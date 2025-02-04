برنامج توليد كود الذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت هيلينا

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يستخدم برنامج إنشاء أكواد الذكاء الاصطناعي قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لإنشاء سطر واحد أو أكثر من التعليمات البرمجية تلقائيًا بناءً على مدخلات اللغة الطبيعية. تستفيد هذه الأدوات من مجموعات البيانات الضخمة لإنتاج تعليمات برمجية فعالة وفعالة تلتزم بأفضل ممارسات البرمجة. يصف المستخدمون الوظيفة المطلوبة باللغة الطبيعية، مما يدفع مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء أو اقتراح تعليمات برمجية تلبي مهام محددة. يستخدم المطورون برامج الذكاء الاصطناعي لإنشاء الأكواد لتبسيط مهام البرمجة المتكررة، مما يوفر الوقت والجهد. من خلال دمج استكمال تعليمات برمجية الذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير العمل، يعمل المطورون على تحسين اتساق التعليمات البرمجية وزيادة الإنتاجية. على الرغم من أن هذا المجال جديد نسبيًا، إلا أنه تتوفر مجموعة متنوعة من مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي، والتي تقدم ميزات وخيارات تكامل متنوعة. يمكن الوصول إلى بعض مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي من خلال واجهات الدردشة عبر الإنترنت، بينما يتم دمج البعض الآخر بسلاسة في بيئات التطوير المتكاملة الحالية كمساعدين أكواد الذكاء الاصطناعي الشاملين. لإدراج المنتج في فئة إنشاء أكواد الذكاء الاصطناعي، يجب أن يستوفي المنتج المعايير التالية: * استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء الأكواد تلقائيًا * دعم لغات البرمجة المتعددة * إنشاء تعليمات برمجية بناءً على مدخلات المستخدم باللغة الطبيعية * السماح للمستخدمين بتخصيص الكود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي باختصار، تعمل برامج إنشاء الأكواد باستخدام الذكاء الاصطناعي على تمكين المطورين من البرمجة بشكل أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتشكيل مستقبل تطوير البرمجيات.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
iSenseHUB
isensehub.ai
تعرف على iSenseHUB: النظام الأساسي المدعم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لإحداث ثورة في طريقة الإنشاء والتصميم والتحسين. مهمتنا مجهزة بأكثر من 65 أداة متطورة للذكاء الاصطناعي، وتتمثل في تمكين الأفراد والشركات من تبسيط عملياتهم وإنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة البرق. فكر في iSenseHUB كمساعدك الشخصي الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وعلى استعداد للتعامل مع مجموعة واسعة من المهام. بدءًا من إنشاء التعليمات البرمجية، وصياغة المقالات المُحسّنة لتحسين محركات البحث، وتصميم الرسومات، وحتى إدارة منشورات الوسائط الاجتماعية - لقد قمنا بتغطية كل ذلك. تم تصميم أدواتنا لتبسيط المهام المعقدة، مما يسمح لك بالتركيز على الأمور الأكثر أهمية: تنمية أعمالك وإثارة الإبداع. iSenseHUB ليس مجرد أداة؛ إنها مجموعة شاملة من الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. إنه مثل وجود فريق كامل من الخبراء في متناول يدك، ولكن دون دفع ثمن باهظ. سواء كنت شركة ناشئة تتطلع إلى التوسع، أو شركة كبيرة تسعى إلى تحقيق الكفاءة، أو فردًا يهدف إلى زيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى، فإن iSenseHUB هو متجرك الشامل لكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. استمتع بتجربة قوة الذكاء الاصطناعي مع iSenseHUB. انضم إلينا اليوم وغير طريقة عملك إلى الأبد. انغمس في مستقبل إنشاء المحتوى وتصميمه وتحسينه باستخدام iSenseHUB - حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالكفاءة.
WPCode
wpcode.com
أتمتة موقع وتطبيقات WordPress الخاصة بك. قم بإنشاء عمليات أتمتة متقدمة في دقائق تتصل بالمكونات الإضافية المفضلة لديك ومواقع WordPress الأخرى والتطبيقات غير التابعة لـ WordPress. إنها سهلة وقوية على حد سواء!
