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برنامج مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - بوتسوانا
مولدات صور الذكاء الاصطناعي هي تطبيقات برمجية أو منصات تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذكاء الاصطناعي) لإنشاء صور عالية الجودة. تم تصميم هذه الخوارزميات لتقليد الإبداع والأسلوب الفني الشبيه بالإنسان، مما يتيح إنشاء صور جذابة ومتنوعة بناءً على مدخلات أو معايير محددة من قبل المستخدم. تتيح تقنية توليد الصور بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء صور تشبه كائنات أو مشاهد أو مفاهيم فنية في العالم الحقيقي. أصبحت هذه الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أدوات قيمة للفنانين والمصممين ومنشئي المحتوى وغيرهم من المهنيين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول المرئية لمشاريعهم. إحدى الميزات الرئيسية لمولدات الصور بالذكاء الاصطناعي هي قدرتها على تحويل النص إلى صورة. يمكن للمستخدمين تقديم مطالبات نصية وصفية أو كلمات رئيسية، ويقوم البرنامج بتفسيرها وترجمتها بذكاء إلى صور جذابة بصريًا. سواء كان ذلك وصفًا حيويًا لمناظر طبيعية أو مظهر شخصية أو كائنًا محددًا، يستخدم منشئ الصور AI خوارزمياته المتقدمة لإنشاء صور تتطابق بشكل وثيق مع المدخلات النصية المقدمة. بالإضافة إلى وظيفة تحويل النص إلى صورة، توفر مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين مجموعة متنوعة من خيارات التخصيص. يمكن للمستخدمين تحديد سمات الصورة المختلفة، مثل النمط أو نظام الألوان أو التركيب أو تفاصيل كائن معينة، لتحقيق الإخراج المرئي المطلوب. يستفيد البرنامج من نماذج التعلم العميق المتطورة للتأكد من أن الصور التي تم إنشاؤها تمتلك تفاصيل واقعية وعرضًا دقيقًا وتركيبة متماسكة بشكل عام. على عكس برامج تحرير الصور التقليدية التي تعتمد بشكل أساسي على المعالجة اليدوية أو المرشحات، مثل برامج تحرير الصور، تستخدم مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقنيات التعلم الآلي لتحليل الأنماط، والتعلم من مجموعات البيانات الضخمة، وإنشاء صور بمستوى مثير للإعجاب من التفاصيل والأسلوب الفني. لا تقتصر هذه المولدات على أصول الصور الموجودة مسبقًا ولكنها تتمتع بالقدرة على إنتاج صور مرئية جديدة تمامًا استنادًا إلى المعلمات المحددة من قبل المستخدم أو المدخلات النصية. علاوة على ذلك، تشترك مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أوجه التشابه مع برامج الوسائط الاصطناعية، حيث يركز كلاهما على توليد المحتوى المرئي. للتأهل للإدراج في فئة مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون المنتج: * استخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء صور عالية الجودة تحاكي الإبداع الشبيه بالإنسان والأسلوب الفني باستخدام المطالبات النصية. * توفير خيارات تخصيص مرنة، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في جوانب مختلفة من الصور التي تم إنشاؤها، مثل النمط أو التركيب أو لوحة الألوان أو سمات كائن محددة. * تمكين المستخدمين من التفاعل مع عملية إنشاء صور الذكاء الاصطناعي، وتوفير وسائل لتكرار المخرجات أو تحسينها أو ضبطها من خلال آليات التغذية الراجعة أو الواجهات التفاعلية.
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Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI عبارة عن أداة إنشاء صور AI مجانية الاستخدام عبر الإنترنت. استخدمه لإنشاء أعمال فنية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وعروض تقديمية وملصقات ومقاطع فيديو وشعارات والمزيد.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته من قبل مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
Fotor
fotor.com
محرر صور مجاني على الإنترنت للجميع. يمكنك تحرير الصور مجانًا باستخدام محرر الصور Fotor ببضع نقرات فقط. فهو يغطي جميع أدوات تحرير الصور عبر الإنترنت، بحيث يمكنك قص الصور وتغيير حجمها وإضافة نص إلى الصور وحتى إنشاء صور مجمعة وإنشاء تصميمات رسومية بسهولة.
