة. تتيح لك إحدى أحدث ميزات ClipDrop، Reimagine XL، إنشاء أشكال مختلفة لا حصر لها من صورك، مما يجعلها مثالية لأعمال التصميم والفن المفاهيمي.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لأنماط نماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم المتحركة.
AKOOL
akool.com
Akool هي منصة AI التوليدية المتقدمة للتسويق البصري المخصص والإعلان. تتيح المنصة إنشاء مقاطع فيديو تدريب عبر الإنترنت بدون مجهود باستخدام الجسام التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعي ، مما يؤدي إلى وفورات كبيرة في التكاليف وإمكانيات إبداعية موسعة. مع Akool ، يمكن لمبدعو التسويق والمبتكرين بناء تجارب مخصصة وجذابة تجذب الأشخاص داخل العلامة التجارية بطريقة تحولهم إلى عملاء مخلصين. يسمح Akool للشركات ، على نطاق واسع ، بإنشاء مقاطع فيديو وصور مخصصة ذات جودة تجارية لكل علامة تجارية لكل عميل من خلال موقع الويب وواجهة برمجة التطبيقات ، مع خيارات أمان درجة المؤسسة.
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى تكاليف مخفية أو إعداد في أي مكان آخر. تقدم الميزات الفريدة لـ 1min.AI مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. يمكنك رؤيتها بوضوح مع ميزة الدردشة مع العديد من المساعدين، فهي تشمل Gemini، GPT، Claude، Llama، MistralAI، ... يمكن أيضًا استخدام ميزات الوسائط المتعددة الأخرى مثل المحتوى والصورة والصوت والفيديو مع نماذج مختلفة للاستفادة من قدراتها وتقديم أفضل النتائج. وأخيرًا، نقدم تقديرًا ائتمانيًا وسجل استخدام شفافًا، حتى تعرف بالضبط تكلفة الميزة قبل التشغيل ويمكنك تتبع الاستخدام بسهولة. تجربة 1min.AI مجانًا للتأكد من أنها مناسبة لك قبل اتخاذ أي قرار!
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الوسائط تعمل على تطوير أداة إنتاج تعمل بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسمح لصانعي الأفلام المستقلين بتقديم مؤثرات بصرية على مستوى ضخم بجزء بسيط من الميزانية.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp هو منشئ فنون الذكاء الاصطناعي الذي يمكّن المستخدمين من إنشاء أعمال فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وعادل. تتيح الأداة للمبدعين التحكم في كيفية استخدام أعمالهم الفنية، وما إذا كان ينبغي تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات بناءً على محتواها أم لا، وما إذا كان من الممكن إنشاء صور الذكاء الاصطناعي بأسلوبهم، وما إذا كان يجب أن يُنسب إليهم الفضل عند استخدام أسلوبهم كمصدر إلهام. في الصور التي تم إنشاؤها بواسطة DreamUp. تعمل الأداة على ترقية كافة الصور إلى أعلى مستويات الدقة وتسمح للمستخدمين بإعادة التشغيل باستخدام نفس الموجه، أو ضبط الموجه الأصلي لاتجاه جديد. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي DeviantArt DreamUp على وضع علامات تلقائية لـ #AIart ومؤشر DreamUp لجميع الصور المقدمة على النظام الأساسي. يساعد ذلك المستخدمين على التحكم في مقدار أعمال الذكاء الاصطناعي التي يرونها أثناء تصفح DeviantArt. يجب أن تتوافق جميع الصور مع شروط الخدمة وسياسة الآداب. يحصل جميع أعضاء DeviantArt على 5 مطالبات مجانية للبدء.
Booth AI
booth.ai
أنشئ صورًا فوتوغرافية للمنتجات بجودة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ صورًا عالية الجودة لأسلوب الحياة بسرعة عن طريق تحديد اللقطة التي تريدها وتحميل بعض نماذج صور المنتج.
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنشاء مختلف الرسومات والصور والنص. يساعدك Hotpot.ai على إنشاء صور ورسومات ومكتب مع الذكاء الاصطناعي. تصور الأفكار مع مولد صورة الذكاء الاصطناعى ، أو إعادة تصور نفسك برأس منظمة العفو الدولية ، أو تضيء الإبداع مع منتجات أخرى من منصة الذكاء الاصطناعى لدينا. أتمتة الابتعاد عن الكدح مع أدوات تحرير صور الذكاء الاصطناعى في حين تمكن قوالب سهلة التحرير أي شخص من إنشاء منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ، وصور التسويق ، وأيقونات التطبيقات ، وغيرها من رسومات العمل.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen هي أداة لإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء صور فريدة من خلال المطالبات النصية. تتمثل مهمة ImgGen في جعل إنشاء الصور أمرًا سهلاً وسريعًا ومتاحًا للجميع. يهدف ImgGen إلى توفير واجهة ويب سهلة الاستخدام للأشخاص لإضفاء الحيوية على أفكارهم المرئية. يستخدم ImgGen تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور تبدو أصلية. يتم تدريب نماذجنا على ملايين الصور لالتقاط الأنماط والمفاهيم المرئية. تأسست ImgGen في عام 2023 على يد رامانديب سينغ، وهو مهندس برمجيات ذو خبرة ومقره في الهند. لقد كنت دائمًا شغوفًا بإتاحة إنشاء الصور للتطبيقات الإبداعية اليومية. بعد رؤية التقدم السريع في نماذج صور الذكاء الاصطناعي، قررت إنشاء واجهة ويب سهلة الاستخدام حول هذه النماذج.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon هو نموذج للذكاء الاصطناعي يمكنه رسم الصور من أي نص موجه!