Refact.ai
refact.ai
Refact هو مساعد تشفير مفتوح المصدر يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويتميز بإكمال التعليمات البرمجية بسرعة مذهلة، وأدوات قوية لتحسين التعليمات البرمجية، والدردشة. مساعد ترميز الذكاء الاصطناعي المضبوط بدقة والذي يعزز إنتاجية فريق المطورين بنسبة 45%.
Programming Helper
programming-helper.com
أكثر من مجرد مولد أكواد. أداة تساعدك في مجموعة واسعة من المهام. كل ذلك في مكان واحد.
Moderne
moderne.io
Moderne عبارة عن منصة تعاونية للمطورين لإعادة هيكلة التعليمات البرمجية وتحليلها آليًا، حيث تعمل على ترحيل كود المصدر والحفاظ عليه وتأمينه بسرعة ودقة على نطاق واسع. يمكن تنفيذ عمليات إصلاح التعليمات البرمجية والتحديثات وعمليات الترحيل التي قد تستغرق عدة أشهر من العمل اليدوي في دقائق معدودة. يمكّنك عنوان IP الفريد الخاص بنا من تحويل عمليات إعادة الشراء المتعددة بدقة مرة واحدة والاستفادة بأمان من الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين التعليمات البرمجية الخاصة بك.
CodePal
codepal.ai
CodePal هو الرفيق النهائي للبرمجة. إنها منصة شاملة تقدم مجموعة من أدوات ومساعدي البرمجة لمساعدة المطورين. إنه أمر رائع للطلاب والمبتدئين والمطورين ذوي الخبرة والشركات الذين يرغبون في تحسين عملية التطوير الخاصة بهم. يمكن لمولدي أكواد الذكاء الاصطناعي القيام بمجموعة متنوعة من المهام، مثل البرمجة وتطبيق التحويلات والمعالجات على الكود والعديد من المهام الأخرى. تعد مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي مفيدة جدًا للتعلم، حيث يمكنها تقديم فهم جيد لكيفية كتابة المهمة المطروحة في التعليمات البرمجية.
mutable.ai
mutable.ai
Mutable.ai هي أداة ذكاء اصطناعي تهدف إلى تسريع تطوير البرمجيات من خلال توفير إمكانات إنشاء الأكواد بجودة الإنتاج. إنه يوفر ميزات مثل الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، والذي يتيح للمستخدمين إنشاء نموذج أولي للتعليمات البرمجية بكفاءة عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه في التعليمات البرمجية المعيارية والبحث عن حلول على Stack Overflow. بنقرة واحدة، تتيح الأداة تحويل النماذج الأولية إلى كود بجودة الإنتاج، مما يسمح بإعادة البناء والتوثيق وإضافة النوع بسهولة. إحدى الميزات البارزة في mutable.ai هي تطويرها الفوري، والذي يمكّن المستخدمين من توجيه الذكاء الاصطناعي مباشرة لتعديل التعليمات البرمجية الخاصة بهم. تعمل هذه الميزة على تمكين المطورين من التفاعل بكفاءة مع الأداة وإجراء التغييرات اللازمة على قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بهم بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأداة إمكانات إنشاء الاختبار، وإنشاء اختبارات الوحدة تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات البرمجة الوصفية، مما يوفر للمطورين الوقت والجهد في كتابة الاختبارات يدويًا.mutable.ai متوافق مع بيئات التطوير الشائعة مثل VS Code وJetBrains وGitHub، مما يجعله في متناول مجموعة واسعة من المطورين. توفر الأداة وثائق لهذه البيئات، مما يضمن حصول المستخدمين على الموارد اللازمة للاستفادة من قدراتها بفعالية. بشكل عام، يوفر mutable.ai حلاً شاملاً لمطوري البرامج، مما يسمح لهم بتبسيط سير عملهم، وتحسين جودة التعليمات البرمجية، وتوفير الوقت من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
CodeSquire.ai
codesquire.ai