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
ستوديو وندر. أداة ذكاء اصطناعي تعمل تلقائيًا على تحريك شخصيات CG وإضاءتها وتركيبها في مشهد حي.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لنماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم...
AKOOL
content.akool.com
منصة محتوى AGI مخصصة للتجارة نحن متجر شامل للشركات الصغيرة والتجارة الإلكترونية للحصول على أوصاف منتجات احترافية عالية الجودة في النصوص والصور والصوت ومقاطع الفيديو التي تستفيد من AIGC.
getimg.ai
getimg.ai
كل ما تحتاجه لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات فنية سحرية للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء صور أصلية، وتعديل الصور الموجودة، وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية، والمزيد.
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
Booth AI
booth.ai
أنشئ صورًا فوتوغرافية للمنتج بجودة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ صورًا عالية الجودة لأسلوب الحياة بسرعة عن طريق تحديد اللقطة التي تريدها وتحميل بعض نماذج صور المنتج.
Craiyon
craiyon.com
نموذج الذكاء الاصطناعي يرسم الصور من أي موجه!
Artsmart.ai
artsmart.ai
تحويل الخيال إلى فن. يعمل مولد الصور AI الخاص بنا على إضفاء الحيوية على الخيال، وينتج أعمالًا فنية ورسومًا توضيحية وصورًا مذهلة في ثوانٍ.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
أنشئ أعمالًا فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بأمان ونزاهة يتيح لك DeviantArt DreamUp™ إنشاء فن الذكاء الاصطناعي مع العلم أن المبدعين وعملهم يتم التعامل معهم بشكل عادل. قم بإنشاء أي صورة يمكنك تخيلها بقوة الذكاء الاصطناعي!
Stockimg.ai
stockimg.ai
إنشاء صور الذكاء الاصطناعي للفرق - يمكنك بسهولة إنشاء شعار الذكاء الاصطناعي وأغلفة كتب الذكاء الاصطناعي وملصقات الذكاء الاصطناعي والمزيد - Stockimg AI
Artimator
artimator.io
مولد فني مجاني بالذكاء الاصطناعي يعتمد المولد الفني المجاني للذكاء الاصطناعي الخاص بنا على Stable Diffusion 1.5 وStable Diffusion XL (SDXL) وأعمال الذكاء الاصطناعي Artimator وسيساعدك على إنشاء فنون مذهلة وأجمل بسهولة شديدة من وصف النص الخاص بك أو صورتك باستخدام الذكاء الاصطناعي! يمكنك إنشاء فنون فر...
Dreamlike
dreamlike.art
قم بإنشاء أعمال فنية أصلية مذهلة في ثوانٍ باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية. قم بإنشاء عدد لا نهائي من الصور الأصلية، وتعديل الصور الموجودة، والمزيد.
Lucidpic
lucidpic.com
التطبيقات التي توفر تجربة تعليمية تفاعلية حول مهارة أو موضوع محدد. على سبيل المثال: الحساب، الأبجدية، الكتابة، التعلم المبكر والتعليم الخاص، النظام الشمسي، المفردات، الألوان، تعلم اللغة، الإعداد للاختبار الموحد، الجغرافيا، بوابات المدارس، تدريب الحيوانات الأليفة، علم الفلك، الحرف اليدوية.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen هي أداة لإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء صور فريدة من خلال المطالبات النصية. تتمثل مهمة ImgGen في جعل إنشاء الصور أمرًا سهلاً وسريعًا ومتاحًا للجميع. يهدف ImgGen إلى توفير واجهة ويب سهلة الاستخدام للأشخاص لإضفاء الحيوية على أفكارهم المرئية. يستخدم ImgGen تقنية الذكا...