WOMBO Dream
dream.ai
قم بإنشاء عمل فني جميل باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. أدخل مطالبة، واختر نمطًا فنيًا وشاهد WOMBO Dream وهو يحول فكرتك إلى لوحة فنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ.
ImagineArt
imagine.art
تخيل، مولدًا فنيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يفتح إمكانيات الإبداع التي لا نهاية لها. مع Imagine، يمكنك إنشاء روائع مذهلة بسهولة من خلال رسالة نصية وأسلوب فني مختار. سواء كنت فنانًا متمرسًا أو شخصًا لم يلتقط فرشاة من قبل، يمكن أن يساعدك Imagine على إحياء أفكارك بطرق مذهلة ومبتكرة. * قم بإنشاء عمل فني مذهل في مجموعة متنوعة من الأساليب: بدءًا من الصور الواقعية إلى المناظر الطبيعية الغريبة وحتى الروائع المجردة، يمكن لـ Imagine إنشاء أعمال فنية بأي أسلوب يمكنك تخيله تقريبًا. * إنشاء أعمال فنية بسرعة وسهولة: مع Imagine، يمكنك إنشاء أعمال فنية جميلة في ثوانٍ معدودة، دون الحاجة إلى قضاء ساعات أو أيام في تعلم تقنيات الفن التقليدي. * استكشاف إمكانيات إبداعية جديدة: يمكن أن يساعدك برنامج Imagine على دفع حدود إبداعك واستكشاف أفكار فنية جديدة لم تكن لتفكر فيها بمفردك.
Midgenai
midgenai.com
أفضل مولد صور AI مجانًا مع أفضل النماذج المدربة
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai هو منشئ صور يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء صور رائعة وواقعية من خلال مطالبات نصية وصور بسيطة. سواء كنت بحاجة إلى صور لمواد تسويقية أو إلهام للتصميم أو صور للتجارة الإلكترونية، فإن موقع Artsmart.ai يوفر لك كل ما تحتاجه. ما عليك سوى تحديد إعداد مسبق يطابق النمط الذي تبحث عنه، مثل الصورة الواقعية أو الانطباعية، وإدخال مطالبة لوصف الصورة التي تريد إنشاءها. مع Artsmart.ai، يمكنك بسهولة رفع مستوى لعبتك التسويقية وإثارة إعجاب جمهورك بمحتوى جذاب بصريًا.
Simplified
simplified.com
Simplified هو التطبيق الوحيد لإنشاء التسويق الخاص بك والتعاون وتوسيع نطاقه. تصميم ، كتابة نسخة تسويقية ، إنشاء مقاطع فيديو ، التعاون ، ونشر إلى Socials - كل ذلك في نفس المكان. تم تصميم Simplification من أجل السرعة والبساطة ، ويساعد أكثر من 400000 منشئ ومسوقين وشركات لتوسيع نطاق تسويقهم ، وتبسيط سير عملهم ، وإنجاز العمل في بضع نقرات. من خلال محرر تصميم بدون رمز ، وكاتب منظمة العفو الدولية ، والقوالب المذهلة ، ومجموعات العلامات التجارية المتعددة ، ومساحات عمل غير محدودة ، ونشر داخل التطبيق ، يمكنك بدء التسويق الخاص بك وإنهائه دون تبديل علامات التبويب. أبدًا.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لإنشاء صور عالية الجودة لاستخدامها في الملفات الشخصية لتطبيقات المواعدة. يتطلب الأمر من المستخدم تحميل 10-15 صورة لأنفسهم مع ظهور وجوههم بوضوح. يستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي بعد ذلك هذه الصور لإنشاء المزيد من الصور عالية الجودة، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في الملف الشخصي للمواعدة الخاص بالمستخدم. العملية برمتها بسيطة، وتتألف من ثلاث خطوات: تحميل الصور، واقتصاصها، وزيادة مطابقات المستخدم ثلاث مرات. الأداة مجانية للاستخدام، ولكن يمكن للمستخدمين الترقية إلى الخطة المميزة لإزالة العلامات المائية من الصور. توفر Real Fake Photos الراحة والقدرة على تحمل التكاليف، وقد ثبت فعاليتها في تحسين تطابقات الملفات الشخصية للمواعدة. إذا لم يكن المستخدمون راضين عن النتائج، فيمكنهم التواصل مع فريق الدعم لاستكشاف المشكلة وإصلاحها.
