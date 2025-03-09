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تمثل روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تقدمًا كبيرًا في التفاعل بين الإنسان والحاسوب، حيث تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لإشراك المستخدمين في محادثات تشبه إلى حد كبير التفاعلات مع البشر. على عكس روبوتات الدردشة التقليدية التي تعتمد على نصوص محددة مسبقًا، تستخدم روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي خوارزميات فهم اللغة الطبيعية (NLU) والتعلم الآلي (ML) لفهم مدخلات المستخدم والاستجابة لها بطريقة ديناميكية وذات صلة بالسياق. في قلب روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، توجد نماذج لغوية كبيرة (LLMs)، وهي نماذج متطورة للتعلم الآلي تم تدريبها على مجموعات بيانات واسعة النطاق. تعمل هذه النماذج على تمكين روبوتات الدردشة من إنشاء استجابات تحاكي أنماط اللغة البشرية والفروق الدقيقة، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال توفير تفاعلات مخصصة ومناسبة للسياق. من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات، تعمل LLM على تمكين روبوتات الدردشة من فهم السياق وتوقع احتياجات المستخدم وإنشاء استجابات ذات معنى بشكل مستقل. إحدى السمات المميزة لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي قدرتها على العمل بشكل مستقل كمنتجات مستقلة، مما يلغي الحاجة إلى التكامل مع التطبيقات أو مواقع الويب الحالية. في حين أن بعض الحلول توفر إمكانات التكامل مع أنظمة الأعمال الخاصة، فقد تم تصميم روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتعمل بشكل مستقل، مما يوفر للمستخدمين تجارب محادثة سلسة وبديهية. إن تعدد استخدامات روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تمكنها من أداء مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك توفير المعلومات وتقديم التوصيات وحتى إنشاء المحتوى. علاوة على ذلك، تتعلم روبوتات الدردشة هذه وتتحسن باستمرار من تفاعلات المستخدم، مما يعزز استجابتها ووظائفها بمرور الوقت. من خلال تحليل تعليقات المستخدمين وسلوكهم، تتكيف روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع التفضيلات الفردية وتحسن قدراتهم على المحادثة، مما يوفر تجربة شبيهة بالإنسان بشكل متزايد. تجد روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تطبيقات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك خدمة العملاء وإنشاء المحتوى والمساعدة الشخصية والمزيد. تكمن قدرتها على إحداث ثورة في تفاعلات المستخدم مع التكنولوجيا في قدرتها على تقديم واجهات بديهية وقابلة للتكيف تلبي الاحتياجات والتفضيلات الفردية. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يستفيد المنتج من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل NLU وML، ويعمل بشكل مستقل كحل مستقل، ويقدم استجابات مخصصة بناءً على مدخلات المستخدم، ويتعلم باستمرار ويتحسن من تفاعلات المستخدم، وتسهيل تعليقات المستخدم لتعزيز الأداء مع مرور الوقت. تضمن هذه المعايير أن تقدم روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تجارب محادثة متطورة تعكس التفاعل البشري مع تقديم فائدة عملية عبر مجالات متنوعة.
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GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتحسين كفاءة خدمة العملاء والتخصيص. فهو يوفر إمكانية التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والاستجابة السريعة للاستفسارات، وتوفيرًا كبيرًا في التكاليف عن طريق تقليل الحاجة إلى ممثلي خدمة العملاء من البشر. تدعم المنصة مجموعة من الميزات بما في ذلك الدعم الآلي وجمع العملاء المحتملين وجدولة الاجتماعات والتحليلات المتقدمة. يحظى GPT-Trainer بثقة أكثر من 25000 شركة ويتكامل بسلاسة مع مختلف أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وقنوات المراسلة.
