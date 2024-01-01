متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - غواتيمالا
مولدات صور الذكاء الاصطناعي هي تطبيقات برمجية أو منصات تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذكاء الاصطناعي) لإنشاء صور عالية الجودة. تم تصميم هذه الخوارزميات لتقليد الإبداع والأسلوب الفني الشبيه بالإنسان، مما يتيح إنشاء صور جذابة ومتنوعة بناءً على مدخلات أو معايير محددة من قبل المستخدم. تتيح تقنية توليد الصور بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء صور تشبه كائنات أو مشاهد أو مفاهيم فنية في العالم الحقيقي. أصبحت هذه الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أدوات قيمة للفنانين والمصممين ومنشئي المحتوى وغيرهم من المهنيين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول المرئية لمشاريعهم. إحدى الميزات الرئيسية لمولدات الصور بالذكاء الاصطناعي هي قدرتها على تحويل النص إلى صورة. يمكن للمستخدمين تقديم مطالبات نصية وصفية أو كلمات رئيسية، ويقوم البرنامج بتفسيرها وترجمتها بذكاء إلى صور جذابة بصريًا. سواء كان ذلك وصفًا حيويًا لمناظر طبيعية أو مظهر شخصية أو كائنًا محددًا، يستخدم منشئ الصور AI خوارزمياته المتقدمة لإنشاء صور تتطابق بشكل وثيق مع المدخلات النصية المقدمة. بالإضافة إلى وظيفة تحويل النص إلى صورة، توفر مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين مجموعة متنوعة من خيارات التخصيص. يمكن للمستخدمين تحديد سمات الصورة المختلفة، مثل النمط أو نظام الألوان أو التركيب أو تفاصيل كائن معينة، لتحقيق الإخراج المرئي المطلوب. يستفيد البرنامج من نماذج التعلم العميق المتطورة للتأكد من أن الصور التي تم إنشاؤها تمتلك تفاصيل واقعية وعرضًا دقيقًا وتركيبة متماسكة بشكل عام. على عكس برامج تحرير الصور التقليدية التي تعتمد بشكل أساسي على المعالجة اليدوية أو المرشحات، مثل برامج تحرير الصور، تستخدم مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقنيات التعلم الآلي لتحليل الأنماط، والتعلم من مجموعات البيانات الضخمة، وإنشاء صور بمستوى مثير للإعجاب من التفاصيل والأسلوب الفني. لا تقتصر هذه المولدات على أصول الصور الموجودة مسبقًا ولكنها تتمتع بالقدرة على إنتاج صور مرئية جديدة تمامًا استنادًا إلى المعلمات المحددة من قبل المستخدم أو المدخلات النصية. علاوة على ذلك، تشترك مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أوجه التشابه مع برامج الوسائط الاصطناعية، حيث يركز كلاهما على توليد المحتوى المرئي. للتأهل للإدراج في فئة مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون المنتج: * استخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء صور عالية الجودة تحاكي الإبداع الشبيه بالإنسان والأسلوب الفني باستخدام المطالبات النصية. * توفير خيارات تخصيص مرنة، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في جوانب مختلفة من الصور التي تم إنشاؤها، مثل النمط أو التركيب أو لوحة الألوان أو سمات كائن محددة. * تمكين المستخدمين من التفاعل مع عملية إنشاء صور الذكاء الاصطناعي، وتوفير وسائل لتكرار المخرجات أو تحسينها أو ضبطها من خلال آليات التغذية الراجعة أو الواجهات التفاعلية.
إرسال تطبيق جديد
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI هي أداة مجانية لإنشاء الصور عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة بما في ذلك إنشاء الأعمال الفنية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات ومقاطع الفيديو والشعارات والمزيد. فهو يوفر طريقة سهلة للمبتدئين لتحرير الصور مث...
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من المطالبات النصية. فهو يسمح للمستخدمين بتصور الأفكار على الفور تقريبًا من خلال إنشاء أعمال فنية وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على المدخلات. بالإضافة إلى ميزة إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقدم Fotor أيضًا م...
getimg.ai
getimg.ai
كل ما تحتاجه لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات فنية سحرية للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء صور أصلية، وتعديل الصور الموجودة، وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية، والمزيد.