مساعد كتابة كود الذكاء الاصطناعي لعلماء البيانات والمهندسين والمحللين. احصل على استكمالات التعليمات البرمجية والاقتراحات أثناء الكتابة. * يكتب تعليمات برمجية مصممة خصيصًا لأسلوب التعليمات البرمجية وحالات الاستخدام * يكتب وظائف معقدة عن طريق تحديد خطوات متعددة *يشرح الكود * يترجم اللغة إلى استعلامات SQL * يكتب الوظائف باستخدام المكتبات المعروفة *يحول تعليقاتك إلى رمز
Codeium
codeium.com
Codeium هي أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي مصممة للمساعدة في إجراءات البرمجة بميزات فعالة مثل إكمال أكواد الذكاء الاصطناعي والبحث والدردشة، واستهداف المطورين ومحترفي البرمجة. وهو يدعم مجموعة واسعة من أكثر من 70 لغة، وهو مدمج للعمل مع IDEs المستخدمة على نطاق واسع، مما يوفر واجهة سلسة للمستخدمين. من المحتمل أن تكون الأداة تحويلية لتجارب المطورين لأنها مصممة لتسريع عمليات الترميز وتعزيز مستويات الإنتاجية. يمكن لإمكانيات الكود التوليدي لـ Codeium أن تساعد المستخدمين في توفير وقت الترميز، وبالتالي تمكين شحنات المنتجات بشكل أسرع. Codeium متاح مجانًا وغير محدود في ميزة الإكمال التلقائي، مما يحافظ على نطاق دعم اللغة الشامل والمتنامي. علاوة على ذلك، فهو يتميز بنموذج داخلي وبنية تحتية مدربة خصيصًا تتيح وظائف الإكمال التلقائي والبحث، إلى جانب ميزة الدردشة للحصول على دعم إضافي. تتراوح عروضها من الاستخدام الفردي إلى مستوى المؤسسة، مع مجموعة متنوعة من الميزات مثل الإكمال التلقائي السريع للكود، ومساعد الدردشة AI داخل المحرر، والاستخدام غير المحدود، والدعم عبر منصات مختلفة، والتخصيص المتقدم لقاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك ودعم GPT-4 وغيرها، اعتمادًا على على الحزمة المختارة فهو يعمل على توسيع قدرات إكمال التعليمات البرمجية والبحث في مستودعات الترميز المختلفة.
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate، أسرع طريقة لكتابة تعليمات برمجية خالية من الأخطاء. CodeMate هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة المطورين على البرمجة بشكل أسرع 10 مرات عن طريق تصحيح الأخطاء تلقائيًا دون مغادرة بيئتهم. يشبه الأمر وجود مبرمجين متواجدين دائمًا لمساعدتك في تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية وتحسينها. الميزات الرئيسية * CodeMateGPT: تعمل هذه الميزة على أتمتة المهام مثل تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية وإصلاح الأخطاء والمراجعة والتحسين. يمنحك أفضل نسخة من التعليمات البرمجية المكتوبة الخاصة بك في ثوانٍ. * التصحيح الفوري: يستطيع CodeMate تحليل التعليمات البرمجية الخاصة بك في حالات اختبار متعددة بناءً على أسلوبك وإنشاء إصلاحات تفصيلية بالإضافة إلى وصف الخطأ. * تقرير CodeMate: احصل على تقرير مفصل عن أداء التعليمات البرمجية وجودتها بالإضافة إلى نتيجة البرمجة، مما يساعدك على تحسين مهاراتك في البرمجة لكتابة التعليمات البرمجية على مستوى الصناعة. * دردشة CodeMate: اطرح أي نوع من الأسئلة واحصل على إجابات مخصصة وفقًا لقاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك. توجد وظيفة الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل محررك مباشرةً وهي مشفرة بالكامل. * مراجعة تفصيلية للكود: قم بمراجعة الكود الخاص بك وفقًا لأفضل الممارسات التي يجب اتباعها في تطوير البرمجيات من خلال الذكاء الاصطناعي كما لو كان هناك مطور ذو خبرة يجلس بجانبك.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine هو مساعد ترميز الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تسريع وتبسيط تطوير البرامج مع الحفاظ على خصوصية التعليمات البرمجية الخاصة بك وآمنة ومتوافقة. عزز سرعة الهندسة وجودة التعليمات البرمجية وسعادة المطورين من خلال أتمتة سير عمل البرمجة - والوصول إلى السوق بشكل أسرع - باستخدام Tabnine AI.