Wali
mywali.co
والي هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتمكين الشركات من خلال ذكاء ورؤى قابلة للتنفيذ. نحن متخصصون في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لدفع نمو الأعمال وتعزيز عملية صنع القرار وتشجيع الابتكار. توفر منصتنا القوية مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للشركات، مما يمكّن عملائنا من البقاء في صدارة المنافسة في المشهد الرقمي سريع الخطى اليوم. نحن نركز بقوة على الشراكات والنمو التعاوني. تم تصميم برنامج الشراكة الخاص بنا لمساعدة الشركات الأخرى على توسيع عروضها والوصول إلى أسواق جديدة وتقديم قيمة أكبر لعملائها. نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان إمكانية الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة لدينا، وبأسعار معقولة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
younet.ai
younet.ai
Younet عبارة عن منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) تمكن المستخدمين من إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة بناءً على معرفتهم بالبيانات. تعمل منصتنا على تسخير قوة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم استفسارات المستخدم وتقديم إجابات دقيقة لها. مع التطبيقات التي تمتد عبر خدمة العملاء والتسويق والعلوم والمبيعات والتحليلات وإشراك العملاء، تعد Younet أداة متعددة الاستخدامات للشركات التي تسعى إلى الحصول على رؤى حول سلوك العملاء وتقديم تجارب مخصصة. ويمكن استخدامه أيضًا للاستخدام الشخصي لمعالجة المهام الفكرية. اكتشف مستقبل الذكاء الاصطناعي مع Younet.
SmythOS
smythos.com
يُحدث SmythOS ثورة في الطريقة التي تستخدم بها المؤسسات الذكاء الاصطناعي. يعمل نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي الرائد لدينا، وهو الأول من نوعه، على ربط شبكات من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين، مما يمكنهم من العمل معًا في وئام تام. وعلى عكس الذكاء الاصطناعي المتجانس، يسمح هذا النهج المنسق بحلول أكثر تعقيدا وقابلية للتكيف، مما يؤدي إلى الأداء الفائق وتمكين المؤسسات من تحقيق كفاءة وابتكار غير مسبوقين في مشهد تنافسي. الذكاء الاصطناعي المنسق هو جوهر SmythOS. فهو يحول أدوات الذكاء الاصطناعي المعزولة إلى شبكة متماسكة، مما يؤدي إلى أتمتة عمليات سير العمل المعقدة في كل مجال من مجالات الأعمال. يؤدي هذا التآزر إلى تضخيم النتائج، مما يجعل الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، بل شريكًا استراتيجيًا. مع SmythOS، نجعل هذا المستقبل سهلاً وسهل الوصول إليه وقويًا، ونزود المؤسسات بالأدوات التي تحتاجها لتزدهر في عالم تنافسي. مرحبا بكم في عالم الذكاء. مرحبًا بك في SmythOS، إحدى شركات INK Content, Inc..
WorkHub
workhub.ai
WorkHub هي منصة نجاح الفريق التي تعمل بمنظمة العفو الدولية توفر أدوات التعاون للفرق عن بُعد لتمكين العمل المختلط وزيادة المشاركة والإنتاجية ومعنويات الموظفين. تم تصميم المنصة لتلبية جميع احتياجات الاتصال والتعاون والاحتفال بمنصة واحدة. إنه يوفر مؤتمرات بأسعار معقولة ، وتذاكر ، والاعتراف ، والمكافآت عند 1/5 سعر منصات أخرى. كما يوفر اتصالًا عالميًا لأعضاء الفريق الداخلي والخارجي مع ميزات مؤتمرات الصوت/الفيديو الخالية من المتاعب. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على نظام التذاكر لإدارة مهام الفريق واستفسارات العملاء من مكان واحد ، مع تكامل صندوق البريد المشترك لتقديم تجربة سلسة للعملاء. يعد WorkHub حلاً ميسور التكلفة للفرق التي تتطلع إلى زيادة الكفاءة والاتصال في مكان العمل الهجين.
Octocom
octocom.ai
Octocom عبارة عن منصة لدعم العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي لمتاجر التجارة الإلكترونية، وتعمل على أتمتة دعم العملاء للمهام الروتينية وتحرير فريقك للتعامل مع الحالات الاستثنائية فقط. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية ومكاتب المساعدة، ودعم الذكاء الاصطناعي قبل البيع وما بعد البيع، ودعم العملاء المباشر الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام لمساعدة العلامات التجارية من أي حجم على إعداد ودمج الذكاء الاصطناعي لدينا - كل ذلك دون التكلفة المبالغ فيها.
DenserAI
denser.ai
Denser هو تطبيق سحابي رائد تم تصميمه لعملاء المؤسسات، مما يمكّنهم من تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي الجيني مع بيانات المؤسسة الخاصة بهم. يمكّن Denser المستخدمين من طرح استعلامات محادثة شاملة والحصول على استجابات دقيقة من مجموعة البيانات الخاصة بهم.