Plask
plask.ai
Plask Motion هي أداة لالتقاط الحركة والرسوم المتحركة تعمل بالذكاء الاصطناعي. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، يقوم بتحويل مقاطع الفيديو إلى رسوم متحركة مذهلة، مما يوفر حلولاً عملية للإنشاء ثلاثي الأبعاد وعمليات سير العمل. تم تصميم الأداة خصيصًا لتلبية احتياجات تطوير النماذج الأولية للعبة، مما يجعل ...
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الوسائط تعمل على تطوير أداة إنتاج تعمل بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسمح لصانعي الأفلام المستقلين بتقديم مؤثرات بصرية على مستوى ضخم بجزء بسيط من الميزانية.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لأنماط نماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/...
AKOOL
content.akool.com
AKOOL عبارة عن منصة إبداعية للذكاء الاصطناعي للتسويق والإعلان المرئي المخصص. مع AKOOL، يمكن لمبدعي ومبتكري التسويق بناء تجارب مخصصة وجذابة تجذب الأشخاص داخل العلامة التجارية بطريقة تحولهم إلى عملاء مخلصين.
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نش...
Booth AI
booth.ai
أنشئ صورًا فوتوغرافية للمنتجات بجودة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ صورًا عالية الجودة لأسلوب الحياة بسرعة عن طريق تحديد اللقطة التي تريدها وتحميل بعض نماذج صور المنتج.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon هو نموذج للذكاء الاصطناعي يمكنه رسم الصور من أي نص موجه!
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai هو منشئ صور يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء صور رائعة وواقعية من خلال مطالبات نصية وصور بسيطة. سواء كنت بحاجة إلى صور لمواد تسويقية أو إلهام للتصميم أو صور للتجارة الإلكترونية، فإن موقع Artsmart.ai يوفر لك كل ما تحتاجه. ما عليك سوى تحديد إعداد مسبق يطابق النمط الذي تبحث عنه، مثل الصور...
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp هو منشئ فنون الذكاء الاصطناعي الذي يمكّن المستخدمين من إنشاء أعمال فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وعادل. تتيح الأداة للمبدعين التحكم في كيفية استخدام أعمالهم الفنية، وما إذا كان ينبغي تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات بناءً على محتواها أم لا، وما إذا...
Stockimg.ai
stockimg.ai
إنشاء صور الذكاء الاصطناعي للفرق - يمكنك بسهولة إنشاء شعار الذكاء الاصطناعي وأغلفة كتب الذكاء الاصطناعي وملصقات الذكاء الاصطناعي والمزيد - Stockimg AI
Artimator
artimator.io
مولد فني مجاني بالذكاء الاصطناعي يعتمد المولد الفني المجاني للذكاء الاصطناعي الخاص بنا على Stable Diffusion 1.5 وStable Diffusion XL (SDXL) وأعمال الذكاء الاصطناعي Artimator وسيساعدك على إنشاء فنون مذهلة وأجمل بسهولة شديدة من وصف النص الخاص بك أو صورتك باستخدام الذكاء الاصطناعي! يمكنك إنشاء فنون فر...
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى...
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen هي أداة لإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء صور فريدة من خلال المطالبات النصية. تتمثل مهمة ImgGen في جعل إنشاء الصور أمرًا سهلاً وسريعًا ومتاحًا للجميع. يهدف ImgGen إلى توفير واجهة ويب سهلة الاستخدام للأشخاص لإضفاء الحيوية على أفكارهم المرئية. يستخدم ImgGen تقنية الذكا...
Lucidpic
lucidpic.com
يتيح لك استوديو الصور المدعم بالذكاء الاصطناعي من Lucidpic إنشاء صور فريدة وخالية من حقوق الملكية وواقعية للغاية للأشخاص مقابل جزء صغير من تكلفة تشغيل جلسات التصوير الحقيقية أو شراء الصور الفوتوغرافية المخزنة. * الصور الرمزية: قم بإنشاء نسخة رقمية لنفسك من صورة واحدة. صور رمزية إبداعية ونابضة بالحي...
Dreamlike
dreamlike.art
قم بإنشاء أعمال فنية أصلية مذهلة في ثوانٍ باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية. قم بإنشاء عدد لا نهائي من الصور الأصلية، وتعديل الصور الموجودة، والمزيد.