Bito
bito.ai
تقوم Bito ببناء أدوات ذكاء اصطناعي دقيقة ويمكن الوصول إليها ويثق بها المطورون في جميع أنحاء العالم. تم تصميم Bito لمساعدة مهندسي البرمجيات على تقديم تعليمات برمجية أسرع وأفضل، ويقدم مجموعة من الأدوات بما في ذلك: وكلاء مراجعة أكواد الذكاء الاصطناعي، ودردشة الذكاء الاصطناعي في IDE أو واجهة سطر الأوامر الخاصة بك، وإكمال أكواد الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي الذي يفهم التعليمات البرمجية الخاصة بك. يتيح أحدث إصدار من Bito، وهو AI Code Review Agent، إجراء مراجعات عالية الجودة لأكواد الذكاء الاصطناعي التي تقلل من وقت الهندسة البشرية في طلبات السحب بنسبة 50%.
Pareto
pareto.io
Pareto هي منصة Native Gen AI. نحن نخدم بكل فخر أكثر من 500000 مستخدم في أكثر من 107 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من 400 مؤسسة متوسطة إلى كبيرة الحجم تدفع رسومًا. جاء إنجازنا المبتكر مع تقديم Tess، أول مساعد تسويق للذكاء الاصطناعي (AI) في العالم. لقد كان لـ Tess دور فعال في تسريع الإنجازات البشرية من خلال دمج البيانات والأنظمة بمهارة من خلال الأتمتة الشاملة. مع باريتو، يستعيد المسوقون وقتهم الثمين، مما يسمح لهم بالتركيز على الأنشطة الأكثر إستراتيجية وعالية التأثير. نحن نضمن نتائج أكبر مع تقليل المشاركة في المهام المتكررة.
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على تبسيط الإدارة وإعداد الفواتير من خلال تمكينك من دعوة عدد غير محدود من الأعضاء إلى حساب مؤسستك. وهذا يوفر عليك المال مع تعزيز الإنتاجية الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال خطتنا، يمكنك توحيد الفواتير الخاصة بك في حساب واحد لمزيد من الراحة. * الدردشة مع أي ملف PDF أو مستند: بدءًا من الاتفاقيات القانونية وحتى التقارير المالية، يقوم DeftGPT ببث الحياة في مستنداتك. يمكنك طرح الأسئلة وتلقي الملخصات وتحديد موقع المعلومات وغير ذلك الكثير. بالإضافة إلى ذلك، فهو متوافق مع تنسيقات مختلفة بما في ذلك PDF وtxt وdocx وdoc وحتى eml! * احصل على نتائج تشبه ChatGPT بجوار بحث Google مباشرةً: الأداة المثالية للحصول على نتائج بحث دقيقة وموثوقة إلى جانب Google. قل وداعًا للبيانات غير ذات الصلة، واحصل على إجابات دقيقة من خلال التكامل الذكي الذي نقدمه. تحسين تجربة البحث الخاصة بك مع DeftGPT! * إنشاء محتوى في أي وقت على Chrome: يمكنك إنشاء محتوى استثنائي بسهولة باستخدام Chrome بالضغط على الاختصار المخصص. تتيح لك هذه الطريقة السريعة والسهلة إنتاج محتوى مميز وجذاب أو تعديل النص الحالي لمهام مثل مراجعة السيرة الذاتية لوسائل التواصل الاجتماعي أو تكثيف المقالات. يمكنك أيضًا تخصيص الاختصار وفقًا لتفضيلاتك. * استخدم DeftGPT في أي مكان: DeftGPT هي الأداة المفضلة لديك للتكامل السلس عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية. استخدمه في التطبيقات الشائعة مثل Google Docs وعملاء البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، بفضل تعدد استخداماته، يعمل DeftGPT بسهولة مع منصات مثل Gmail وLinkedIn وTwitter وFacebook والمزيد.