PicLumen
piclumen.com
توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من خلال طرق تحويل النص إلى صورة وصورة إلى صورة. إبداعات غير محدودة ومجانية وخالية من العلامات المائية بأنماط مختلفة.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI هو تطبيق ويب استثنائي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن المستخدمين من إطلاق العنان لإبداعهم وإضفاء الحيوية على أفكارهم الفنية. بفضل واجهة سهلة الاستخدام، فهو يتيح للمستخدمين، بغض النظر عن مستوى خبرتهم، إنشاء أعمال فنية مذهلة وفريدة من نوعها باستخدام مفاهيمهم ورسوماتهم وصورهم الفوتوغرافية. من خلال تحويل الأفكار إلى صور مذهلة، والتعاون مع الذكاء الاصطناعي من خلال الرسومات التخطيطية الشخصية، وإنشاء اختلافات ملحوظة في الصور الخاصة بهم، يوفر ArtBlast AI حقًا إمكانات لا حدود لها للإبداع. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تخصيص إبداعاتهم بشكل أكبر عن طريق إضافة نص وصفي، مما يجعلها أداة لا مثيل لها للعمل مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. استمتع بسحر الجيل الفني القائم على الذكاء الاصطناعي باستخدام ArtBlast AI. قم بتحويل الصور إلى فن يشبه الحلم باستخدام ArtBlast AI - منشئ الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي. أطلق العنان للإبداع مع الاختلافات المخصصة.
PolyBuzz
polybuzz.ai
Polybuzz (سابقًا poly.ai) عبارة عن منصة مبتكرة chatbot مصممة لتسهيل محادثات أعمق وأكثر سرية باستخدام الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. إنه يوفر للمستخدمين القدرة على الانخراط في الدردشات المجانية والديناميكية مع أكثر من 10 ملايين حرف فريد ، مما يعزز تجارب لعب الأدوار والمحادثات غير الرسمية على حد سواء.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator هي أداة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة لإنشاء شخصيات ورسوم توضيحية متنوعة. يستخدم خوارزميات التعلم العميق وتقنيات توليد الصور لإنشاء تمثيلات فريدة ونابضة بالحياة لشخصيات الأنيمي من خلال نماذج مدربة. من خلال AI Anime Generator، يمكن للمستخدمين استكشاف إمكانيات لا حصر لها لإنشاء شخصيات أنمي وتقديم صور فريدة من نوعها لشخصيات الأنيمي.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
يعد FLUX AI Image Generator نموذجًا متطورًا لتحويل النص إلى صورة تم تطويره بواسطة Black Forest Labs. فهو ينشئ صورًا عالية الجودة بناءً على المطالبات النصية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنتاج صور واقعية وفنية.
Vadoo AI
vadoo.tv
VADOO AI هو مولد فيديو من الذكاء الاصطناعى الذي يقدم تحويل نص إلى فريد من نوعه ، ومحرر فيديو قوي يحتوي على تسميات توضيحية ، و B-Roll ، والانتقالات ، والموسيقى ، بالإضافة إلى استضافة الفيديو. مع مولد فيديو VADOO AI ، اقلب المطالبات النصية إلى مقاطع فيديو في دقائق. استخدم السمات ، ويضيف الصوتيات ، وترجمات ، وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة من الذكاء الاصطناعي. Vadoo هي منصة شاملة تقدم خدمتين أساسيتين: * VADOO AI: منصة فيديو للذكاء الاصطناعي الكل في واحد تبسط إنشاء ومقاطع الفيديو قصيرة الشكل. يسمح للمستخدمين بتحويل مطالبات النص إلى مشاركة مقاطع فيديو في غضون دقائق ، وتقدم ميزات مثل السمات القابلة للتخصيص ، والتعليقات الصوتية ، والترجمات ، وأدوات التحرير المتقدمة. تدعم المنصة التسمية التوضيحية متعددة اللغات بأكثر من 50 لغة ، مما يجعلها مناسبة للجمهور العالمي. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر VADOO AI تكاملًا سلسًا مع منصات الوسائط الاجتماعية مثل YouTube و Instagram و Tiktok ، مما يسمح للمستخدمين بتصدير ومشاركة المحتوى الخاص بهم دون عناء. * vadoo.tv: حل استضافة فيديو احترافي يوفر مجموعة متطورة من أدوات تسويق الفيديو لمساعدة الشركات على النمو مع الفيديو. إنه يوفر ميزات مثل استضافة الفيديو ، ومشغلات الفيديو القابلة للتخصيص ، والصفحات المقصودة ، وتكامل التسويق ، وتمكين المستخدمين من إدارة محتوى الفيديو ومشاركته بشكل فعال. معًا ، تمكن هذه الخدمات المستخدمين من إنشاء محتوى الفيديو عالي الجودة وتحريره ومشاركته بسلاسة.