RenderNet
rendernet.ai
يعد RenderNet AI منشئ صور قويًا يركز على إنشاء شخصيات متسقة والتحكم في وضعها وتكوينها وأسلوبها.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI هو تطبيق ويب استثنائي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن المستخدمين من إطلاق العنان لإبداعهم وإضفاء الحيوية على أفكارهم الفنية. بفضل واجهة سهلة الاستخدام، فهو يتيح للمستخدمين، بغض النظر عن مستوى خبرتهم، إنشاء أعمال فنية مذهلة وفريدة من نوعها باستخدام مفاهيمهم ورسوماتهم وصورهم الفوتوغرافية. من...
Midgenai
midgenai.com
أفضل مولد صور AI مجانًا مع أفضل النماذج المدربة
ImagineArt
imagine.art
تخيل، مولدًا فنيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يفتح إمكانيات الإبداع التي لا نهاية لها. مع Imagine، يمكنك إنشاء روائع مذهلة بسهولة من خلال رسالة نصية وأسلوب فني مختار. سواء كنت فنانًا متمرسًا أو شخصًا لم يلتقط فرشاة من قبل، يمكن أن يساعدك Imagine على إحياء أفكارك بطرق مذهلة ومبتكرة. * قم بإنشاء عمل فني م...
Imagine Me
imagineme.app
ImagineMe هو مولد فني جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي يتيح لك إنشاء أعمال فنية مذهلة لنفسك من وصف نصي بسيط. أي شيء يمكنك تخيله.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
يعد FLUX AI Image Generator نموذجًا متطورًا لتحويل النص إلى صورة تم تطويره بواسطة Black Forest Labs. فهو ينشئ صورًا عالية الجودة بناءً على المطالبات النصية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنتاج صور واقعية وفنية.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لإنشاء صور عالية الجودة لاستخدامها في الملفات الشخصية لتطبيقات المواعدة. يتطلب الأمر من المستخدم تحميل 10-15 صورة لأنفسهم مع ظهور وجوههم بوضوح. يستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي بعد ذلك هذه الصور لإنشاء المزيد من الصور عالية الجودة، والتي يمكن ا...
WOMBO Dream
dream.ai
قم بإنشاء عمل فني جميل باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. أدخل مطالبة، واختر نمطًا فنيًا وشاهد WOMBO Dream وهو يحول فكرتك إلى لوحة فنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ.
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على ...
PicFinder
picfinder.ai
يجعل PicFinder إنشاء الصور بنفس سرعة البحث عن الصور. بالنسبة للمبدعين، فهو يجعل العصف الذهني ولوحة القصة وتكرار المحتوى أسرع بكثير من أي ذكاء اصطناعي آخر. بالنسبة للفرق، فهو يتيح المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في الوقت الفعلي للألعاب أو التطبيقات، حيث يتم تخصيص التجربة على الفور للمستخدم، ويصبح هو من...
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai هي عبارة عن منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنشاء الرسومات والصور والنصوص المتنوعة.
Aihairstyles
aihairstyles.com
جرب قصات شعر مختلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي - الشعر المملس، والبوبودور، والمزيد. أنماط الذكور والإناث
illostrationAI
illostration.com
IlllostrationAI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء رسوم توضيحية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ. باستخدام Illustrator AI، يمكنك تحديد النمط الخاص بك من مكتبة ذات أنماط مختلفة، ووصف الكائن الذي تريد توضيحه، وتحسين نتائجك من خلال ترقية الذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا إزال...
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx هي شركة ذكاء اصطناعي متقدمة متخصصة في تطوير أدوات إنشاء المحتوى المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. توفر منصة AI Magicx مجموعة واسعة من الميزات، يتجاوز إجماليها 75، وهي مصممة لتبسيط وتعزيز إنتاج المحتوى الرقمي. نحن نقدم حلولاً مثل AI Image Generator، وAI ArticleGenerator، وAI logo Design...
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator هو نموذج متطور لتحويل النص إلى صورة تم تطويره بواسطة Black Forest Labs. فهو ينشئ صورًا عالية الجودة بناءً على المطالبات النصية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنتاج صور واقعية وفنية.