Zoi
askzoi.ai
Zoi عبارة عن منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي مدعومة بتقنية ChatGPT، وهي مصممة خصيصًا لتحويل زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين. من خلال تحليل محتوى موقع الويب الحالي والكتيبات والمستندات الأخرى، يمكن لـ Zoi تقديم استجابات مخصصة لاستفسارات الزوار، مما يؤدي إلى توليد عملاء محتملين في هذه العملية. ما يجعل Zoi فريدًا من نوعه هو قدرته على جمع البيانات الديموغرافية وبيانات النوايا للزائرين/المحتملين، مما يمكّنه من تخصيص المحادثات وفقًا لشخصية الزائر وإصلاح الاجتماعات/العروض التوضيحية.
Voxal.ai
voxal.ai
تم إنشاء Voxal.ai كحل لجميع المشاكل الحالية التي تواجهها الشركات مع روبوتات الدردشة. إنه يوفر ما هو أبعد من الاستجابات النصية، وهو سريع وبأسعار معقولة ومتوافق مع أي موقع ويب أو صناعة بما في ذلك Shopify وWordpress. مع Voxal.ai، يمكنك دفع النمو وتعزيز مشاركة العملاء وتعزيز العلامات التجارية وزيادة التحويلات دون عناء.
Salebot
salebot.ai
Salebot هو تطبيق لإنشاء روبوتات محادثة لإدارة تفاعلات العملاء عبر منصات المراسلة المختلفة وأتمتة العمليات التجارية دون الحاجة لبرمجة.
InsertChat
insertchat.com
InsertChat عبارة عن أداة دردشة متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتعزيز مشاركة المستخدم وتبسيط دعم العملاء على موقع الويب الخاص بك. من خلال التكامل بسلاسة مع موقعك الحالي، يوفر InsertChat طريقة ديناميكية وتفاعلية للتواصل مع زوار موقعك، وتقديم المساعدة في الوقت الفعلي والتفاعلات الشخصية. * الاستجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم لتوفير استجابات دقيقة وفي الوقت المناسب لاستفسارات المستخدم، مما يضمن مستوى عالٍ من المشاركة والرضا. * التكامل السلس: يتكامل بسهولة مع مختلف منصات وتقنيات مواقع الويب، مما يجعل التنفيذ واضحًا وخاليًا من المتاعب. * عنصر واجهة مستخدم قابل للتخصيص: يسمح لك بتخصيص مظهر وسلوك أداة الدردشة لتتناسب مع العلامة التجارية لموقعك على الويب وأسلوبه. * التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: يوفر الدعم على مدار الساعة، مما يضمن حصول المستخدمين على المساعدة متى احتاجوا إليها، دون الحاجة إلى تدخل بشري. * دعم متعدد اللغات: يقدم الدعم بلغات متعددة، مما يجعله في متناول الجمهور العالمي ويعزز تجربة المستخدم لغير الناطقين باللغة الإنجليزية. * التحليلات والرؤى: يتتبع تفاعلات المستخدم ويوفر تحليلات مفصلة لمساعدتك على فهم سلوك المستخدم وتحسين استراتيجيات الدعم الخاصة بك.
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax عبارة عن منصة chatbot متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة للاستفادة من بيانات عملك الفريدة لتوفير حلول خدمة عملاء دقيقة وفعالة للغاية. يوفر ChatMax، المدعوم من نماذج اللغات الكبيرة المملوكة، بيئة آمنة تضع الخصوصية أولاً وتتكامل بسلاسة مع احتياجات مؤسستك.
PerfectBot
perfectbot.ai
PerfectBot هو وكيل ذكاء اصطناعي متقدم مصمم للتكامل بسلاسة مع مكتب مساعدة Gorgias. فهو يوفر دعمًا آليًا للمحادثة يشبه الدعم البشري لحل مشكلات العملاء على الفور، مما يقلل بشكل كبير من أوقات الاستجابة والتكاليف التشغيلية. الميزات الرئيسية: * قرارات الذكاء الاصطناعي الفورية: يعمل PerfectBot ضمن تطبيق Gorgias لتقديم إجابات فورية على استفسارات العملاء. * تدريب متعدد المصادر: يتعلم الذكاء الاصطناعي من مركز المساعدة الخاص بك، وتذاكر العملاء السابقة، وتفاصيل منتج Shopify، والسياسات، ومحتوى المدونة. * معدل أتمتة مرتفع: أتمتة أكثر من 60% من تذاكر العملاء، مما يسمح للعملاء البشريين بالتركيز على المشكلات الأكثر تعقيدًا. * سيناريوهات التسليم الذكي: يستطيع PerfectBot إعادة تعيين المشكلات المعقدة إلى الوكلاء البشريين، مما يضمن دعمًا سلسًا للعملاء. * التخصيص: يمكنك تخصيص اسم الروبوت والصورة الرمزية والتحيات وسيناريوهات التسليم لتتوافق مع علامتك التجارية. * أداة Gorgias المدمجة: تعديل استجابات الذكاء الاصطناعي، وتدريب الوكيل، وتخصيص عمليات التسليم مباشرة داخل تطبيق Gorgias.
