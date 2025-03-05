DeftGPT

deftgpt.com

مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على تبسيط الإدارة وإعداد الفواتير من خلال تمكينك من دعوة عدد غير محدود من الأعضاء إلى حساب مؤسستك. وهذا يوفر عليك المال مع تعزيز الإنتاجية الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال خطتنا، يمكنك توحيد الفواتير الخاصة بك في حساب واحد لمزيد من الراحة. * الدردشة مع أي ملف PDF أو مستند: بدءًا من الاتفاقيات القانونية وحتى التقارير المالية، يقوم DeftGPT ببث الحياة في مستنداتك. يمكنك طرح الأسئلة وتلقي الملخصات وتحديد موقع المعلومات وغير ذلك الكثير. بالإضافة إلى ذلك، فهو متوافق مع تنسيقات مختلفة بما في ذلك PDF وtxt وdocx وdoc وحتى eml! * احصل على نتائج تشبه ChatGPT بجوار بحث Google مباشرةً: الأداة المثالية للحصول على نتائج بحث دقيقة وموثوقة إلى جانب Google. قل وداعًا للبيانات غير ذات الصلة، واحصل على إجابات دقيقة من خلال التكامل الذكي الذي نقدمه. تحسين تجربة البحث الخاصة بك مع DeftGPT! * إنشاء محتوى في أي وقت على Chrome: يمكنك إنشاء محتوى استثنائي بسهولة باستخدام Chrome بالضغط على الاختصار المخصص. تتيح لك هذه الطريقة السريعة والسهلة إنتاج محتوى مميز وجذاب أو تعديل النص الحالي لمهام مثل مراجعة السيرة الذاتية لوسائل التواصل الاجتماعي أو تكثيف المقالات. يمكنك أيضًا تخصيص الاختصار وفقًا لتفضيلاتك. * استخدم DeftGPT في أي مكان: DeftGPT هي الأداة المفضلة لديك للتكامل السلس عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية. استخدمه في التطبيقات الشائعة مثل Google Docs وعملاء البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، بفضل تعدد استخداماته، يعمل DeftGPT بسهولة مع منصات مثل Gmail وLinkedIn وTwitter وFacebook والمزيد.