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برنامج مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
مولدات صور الذكاء الاصطناعي هي تطبيقات برمجية أو منصات تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذكاء الاصطناعي) لإنشاء صور عالية الجودة. تم تصميم هذه الخوارزميات لتقليد الإبداع والأسلوب الفني الشبيه بالإنسان، مما يتيح إنشاء صور جذابة ومتنوعة بناءً على مدخلات أو معايير محددة من قبل المستخدم. تتيح تقنية توليد الصور بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء صور تشبه كائنات أو مشاهد أو مفاهيم فنية في العالم الحقيقي. أصبحت هذه الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أدوات قيمة للفنانين والمصممين ومنشئي المحتوى وغيرهم من المهنيين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول المرئية لمشاريعهم. إحدى الميزات الرئيسية لمولدات الصور بالذكاء الاصطناعي هي قدرتها على تحويل النص إلى صورة. يمكن للمستخدمين تقديم مطالبات نصية وصفية أو كلمات رئيسية، ويقوم البرنامج بتفسيرها وترجمتها بذكاء إلى صور جذابة بصريًا. سواء كان ذلك وصفًا حيويًا لمناظر طبيعية أو مظهر شخصية أو كائنًا محددًا، يستخدم منشئ الصور AI خوارزمياته المتقدمة لإنشاء صور تتطابق بشكل وثيق مع المدخلات النصية المقدمة. بالإضافة إلى وظيفة تحويل النص إلى صورة، توفر مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين مجموعة متنوعة من خيارات التخصيص. يمكن للمستخدمين تحديد سمات الصورة المختلفة، مثل النمط أو نظام الألوان أو التركيب أو تفاصيل كائن معينة، لتحقيق الإخراج المرئي المطلوب. يستفيد البرنامج من نماذج التعلم العميق المتطورة للتأكد من أن الصور التي تم إنشاؤها تمتلك تفاصيل واقعية وعرضًا دقيقًا وتركيبة متماسكة بشكل عام. على عكس برامج تحرير الصور التقليدية التي تعتمد بشكل أساسي على المعالجة اليدوية أو المرشحات، مثل برامج تحرير الصور، تستخدم مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقنيات التعلم الآلي لتحليل الأنماط، والتعلم من مجموعات البيانات الضخمة، وإنشاء صور بمستوى مثير للإعجاب من التفاصيل والأسلوب الفني. لا تقتصر هذه المولدات على أصول الصور الموجودة مسبقًا ولكنها تتمتع بالقدرة على إنتاج صور مرئية جديدة تمامًا استنادًا إلى المعلمات المحددة من قبل المستخدم أو المدخلات النصية. علاوة على ذلك، تشترك مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أوجه التشابه مع برامج الوسائط الاصطناعية، حيث يركز كلاهما على توليد المحتوى المرئي. للتأهل للإدراج في فئة مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون المنتج: * استخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء صور عالية الجودة تحاكي الإبداع الشبيه بالإنسان والأسلوب الفني باستخدام المطالبات النصية. * توفير خيارات تخصيص مرنة، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في جوانب مختلفة من الصور التي تم إنشاؤها، مثل النمط أو التركيب أو لوحة الألوان أو سمات كائن محددة. * تمكين المستخدمين من التفاعل مع عملية إنشاء صور الذكاء الاصطناعي، وتوفير وسائل لتكرار المخرجات أو تحسينها أو ضبطها من خلال آليات التغذية الراجعة أو الواجهات التفاعلية.
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Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI هي أداة مجانية لإنشاء الصور عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة بما في ذلك إنشاء الأعمال الفنية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات ومقاطع الفيديو والشعارات والمزيد. فهو يوفر طريقة سهلة للمبتدئين لتحرير الصور مثل المحترفين من خلال وظائفه المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنتاج أعمال فنية فريدة وصور واقعية وتجربة دمج الصور الحقيقية والاصطناعية لإنشاء صور مذهلة. توفر هذه المنصة أيضًا "تحرير الصور المختلطة"، وهي طريقة ديناميكية لمزج الصور المختلفة في تركيبات جذابة، وبالتالي توفير مرونة إبداعية هائلة. يمتد عرض Playground AI إلى ما هو أبعد من تحرير الصور القياسي من خلال السماح للمستخدمين بتوسيع الصور إلى ما هو أبعد من حدودها الأصلية، ودمج الكائنات بسلاسة في مشاهد متنوعة، وتجسيد مفاهيمهم الخيالية في واقع مرئي. كما أنه يعزز الإمكانات التعاونية من خلال توفير ميزات لدمج الأفكار مع الآخرين وبالتالي توسيع نطاق الإبداع. على الرغم من قدراته القوية، يحافظ Playground AI على التزامه بسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والشمولية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من المصممين المتمرسين والمبتدئين الذين يغامرون في إنشاء الصور.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الوسائط تعمل على تطوير أداة إنتاج تعمل بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسمح لصانعي الأفلام المستقلين بتقديم مؤثرات بصرية على مستوى ضخم بجزء بسيط من الميزانية.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لأنماط نماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم المتحركة.