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI هو تطبيق دردشة ذكاء اصطناعي متكامل على واتساب، يساعد في التفاعل مع الوثائق، وإجراء محادثات، وتوليد الفن وإنتاج النصوص.
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI عبارة عن منصة AI للمحادثة النصية والصوتية والفيديو على المستوى البشري. نحن نساعد الشركات على تضمين إمكانات المحادثة الصوتية والنصية في أي بيئة. ومن خلال تكامل واحد، فإنه ينشئ محادثات ذكية متعددة القنوات مصممة خصيصًا للتدفقات الخاصة بالصناعة وسلوكيات المستخدم.
ChatSpark
chatspark.io
تقدم ChatSpark روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتعزيز خدمة العملاء والمشاركة. تعمل روبوتات الدردشة هذه عبر قنوات متعددة، بما في ذلك مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وتوفر الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تشمل الميزات الرئيسية خدمة العملاء الآلية، والمساعدة في المبيعات، وجدولة المواعيد، والتكامل مع منصات مثل Square Booking وCalendly. تتميز روبوتات الدردشة الخاصة بـ ChatSpark بأنها قابلة للتخصيص ومتعددة اللغات وقادرة على التعامل مع كميات كبيرة من الاستفسارات، مما يجعلها مناسبة للشركات من جميع الأحجام. تهدف الخدمة إلى خفض التكاليف وتحسين الكفاءة وتقديم تجارب مخصصة للعملاء.
Stunning
stunning.so
Stunning.so عبارة عن منصة مبتكرة مصممة لتبسيط عملية إنشاء موقع الويب وإنشاء المحتوى. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فإنه يوفر للمستخدمين طريقة سلسة لإنشاء مواقع ويب مخصصة وصياغة محتوى جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك من خلال واجهة بسيطة وبديهية. تعتبر هذه الأداة مثالية للشركات التي تبحث عن حلول فعالة لتأسيس تواجد قوي عبر الإنترنت بسرعة ودون عناء. يعد موقع Stunning.so مثاليًا لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، ويركز على التكنولوجيا سهلة الاستخدام لتعزيز استراتيجيات التسويق الرقمي.
KaraboAI
karabo.ai
أنشئ روبوتات دردشة مخصصة تعمل بالذكاء الاصطناعي باستخدام بياناتك الخاصة التي لا تستجيب لطلبات المستخدم فحسب، بل تنفذ أيضًا الإجراءات.
Seam AI
getseam.ai
Seam AI هي منصة متطورة متخصصة في التكامل السلس بين الأجهزة الذكية وتقنية إنترنت الأشياء (IoT). تم تصميم GetSeam لتعزيز الاتصال وتبسيط العمليات، ويوفر الأدوات والخدمات التي تسهل على الشركات والأفراد إدارة مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية والتحكم فيها من واجهة واحدة موحدة. من خلال التركيز على قابلية التشغيل البيني والأمان وسهولة الاستخدام، يهدف GetSeam إلى تبسيط تعقيدات التكنولوجيا الذكية الحديثة، مما يجعلها أكثر سهولة وفعالية للمستخدمين.
STAN AI
stan.ai
STAN هو أول مساعد لمدير الممتلكات الرقمية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي للرد على النصوص ورسائل البريد الإلكتروني لمديري العقارات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تم إطلاق STAN في عام 2019 من قبل اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لإدارة العقارات الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا في الصناعة وعملوا في أكبر شركة إدارة في أمريكا الشمالية. STAN هي منصة حائزة على جوائز، وقد تم الاعتراف بها من قبل Rogers وFedEx والمستشار الوطني للأبحاث وكلية جورج براون وStartUp Canada ومركز Waterloo Accelerator والمزيد!
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين التواصل بين الشركات والعملاء وتسهيل التعاون وإنتاج محتوى متنوع.
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
أداة لابتكار ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، تسمح بتحقيق الأهداف عبر نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر في المتصفح.
