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برنامج توليد كود الذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - مصر
يستخدم برنامج إنشاء أكواد الذكاء الاصطناعي قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لإنشاء سطر واحد أو أكثر من التعليمات البرمجية تلقائيًا بناءً على مدخلات اللغة الطبيعية. تستفيد هذه الأدوات من مجموعات البيانات الضخمة لإنتاج تعليمات برمجية فعالة وفعالة تلتزم بأفضل ممارسات البرمجة. يصف المستخدمون الوظيفة المطلوبة باللغة الطبيعية، مما يدفع مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء أو اقتراح تعليمات برمجية تلبي مهام محددة. يستخدم المطورون برامج الذكاء الاصطناعي لإنشاء الأكواد لتبسيط مهام البرمجة المتكررة، مما يوفر الوقت والجهد. من خلال دمج استكمال تعليمات برمجية الذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير العمل، يعمل المطورون على تحسين اتساق التعليمات البرمجية وزيادة الإنتاجية. على الرغم من أن هذا المجال جديد نسبيًا، إلا أنه تتوفر مجموعة متنوعة من مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي، والتي تقدم ميزات وخيارات تكامل متنوعة. يمكن الوصول إلى بعض مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي من خلال واجهات الدردشة عبر الإنترنت، بينما يتم دمج البعض الآخر بسلاسة في بيئات التطوير المتكاملة الحالية كمساعدين أكواد الذكاء الاصطناعي الشاملين. لإدراج المنتج في فئة إنشاء أكواد الذكاء الاصطناعي، يجب أن يستوفي المنتج المعايير التالية: * استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء الأكواد تلقائيًا * دعم لغات البرمجة المتعددة * إنشاء تعليمات برمجية بناءً على مدخلات المستخدم باللغة الطبيعية * السماح للمستخدمين بتخصيص الكود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي باختصار، تعمل برامج إنشاء الأكواد باستخدام الذكاء الاصطناعي على تمكين المطورين من البرمجة بشكل أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتشكيل مستقبل تطوير البرمجيات.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المسا...
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Build AI
buildai.space
أنشئ تطبيقات الويب الخاصة بك والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لشركتك. لا المهارات التقنية المطلوبة. قم ببناء واجهات الذكاء الاصطناعي في دقائق. ما عليك سوى وصف تطبيقك والسماح لمنصتنا بالقيام بالباقي. لا حاجة للترميز!
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor عبارة عن أداة لشرح التعليمات البرمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) مصممة لمساعدة المطورين من جميع المستويات، وخاصة المبتدئين، على فهم كيفية عمل التعليمات البرمجية عبر مجموعة متنوعة من لغات البرمجة. هذه الأداة بديهية، كل ما عليك فعله هو إدخال الرمز الذي يهمك واختيار الطريقة التي تر...
WPCode
wpcode.com
أتمتة موقع وتطبيقات WordPress الخاصة بك. قم بإنشاء عمليات أتمتة متقدمة في دقائق تتصل بالمكونات الإضافية المفضلة لديك ومواقع WordPress الأخرى والتطبيقات غير التابعة لـ WordPress. إنها سهلة وقوية على حد سواء!
AskCodi
askcodi.com
AskCodi هو مساعد ترميز يعمل بالذكاء الاصطناعي ويعمل كمبرمج مزدوج للمطورين. ويقدم ميزات وتطبيقات متنوعة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في مهام الترميز. مع AskCodi، يمكن للمبرمجين الاستفادة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Codi Chat، وهي واجهة دردشة سلسة لصياغة محادثات التعليمات البرمجية، ومصنفات...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أ...
Krater AI
krater.ai
Krater.ai هي منصة الكل في واحد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكّنك Krater.ai من إنشاء محتوى ونسخه بسهولة في ثوانٍ من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي. انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل لدينا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المح...
Autocode
autocode.com
إشعارات المستخدم الجديد. تنبيهات الشراء. الوظائف المجدولة. روبوتات المجتمع. استعلامات SQL. الأدوات الداخلية. قم بإنشاء ما تريد باستخدام JavaScript وAPIs.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter عبارة عن منصة SaaS (البرنامج كخدمة) تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي OpenAI المتطورة GPT4 لإنشاء محتويات نصية متنوعة، مثل المقالات والمدونات والإعلانات والوسائط وما إلى ذلك بـ 33 لغة. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء صور AI فقط من خلال وصف الصورة عبر OpenAI DALL-E AI Solution. يمكن للمستخدمين إدخا...
Refraction
refraction.dev
Refraction عبارة عن أداة لإنشاء التعليمات البرمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمطورين، حيث تعمل على إعادة بناء التعليمات البرمجية وإنشاء الوثائق وإنشاء اختبارات الوحدة والمزيد. ما عليك سوى لصق مجموعة من التعليمات البرمجية، واختيار اللغة أو الإطار الخاص بك، ثم الضغط على "إنشاء" لمشاهدة السحر
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph هي منصة رائدة لذكاء التعليمات البرمجية تُحدث ثورة في كيفية فهم المطورين للتعليمات البرمجية الخاصة بهم وإصلاحها وأتمتتها. في Sourcegraph، نستخدم قوة الذكاء الاصطناعي مع Cody، مساعد البرمجة بالذكاء الاصطناعي لدينا، لمساعدة المطورين على فهم التعليمات البرمجية الخاصة بهم بشكل أفضل. تسهل تقن...