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور
AKOOL
content.akool.com
AKOOL عبارة عن منصة إبداعية للذكاء الاصطناعي للتسويق والإعلان المرئي المخصص. مع AKOOL، يمكن لمبدعي ومبتكري التسويق بناء تجارب مخصصة وجذابة تجذب الأشخاص داخل العلامة التجارية بطريقة تحولهم إلى عملاء مخلصين.
PicLumen
piclumen.com
توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من خلال طرق تحويل النص إلى صورة وصورة إلى صورة. إبداعات غير محدودة ومجانية وخالية من العلامات المائية بأنماط مختلفة.
getimg.ai
getimg.ai
كل ما تحتاجه لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات فنية سحرية للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء صور أصلية، وتعديل الصور الموجودة، وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية، والمزيد.
neural.love
neural.love
neural.love هي أداة ذكاء اصطناعي عبر الإنترنت توفر خدمات إنشاء المحتوى وتحسينه. وهو يوفر أداة AI Image Generator وAI Enhance مجانًا، والتي يمكن استخدامها لإعادة تصميم الصور وإنشاء صور شخصية وإنشاء صور رمزية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. كما يوفر أيضًا أدوات لتحسين مقاطع الفيديو والصور، بالإضافة إلى الصوت، ويمكنه تحسين الجودة حتى 48 كيلو هرتز. باستخدام الشبكات العصبية وخوارزميات التعلم الآلي، فإن neural.love قادر على استعادة الوسائط الرقمية وتحسينها من أي عصر وبنتائج ممتازة. فهو يوفر مجموعة من الخدمات بدءًا من تكبير حجم الصور والفيديو وتوضيحها وتلوينها وحتى تحسين الصوت وتحويل معدل إطارات الفيديو. كل هذه الخدمات تتم دون الحاجة إلى تثبيت أو جهاز كمبيوتر قوي، ويمكن استخدامها بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، حظيت خدمات neural.love بإشادة كبيرة من مراجعي Trustpilot. كما أنه يوفر موادًا وبرامج تعليمية مفيدة على مدونته، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API). ومن أجل دعم الشعب الأوكراني، يذهب جزء من كل دفعة لتوفير المساعدات الإنسانية.
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من المطالبات النصية. فهو يسمح للمستخدمين بتصور الأفكار على الفور تقريبًا من خلال إنشاء أعمال فنية وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على المدخلات. بالإضافة إلى ميزة إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقدم Fotor أيضًا مجموعة شاملة من أدوات تحرير الصور. يتضمن ذلك تغيير الحجم، والاقتصاص، والتعتيم، وزيادة الوضوح، وإضافة نص أو حدود للصور. وبصرف النظر عن التعديلات التقليدية، يمكن للمستخدمين تحويل الصور إلى رسومات أو رسوم متحركة، وإنشاء صور مجمعة، ودمج الصور، وتغيير خلفيات الصور. توفر المنصة أيضًا أدوات لمعالجة ملامح الوجه والصور الراقية وحتى إنشاء ملفات PNG. تمتد قدرات Fotor إلى إنشاء الشعارات والنشرات الإعلانية والملصقات للتسويق، بالإضافة إلى أصول الوسائط الاجتماعية مثل الصور المصغرة على YouTube أو تصميمات منشورات Instagram. تغطي المنصة مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل تحرير النص في الصور، وتلوين الصور، وإزالة الكائنات أو الخلفيات من الصور. بالإضافة إلى تحرير الصور، يقدم Fotor أدوات ذكاء اصطناعي مماثلة لإنشاء مقاطع فيديو وصور GIF وتحسينها، كما يسمح للمستخدمين بإزالة العلامات المائية أو الكائنات.
RenderNet
rendernet.ai
يعد RenderNet AI منشئ صور قويًا يركز على إنشاء شخصيات متسقة والتحكم في وضعها وتكوينها وأسلوبها.
Stockimg.ai
stockimg.ai
إنشاء صور الذكاء الاصطناعي للفرق - يمكنك بسهولة إنشاء شعار الذكاء الاصطناعي وأغلفة كتب الذكاء الاصطناعي وملصقات الذكاء الاصطناعي والمزيد - Stockimg AI
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator هو نموذج متطور لتحويل النص إلى صورة تم تطويره بواسطة Black Forest Labs. فهو ينشئ صورًا عالية الجودة بناءً على المطالبات النصية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنتاج صور واقعية وفنية.