AiryChat
airychat.com
AiryChat هو منصة دردشة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد المستخدمين في المهام الدراسية وعملهم، مع مساعدة متخصصة عبر محادثات طبيعية.
Anakin.ai
anakin.ai
تطبيق Anakin.ai يمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة لبرمجة، لأتمتة المهام وتوليد المحتوى وتطوير الدردشة.
Arconar
arconar.com
Arconar هو سوق لوحدات الذكاء الاصطناعي يسمح لنا بالحصول على نتائج دقيقة للمحتوى من خلال وحدات مختلفة تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي. يتضمن السوق وحدات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين، مثل إنشاء إعلانات Google، وإنشاء إعلانات Instagram، وكتابة منشورات المدونات، وإنشاء عناوين المنتجات لمواقع التجارة الإلكترونية، من بين العديد من الأدوات المختلفة الأخرى.
ChatGate
chatgate.ai
Chatgate AI عبارة عن منصة شاملة مع ChatGpt و Gemini و Claude ، و Navigator لآلاف منتجات AI العالمية. * متجر AI: أكبر نقطة بيع في Chatgate AI هي متجر AI ، حيث يمكنك العثور على الآلاف من أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي لتجربتها ، والتي تغطي جميع أنواع الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أنه سيكون مفيدًا إذا تمكنت من تقسيم هذه الأدوات للعثور على ما تبحث عنه بشكل أسرع ، إلا أنه لا يمكنك مناقشة مجموعة واسعة من الخيارات المعروضة. * GPTS: يوفر Chatgate AI أيضًا الوصول إلى مجموعات الدردشة المصممة لتلبية احتياجات محددة ، مثل مستشار التعليمات البرمجية ، ومساعد تحفيزي ، وأكثر من ذلك. هذه الأدوات هي في الأساس نفس ChatGPT ، ولكن مع وظيفة الطلاء الجديد لجعلها مصممة أكثر قليلاً لاحتياجات محددة. على الرغم من أن هذه التطبيقات المختلفة لا تختلف كثيرًا حاليًا ، إلا أن هناك الكثير من الإمكانات لتحسينها مع تقدم التكنولوجيا. * AI chatbots: لدى Chatgate AI أيضًا إمكانيات منظمة العفو الدولية المدمجة الخاصة بها ، مما يتيح لك استخدام مجموعة من الدردشة لطرح الأسئلة أو توسيع فكرة أو حتى إنشاء أجزاء كاملة من المحتوى ، كما فعلنا في مثالنا أعلاه.
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me هو موقع ويب يوفر خدمات chatbot مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمختلف الصناعات، بما في ذلك خدمة العملاء والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والتعليم والمزيد. تقدم Jaweb منصة chatbot مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة تجارب دعم العملاء وتحسينها. تم تصميم روبوتات الدردشة للتعامل مع ما يصل إلى 80% من استفسارات العملاء ومشكلاتهم، مما يقلل من وقت الحل. تدعي المنصة أنها تعزز معدلات تحويل المبيعات وتزيد من مشاركة العملاء من خلال تفاعلات ذكية وشخصية.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تطبيق Flowtrail AI يبسط تحليل البيانات من خلال واجهة محادثة، مما يسمح بإنشاء تقارير بسهولة ودون الحاجة لخبرة تقنية.