Artblast AI
artblastai.com
اصنع الفن باستخدام الذكاء الاصطناعي. كفريق واحد مع منظمة العفو الدولية! استخدم أفكارك ورسوماتك وصورك الخاصة لإنشاء فن فريد من نوعه.
Imagine Me
imagineme.app
يتصور. يكتب. يولد. قم بإنشاء فن AI مذهل لنفسك باستخدام سطر واحد من النص.
RenderNet
rendernet.ai
يعد RenderNet AI منشئ صور قويًا يركز على إنشاء شخصيات متسقة والتحكم في وضعها وتكوينها وأسلوبها.
Midgenai
midgenai.com
أفضل مولد صور AI مجانًا مع أفضل النماذج المدربة
ImagineArt
imagine.art
تخيل، مولدًا فنيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يفتح إمكانيات الإبداع التي لا نهاية لها. مع Imagine، يمكنك إنشاء روائع مذهلة بسهولة من خلال رسالة نصية وأسلوب فني مختار. سواء كنت فنانًا متمرسًا أو شخصًا لم يلتقط فرشاة من قبل، فإن Imagine يمكن أن يساعدك على إحياء أفكارك بطرق مذهلة ومبتكرة. * قم بإنشاء عمل ف...
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى...
WOMBO Dream
dream.ai
قم بإنشاء عمل فني جميل باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. أدخل مطالبة، واختر نمطًا فنيًا وشاهد WOMBO Dream وهو يحول فكرتك إلى لوحة فنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
حول صورك الشخصية إلى صور احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أصلي. لا يمكن تمييزها عن الواقع. بسيط. استخدم 10-20 صورة من هاتفك. مريح. قم بالتحميل والاختيار والدفع في دقائق.
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai هي عبارة عن منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنشاء الرسومات والصور والنصوص المتنوعة.
Plask
plask.ai
Plask Motion: مجموعة أدوات الرسوم المتحركة التي تعمل بالفيديو + الذكاء الاصطناعي، وهي مثالية للنماذج الأولية السريعة وإحداث ثورة في سير العمل ثلاثي الأبعاد.
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على ...
PicFinder
picfinder.ai
يجعل PicFinder إنشاء الصور بنفس سرعة البحث عن الصور. بالنسبة للمبدعين، فهو يجعل عملية العصف الذهني ولوحة القصة وتكرار المحتوى أسرع بكثير من أي ذكاء اصطناعي آخر. بالنسبة للفرق، فهو يتيح المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في الوقت الفعلي للألعاب أو التطبيقات، حيث يتم تخصيص التجربة على الفور للمستخدم، ويصبح...
illostrationAI
illostration.com
IlllostrationAI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء رسوم توضيحية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ. باستخدام Illustrator AI، يمكنك تحديد النمط الخاص بك من مكتبة ذات أنماط مختلفة، ووصف الكائن الذي تريد توضيحه، وتحسين نتائجك من خلال ترقية الذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا إزال...
Aihairstyles
aihairstyles.com
جرب قصات شعر مختلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي - الشعر المملس، والبوبودور، والمزيد. أنماط الذكور والإناث
Try it on AI
tryitonai.com
قم بإنشاء لقطات احترافية بجودة الاستوديو، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل تحتاج إلى صورة ملف شخصي جديدة على LinkedIn، أو صور شخصية للتمثيل، أو حتى صور شخصية لصفحتك على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي؟ يمكنك توفير الوقت والمال واستخدامه جربه على الذكاء الاصطناعي لإنشاء صورة مثالية لرأسك باستخدام الذكاء ...
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons هو منشئ أيقونات تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي يوفر للمستخدمين الآلاف من أيقونات التطبيقات الفريدة والحصرية لتعزيز المظهر المرئي لتطبيقاتهم. أنشئ أيقونات تطبيقات جميلة وخالية من حقوق الملكية من النص بثلاث نقرات. تقوم CandyIcons بتحويل أفكارك إلى واقع باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ...