Shakker AI
shakker.ai
لا يجب أن يكون إنشاء صور الذكاء الاصطناعي أمرًا صعبًا عند استخدام Shakker. سواء كنت ترغب في إنشاء صور، أو تغيير الأنماط، أو الجمع بين المكونات، أو طلاء أي أجزاء، فإن Shakker يجعلها أكثر سلاسة من أي وقت مضى من خلال اقتراح سريع وتصميمات دقيقة.
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى تكاليف مخفية أو إعداد في أي مكان آخر. تقدم الميزات الفريدة لـ 1min.AI مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. يمكنك رؤيتها بوضوح مع ميزة الدردشة مع العديد من المساعدين، فهي تشمل Gemini، GPT، Claude، Llama، MistralAI، ... يمكن أيضًا استخدام ميزات الوسائط المتعددة الأخرى مثل المحتوى والصورة والصوت والفيديو مع نماذج مختلفة للاستفادة من قدراتها وتقديم أفضل النتائج. وأخيرًا، نقدم تقديرًا ائتمانيًا وسجل استخدام شفافًا، حتى تعرف بالضبط تكلفة الميزة قبل التشغيل ويمكنك تتبع الاستخدام بسهولة. تجربة 1min.AI مجانًا للتأكد من أنها مناسبة لك قبل اتخاذ أي قرار!
ImagineArt
imagine.art
تخيل، مولدًا فنيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يفتح إمكانيات الإبداع التي لا نهاية لها. مع Imagine، يمكنك إنشاء روائع مذهلة بسهولة من خلال رسالة نصية وأسلوب فني مختار. سواء كنت فنانًا متمرسًا أو شخصًا لم يلتقط فرشاة من قبل، يمكن أن يساعدك Imagine على إحياء أفكارك بطرق مذهلة ومبتكرة. * قم بإنشاء عمل فني مذهل في مجموعة متنوعة من الأساليب: بدءًا من الصور الواقعية إلى المناظر الطبيعية الغريبة وحتى الروائع المجردة، يمكن لـ Imagine إنشاء أعمال فنية بأي أسلوب يمكنك تخيله تقريبًا. * إنشاء أعمال فنية بسرعة وسهولة: مع Imagine، يمكنك إنشاء أعمال فنية جميلة في ثوانٍ معدودة، دون الحاجة إلى قضاء ساعات أو أيام في تعلم تقنيات الفن التقليدي. * استكشاف إمكانيات إبداعية جديدة: يمكن أن يساعدك برنامج Imagine على دفع حدود إبداعك واستكشاف أفكار فنية جديدة لم تكن لتفكر فيها بمفردك.
Mixart.ai
mixart.ai
مع منشئ الصور AI المجاني الخاص بنا، أصبح إنشاء الصور وتحريرها أسهل من أي وقت مضى. استغل إمكانات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مرئية وتخصيصها بسهولة وفقًا لرؤيتك. ابدأ في الإنشاء اليوم!
Poly.AI
polyai.ai
Poly.AI عبارة عن منصة chatbot مبتكرة مصممة لتسهيل إجراء محادثات أعمق وأكثر سرية باستخدام الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. فهو يوفر للمستخدمين القدرة على المشاركة في محادثات مجانية وديناميكية مع أكثر من 10 ملايين شخصية فريدة، مما يعزز تجارب لعب الأدوار والمحادثات غير الرسمية على حد سواء.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI هو تطبيق ويب استثنائي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن المستخدمين من إطلاق العنان لإبداعهم وإضفاء الحيوية على أفكارهم الفنية. بفضل واجهة سهلة الاستخدام، فهو يتيح للمستخدمين، بغض النظر عن مستوى خبرتهم، إنشاء أعمال فنية مذهلة وفريدة من نوعها باستخدام مفاهيمهم ورسوماتهم وصورهم الفوتوغرافية. من خلال تحويل الأفكار إلى صور مذهلة، والتعاون مع الذكاء الاصطناعي من خلال الرسومات التخطيطية الشخصية، وإنشاء اختلافات ملحوظة في الصور الخاصة بهم، يوفر ArtBlast AI حقًا إمكانات لا حدود لها للإبداع. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تخصيص إبداعاتهم بشكل أكبر عن طريق إضافة نص وصفي، مما يجعلها أداة لا مثيل لها للعمل مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. استمتع بسحر الجيل الفني القائم على الذكاء الاصطناعي باستخدام ArtBlast AI. قم بتحويل الصور إلى فن يشبه الحلم باستخدام ArtBlast AI - منشئ الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي. أطلق العنان للإبداع مع الاختلافات المخصصة.
Dreamlike
dreamlike.art
قم بإنشاء أعمال فنية أصلية مذهلة في ثوانٍ باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية. قم بإنشاء عدد لا نهائي من الصور الأصلية، وتعديل الصور الموجودة، والمزيد.
