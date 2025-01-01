برنامج توليد كود الذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية

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يستخدم برنامج إنشاء أكواد الذكاء الاصطناعي قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لإنشاء سطر واحد أو أكثر من التعليمات البرمجية تلقائيًا بناءً على مدخلات اللغة الطبيعية. تستفيد هذه الأدوات من مجموعات البيانات الضخمة لإنتاج تعليمات برمجية فعالة وفعالة تلتزم بأفضل ممارسات البرمجة. يصف المستخدمون الوظيفة المطلوبة باللغة الطبيعية، مما يدفع مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء أو اقتراح تعليمات برمجية تلبي مهام محددة. يستخدم المطورون برامج الذكاء الاصطناعي لإنشاء الأكواد لتبسيط مهام البرمجة المتكررة، مما يوفر الوقت والجهد. من خلال دمج استكمال تعليمات برمجية الذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير العمل، يعمل المطورون على تحسين اتساق التعليمات البرمجية وزيادة الإنتاجية. على الرغم من أن هذا المجال جديد نسبيًا، إلا أنه تتوفر مجموعة متنوعة من مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي، والتي تقدم ميزات وخيارات تكامل متنوعة. يمكن الوصول إلى بعض مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي من خلال واجهات الدردشة عبر الإنترنت، بينما يتم دمج البعض الآخر بسلاسة في بيئات التطوير المتكاملة الحالية كمساعدين أكواد الذكاء الاصطناعي الشاملين. لإدراج المنتج في فئة إنشاء أكواد الذكاء الاصطناعي، يجب أن يستوفي المنتج المعايير التالية: * استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء الأكواد تلقائيًا * دعم لغات البرمجة المتعددة * إنشاء تعليمات برمجية بناءً على مدخلات المستخدم باللغة الطبيعية * السماح للمستخدمين بتخصيص الكود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي باختصار، تعمل برامج إنشاء الأكواد باستخدام الذكاء الاصطناعي على تمكين المطورين من البرمجة بشكل أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتشكيل مستقبل تطوير البرمجيات.
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ChatGPT
chatgpt.com
تطبيق ChatGPT هو نظام ذكاء اصطناعي مجاني يتيح للمستخدمين إجراء محادثات، وتحليل البيانات، وإدارة المهام، والتفاعل باستخدام النص والصوت والصورة.
Google Gemini
gemini.google.com
جوجل جمنائي يوفر وصولاً مباشرًا لنماذج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكتابة، التعلم، تلخيص المعلومات، وتوليد الصور.
Claude
claude.ai
كلود هو مساعد ذكاء اصطناعي مخصص للمحادثات ومساعدة المستخدمين في مهام متعددة مثل الكتابة وفهم النصوص.
Blackbox
blackbox.ai
تطبيق Blackbox هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المطورين في تسريع بناء البرمجيات وتحسين جودة الكود من خلال تحليل الأخطاء واتخاذ قرارات أفضل.
Replit
replit.com
Replit هو IDE عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين كتابة الشفرات وتطوير التطبيقات والمواقع، مع دعم لأكثر من 60 لغة برمجة وميزات التعاون المباشر.
Build AI
buildai.space
تطبيق Build AI يتيح لمستخدميه إنشاء تطبيقات ويب مدعومة بالذكاء الاصطناعي بسهولة ودون الحاجة لمهارات تقنية.
Krater AI
krater.ai
Krater AI هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى والتحليل، مما يساعد المستخدمين على تحسين الإنتاجية وإدارة المهام.
Autocode
autocode.com
تطبيق Autocode يسمح بإنشاء أدوات داخلية، وتنبيهات عن عمليات الشراء، ووظائف مجدولة، واستعلامات SQL، وتفاعلات مع واجهات البرمجة باستخدام JavaScript.
AI Code Mentor
code-mentor.ai
تطبيق AI Code Mentor يشرح الأكواد للمطورين، وخاصة المبتدئين، لمساعدتهم في فهم كيفية عمل الأكواد بلغات برمجة مختلفة.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter هو منصة SaaS تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي GPT-4 لتوليد محتوى نصي مثل المقالات والإعلانات، وتقدم أيضاً توليد صور بالذكاء الاصطناعي.