FluxAI.art
fluxai.art
قم بتحويل النص إلى صور باستخدام Flux.1، وهو منشئ الصور المتطور بتقنية الذكاء الاصطناعي من Black Forest Labs. استمتع بجودة صورة لا مثيل لها والالتزام الفوري بالمشروعات الإبداعية باستخدام Flux.1 [pro] وFlux.1 [dev] وFlux.1 [schnell].
illostrationAI
illostration.com
IlllostrationAI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء رسوم توضيحية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ. باستخدام Illustrator AI، يمكنك تحديد النمط الخاص بك من مكتبة ذات أنماط مختلفة، ووصف الكائن الذي تريد توضيحه، وتحسين نتائجك من خلال ترقية الذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا إزالة الخلفية وإضافة خلفية مخصصة.
Artimator
artimator.io
مولد فني مجاني بالذكاء الاصطناعي يعتمد المولد الفني المجاني للذكاء الاصطناعي الخاص بنا على Stable Diffusion 1.5 وStable Diffusion XL (SDXL) وأعمال الذكاء الاصطناعي Artimator وسيساعدك على إنشاء فنون مذهلة وأجمل بسهولة شديدة من وصف النص الخاص بك أو صورتك باستخدام الذكاء الاصطناعي! يمكنك إنشاء فنون فريدة غير محدودة بناءً على وصف النص الخاص بك. إذا لم يعجبك فن الذكاء الاصطناعي الناتج، فيمكنك إنشاءه مرة أخرى بنفس الوصف النصي للحصول على نتيجة مختلفة أو إضافة توضيحات إضافية إلى المطالبة. باستخدام منشئ الصور Artimator AI، يمكنك تصميم صورك الشخصية بأنماط مختلفة، ومعرفة كيف ستبدو شخصيات الرسوم المتحركة المفضلة لديك في الحياة الواقعية. كما يسمح منشئ الصور AI الخاص بنا بإزالة الأشياء غير الضرورية من صورتك بسهولة، مثل الغرباء. سيوفر منشئ الأعمال الفنية الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وقتك في البحث عن صور مجانية وسيوفر لك المال من شرائها في مخزون الصور. عندما تقوم بإنشاء فن الذكاء الاصطناعي باستخدام منشئ الصور المجاني الخاص بنا، فإنك تتلقى تلقائيًا جميع الحقوق الخاصة بفن الذكاء الاصطناعي الخاص بك.
Lucidpic
lucidpic.com
يتيح لك استوديو الصور المدعم بالذكاء الاصطناعي من Lucidpic إنشاء صور فريدة وخالية من حقوق الملكية وواقعية للغاية للأشخاص مقابل جزء صغير من تكلفة تشغيل جلسات التصوير الحقيقية أو شراء الصور الفوتوغرافية المخزنة. * الصور الرمزية: قم بإنشاء نسخة رقمية لنفسك من صورة واحدة. صور رمزية إبداعية ونابضة بالحياة في ثوانٍ. * الصور المخزنة: أنتج صورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع الأشخاص لمشاريعك. * AI Person Generator: صمم شخصيات وأشخاصًا مخصصين لأي سيناريو، مع التحكم في المظهر والإعداد والأسلوب.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Generator عبارة عن GPT مبتكر متخصص في إنشاء ملصقات مذهلة. سواء كنت تتطلع إلى تصميم ملصق Disney Pixar، أو ملصق فيلم كلاسيكي، أو أي نوع آخر من تصميم الملصقات، فإن GPT هذا هو ما تحتاجه. إنه بمثابة صانع ملصقات متعدد الاستخدامات، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل أفكارك إلى تصميمات جذابة بصريًا. يعد AI Poster Generator مثاليًا لكل من المحترفين والهواة على حد سواء، حيث يوفر واجهة سهلة الاستخدام تعمل على تبسيط عملية إنشاء الملصقات. مع التركيز على جماليات التصميم والاهتمام بالتفاصيل، تضمن GPT أن كل ملصق تقوم بإنشائه سيكون ملفتًا للنظر ومصممًا خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة.
Try it on AI
tryitonai.com
جربه على الذكاء الاصطناعي في مهمة لبناء مستقبل التصوير الشخصي. أطلقت وول ستريت جورنال، التي أطلقت عليها وول ستريت جورنال لقب الشركة الرائدة في حلول الذكاء الاصطناعي المرئي، أول استوديو للتصوير الفوتوغرافي بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم في ديسمبر 2022. ومن خلال تحسين الوقت والتكاليف دون المساس بالتميز البصري، بالإضافة إلى تقديم مكتبة مذهلة من أنماط الصور الشخصية، اتخذ حل استوديو الذكاء الاصطناعي الخاص بنا الحل الأمثل. العالم بالعاصفة. في Try it on AI، نؤمن بأن كل شخص يستحق تمثيلًا مرئيًا يتحدث كثيرًا عن مصداقيته وخبرته. تلبي حلولنا احتياجات الطلاب وكذلك المحترفين الذين يتطلعون إلى رفع مستوى ملفاتهم الشخصية على LinkedIn، والمواد التسويقية، والعلامات التجارية لصاحب العمل، والملفات الشخصية الاجتماعية، ومواقع الويب من خلال صور مذهلة تترك انطباعًا دائمًا على العملاء والعملاء على حدٍ سواء. مع وجود 300000 فرد وأكثر من 1000 شركة يستخدمون بالفعل Try it on AI لتلبية احتياجاتهم البصرية، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الثورة اليوم.