Chat Data
chat-data.com
Chat Data عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات مصممة لإنشاء روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي ودمجها في مواقع الويب. يمكن تدريب روبوتات الدردشة القابلة للتخصيص هذه باستخدام البيانات المقدمة من قبل المستخدم، والتي قد تكون إما مستندات أو روابط لمحتوى موقع الويب ذي الصلة. تم تصميم روبوتات الدردشة للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمحتوى الذي يتم تدريسه، وبالتالي المساعدة في توفير دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بالإضافة إلى إنشاء روبوتات محادثة عامة، تقدم Chat Data نماذج متخصصة لإنشاء روبوتات محادثة طبية. يمكن أيضًا استخدام نماذج الدردشة الطبية هذه لتطوير روبوتات الدردشة ذات خصائص لغوية وشخصية محددة. يُتاح للمستخدمين الاختيار بين GPT-3.5 Turbo وGPT-4 لنموذج برنامج الدردشة الآلي الخاص بهم. تدعم المنصة لغات متعددة، مما يضمن سهولة الاستخدام لجمهور عالمي. توفر بيانات الدردشة للمستخدمين القدرة على مشاركة إبداعات برنامج الدردشة الآلية الخاصة بهم مع الآخرين. كما أنها تؤكد على خصوصية البيانات، مما يضمن عدم تخزين سجلات المحادثات على خوادمها ولكن الاحتفاظ بها داخل متصفح المستخدم. يتيح النظام الأساسي للمستخدمين تخصيص عملية تدريب chatbot الخاصة بهم ودمج أداة chatbot مباشرة مع نقطة نهاية نموذج مخصصة. يمكن تصميم الواجهة لتتوافق مع شخصية العلامة التجارية للمستخدم ويمكنها تدريب روبوت الدردشة باستخدام أنواع مختلفة من تنسيقات البيانات. تتوفر أيضًا ميزات متقدمة مثل دمج روابط الأسئلة الشائعة، وتخصيص مظهر chatbot، ودمج أدوات الطرف الثالث، وتنفيذ تحديد المعدل لروبوتات الدردشة العامة. يتم دمج الأدوات التحليلية في النظام الأساسي، مما يمكّن المستخدمين من الحصول على رؤى من محادثات chatbot، وفهم جغرافية قاعدة المستخدمين، وجمع العملاء المتوقعين للتفاعلات المستقبلية. يتوافق استخدام نماذج الدردشة الطبية أيضًا مع قانون HIPAA، وذلك باستخدام أساليب تشفير البيانات المتوافقة مع معايير الصناعة. بشكل عام، تم تصميم Chat Data لمنح المستخدمين تحكمًا واسع النطاق في إبداعات chatbot الخاصة بهم، بدءًا من عملية التدريب والمظهر وحتى الاستخدام النهائي والتحليل. تعليق.
sitenote
sitenote.ai
sitenote هو نظام إدارة المحتوى (CMS) لإشعارات مواقع الويب والنماذج وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهو يساعد المسوقين على إطلاق حملات لتعزيز معدلات التحويل على موقع الويب دون الحاجة إلى أي خبرة فنية.
Owlbot
owlbot.ai
Owlbot هو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويقوم بدمج البيانات من مصادر مختلفة وتفسيرها. فهو يبسط تحليل البيانات ويقدم رؤى بتنسيق سهل الاستخدام، مما يسمح لك باتخاذ قرارات مستنيرة.
Droxy
droxy.ai
قم بتحويل أي محتوى إلى روبوت دردشة جذاب يعمل بالذكاء الاصطناعي مع Droxy. مثالية لتعزيز تبادل المعرفة في التعليم والأعمال وما بعدها. يتيح لك Droxy إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يواجهون العملاء ويعرفون كل شيء عن عملك ويمكنهم التحدث إلى عملائك بصوت علامتك التجارية. يمكن لهؤلاء الوكلاء التعامل مع مجموعة واسعة من استفسارات العملاء عبر قنوات مختلفة، وتأهيل العملاء المحتملين، وحجز المواعيد، والرد على أسئلة العملاء المعقدة حول منتجاتك وخدماتك. فهي سهلة الإنشاء والإدارة والمراقبة والقياس - يمكنك الحصول على وكيل جاهز في دقائق!
Claude
claude.ai
كلود هو مساعد ذكاء اصطناعي مخصص للمحادثات ومساعدة المستخدمين في مهام متعددة مثل الكتابة وفهم النصوص.
Google Cloud Platform
google.com
منصة Google Cloud (GCP) تقدم خدمات الحوسبة السحابية لتطوير التطبيقات وإدارة البيانات والتعلم الآلي عبر الإنترنت.
Intercom
intercom.com
Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.
Jasper
jasper.ai
Jasper هو مساعد ذكاء اصطناعي لإنشاء محتوى سريع وعالي الجودة، يحافظ على صوت العلامة التجارية في جميع أنواع المحتوى عبر الإنترنت.
Simplified
simplified.com
Simplified هو تطبيق شامل لإنشاء محتوى وتسويقه، يتيح التصميم، الكتابة، إنشاء الفيديوهات، والتعاون، ونشر المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
Tidio
tidio.com
Tidio هي منصة خدمات العملاء تشمل الدردشة الحية وchatbots، تساعد الشركات على تحسين الدعم وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.
Writesonic
writesonic.com
WriteSonic هي أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تساعد المستخدمين على إنتاج نصوص عالية الجودة بسهولة، مع ميزات مخصصة وتحسين محركات البحث.