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons هو منشئ أيقونات تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي يوفر للمستخدمين الآلاف من أيقونات التطبيقات الفريدة والحصرية لتعزيز المظهر المرئي لتطبيقاتهم. أنشئ أيقونات تطبيقات جميلة وخالية من حقوق الملكية من النص بثلاث نقرات. تقوم CandyIcons بتحويل أفكارك إلى واقع باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ...
neural.love
neural.love
neural.love هي أداة ذكاء اصطناعي عبر الإنترنت توفر خدمات إنشاء المحتوى وتحسينه. وهو يوفر أداة AI Image Generator وAI Enhance مجانًا، والتي يمكن استخدامها لإعادة تصميم الصور وإنشاء صور شخصية وإنشاء صور رمزية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. كما يوفر أيضًا أدوات لتحسين مقاطع الفيديو والصور، بالإضا...
Try it on AI
tryitonai.com
جربه على الذكاء الاصطناعي في مهمة لبناء مستقبل التصوير الشخصي. أطلقت وول ستريت جورنال، التي أطلقت عليها وول ستريت جورنال لقب الشركة الرائدة في حلول الذكاء الاصطناعي المرئي، أول استوديو للتصوير الفوتوغرافي بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم في ديسمبر 2022. ومن خلال تحسين الوقت والتكاليف دون المساس با...
Geleza
geleza.app
منصة الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي ستحتاج إليها! هل سئمت من الكثير من منصات الذكاء الاصطناعي؟ نحن أيضًا! ابحث عن جميع الأدوات في مكان واحد. أحدث ثورة في عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي. انضم إلينا وابدأ في الابتكار اليوم.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator هي أداة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة لإنشاء شخصيات ورسوم توضيحية متنوعة. يستخدم خوارزميات التعلم العميق وتقنيات توليد الصور لإنشاء تمثيلات فريدة ونابضة بالحياة لشخصيات الأنيمي من خلال نماذج مدربة. من خلال AI Anime Generator، يمكن للمستخدمين استكشاف إمكانيات لا حصر ل...
Shakker AI
shakker.ai
لا يجب أن يكون إنشاء صور الذكاء الاصطناعي أمرًا صعبًا عند استخدام Shakker. سواء كنت ترغب في إنشاء صور، أو تغيير الأنماط، أو الجمع بين المكونات، أو طلاء أي أجزاء، فإن Shakker يجعلها أكثر سلاسة من أي وقت مضى من خلال اقتراح سريع وتصميمات دقيقة.
LocalBot AI
localbot.ai
يعمل LocalBot.ai على تمكين أصحاب الأعمال المحليين من توفير الوقت والمال الثمين من خلال الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة. يستخدم LocalBot.AI نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا مثل GPT وDall-E وAda لإنشاء النصوص والصور والتعليمات البرمجية والمزيد في غضون ثوانٍ. العملية بسيطة. كل ما عليك...
IMI Prompt
imiprompt.com
IMI Prompt Builder هو منشئ مطالبات Midjourney v5 الشامل مع آلاف الخيارات المتوفرة على الويب وAndroid وiOS. من خلال بضع نقرات فقط، يمكن للمستخدمين إنشاء أعمال فنية فريدة من نوعها في Midjourney v5 تعكس أسلوبهم الشخصي ورؤيتهم الفنية.
DoItAI.Pro
doitai.pro
يقدم DoItAI.Pro مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تمكنك من إنشاء محتوى مرئي ونص وصوت بسهولة. سواء كنت فنانًا رقميًا يبحث عن الإلهام، أو كاتبًا يحتاج إلى نسخة جذابة، أو موسيقيًا يتطلع إلى صياغة مقاطع صوتية أصلية، فإن DoItAI.Pro يلبي احتياجاتك.
Pareto
pareto.io
Pareto هي منصة Native Gen AI. نحن نخدم بكل فخر أكثر من 500000 مستخدم في أكثر من 107 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من 400 مؤسسة متوسطة إلى كبيرة الحجم تدفع رسومًا. جاء إنجازنا المبتكر مع تقديم Tess، أول مساعد تسويق للذكاء الاصطناعي (AI) في العالم. لقد كان لـ Tess دور فعال في تسريع الإنجازات البشر...
iSenseHUB
isensehub.ai
تعرف على iSenseHUB: النظام الأساسي المدعم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لإحداث ثورة في طريقة الإنشاء والتصميم والتحسين. مهمتنا مجهزة بأكثر من 65 أداة متطورة للذكاء الاصطناعي، وتتمثل في تمكين الأفراد والشركات من تبسيط عملياتهم وإنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة البرق. فكر في iSenseHUB كمساعدك الشخصي الذي يعم...