iSenseHUB
isensehub.ai
تعرف على iSenseHUB: النظام الأساسي المدعم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لإحداث ثورة في طريقة الإنشاء والتصميم والتحسين. مهمتنا مجهزة بأكثر من 65 أداة متطورة للذكاء الاصطناعي، وتتمثل في تمكين الأفراد والشركات من تبسيط عملياتهم وإنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة البرق. فكر في iSenseHUB كمساعدك الشخصي الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وعلى استعداد للتعامل مع مجموعة واسعة من المهام. بدءًا من إنشاء التعليمات البرمجية، وصياغة المقالات المُحسّنة لتحسين محركات البحث، وتصميم الرسومات، وحتى إدارة منشورات الوسائط الاجتماعية - لقد قمنا بتغطية كل ذلك. تم تصميم أدواتنا لتبسيط المهام المعقدة، مما يسمح لك بالتركيز على الأمور الأكثر أهمية: تنمية أعمالك وإثارة الإبداع. iSenseHUB ليس مجرد أداة؛ إنها مجموعة شاملة من الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. إنه مثل وجود فريق كامل من الخبراء في متناول يدك، ولكن دون دفع ثمن باهظ. سواء كنت شركة ناشئة تتطلع إلى التوسع، أو شركة كبيرة تسعى إلى تحقيق الكفاءة، أو فردًا يهدف إلى زيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى، فإن iSenseHUB هو متجرك الشامل لكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. استمتع بتجربة قوة الذكاء الاصطناعي مع iSenseHUB. انضم إلينا اليوم وغير طريقة عملك إلى الأبد. انغمس في مستقبل إنشاء المحتوى وتصميمه وتحسينه باستخدام iSenseHUB - حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالكفاءة.
PicFinder
picfinder.ai
يجعل PicFinder إنشاء الصور بنفس سرعة البحث عن الصور. بالنسبة للمبدعين، فهو يجعل العصف الذهني ولوحة القصة وتكرار المحتوى أسرع بكثير من أي ذكاء اصطناعي آخر. بالنسبة للفرق، فهو يتيح المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في الوقت الفعلي للألعاب أو التطبيقات، حيث يتم تخصيص التجربة على الفور للمستخدم، ويصبح هو منشئ المحتوى. لقد تم بالفعل إنشاء أكثر من 100 مليون صورة باستخدام PicFinder.
Shakker AI
shakker.ai
لا يجب أن يكون توليد صور الذكاء الاصطناعي متكافئًا عند استخدام Shakker. سواء كنت ترغب في إنشاء صور أو تغيير الأنماط أو الجمع بين المكونات أو أي أجزاء ، فإن Shakker يجعلها أكثر سلاسة من أي وقت مضى مع اقتراح سريع وتصميمات دقيقة.
Imagine Me
imagineme.app
ImagineMe هو مولد فني جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي يتيح لك إنشاء أعمال فنية مذهلة لنفسك من وصف نصي بسيط. أي شيء يمكنك تخيله.
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على تبسيط الإدارة وإعداد الفواتير من خلال تمكينك من دعوة عدد غير محدود من الأعضاء إلى حساب مؤسستك. وهذا يوفر عليك المال مع تعزيز الإنتاجية الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال خطتنا، يمكنك توحيد الفواتير الخاصة بك في حساب واحد لمزيد من الراحة. * الدردشة مع أي ملف PDF أو مستند: بدءًا من الاتفاقيات القانونية وحتى التقارير المالية، يقوم DeftGPT ببث الحياة في مستنداتك. يمكنك طرح الأسئلة وتلقي الملخصات وتحديد موقع المعلومات وغير ذلك الكثير. بالإضافة إلى ذلك، فهو متوافق مع تنسيقات مختلفة بما في ذلك PDF وtxt وdocx وdoc وحتى eml! * احصل على نتائج تشبه ChatGPT بجوار بحث Google مباشرةً: الأداة المثالية للحصول على نتائج بحث دقيقة وموثوقة إلى جانب Google. قل وداعًا للبيانات غير ذات الصلة، واحصل على إجابات دقيقة من خلال التكامل الذكي الذي نقدمه. تحسين تجربة البحث الخاصة بك مع DeftGPT! * إنشاء محتوى في أي وقت على Chrome: يمكنك إنشاء محتوى استثنائي بسهولة باستخدام Chrome بالضغط على الاختصار المخصص. تتيح لك هذه الطريقة السريعة والسهلة إنتاج محتوى مميز وجذاب أو تعديل النص الحالي لمهام مثل مراجعة السيرة الذاتية لوسائل التواصل الاجتماعي أو تكثيف المقالات. يمكنك أيضًا تخصيص الاختصار وفقًا لتفضيلاتك. * استخدم DeftGPT في أي مكان: DeftGPT هي الأداة المفضلة لديك للتكامل السلس عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية. استخدمه في التطبيقات الشائعة مثل Google Docs وعملاء البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، بفضل تعدد استخداماته، يعمل DeftGPT بسهولة مع منصات مثل Gmail وLinkedIn وTwitter وFacebook والمزيد.