ChatGPT
chatgpt.com
تطبيق ChatGPT هو نظام ذكاء اصطناعي مجاني يتيح للمستخدمين إجراء محادثات، وتحليل البيانات، وإدارة المهام، والتفاعل باستخدام النص والصوت والصورة.
Perplexity
perplexity.ai
تطبيق بيربلكسيتي هو محرك بحث ومساعد دردشة يستخدم الذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة مستخدماً النصوص الطبيعية مع توفير مصادر المعلومات.
Google Gemini
gemini.google.com
جوجل جمنائي يوفر وصولاً مباشرًا لنماذج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكتابة، التعلم، تلخيص المعلومات، وتوليد الصور.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind عبارة عن واجهة أمامية لواجهة مستخدم الدردشة تتيح لك استخدام محادثات الذكاء الاصطناعي من جميع نماذج الذكاء الاصطناعي الشائعة باستخدام مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (ChatGPT، وClaude، وAzure OpenAI، وGemini، وما إلى ذلك). باستخدام مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) مع الواجهة الأمامية لواجهة مستخدم الدردشة مثل Typing Mind، يمكنك فتح المزايا التالية: * أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه (بدلاً من الاشتراك الشهري مثل ChatGPT Plus) * لن يتم استخدام محادثة الدردشة الخاصة بك للتدريب بواسطة OpenAI/Claude/إلخ. * الدردشة مع نماذج متعددة بشكل ملائم ضمن واجهة موحدة * استمتع بواجهة مستخدم احترافية ومتقدمة للدردشة مع الكثير من الميزات * كتابة العقل غير متصل بالإنترنت أولاً وبشكل افتراضي. يتم تخزين جميع بياناتك ورسائلك ومفاتيح API محليًا على جهازك، ولا يمكن لأحد رؤيتها غيرك.
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys هو تطبيق ويب يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وأتمتة المهام المعقدة، ويتيح الوصول من أي جهاز.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI هي منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام في مجالات مختلفة مثل المبيعات والتسويق والدعم الفني.
Magai
magai.co
Magai هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة منشئي المحتوى في تسريع عملية إنشاء وتحرير المحتوى بدقة وكفاءة.
Ebi.Ai
ebi.ai
EBI.AI هي شركة تكنولوجيا تعمل بالذكاء الاصطناعي وتتخصص في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة للشركات. هدف الشركة هو مساعدة الشركات على أتمتة وتبسيط خدمة العملاء وعمليات الدعم من خلال استخدام برامج الدردشة الآلية. توفر EBI.AI حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن تخصيصها لتناسب الاحتياجات الفريدة لكل شركة، بهدف مساعدة الشركات على تحسين رضا العملاء وخفض التكاليف وزيادة الكفاءة.
ODIN
getodin.ai
ODIN هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى، توليد المستندات، وتيسير التعاون وإدارة المعلومات.
Andi
andisearch.com
أندي هو محرك بحث يعتمد على الذكاء الاصطناعي يوفر إجابات مباشرة ويساعد المستخدمين في الوصول إلى المعلومات بطريقة مبسطة وآمنة.
Build Chatbot
buildchatbot.ai
تطبيق Build Chatbot يتيح للمستخدمين إنشاء دردشات ذكية بسهولة وسرعة، ويستخرج المعلومات من ملفات متعددة مثل PDFs والمحتوى السمعي والمرئي.
AfforAI
afforai.com
AfforAI هو تطبيق دردشة ذكاء اصطناعي يساعد على البحث وتلخيص وترجمة المعلومات من مصادر متعددة لتسهيل البحث الأكاديمي.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هو تطبيق يوفر معلومات سوقية موثوقة لتحسين اتخاذ القرارات التجارية عبر تحليل البيانات من مصادر متعددة.