Geleza
geleza.app
منصة الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي ستحتاج إليها! هل سئمت من الكثير من منصات الذكاء الاصطناعي؟ نحن كذلك! ابحث عن جميع الأدوات في مكان واحد. أحدث ثورة في عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي. انضم إلينا وابدأ في الابتكار اليوم.
neural.love
neural.love
تحسين مقاطع الفيديو والصور والصوت عبر الإنترنت مدعومًا بالذكاء الاصطناعي
LocalBot AI
localbot.ai
يعمل LocalBot.ai على تمكين أصحاب الأعمال المحليين من توفير الوقت والمال الثمين من خلال الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة. يستخدم LocalBot.AI نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا مثل GPT وDall-E وAda لإنشاء النصوص والصور والتعليمات البرمجية والمزيد في غضون ثوانٍ. العملية بسيطة. كل ما عليك...
Pareto
pareto.io
Pareto هي منصة Native Gen AI. نحن نخدم بكل فخر أكثر من 500000 مستخدم في أكثر من 107 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من 400 مؤسسة متوسطة إلى كبيرة الحجم تدفع رسومًا. جاء إنجازنا المبتكر مع تقديم Tess، أول مساعد تسويق للذكاء الاصطناعي (AI) في العالم. لقد كان لـ Tess دور فعال في تسريع الإنجازات البشر...
iSenseHUB
isensehub.ai
تعرف على iSenseHUB: النظام الأساسي المدعم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لإحداث ثورة في طريقة الإنشاء والتصميم والتحسين. مهمتنا مجهزة بأكثر من 65 أداة متطورة للذكاء الاصطناعي، وتتمثل في تمكين الأفراد والشركات من تبسيط عملياتهم وإنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة البرق. فكر في iSenseHUB كمساعدك الشخصي الذي يعم...
Tolio.se
tolio.se
TOLIO هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط جميع عمليات الكتابة. اكتشف مستقبل إنشاء المحتوى اليوم. يعيد Tolio تعريف الطريقة التي تقوم بها بإنشاء المحتوى. من خلال منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء كل شيء بدءًا من النسخ التسويقية الجذابة وحتى المقالات المتعمقة. سريعة وبسي...
Stunning
stunning.so
Stunning.so عبارة عن منصة مبتكرة مصممة لتبسيط عملية إنشاء موقع الويب وإنشاء المحتوى. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فإنه يوفر للمستخدمين طريقة سلسة لإنشاء مواقع ويب مخصصة وصياغة محتوى جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك من خلال واجهة بسيطة وبديهية. تعتبر هذه الأداة مثالية للشركات التي تب...
IMI Prompt
imiprompt.com
IMI Prompt Builder هو منشئ مطالبات Midjourney v5 الشامل مع آلاف الخيارات المتوفرة على الويب وAndroid وiOS. من خلال بضع نقرات فقط، يمكن للمستخدمين إنشاء أعمال فنية فريدة من نوعها في Midjourney v5 تعكس أسلوبهم الشخصي ورؤيتهم الفنية.
DoItAI.Pro
doitai.pro
يقدم DoItAI.Pro مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تمكنك من إنشاء محتوى مرئي ونص وصوت بسهولة. سواء كنت فنانًا رقميًا يبحث عن الإلهام، أو كاتبًا يحتاج إلى نسخة جذابة، أو موسيقيًا يتطلع إلى صياغة مقاطع صوتية أصلية، فإن DoItAI.Pro يلبي احتياجاتك.
Arrk
arrk.app
Arrk: مجموعة موارد إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي | إنشاء المحتوى والصور وروبوتات الدردشة والتعليقات الصوتية | تعزيز الإنتاجية | رفع الجودة
VREE Labs
vree.ai
في VREE Labs، نحن في مهمة لتحويل مشهد التجارة الإلكترونية من خلال تقنية 3D التوليدية لدينا - تحويل عدد قليل من الصور فقط من صفحة المنتج الخاص بك، إلى نماذج ثلاثية الأبعاد بسلاسة لتجارة AR/VR، من خلال تطوير حلول النمذجة ثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي و أساليب التعلم العميق التي تمكن شركائن...