Tabnine
tabnine.com
Tabnine هو مساعد ترميز الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تسريع وتبسيط تطوير البرامج مع الحفاظ على خصوصية التعليمات البرمجية الخاصة بك وآمنة ومتوافقة. عزز سرعة الهندسة وجودة التعليمات البرمجية وسعادة المطورين من خلال أتمتة سير عمل البرمجة - والوصول إلى السوق بشكل أسرع - باستخدام Tabnine AI.
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate، أسرع طريقة لكتابة تعليمات برمجية خالية من الأخطاء. CodeMate هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة المطورين على البرمجة بشكل أسرع 10 مرات عن طريق تصحيح الأخطاء تلقائيًا دون مغادرة بيئتهم. يشبه الأمر وجود مبرمجين متواجدين دائمًا لمساعدتك في تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية وتحسينها. ...
Codeium
codeium.com
Codeium هي أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي مصممة للمساعدة في إجراءات البرمجة بميزات فعالة مثل إكمال أكواد الذكاء الاصطناعي والبحث والدردشة، واستهداف المطورين ومحترفي البرمجة. وهو يدعم مجموعة واسعة من أكثر من 70 لغة، وهو مدمج للعمل مع IDEs المستخدمة على نطاق واسع، مما يوفر واجهة سلسة للمستخدمين. من ...
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على ...
AI2sql
ai2sql.io
باستخدام AI2sql، يمكن لأي شخص - بدءًا من المهندسين ووصولاً إلى المبتدئين - صياغة استعلامات SQL فعالة ودقيقة. قل وداعًا للأخطاء النحوية وساعات البرمجة الطويلة.
CodePal
codepal.ai
CodePal هو الرفيق النهائي للبرمجة. إنها منصة شاملة تقدم مجموعة من أدوات ومساعدي البرمجة لمساعدة المطورين. إنه أمر رائع للطلاب والمبتدئين والمطورين ذوي الخبرة والشركات الذين يرغبون في تحسين عملية التطوير الخاصة بهم. يمكن لمولدي أكواد الذكاء الاصطناعي القيام بمجموعة متنوعة من المهام، مثل البرمجة وتطب...
CodeSquire.ai
codesquire.ai
مساعد كتابة كود الذكاء الاصطناعي لعلماء البيانات والمهندسين والمحللين. احصل على استكمالات التعليمات البرمجية والاقتراحات أثناء الكتابة. * يكتب تعليمات برمجية مصممة خصيصًا لأسلوب التعليمات البرمجية وحالات الاستخدام * يكتب وظائف معقدة عن طريق تحديد خطوات متعددة *يشرح الكود * يترجم اللغة إلى استعلامات...
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفت...
Refact.ai
refact.ai
Refact هو مساعد تشفير مفتوح المصدر يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويتميز بإكمال التعليمات البرمجية بسرعة مذهلة، وأدوات قوية لتحسين التعليمات البرمجية، والدردشة. مساعد ترميز الذكاء الاصطناعي المضبوط بدقة والذي يعزز إنتاجية فريق المطورين بنسبة 45%.
Programming Helper
programming-helper.com
أكثر من مجرد مولد أكواد. أداة تساعدك في مجموعة واسعة من المهام. كل ذلك في مكان واحد.
mutable.ai
mutable.ai
Mutable.ai هي أداة ذكاء اصطناعي تهدف إلى تسريع تطوير البرمجيات من خلال توفير إمكانات إنشاء الأكواد بجودة الإنتاج. إنه يوفر ميزات مثل الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، والذي يتيح للمستخدمين إنشاء نموذج أولي للتعليمات البرمجية بكفاءة عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه في التعليمات البرمجية المعيارية وال...
Bito
bito.ai
تقوم Bito ببناء أدوات ذكاء اصطناعي دقيقة ويمكن الوصول إليها ويثق بها المطورون في جميع أنحاء العالم. تم تصميم Bito لمساعدة مهندسي البرمجيات على تقديم تعليمات برمجية أسرع وأفضل، ويقدم مجموعة من الأدوات بما في ذلك: وكلاء مراجعة أكواد الذكاء الاصطناعي، ودردشة الذكاء الاصطناعي في IDE أو واجهة سطر الأوام...
Pareto
pareto.io
Pareto هي منصة Native Gen AI. نحن نخدم بكل فخر أكثر من 500000 مستخدم في أكثر من 107 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من 400 مؤسسة متوسطة إلى كبيرة الحجم تدفع رسومًا. جاء إنجازنا المبتكر مع تقديم Tess، أول مساعد تسويق للذكاء الاصطناعي (AI) في العالم. لقد كان لـ Tess دور فعال في تسريع الإنجازات البشر...
iSenseHUB
isensehub.ai
تعرف على iSenseHUB: النظام الأساسي المدعم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لإحداث ثورة في طريقة الإنشاء والتصميم والتحسين. مهمتنا مجهزة بأكثر من 65 أداة متطورة للذكاء الاصطناعي، وتتمثل في تمكين الأفراد والشركات من تبسيط عملياتهم وإنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة البرق. فكر في iSenseHUB كمساعدك الشخصي الذي يعم...
Moderne
moderne.io
Moderne عبارة عن منصة تعاونية للمطورين لإعادة هيكلة التعليمات البرمجية وتحليلها آليًا، حيث تعمل على ترحيل كود المصدر والحفاظ عليه وتأمينه بسرعة ودقة على نطاق واسع. يمكن تنفيذ عمليات إصلاح التعليمات البرمجية والتحديثات وعمليات الترحيل التي قد تستغرق عدة أشهر من العمل اليدوي في دقائق معدودة. يمكّنك ...