Rubbrband
rubbrband.com
تقوم شركة Rubbrband ببناء فنان ذكاء اصطناعي يمكنه تخيل وتحرير الصور الجميلة لك.
LocalBot AI
localbot.ai
يعمل LocalBot.ai على تمكين أصحاب الأعمال المحليين من توفير الوقت والمال الثمين من خلال الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة. يستخدم LocalBot.AI نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا مثل GPT وDall-E وAda لإنشاء النصوص والصور والتعليمات البرمجية والمزيد في غضون ثوانٍ. العملية بسيطة. كل ما عليك فعله هو تقديم موضوع أو فكرة، وسيتولى المولد المعتمد على الذكاء الاصطناعي الباقي.
Stockimg.ai
stockimg.ai
إنشاء صور الذكاء الاصطناعي للفرق - يمكنك بسهولة إنشاء شعار الذكاء الاصطناعي وأغلفة كتب الذكاء الاصطناعي وملصقات الذكاء الاصطناعي والمزيد - Stockimg AI Stockimg AI هي أداة مبتكرة للتصميم وإنشاء المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتبسيط عملية إنشاء المحتوى المرئي والمكتوب. يعد Stockimg AI مثاليًا للشركات والمسوقين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي، ويتيح للمستخدمين إنشاء تصميمات مذهلة بسرعة وكفاءة.
BeautyPlus
beautyplus.com
تم تصميم محرر الصور BeautyPlus AI لتحرير الصور بسهولة. إنه تطبيق لتحرير الصور مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين الصور وتحريرها تلقائيًا للحصول على جودة أفضل.
Instantgen AI
instantgen.ai
Instantgen.ai عبارة عن منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء صور ونصوص في غضون ثوانٍ. سواء كان الأمر يتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، أو الحملات التسويقية، أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني، أو إنشاء صور مرئية لمشروع ما، توفر Instantgen حلاً سريعًا ومريحًا لإنتاج مخرجات إبداعية عالية الجودة يمكنها تلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات والأغراض.
Geleza
geleza.app
منصة الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي ستحتاج إليها! هل سئمت من الكثير من منصات الذكاء الاصطناعي؟ نحن أيضًا! ابحث عن جميع الأدوات في مكان واحد. أحدث ثورة في عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي. انضم إلينا وابدأ في الابتكار اليوم.
Tolio.se
tolio.se
TOLIO هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط جميع عمليات الكتابة. اكتشف مستقبل إنشاء المحتوى اليوم. يعيد Tolio تعريف الطريقة التي تقوم بها بإنشاء المحتوى. من خلال منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء كل شيء بدءًا من النسخ التسويقية الجذابة وحتى المقالات المتعمقة. سريعة وبسيطة وفعالة.
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons هو منشئ أيقونات تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي يوفر للمستخدمين الآلاف من أيقونات التطبيقات الفريدة والحصرية لتعزيز المظهر المرئي لتطبيقاتهم. أنشئ أيقونات تطبيقات جميلة وخالية من حقوق الملكية من النص بثلاث نقرات. تقوم CandyIcons بتحويل أفكارك إلى واقع باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي (DALL·E 3). قم بوصف الأيقونة الخاصة بك في بضع كلمات، واختر الألوان والأسلوب الخاص بك، وشاهد السحر يحدث! تقدم CandyIcons أيضًا أيقونات معدة مسبقًا للمستخدمين الذين قد يفتقرون إلى الإلهام. تغطي هذه الرموز المعدة مسبقًا مجموعة واسعة من الفئات، مما يضمن وجود شيء مناسب لكل تطبيق.