Tabnine
tabnine.com
تابنين هو مساعد برمجي بالذكاء الاصطناعي يسرع تطوير البرمجيات عبر تقديم اقتراحات ذكية وحفاظ على خصوصية الكود.
Codeium
codeium.com
Codeium هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المطورين في الترميز، مع ميزات مثل إكمال الكود، والبحث، والدردشة، ودعم لأكثر من 70 لغة.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT يسهل كتابة المحتوى وإدارة الفرق والتفاعل مع الوثائق. يمكنك طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية في أي مكان.
WPCode
wpcode.com
WPCODE هو مكون إضافي لـ WordPress يسهل إضافة مقتطفات كود مخصصة وإدارة الأكواد دون الحاجة لتعديل ملفات السمات.
CodePal
codepal.ai
CodePal هو تطبيق يدعم المطورين في مهام الترميز مع أدوات لتوليد الكود، التحليل، والتحسين، ويعمل مع بيئات التطوير عبر API.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph هي منصة ذكاء برمجي تتيح للمطورين البحث وفهم وإدارة الكود بكفاءة، مع ميزات مثل مساعد AI وتحليل الكود.
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المطورين في كتابة وتصحيح التعليمات البرمجية بسرعة وكفاءة من خلال تحليل الأخطاء وتقديم حلول فورية.
AskCodi
askcodi.com
AskCodi هو مساعد ترميز يعمل بالذكاء الاصطناعي يوفر أدوات للمطورين مثل توليد الكود، وإكمال الرمز، وترجمة اللغات، مما يسهل عملية البرمجة.
Refraction
refraction.dev
Refraction هو أداة لتوليد الكود تستخدم الذكاء الاصطناعي، تعيد هيكلة الكود، تولد الوثائق، وتخلق اختبارات وحدات برمجية.
Tune AI
tunehq.ai
تطبيق Tune AI يدعم اعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات ويقدم تطبيق دردشة TuneChat، ومنصة TuneStudio للمطورين، ومحرك ChainFury المفتوح المصدر.
CodeSquire.ai
codesquire.ai
CodeSquire.ai هو مساعد كتابة أكواد بالذكاء الاصطناعي لعلماء البيانات والمطورين، يوفر تكامل الكود، الشرح، والترجمة إلى استعلامات SQL.
AI2sql
ai2sql.io
AI2SQL هي أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء استعلامات SQL دقيقة من الأسئلة الإنجليزية، مما يسهل تحليل البيانات للمبتدئين والمختصين.
mutable.ai
mutable.ai
تطبيق mutable.ai هو أداة ذكاء اصطناعي تسهم في تسريع تطوير البرمجيات من خلال توليد شفرة برمجية بجودة الإنتاج. يوفر ميزات مثل الإكمال التلقائي والاختبار.
Pareto
pareto.io
تطبيق باريتو هو منصة ذكاء اصطناعي تساعد المسوقين في أتمتة المهام، مما يمنحهم وقتًا أكبر للتركيز على الأنشطة الاستراتيجية.
Refact.ai
refact.ai
Refact.ai هو مساعد برمجي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاجية المطورين من خلال تحسين الكود، إكماله تلقائيًا، وتسهيل التحديثات.
Bito
bito.ai
تطبيق Bito يوفر أدوات ذكاء صناعي لمراجعة التعليمات البرمجية، استكمال التعليمات البرمجية، وتحليل الأداء لتحسين كفاءة وجودة البرمجة.
Programming Helper
programming-helper.com
تطبيق Programming Helper يساعد المطورين في كتابة التعليمات البرمجية بشكل أسرع من خلال اقتراحات ذكية، أمثلة، وتصحيح أخطاء، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية.
iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB هو تطبيق يتيح الوصول إلى مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الكتابة والتصميم وإدارة المحتوى بكفاءة.
Moderne
moderne.io
تطبيق Moderne هو منصة للتعاون بين المطورين تتيح إعادة هيكلة وتحليل الشيفرة المصدرية بسرعة ودقة، مما يوفر الوقت في عمليات التحديث والهجرة.
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