Instantgen AI
instantgen.ai
Instantgen.ai عبارة عن منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء صور ونصوص في غضون ثوانٍ. سواء كان الأمر يتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، أو الحملات التسويقية، أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني، أو إنشاء صور مرئية لمشروع ما، توفر Instantgen حلاً سريعًا ومريحًا لإنتاج مخرجات إبداعية عالية الجودة...
Kua.ai
kua.ai
Kua.ai، شريكك الرائد في مجال ابتكار التجارة الإلكترونية. تأسست Kua.ai في عام 2022، وهي بمثابة مشروع SaaS ديناميكي، تم تصميمه بدقة من قبل مجموعة من المحللين المتمرسين والمهندسين البارعين. في Kua.ai، نحن لسنا مجرد شركة، بل نحن سيمفونية من العقول المكرسة لإحداث ثورة في مشهد التجارة الإلكترونية من خلال...
AIBoxSet
aiboxset.com
تقوم AIBoxSet بدمج نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا مثل GPT وDall-E وAda لإنشاء نص وصورة وتعليمات برمجية ونموذج التعلم العميق المخصص المدرب ذاتيًا في غضون ثوانٍ. العملية بسيطة. كل ما عليك فعله هو تقديم موضوع أو فكرة، وسيتولى المولد المعتمد على الذكاء الاصطناعي الباقي. مع AIBoxSet، الاحتمالات لا...
Snowpixel
snowpixel.app
قم بإنشاء وتخصيص وإبهار باستخدام Snowpixel. قم بإنشاء صور ومقاطع فيديو وموسيقى جميلة والمزيد من النص فقط. قم بتدريب النماذج المخصصة باستخدام بياناتك الخاصة للحصول على لمسة شخصية.
AIEasyUse
aieasyuse.com
AIEasyUse يجعل استخدام الذكاء الاصطناعي للمهام اليومية أمرًا بسيطًا ومتاحًا للجميع. تتيح لك أدوات AIEasyUse سهلة الاستخدام إنشاء محتوى وإنشاء صور والتواصل مع روبوتات الدردشة والحصول على مساعدة في إنشاء التعليمات البرمجية وتحويل الصوت إلى نص باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. مع منصة AIEasyUse، لا تحتا...
Artisse
artisse.ai
تم الاعتراف بـ Artisse Interactive من قبل KPMG وHSBC كواحدة من أفضل 10 شركات ناشئة أسرع نموًا في آسيا، وهي شركة رائدة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات blockchain لإعادة تشكيل الصناعات التقليدية. يمكن لشركة Artisse تقديم صور واقعية للغاية على نطاق واسع من خلال الجمع بين تكنولوجيا الذكاء ال...
ChatDesigner.ai
chatdesigner.ai
ChatDesigner هو وكيل تصميم يعمل بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمستخدمين الدردشة لتلبية احتياجات التصميم الخاصة بهم. يستفيد ChatDesigner من نموذج اللغة الكبير لفرز أكثر من 30 من ميزات إنشاء الصور وتحريرها باستخدام الذكاء الاصطناعي بناءً على مدخلات المستخدم. يمكن للمستخدمين الدردشة لإنشاء الصورة وتكراره...
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx هي شركة ذكاء اصطناعي متقدمة متخصصة في تطوير أدوات إنشاء المحتوى المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. توفر منصة AI Magicx مجموعة واسعة من الميزات، يتجاوز إجماليها 75، وهي مصممة لتبسيط وتعزيز إنتاج المحتوى الرقمي. نحن نقدم حلولاً مثل AI Image Generator، وAI ArticleGenerator، وAI logo Design...