Designs.ai
designs.ai
Designs.ai هي أداة عبر الإنترنت يقودها الذكاء الاصطناعى لمساعدة المستخدمين في إنشاء مجموعة واسعة من العناصر الرقمية. وهي مجهزة بمجموعة من الأدوات المختلفة التي تهدف إلى جوانب مختلفة من التسويق والإنتاج الإبداعي. يتميز المنصة بالدردشة ، مما يوفر نماذج قوية من الذكاء الاصطناعي ؛ AI Draw ، الذي يحول الرسومات إلى فن جذاب بصري ؛ الوجه swapper ، وتقديم تقنيات تبديل الوجه المتطورة ؛ و Imagemaker ، فتح إمكانيات لا حدود لها للإبداع البصري. AI Constr هي أداة لتوليد محتوى تسويقي محسّن لكبار المسئولين الاقتصاديين. يسمح Videomaker بإنشاء مقاطع فيديو فورية لأنواع مختلفة من الحملات ، بينما يوفر Logomaker شعارات العلامة التجارية المصممة من الذكاء الاصطناعي ومجموعات العلامات التجارية. يوفر DesignMaker قوالب ديناميكية للمحتوى المرئي ، ويقوم صانع الكلام بتحويل البرامج النصية النصية إلى أصوات طبيعية. تعد ColourMatcher و GraphicMaker و Font Pair و Calendar أدوات إضافية داخل المنصة التي تساعد في مطابقة الألوان ، وتصميم المتجهات ، وإقران الخط ، وجدولة الأحداث على التوالي. تقدم المنصة أيضًا موارد مثل البرامج التعليمية والمقالات الثاقبة حول الذكاء الاصطناعي والتصميم والتسويق ومجتمع مستخدمين لتوسيع المعرفة والمهارات. تم تصميم مجموعة الأدوات هذه لتوسيع نطاق الإنتاج الإبداعي باستخدام الذكاء الاصطناعى ، وتهدف إلى تبسيط العملية وتحسين الكفاءة للمستخدمين.
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX عبارة عن مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي شاملة ومجانية مصممة لتبسيط عمليتك الإبداعية. سواء كنت تريد تبديل الوجوه، أو تحويل النص إلى صور، أو تحرير الصور، يمكنك العثور على كل ما تحتاجه في مكان واحد.
Runware
runware.ai
وسائط توليدية فائقة السرعة وأقل تكلفة. مدعوم بأجهزة مخصصة، تغذيها الطاقة الخضراء. انشر محتوى الذكاء الاصطناعي بسهولة - دون الحاجة إلى بنية تحتية أو خبراء في التعلم الآلي. من خلال الجمع بين الأجهزة الاحتكارية والبرمجيات المتسارعة والتنسيق، يمكن لبرنامج Runware إنشاء صور بسرعة مذهلة وبتكلفة منخفضة بشكل لا يصدق. لا يوجد تدهور في الصورة، فقط نشر مستقر فائق الشحن من خلال واجهة برمجة تطبيقات مصممة جيدًا تدعم نظام SD البيئي بأكمله، بما في ذلك تقنيات مثل ControlNet وLoRAs وIP-Adapters وInstantID والمزيد. احصل على مرونة كاملة في اختيار النماذج، مع تضمين أكثر من 180 ألف نموذج SD مفتوح المصدر - وخيار إحضار أي من النماذج أو الضبط الدقيق الخاصة بك المدربة بشكل خاص. يتم دعم Runware من قبل بعض المستثمرين الرائدين في العالم، بما في ذلك: a16z Speedrun، وLunar Ventures، وZero Prime، وBegin Capital، والمزيد.
Dreamlike
dreamlike.art
قم بإنشاء أعمال فنية أصلية مذهلة في ثوانٍ باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية. قم بإنشاء عدد لا نهائي من الصور الأصلية، وتعديل الصور الموجودة، والمزيد.
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI - المولد الفني عالي الجودة الخاص بالذكاء الاصطناعي. بنقرة واحدة، قم بتحويل أفكارك إلى روائع بصرية مذهلة. سواء كنت تصمم صورًا مذهلة لوسائل التواصل الاجتماعي، أو تغوص في عالم NFTs، أو تخفض تكاليف التصميم، فإن DrawThis.ai يجعل ذلك أمرًا سهلاً. قم بإنشاء صور باريدوليا (مخفية) آسرة تجذب الجماهير وتعزز تواجدك عبر الإنترنت - كل ذلك بلا حدود أو حدود. تجربة القوة الإبداعية النقية في متناول يدك!
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba هي في طليعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية، وهي مكرسة لتحويل كيفية إنشاء المحتوى الرقمي واستهلاكه. توفر منصة قولابة أدوات مبتكرة تمكن منشئي المحتوى الرقمي والمستقلين والفنانين والمصورين والطلاب ووكالات التسويق والشركات في جميع أنحاء العالم. مع مجموعة من الميزات المتقدمة بما في ذلك إنشاء تحويل النص إلى صورة، وقدرات تحويل النص إلى كلام، ونماذج اللغة المتطورة مثل Claude Opus، وGemini Pro، وMistral Large، تمكن Qolaba المستخدمين من جلب رؤيتهم الإبداعية إلى الحياة بشكل أكثر كفاءة ومع جودة مذهلة. إن التزام Qolaba بالجودة وسهولة الوصول والتصميم سهل الاستخدام يجعل من السهل على المبدعين من جميع الخلفيات تحقيق الاعتراف بالصناعة وتعزيز عملياتهم الإبداعية.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx هي شركة ذكاء اصطناعي متقدمة متخصصة في تطوير أدوات إنشاء المحتوى المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. توفر منصة AI Magicx مجموعة واسعة من الميزات، يتجاوز إجماليها 75، وهي مصممة لتبسيط وتعزيز إنتاج المحتوى الرقمي. نحن نقدم حلولاً مثل AI Image Generator، وAI ArticleGenerator، وAI logo Designer، ونحن نسير على الطريق الصحيح لتقديم أداة إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة المدربة بالذكاء الاصطناعي. تم تصميم أدوات AI Magicx بخبرة لتلبية احتياجات المحترفين الذين يبحثون عن إنشاء محتوى فعال وعالي الجودة وجذاب.
