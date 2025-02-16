برنامج توليد كود الذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - سوريا

Replit

replit.com

Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات البرمجية وإنشاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية باستخدام المتصفح. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Repl.it للمستخدمين مشاركة المشاريع عبر طرق مختلفة. كما أنهم يستضيفون مسابقات "ازدحام" في البرمجة تعتمد على موضوع معين. غالبًا ما تختلف جوائز المسابقات بين ترقية مؤقتة للحساب، أو أموال، أو عملة مشفرة، أو بطاقة هدايا. Repl في Repl.it هي بيئة برمجة تفاعلية. يمكنك إنشاء مساحة عمل بمعظم لغات البرمجة الشائعة، حيث يتم منحك حاوية على جهاز افتراضي حيث يمكن تشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بك. في أي repl، هناك جزأين رئيسيين - المحرر ووحدة التحكم. يستخدم المحرر Monaco، وهي نفس التقنية التي تعمل على تشغيل Visual Studio Code. على الهاتف المحمول، المحرر هو Ace. لدى Repl.it مستوى متميز يسمى خطة Hacker. فهو يتيح مساحة تخزين أكبر، ورمزًا خاصًا، وعددًا غير محدود من المتعاونين في المشروع، وتتضمن خطة Github Education 3 أشهر مجانًا من خطة Hacker. هناك أكثر من 60 لغة برمجة مختلفة على repl.it، بما في ذلك Python وRuby وHTML وJava. وقد تلقت الشركة تمويلًا من Y Combinator وAndreessen Horowitz وBloomberg Beta وآخرين. " لدى الشركة أكثر من 500000 مطور نشط أسبوعيًا وأكثر من 3 ملايين مستخدم. يحتوي موقع Repl.it أيضًا على منتدى للنقاش. يستخدم هذا المنتدى العديد من المطورين حول العالم لمشاركة إبداعاتهم. يتم الحفاظ على المنتدى نظيفًا بواسطة مشرفي Repl Talk.