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفتوح المصدر متاح على GitHub
Autocode
autocode.com
إشعارات المستخدم الجديد. تنبيهات الشراء. الوظائف المجدولة. روبوتات المجتمع. استعلامات SQL. الأدوات الداخلية. قم بإنشاء ما تريد باستخدام JavaScript وAPIs.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أضعاف من ~100 مليون إلى 1 مليار
AskCodi
askcodi.com
AskCodi هو مساعد ترميز يعمل بالذكاء الاصطناعي ويعمل كمبرمج مزدوج للمطورين. ويقدم ميزات وتطبيقات متنوعة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في مهام الترميز. مع AskCodi، يمكن للمبرمجين الاستفادة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Codi Chat، وهي واجهة دردشة سلسة لصياغة محادثات التعليمات البرمجية، ومصنفات Codi، ودفاتر Jupyter Style Notebooks التي تفتح إمكانيات لا حصر لها للمطورين. توفر الأداة أيضًا إنشاء التعليمات البرمجية، والإكمال التلقائي، والترجمة بين لغات البرمجة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات وصديقة للمطورين. يركز AskCodi على تجربة المستخدم البديهية، التي صممها المطورون للمطورين، للتنقل بسهولة وزيادة التركيز أثناء مهام البرمجة. كما أنه يعطي الأولوية للخصوصية والأمان، ويتضمن أدوات من الدرجة الأولى لتأمين التعليمات البرمجية. من خلال النمو الذي يقوده المستخدم، يهدف AskCodi إلى التحسين والتطور بشكل مستمر بناءً على تعليقات المستخدمين واحتياجاتهم. توفر الأداة كفاءة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على زيادة الإنتاجية عن طريق تقليل العمليات المتكررة وتوفير الوقت للأنشطة ذات القيمة العالية. ويهدف إلى إطلاق العنان لمستقبل البرمجة والابتكار، وتوفير منصة لتعزيز الإنتاجية وتحسين سير عمل المطورين. تم تصميم أسلوب الترميز الفريد لأسلوب المصنف الخاص بـ AskCodi لتسهيل التعلم بسرعة وكفاءة. فهو يوفر واجهة مألوفة، وتقدمًا خطوة بخطوة، والقدرة على إنشاء التعليمات البرمجية وشرحها وتوثيقها واختبارها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Codi Apps، وهي مجموعة من التطبيقات، على تعزيز تجارب البرمجة وتعزيز سير العمل وزيادة الكفاءة. يتوفر AskCodi كتطبيق ويب وكملحقات/مكونات إضافية لبيئات التطوير المتكاملة الشائعة مثل Visual Studio Code وSublime Text وJetBrains' IDEs. فهو يوفر خيارات تسعير مرنة وشفافة، مما يسمح للمستخدمين باختيار الميزات التي يريدونها بالسعر الذي يناسب احتياجاتهم.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic هو مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي الذي صممته Anthropic وتم تدريبه ليكون آمنًا ودقيقًا ومأمونًا لمساعدتك على أداء أفضل أعمالك.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai هي منصة الكل في واحد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكّنك Krater.ai من إنشاء محتوى ونسخه بسهولة في ثوانٍ من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي. انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل لدينا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى إمكانات تحويل النص إلى كلام. مع كراتر، ستتمكن من الوصول إلى إمكانيات لا حدود لها والابتكار الحقيقي. استمتع بوظائف لا مثيل لها وسهولة الاستخدام - اشترك الآن واحصل على ميزة الذكاء الاصطناعي.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter عبارة عن منصة SaaS (البرنامج كخدمة) تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي OpenAI المتطورة GPT4 لإنشاء محتويات نصية متنوعة، مثل المقالات والمدونات والإعلانات والوسائط وما إلى ذلك بـ 33 لغة. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء صور AI فقط من خلال وصف الصورة عبر OpenAI DALL-E AI Solution. يمكن للمستخدمين إدخال مطالبة أو موضوع في AIWriter، وسيقوم النظام الأساسي بإنشاء جزء كامل من النص بناءً على هذا الإدخال، باستخدام تقنية GPT4.
Refraction
refraction.dev
Refraction عبارة عن أداة لإنشاء التعليمات البرمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمطورين، حيث تعمل على إعادة بناء التعليمات البرمجية وإنشاء الوثائق وإنشاء اختبارات الوحدة والمزيد. ما عليك سوى لصق مجموعة من التعليمات البرمجية، واختيار اللغة أو الإطار الخاص بك، ثم الضغط على "إنشاء" لمشاهدة السحر
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor عبارة عن أداة لشرح التعليمات البرمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) مصممة لمساعدة المطورين من جميع المستويات، وخاصة المبتدئين، على فهم كيفية عمل التعليمات البرمجية عبر مجموعة متنوعة من لغات البرمجة. هذه الأداة بديهية، كل ما عليك فعله هو إدخال الرمز الذي يهمك واختيار الطريقة التي تريد شرحه بها. باستخدام AI Code Mentor، سوف تكتسب فهمًا أعمق لمنطق البرمجة، وستصبح مطورًا أفضل.