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نشر الوسائط أو تحريرها في أدوات مختلفة عبر وكالاتهم.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Generator عبارة عن GPT مبتكر متخصص في إنشاء ملصقات مذهلة. سواء كنت تتطلع إلى تصميم ملصق Disney Pixar، أو ملصق فيلم كلاسيكي، أو أي نوع آخر من تصميم الملصقات، فإن GPT هذا هو ما تحتاجه. إنه بمثابة صانع ملصقات متعدد الاستخدامات، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل أفكارك إلى تصميمات جذابة بصريًا. يعد AI Poster Generator مثاليًا لكل من المحترفين والهواة على حد سواء، حيث يوفر واجهة سهلة الاستخدام تعمل على تبسيط عملية إنشاء الملصقات. مع التركيز على جماليات التصميم والاهتمام بالتفاصيل، تضمن GPT أن كل ملصق تقوم بإنشائه سيكون ملفتًا للنظر ومصممًا خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة.
HyperBooth.Ai
hyperbooth.ai
HyperBooth.Ai - قم بإنشاء صور مذهلة بتقنية الذكاء الاصطناعي على الفور باستخدام صورة شخصية واحدة فقط. اختر من بين أكثر من 200 نمط من أنماط الصور، أو صمم أنماط الصور الخاصة بك باستخدام رسالة نصية! يعد HyperBooth.Ai واحدًا من أعلى جودة وأسرع مولدات الصور الشخصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم. ما عليك سوى تحميل صورة إدخال واحدة فقط لإنشاء صور مدعمة بالذكاء الاصطناعي لأسلوبك المفضل في 30 ثانية أو أقل! يتم تخصيص كل صورة يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتتناسب مع موضوع الصورة المدخلة. يأتي HyperBooth.Ai مزودًا بأكثر من 200 نمط صور مُدرب مسبقًا لتستخدمها دون أي خبرة سابقة في الذكاء الاصطناعي، أو أطلق العنان لإبداعك معنا من خلال تصميم أنماط الصور الخاصة بك باستخدام مطالبة نصية. تأكد من إنشاء الصور المثالية لكل مناسبة ومشروع.
FluxAI.art
fluxai.art
قم بتحويل النص إلى صور باستخدام Flux.1، وهو منشئ الصور المتطور بتقنية الذكاء الاصطناعي من Black Forest Labs. استمتع بجودة صورة لا مثيل لها والالتزام الفوري بالمشروعات الإبداعية باستخدام Flux.1 [pro] وFlux.1 [dev] وFlux.1 [schnell].
Idyllic
idyllic.app
Idyllic عبارة عن منصة توليدية تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل الأوصاف النصية الخاصة بك إلى صور عالية الجودة، وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإضفاء الحيوية على رؤيتك الإبداعية.
Imagine Me
imagineme.app
ImagineMe هو مولد فني جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي يتيح لك إنشاء أعمال فنية مذهلة لنفسك من وصف نصي بسيط. أي شيء يمكنك تخيله.
Sticker AI
stickerai.net
يمكن لـ Stick AI Generator إنشاء ملصقات عالية الجودة بسرعة في غضون دقائق، مما يوفر لك الوقت والجهد الثمين.
Invoke
invoke.com
Invocation عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي قوية وآمنة وسهلة النشر للاستوديوهات الاحترافية لإنشاء الوسائط المرئية. تدريب النماذج على الملكية الفكرية الخاصة بك، والتحكم في كل جانب من جوانب عملية الإنتاج، والحفاظ على الملكية الكاملة لبياناتك، إلى الأبد.
PixieMint
pixiemint.com
قم بإنشاء صور مذهلة على الفور في ثوانٍ. استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية المنسقة للتسويق والإعلان وصور المنتجات والمفاهيم الفنية وغير ذلك الكثير بسهولة. لا توجد مهارات فوتوشوب مطلوبة. تقدم PixieMint مجموعة متعددة من أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية مع أفضل جيل من الصور الواقعية للذكاء الاصطناعي: 1. تحويل النص إلى صورة 2. صورة لصورة 3. استبدال الكائن 4. محو الكائن 5. استبدال الخلفية 6. إزالة الخلفية 7. اكتب واستبدل 8. صورة راقية 9. التعبئة التوليدية 10. تقديم رسم 11. صانع الملصقات 12. تبديل الوجه 13. إعادة تصور 14. توليد الصوت 15. إنشاء الفيديو
Booth AI
booth.ai
أنشئ صورًا فوتوغرافية للمنتجات بجودة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ صورًا عالية الجودة لأسلوب الحياة بسرعة عن طريق تحديد اللقطة التي تريدها وتحميل بعض نماذج صور المنتج.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
يعد FLUX AI Image Generator نموذجًا متطورًا لتحويل النص إلى صورة تم تطويره بواسطة Black Forest Labs. فهو ينشئ صورًا عالية الجودة بناءً على المطالبات النصية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنتاج صور واقعية وفنية.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator هي أداة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة لإنشاء شخصيات ورسوم توضيحية متنوعة. يستخدم خوارزميات التعلم العميق وتقنيات توليد الصور لإنشاء تمثيلات فريدة ونابضة بالحياة لشخصيات الأنيمي من خلال نماذج مدربة. من خلال AI Anime Generator، يمكن للمستخدمين استكشاف إمكانيات لا حصر لها لإنشاء شخصيات أنمي وتقديم صور فريدة من نوعها لشخصيات الأنيمي.