Twig
twig.so
Twig هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة المستخدمين في العثور بسرعة وسهولة على الإجابات التي يحتاجونها من الوثائق الفنية دون الحاجة إلى قضاء ساعات في غربلة صفحات لا نهاية لها من المستندات. تعمل الأداة من خلال التحليل الدلالي للوثائق وقواعد المعرفة وتذاكر الدعم السابقة ومصادر البيانات الأخرى لتوفير إجابات دقيقة على الأسئلة المعقدة للعملاء. وهذا يقلل بشكل كبير من تكاليف دعم العملاء بنسبة تصل إلى 30%. يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Twig على البيانات المتاحة للعامة، مما يسمح لها بالعثور على الإجابات ذات الصلة لأسئلة المستخدم والتوصية بها بثقة. تتضمن الاستجابات الموصى بها استشهادات تزيد من مصداقية الاستجابة من خلال إظهار للمستخدمين مكان العثور على معلومات إضافية. يساعد Twig أيضًا وكلاء الدعم على أن يصبحوا أكثر إنتاجية من خلال أتمتة المهام الشاقة وتوفير أدوات قوية تحل محل العمل المزدحم بالتعاطف البشري. فهو يمكّن الوكلاء من تحسين جودة مشاركة العملاء من خلال توفير الحد الأدنى من المعايير الأعلى لجودة الاستجابة ومساعدتهم على ملاحظة المخاطر المحتملة في الاستجابات. يمكن لـ Twig التكامل مع منتجات التوثيق وقاعدة المعرفة الأكثر شيوعًا، كما يقوم بتطهير البيانات وإزالة أي معلومات تعريف شخصية (PII) لضمان حماية الخصوصية. Twig هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لتحسين تجربة العملاء بشكل كبير من خلال توفير إجابات دقيقة وذات صلة وسريعة على الأسئلة الفنية.
Gleen AI
gleen.ai
Gleen AI هو تطبيق ذكاء اصطناعي يساعد فرق دعم العملاء في تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة المهام وتوفير المعلومات بدقة وفعالية عبر بيئات متعددة اللغات.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
يعد Microsoft Copilot أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والتعاون عبر تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel. يساعد في إنشاء المحتوى وتحليل البيانات.
Persana AI
persana.ai
الذكاء الاصطناعي القوي في مجال ذكاء المبيعات بدعم من YCombinator، انغمس في المستقبل مع Persana AI، شريكك في تحسين المبيعات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. نحن هنا لتعزيز نتائج مبيعاتك وزيادة إيراداتك. أبرز النقاط: * أتمتة الذكاء الاصطناعي: اكتشف العملاء المتوقعين ذوي النوايا العالية من خلال رؤى تعتمد على البيانات. * خط الأنابيب المعزز: إغلاق الصفقات بشكل أسرع مرتين مع معدلات الاستجابة المحسنة. * التكامل السلس: المزامنة مع Salesforce و Hubspot و Outreach والمزيد. * التخصيص المفرط: قم بصياغة المئات من رسائل البريد الإلكتروني التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بسرعة. * سير عمل الذكاء الاصطناعي الموحد: مراقبة السلوك وأتمتة المهام والاستفادة من الأفكار. * التواصل الاستراتيجي: مراقبة العملاء المحتملين وتتبع العروض الترويجية وإرسال الرسائل على نطاق واسع. فوائد: - استهداف العملاء المحتملين المثاليين من خلال تحليلات دقيقة. - تحسين الإنفاق التسويقي لكبار العملاء المحتملين. - تعزيز معدلات التحويل من خلال التسجيل الفوري. - تبسيط المبيعات والعثور على صناع القرار وتتبع الأبطال. انضم إلى المئات من المستخدمين والشركات الراضين الذين قاموا بتحويل نهج مبيعاتهم. أطلق العنان لإمكانات الإيرادات غير المستغلة باستخدام Persana AI!
Team-GPT
team-gpt.com
تعتبر Team-GPT منصة تعاونية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الفرق من خلال أدوات مشتركة للعمل والتعاون.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks عبارة عن منصة إنتاجية تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على جعل معلوماتها متاحة وقابلة للتنفيذ لكل موظف. يجيب مساعد المعرفة Dash AI على الفور على الأسئلة المتعلقة بالعمل، وينشئ المحتوى ذي الصلة، ويبحث عن المستندات والرسائل والمهام والمزيد. بالإضافة إلى واجهة الويب الخاصة بها، تتمتع Dash AI أيضًا بتكامل قوي مع Slack. يمكن إضافته إلى قنوات Slack الخاصة بالشركة حيث يمكنه الرد تلقائيًا على الأسئلة المتداولة. تتكامل Dashworks حاليًا مع أكثر من 20 تطبيقًا عبر مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة.
Swimm
swimm.io
Swimm هي أداة لإدارة المعرفة الخاصة بالأكواد البرمجية، وهي مصممة لفرق التطوير الملتزمة بالمشاركة الفعالة للمعرفة. مع Swimm، يستطيع كل مطور فهم التعليمات البرمجية بسرعة والمساهمة فيها.
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