Build AI
buildai.space
أنشئ تطبيقات الويب الخاصة بك والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لشركتك. لا المهارات التقنية المطلوبة. قم ببناء واجهات الذكاء الاصطناعي في دقائق. ما عليك سوى وصف تطبيقك والسماح لمنصتنا بالقيام بالباقي. لا حاجة للترميز!
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المساعدة بطرق جديدة كان يُعرف سابقًا باسم بارد.
AI2sql
ai2sql.io
باستخدام AI2sql، يمكن لأي شخص - بدءًا من المهندسين ووصولاً إلى المبتدئين - صياغة استعلامات SQL فعالة ودقيقة. قل وداعًا للأخطاء النحوية وساعات البرمجة الطويلة.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph هي منصة رائدة لذكاء التعليمات البرمجية تُحدث ثورة في كيفية فهم المطورين للتعليمات البرمجية الخاصة بهم وإصلاحها وأتمتتها. في Sourcegraph، نستخدم قوة الذكاء الاصطناعي مع Cody، مساعد البرمجة بالذكاء الاصطناعي لدينا، لمساعدة المطورين على فهم التعليمات البرمجية الخاصة بهم بشكل أفضل. تسهل تقنيتنا التنقل عبر قواعد التعليمات البرمجية الكبيرة، والعثور على مقتطفات التعليمات البرمجية ذات الصلة، والحصول على السياق التاريخي. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك أدوات البحث عن التعليمات البرمجية والتحليل الخاصة بنا على إصلاح الأخطاء بسرعة وإعادة بناء التعليمات البرمجية وتحسين الأداء - كل ذلك في واجهة واحدة سهلة الاستخدام. يستخدم أكثر من مليون مهندس Sourcegraph لتحسين أمان التعليمات البرمجية، وتأهيل المطورين بكفاءة، وتعزيز إعادة استخدام التعليمات البرمجية، وحل الحوادث، وتعزيز صحة التعليمات البرمجية. تعد ذكاء التعليمات البرمجية قدرة بالغة الأهمية تعمل على زيادة سرعة هندسة المؤسسات وجودة البرامج واستقرارها وصحة الفريق. تعتمد الشركات الرائدة مثل Databricks وPlaid وUber وLyft وReddit وGE وDropbox على Sourcegraph لبناء المنتجات التي نعتمد عليها جميعًا. Sourcegraph هي شركة تعمل عن بعد وتدعمها Andreessen Horowitz وSequoia Capital وCraft Ventures وRedpoint Ventures وGoldcrest Capital.
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات البرمجية وإنشاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية باستخدام المتصفح. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Repl.it للمستخدمين مشاركة المشاريع عبر طرق مختلفة. كما أنهم يستضيفون مسابقات "ازدحام" في البرمجة تعتمد على موضوع معين. غالبًا ما تختلف جوائز المسابقات بين ترقية مؤقتة للحساب، أو أموال، أو عملة مشفرة، أو بطاقة هدايا. Repl في Repl.it هي بيئة برمجة تفاعلية. يمكنك إنشاء مساحة عمل بمعظم لغات البرمجة الشائعة، حيث يتم منحك حاوية على جهاز افتراضي حيث يمكن تشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بك. في أي repl، هناك جزأين رئيسيين - المحرر ووحدة التحكم. يستخدم المحرر Monaco، وهي نفس التقنية التي تعمل على تشغيل Visual Studio Code. على الهاتف المحمول، المحرر هو Ace. لدى Repl.it مستوى متميز يسمى خطة Hacker. فهو يتيح مساحة تخزين أكبر، ورمزًا خاصًا، وعددًا غير محدود من المتعاونين في المشروع، وتتضمن خطة Github Education 3 أشهر مجانًا من خطة Hacker. هناك أكثر من 60 لغة برمجة مختلفة على repl.it، بما في ذلك Python وRuby وHTML وJava. وقد تلقت الشركة تمويلًا من Y Combinator وAndreessen Horowitz وBloomberg Beta وآخرين. " لدى الشركة أكثر من 500000 مطور نشط أسبوعيًا وأكثر من 3 ملايين مستخدم. يحتوي موقع Repl.it أيضًا على منتدى للنقاش. يستخدم هذا المنتدى العديد من المطورين حول العالم لمشاركة إبداعاتهم. يتم الحفاظ على المنتدى نظيفًا بواسطة مشرفي Repl Talk.
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