Arthemy
arthemy.ai
Arthemy هي خدمة لتوليد الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي. باستخدام أوصاف بسيطة، إلى جانب الرسومات التقريبية أو الصور الأولية، يمكن لـ Arthemy إنشاء العديد من التصميمات النهائية المحتملة أو الإلهام لمساعدتك في التغلب على العقبات الإبداعية واستكشاف حلول جديدة لكل من الفنانين الفرديين أو الفرق.
Instantgen AI
instantgen.ai
Instantgen.ai عبارة عن منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء صور ونصوص في غضون ثوانٍ. سواء كان الأمر يتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، أو الحملات التسويقية، أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني، أو إنشاء صور مرئية لمشروع ما، توفر Instantgen حلاً سريعًا ومريحًا لإنتاج مخرجات إبداعية عالية الجودة يمكنها تلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات والأغراض.
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons هو منشئ أيقونات تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي يوفر للمستخدمين الآلاف من أيقونات التطبيقات الفريدة والحصرية لتعزيز المظهر المرئي لتطبيقاتهم. أنشئ أيقونات تطبيقات جميلة وخالية من حقوق الملكية من النص بثلاث نقرات. تقوم CandyIcons بتحويل أفكارك إلى واقع باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي (DALL·E 3). قم بوصف الأيقونة الخاصة بك في بضع كلمات، واختر الألوان والأسلوب الخاص بك، وشاهد السحر يحدث! تقدم CandyIcons أيضًا أيقونات معدة مسبقًا للمستخدمين الذين قد يفتقرون إلى الإلهام. تغطي هذه الرموز المعدة مسبقًا مجموعة واسعة من الفئات، مما يضمن وجود شيء مناسب لكل تطبيق.
WindyBot
windybot.com
WindyBot عبارة عن مجموعة من الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتيح خدمتنا الأولى لمستخدمي Slack استخدام GPT-3 عبر مساحة عمل Slack. في مساحة عمل Slack الخاصة بك، يعمل WindyBot كمساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة وحل المشكلات وتحسين إنتاجيتك.
Rubbrband
rubbrband.com
تقوم شركة Rubbrband ببناء فنان ذكاء اصطناعي يمكنه تخيل وتحرير الصور الجميلة لك.
Stunning
stunning.so
Stunning.so عبارة عن منصة مبتكرة مصممة لتبسيط عملية إنشاء موقع الويب وإنشاء المحتوى. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فإنه يوفر للمستخدمين طريقة سلسة لإنشاء مواقع ويب مخصصة وصياغة محتوى جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك من خلال واجهة بسيطة وبديهية. تعتبر هذه الأداة مثالية للشركات التي تبحث عن حلول فعالة لتأسيس تواجد قوي عبر الإنترنت بسرعة ودون عناء. يعد موقع Stunning.so مثاليًا لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، ويركز على التكنولوجيا سهلة الاستخدام لتعزيز استراتيجيات التسويق الرقمي.
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba هي في طليعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية، وهي مكرسة لتحويل كيفية إنشاء المحتوى الرقمي واستهلاكه. توفر منصة قولابة أدوات مبتكرة تمكن منشئي المحتوى الرقمي والمستقلين والفنانين والمصورين والطلاب ووكالات التسويق والشركات في جميع أنحاء العالم. مع مجموعة من الميزات المتقدمة بما في ذلك إنشاء تحويل النص إلى صورة، وقدرات تحويل النص إلى كلام، ونماذج اللغة المتطورة مثل Claude Opus، وGemini Pro، وMistral Large، تمكن Qolaba المستخدمين من جلب رؤيتهم الإبداعية إلى الحياة بشكل أكثر كفاءة ومع جودة مذهلة. إن التزام Qolaba بالجودة وسهولة الوصول والتصميم سهل الاستخدام يجعل من السهل على المبدعين من جميع الخلفيات تحقيق الاعتراف بالصناعة وتعزيز عملياتهم الإبداعية.