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Generator عبارة عن GPT مبتكر متخصص في إنشاء ملصقات مذهلة. سواء كنت تتطلع إلى تصميم ملصق Disney Pixar، أو ملصق فيلم كلاسيكي، أو أي نوع آخر من تصميم الملصقات، فإن GPT هذا هو ما تحتاجه. إنه بمثابة صانع ملصقات متعدد الاستخدامات، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل أفكارك إلى تصميمات جذابة بصريً...
VREE Labs
vree.ai
في VREE Labs، نحن في مهمة لتحويل مشهد التجارة الإلكترونية من خلال تقنية 3D التوليدية لدينا - تحويل عدد قليل من الصور فقط من صفحة المنتج الخاص بك، إلى نماذج ثلاثية الأبعاد بسلاسة لتجارة AR/VR، من خلال تطوير حلول النمذجة ثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي و أساليب التعلم العميق التي تمكن شركائن...
ChatDesigner.ai
chatdesigner.ai
ChatDesigner هو وكيل تصميم يعمل بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمستخدمين الدردشة لتلبية احتياجات التصميم الخاصة بهم. يستفيد ChatDesigner من نموذج اللغة الكبير لفرز أكثر من 30 من ميزات إنشاء الصور وتحريرها باستخدام الذكاء الاصطناعي بناءً على مدخلات المستخدم. يمكن للمستخدمين الدردشة لإنشاء الصورة وتكراره...
Idyllic
idyllic.app
Idyllic عبارة عن منصة توليدية تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل الأوصاف النصية الخاصة بك إلى صور عالية الجودة، وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإضفاء الحيوية على رؤيتك الإبداعية.
Instantgen AI
instantgen.ai
Instantgen.ai عبارة عن منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء صور ونصوص في غضون ثوانٍ. سواء كان الأمر يتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، أو الحملات التسويقية، أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني، أو إنشاء صور مرئية لمشروع ما، توفر Instantgen حلاً سريعًا ومريحًا لإنتاج مخرجات إبداعية عالية الجودة...
Tolio.se
tolio.se
TOLIO هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط جميع عمليات الكتابة. اكتشف مستقبل إنشاء المحتوى اليوم. يعيد Tolio تعريف الطريقة التي تقوم بها بإنشاء المحتوى. من خلال منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء كل شيء بدءًا من النسخ التسويقية الجذابة وحتى المقالات المتعمقة. سريعة وبسي...
Stunning
stunning.so
Stunning.so عبارة عن منصة مبتكرة مصممة لتبسيط عملية إنشاء موقع الويب وإنشاء المحتوى. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فإنه يوفر للمستخدمين طريقة سلسة لإنشاء مواقع ويب مخصصة وصياغة محتوى جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك من خلال واجهة بسيطة وبديهية. تعتبر هذه الأداة مثالية للشركات التي تب...
Arrk
arrk.app
Arrk: مجموعة موارد إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي | إنشاء المحتوى والصور وروبوتات الدردشة والتعليقات الصوتية | تعزيز الإنتاجية | رفع الجودة
AIBoxSet
aiboxset.com
تقوم AIBoxSet بدمج نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا مثل GPT وDall-E وAda لإنشاء نص وصورة وتعليمات برمجية ونموذج التعلم العميق المخصص المدرب ذاتيًا في غضون ثوانٍ. العملية بسيطة. كل ما عليك فعله هو تقديم موضوع أو فكرة، وسيتولى المولد المعتمد على الذكاء الاصطناعي الباقي. مع AIBoxSet، الاحتمالات لا...
FluxAI.art
fluxai.art
قم بتحويل النص إلى صور باستخدام Flux.1، وهو منشئ الصور المتطور بتقنية الذكاء الاصطناعي من Black Forest Labs. استمتع بجودة صورة لا مثيل لها والالتزام الفوري بالمشروعات الإبداعية باستخدام Flux.1 [pro] وFlux.1 [dev] وFlux.1 [schnell].
Sticker AI
stickerai.net
يمكن لـ Stick AI Generator إنشاء ملصقات عالية الجودة بسرعة في غضون دقائق، مما يوفر لك الوقت والجهد الثمين.