Stunning
stunning.so
Stunning.so عبارة عن منصة مبتكرة مصممة لتبسيط عملية إنشاء موقع الويب وإنشاء المحتوى. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فإنه يوفر للمستخدمين طريقة سلسة لإنشاء مواقع ويب مخصصة وصياغة محتوى جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك من خلال واجهة بسيطة وبديهية. تعتبر هذه الأداة مثالية للشركات التي تبحث عن حلول فعالة لتأسيس تواجد قوي عبر الإنترنت بسرعة ودون عناء. يعد موقع Stunning.so مثاليًا لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، ويركز على التكنولوجيا سهلة الاستخدام لتعزيز استراتيجيات التسويق الرقمي.
Artisse
artisse.ai
تم الاعتراف بـ Artisse Interactive من قبل KPMG وHSBC كواحدة من أفضل 10 شركات ناشئة أسرع نموًا في آسيا، وهي شركة رائدة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات blockchain لإعادة تشكيل الصناعات التقليدية. يمكن لشركة Artisse تقديم صور واقعية للغاية على نطاق واسع من خلال الجمع بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية الرائدة ومجموعة المواهب المرخصة العالمية والخدمات الفنية النهائية. يعد تطبيق Artisse للمستهلك هو أول تطبيق للتصوير الفوتوغرافي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم والذي يسمح للمستخدمين بإنشاء صور شخصية جديدة تمامًا على الفور. منذ إطلاقه، تم تصنيفه كأفضل تطبيق صور جديد في 20 دولة وتم عرضه في TechCrunch وDaily Mail وForbes. تقدم Artisse حلول أعمال عبر العديد من القطاعات مثل الإعلان والنمذجة وأسلوب الحياة والسياحة والملكية الفكرية، مع التركيز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للصور لتحقيق ميزة تحويلية للممارسات التقليدية في هذه الصناعات. تقوم Artisse بتوسيع الآفاق الإبداعية وتوسيع نطاق العمليات وتقديم تنوعات فريدة على نطاق واسع للشركات للتواصل بشكل هادف مع عملائها. Artisse Gaming هو نظامنا البيئي الشامل لألعاب blockchain مع واحدة من أكبر المحافظ في الصناعة، حيث يقدم الخبرة التقنية والألعاب والتسويقية لتوفير تطوير ألعاب Web3 ونشرها وتوزيعها (عبر Artisse Game Center) والخدمات الاستشارية وخدمات metaverse. Artisse هي الشريك الرائد في Web3 المفضل لمطوري الألعاب التقليدية الرائدين والمنصة المفضلة لاحتضان وإطلاق ألعاب blockchain "الأفضل في فئتها" وتقديمها إلى أوسع جمهور ممكن.
Plask
plask.ai
Plask Motion هي أداة لالتقاط الحركة والرسوم المتحركة تعمل بالذكاء الاصطناعي. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، يقوم بتحويل مقاطع الفيديو إلى رسوم متحركة مذهلة، مما يوفر حلولاً عملية للإنشاء ثلاثي الأبعاد وعمليات سير العمل. تم تصميم الأداة خصيصًا لتلبية احتياجات تطوير النماذج الأولية للعبة، مما يجعل إنشاء الرسوم المتحركة أمرًا مباشرًا وفعالاً. تحتوي Plask Motion سهلة الاستخدام على برامج تعليمية مجتمعية تعمل على تسهيل عملية الاعتماد والتعلم من خلال توفير إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية الاستفادة من ميزاتها على أفضل وجه. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر للمستخدمين المرونة لاستيراد الرسوم المتحركة المكتملة إلى الأداة المفضلة لديهم. من خلال خدمة الصناعات الإبداعية الأوسع، بما في ذلك الألعاب والأفلام والواقع الافتراضي، أثبتت Plask Motion قدرتها على تبسيط التقاط الحركة وإنشاء رسوم متحركة سلسة وفعالة. يمكن للمستخدمين العثور بسهولة على إجابات للأسئلة الشائعة على المنصة. ومع وجود مجتمع مستخدمين نشط، فقد تم استخدامه من قبل العديد من المبدعين لتشغيل المشاريع الإبداعية.
Aihairstyles
aihairstyles.com
جرب قصات شعر مختلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي - الشعر المملس، والبوبودور، والمزيد. أنماط الذكور والإناث
© 2025 WebCatalog, Inc.