Remix
remix.ai
Remix AI هي الشبكة الاجتماعية لخيالك. Remix هو تطبيق ويب وتطبيق اجتماعي للهاتف المحمول على نظامي التشغيل iOS وAndroid، وهو المكان المناسب لاكتشاف وإنشاء أفضل محتوى فيديو وصور يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. شارك رحلاتك المتوسطة وممرات الهبوط وشاهد ما ينشئه الآخرون. قم بالإنشاء باستخدام محرك الذكاء الاصطناعي التعاوني الخاص بنا. شارك في تحديات الهاشتاج الممتعة والموضوعات والاستكشافات. تم تصميم التطبيق من الألف إلى الياء للاستفادة من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي للحصول على أفضل تجربة. قم بإنشاء ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي مع الأصدقاء أو مجتمع Remix. استخدمه مجانًا بدون إعلانات، أو قم بالترقية إلى Remix Pro للوصول غير المحدود والتجربة المثالية. * إنشاء وإعادة مزج باستخدام الذكاء الاصطناعي * إنشاء والتواصل مع الأصدقاء * شارك مع العالم
Imagine Anything
imagineanything.ai
قم بإنشاء صور AI مجانية مع تخيل أي شيء. قم بإنشاء الصور والقصاصات الفنية والرسومات والمزيد بسهولة باستخدام منشئ الذكاء الاصطناعي الخاص بنا.
BeautyPlus
beautyplus.com
تم تصميم محرر الصور BeautyPlus AI لتحرير الصور بسهولة. إنه تطبيق لتحرير الصور مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين الصور وتحريرها تلقائيًا للحصول على جودة أفضل.
Picsman
picsman.ai
يمكنك تحسين وإنشاء صور المنتج بسهولة باستخدام أدوات التحرير التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. إزالة الخلفية، ومولد الصور بالذكاء الاصطناعي، وإزالة الكائنات، ومحسن الصور، وتحرير الدُفعات.
Aux Machina
auxmachina.com
للحصول على أسهل مولد صور يعمل بالذكاء الاصطناعي في الكون، جرب Aux Machina. لا توجد مطالبات مطلوبة. مجانا لفترة محدودة.
IconPea
iconpea.com
IconPea.com هي أداة ذكاء اصطناعي مجانية عبر الإنترنت مصممة لإنشاء أيقونات مجانية. ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء أيقونات فريدة وعالية الجودة لمختلف الاستخدامات، بما في ذلك تصميم الويب وتطوير أيقونات التطبيقات والمشاريع الرسومية.
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI - المولد الفني عالي الجودة الخاص بالذكاء الاصطناعي. بنقرة واحدة، قم بتحويل أفكارك إلى روائع بصرية مذهلة. سواء كنت تصمم صورًا مذهلة لوسائل التواصل الاجتماعي، أو تغوص في عالم NFTs، أو تخفض تكاليف التصميم، فإن DrawThis.ai يجعل ذلك أمرًا سهلاً. قم بإنشاء صور باريدوليا (مخفية) آسرة تجذب الجماهير وتعزز تواجدك عبر الإنترنت - كل ذلك بلا حدود أو حدود. تجربة القوة الإبداعية النقية في متناول يدك!
StockLibrary
stocklibrary.ai
Stock Library AI عبارة عن منصة متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مخزنة مخصصة بناءً على الأوصاف التفصيلية الخاصة بك. ما عليك سوى كتابة ما تحتاجه، وسيعمل الذكاء الاصطناعي على إضفاء الحيوية على رؤيتك.
Runware
runware.ai
وسائط توليدية فائقة السرعة وأقل تكلفة. مدعوم بأجهزة مخصصة، تغذيها الطاقة الخضراء. انشر محتوى الذكاء الاصطناعي بسهولة - دون الحاجة إلى بنية تحتية أو خبراء في التعلم الآلي. من خلال الجمع بين الأجهزة الاحتكارية والبرمجيات المتسارعة والتنسيق، يمكن لبرنامج Runware إنشاء صور بسرعة مذهلة وبتكلفة منخفضة بشكل لا يصدق. لا يوجد تدهور في الصورة، فقط نشر مستقر فائق الشحن من خلال واجهة برمجة تطبيقات مصممة جيدًا تدعم نظام SD البيئي بأكمله، بما في ذلك تقنيات مثل ControlNet وLoRAs وIP-Adapters وInstantID والمزيد. احصل على مرونة كاملة في اختيار النماذج، مع تضمين أكثر من 180 ألف نموذج SD مفتوح المصدر - وخيار إحضار أي من النماذج أو الضبط الدقيق الخاصة بك المدربة بشكل خاص. يتم دعم Runware من قبل بعض المستثمرين الرائدين في العالم، بما في ذلك: a16z Speedrun، وLunar Ventures، وZero Prime، وBegin Capital، والمزيد.
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX عبارة عن مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي شاملة ومجانية مصممة لتبسيط عمليتك الإبداعية. سواء كنت تريد تبديل الوجوه، أو تحويل النص إلى صور، أو تحرير الصور، يمكنك العثور على كل ما تحتاجه في مكان واحد.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon هو نموذج للذكاء الاصطناعي يمكنه رسم الصور من أي نص موجه!
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp هو منشئ فنون الذكاء الاصطناعي الذي يمكّن المستخدمين من إنشاء أعمال فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وعادل. تتيح الأداة للمبدعين التحكم في كيفية استخدام أعمالهم الفنية، وما إذا كان ينبغي تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات بناءً على محتواها أم لا، وما إذا كان من الممكن إنشاء صور الذكاء الاصطناعي بأسلوبهم، وما إذا كان يجب أن يُنسب إليهم الفضل عند استخدام أسلوبهم كمصدر إلهام. في الصور التي تم إنشاؤها بواسطة DreamUp. تعمل الأداة على ترقية كافة الصور إلى أعلى مستويات الدقة وتسمح للمستخدمين بإعادة التشغيل باستخدام نفس الموجه، أو ضبط الموجه الأصلي لاتجاه جديد. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي DeviantArt DreamUp على وضع علامات تلقائية لـ #AIart ومؤشر DreamUp لجميع الصور المقدمة على النظام الأساسي. يساعد ذلك المستخدمين على التحكم في مقدار أعمال الذكاء الاصطناعي التي يرونها أثناء تصفح DeviantArt. يجب أن تتوافق جميع الصور مع شروط الخدمة وسياسة الآداب. يحصل جميع أعضاء DeviantArt على 5 مطالبات مجانية للبدء.
Try it on AI
tryitonai.com
جربه على الذكاء الاصطناعي في مهمة لبناء مستقبل التصوير الشخصي. أطلقت وول ستريت جورنال، التي أطلقت عليها وول ستريت جورنال لقب الشركة الرائدة في حلول الذكاء الاصطناعي المرئي، أول استوديو للتصوير الفوتوغرافي بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم في ديسمبر 2022. ومن خلال تحسين الوقت والتكاليف دون المساس بالتميز البصري، بالإضافة إلى تقديم مكتبة مذهلة من أنماط الصور الشخصية، اتخذ حل استوديو الذكاء الاصطناعي الخاص بنا الحل الأمثل. العالم بالعاصفة. في Try it on AI، نؤمن بأن كل شخص يستحق تمثيلًا مرئيًا يتحدث كثيرًا عن مصداقيته وخبرته. تلبي حلولنا احتياجات الطلاب وكذلك المحترفين الذين يتطلعون إلى رفع مستوى ملفاتهم الشخصية على LinkedIn، والمواد التسويقية، والعلامات التجارية لصاحب العمل، والملفات الشخصية الاجتماعية، ومواقع الويب من خلال صور مذهلة تترك انطباعًا دائمًا على العملاء والعملاء على حدٍ سواء. مع وجود 300000 فرد وأكثر من 1000 شركة يستخدمون بالفعل Try it on AI لتلبية احتياجاتهم البصرية، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الثورة اليوم.
Artimator
artimator.io
مولد فني مجاني بالذكاء الاصطناعي يعتمد المولد الفني المجاني للذكاء الاصطناعي الخاص بنا على Stable Diffusion 1.5 وStable Diffusion XL (SDXL) وأعمال الذكاء الاصطناعي Artimator وسيساعدك على إنشاء فنون مذهلة وأجمل بسهولة شديدة من وصف النص الخاص بك أو صورتك باستخدام الذكاء الاصطناعي! يمكنك إنشاء فنون فريدة غير محدودة بناءً على وصف النص الخاص بك. إذا لم يعجبك فن الذكاء الاصطناعي الناتج، فيمكنك إنشاءه مرة أخرى بنفس الوصف النصي للحصول على نتيجة مختلفة أو إضافة توضيحات إضافية إلى المطالبة. باستخدام منشئ الصور Artimator AI، يمكنك تصميم صورك الشخصية بأنماط مختلفة، ومعرفة كيف ستبدو شخصيات الرسوم المتحركة المفضلة لديك في الحياة الواقعية. كما يسمح منشئ الصور AI الخاص بنا بإزالة الأشياء غير الضرورية من صورتك بسهولة، مثل الغرباء. سيوفر منشئ الأعمال الفنية الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وقتك في البحث عن صور مجانية وسيوفر لك المال من شرائها في مخزون الصور. عندما تقوم بإنشاء فن الذكاء الاصطناعي باستخدام منشئ الصور المجاني الخاص بنا، فإنك تتلقى تلقائيًا جميع الحقوق الخاصة بفن الذكاء الاصطناعي الخاص بك.
Aihairstyles
aihairstyles.com
جرب قصات شعر مختلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي - الشعر المملس، والبوبودور، والمزيد. أنماط الذكور والإناث
iSenseHUB
isensehub.ai
تعرف على iSenseHUB: النظام الأساسي المدعم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لإحداث ثورة في طريقة الإنشاء والتصميم والتحسين. مهمتنا مجهزة بأكثر من 65 أداة متطورة للذكاء الاصطناعي، وتتمثل في تمكين الأفراد والشركات من تبسيط عملياتهم وإنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة البرق. فكر في iSenseHUB كمساعدك الشخصي الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وعلى استعداد للتعامل مع مجموعة واسعة من المهام. بدءًا من إنشاء التعليمات البرمجية، وصياغة المقالات المُحسّنة لتحسين محركات البحث، وتصميم الرسومات، وحتى إدارة منشورات الوسائط الاجتماعية - لقد قمنا بتغطية كل ذلك. تم تصميم أدواتنا لتبسيط المهام المعقدة، مما يسمح لك بالتركيز على الأمور الأكثر أهمية: تنمية أعمالك وإثارة الإبداع. iSenseHUB ليس مجرد أداة؛ إنها مجموعة شاملة من الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. إنه مثل وجود فريق كامل من الخبراء في متناول يدك، ولكن دون دفع ثمن باهظ. سواء كنت شركة ناشئة تتطلع إلى التوسع، أو شركة كبيرة تسعى إلى تحقيق الكفاءة، أو فردًا يهدف إلى زيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى، فإن iSenseHUB هو متجرك الشامل لكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. استمتع بتجربة قوة الذكاء الاصطناعي مع iSenseHUB. انضم إلينا اليوم وغير طريقة عملك إلى الأبد. انغمس في مستقبل إنشاء المحتوى وتصميمه وتحسينه باستخدام iSenseHUB - حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالكفاءة.
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على تبسيط الإدارة وإعداد الفواتير من خلال تمكينك من دعوة عدد غير محدود من الأعضاء إلى حساب مؤسستك. وهذا يوفر عليك المال مع تعزيز الإنتاجية الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال خطتنا، يمكنك توحيد الفواتير الخاصة بك في حساب واحد لمزيد من الراحة. * الدردشة مع أي ملف PDF أو مستند: بدءًا من الاتفاقيات القانونية وحتى التقارير المالية، يقوم DeftGPT ببث الحياة في مستنداتك. يمكنك طرح الأسئلة وتلقي الملخصات وتحديد موقع المعلومات وغير ذلك الكثير. بالإضافة إلى ذلك، فهو متوافق مع تنسيقات مختلفة بما في ذلك PDF وtxt وdocx وdoc وحتى eml! * احصل على نتائج تشبه ChatGPT بجوار بحث Google مباشرةً: الأداة المثالية للحصول على نتائج بحث دقيقة وموثوقة إلى جانب Google. قل وداعًا للبيانات غير ذات الصلة، واحصل على إجابات دقيقة من خلال التكامل الذكي الذي نقدمه. تحسين تجربة البحث الخاصة بك مع DeftGPT! * إنشاء محتوى في أي وقت على Chrome: يمكنك إنشاء محتوى استثنائي بسهولة باستخدام Chrome بالضغط على الاختصار المخصص. تتيح لك هذه الطريقة السريعة والسهلة إنتاج محتوى مميز وجذاب أو تعديل النص الحالي لمهام مثل مراجعة السيرة الذاتية لوسائل التواصل الاجتماعي أو تكثيف المقالات. يمكنك أيضًا تخصيص الاختصار وفقًا لتفضيلاتك. * استخدم DeftGPT في أي مكان: DeftGPT هي الأداة المفضلة لديك للتكامل السلس عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية. استخدمه في التطبيقات الشائعة مثل Google Docs وعملاء البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، بفضل تعدد استخداماته، يعمل DeftGPT بسهولة مع منصات مثل Gmail وLinkedIn وTwitter وFacebook والمزيد.
Pareto
pareto.io
Pareto هي منصة Native Gen AI. نحن نخدم بكل فخر أكثر من 500000 مستخدم في أكثر من 107 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من 400 مؤسسة متوسطة إلى كبيرة الحجم تدفع رسومًا. جاء إنجازنا المبتكر مع تقديم Tess، أول مساعد تسويق للذكاء الاصطناعي (AI) في العالم. لقد كان لـ Tess دور فعال في تسريع الإنجازات البشرية من خلال دمج البيانات والأنظمة بمهارة من خلال الأتمتة الشاملة. مع باريتو، يستعيد المسوقون وقتهم الثمين، مما يسمح لهم بالتركيز على الأنشطة الأكثر إستراتيجية وعالية التأثير. نحن نضمن نتائج أكبر مع تقليل المشاركة في المهام المتكررة.