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برامج الذكاء الاصطناعي لروبوتات الدردشة - التطبيقات الأكثر شعبية - روينيون
تمثل روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تقدمًا كبيرًا في التفاعل بين الإنسان والحاسوب، حيث تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لإشراك المستخدمين في محادثات تشبه إلى حد كبير التفاعلات مع البشر. على عكس روبوتات الدردشة التقليدية التي تعتمد على نصوص محددة مسبقًا، تستخدم روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي خوارزميات فهم اللغة الطبيعية (NLU) والتعلم الآلي (ML) لفهم مدخلات المستخدم والاستجابة لها بطريقة ديناميكية وذات صلة بالسياق. في قلب روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، توجد نماذج لغوية كبيرة (LLMs)، وهي نماذج متطورة للتعلم الآلي تم تدريبها على مجموعات بيانات واسعة النطاق. تعمل هذه النماذج على تمكين روبوتات الدردشة من إنشاء استجابات تحاكي أنماط اللغة البشرية والفروق الدقيقة، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال توفير تفاعلات مخصصة ومناسبة للسياق. من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات، تعمل LLM على تمكين روبوتات الدردشة من فهم السياق وتوقع احتياجات المستخدم وإنشاء استجابات ذات معنى بشكل مستقل. إحدى السمات المميزة لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي قدرتها على العمل بشكل مستقل كمنتجات مستقلة، مما يلغي الحاجة إلى التكامل مع التطبيقات أو مواقع الويب الحالية. في حين أن بعض الحلول توفر إمكانات التكامل مع أنظمة الأعمال الخاصة، فقد تم تصميم روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتعمل بشكل مستقل، مما يوفر للمستخدمين تجارب محادثة سلسة وبديهية. إن تعدد استخدامات روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تمكنها من أداء مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك توفير المعلومات وتقديم التوصيات وحتى إنشاء المحتوى. علاوة على ذلك، تتعلم روبوتات الدردشة هذه وتتحسن باستمرار من تفاعلات المستخدم، مما يعزز استجابتها ووظائفها بمرور الوقت. من خلال تحليل تعليقات المستخدمين وسلوكهم، تتكيف روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع التفضيلات الفردية وتحسن قدراتهم على المحادثة، مما يوفر تجربة شبيهة بالإنسان بشكل متزايد. تجد روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تطبيقات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك خدمة العملاء وإنشاء المحتوى والمساعدة الشخصية والمزيد. تكمن قدرتها على إحداث ثورة في تفاعلات المستخدم مع التكنولوجيا في قدرتها على تقديم واجهات بديهية وقابلة للتكيف تلبي الاحتياجات والتفضيلات الفردية. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يستفيد المنتج من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل NLU وML، ويعمل بشكل مستقل كحل مستقل، ويقدم استجابات مخصصة بناءً على مدخلات المستخدم، ويتعلم باستمرار ويتحسن من تفاعلات المستخدم، وتسهيل تعليقات المستخدم لتعزيز الأداء مع مرور الوقت. تضمن هذه المعايير أن تقدم روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تجارب محادثة متطورة تعكس التفاعل البشري مع تقديم فائدة عملية عبر مجالات متنوعة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك بحث ومحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات باستخدام النص التنبؤي باللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، وتقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتستشهد بالروابط داخل الاستجابة النصية.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المساعدة بطرق جديدة كان يُعرف سابقًا باسم بارد.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي. يستفيد Microsoft Copilot من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع ويساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل من خلال تجربة دردشة بسيطة.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic هو مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي الذي صممته Anthropic وتم تدريبه ليكون آمنًا ودقيقًا ومأمونًا لمساعدتك على أداء أفضل أعمالك.
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى تكاليف مخفية أو إعداد في أي مكان آخر. تقدم الميزات الفريدة لـ 1min.AI مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. يمكنك رؤيتها بوضوح مع ميزة الدردشة مع العديد من المساعدين، فهي تشمل Gemini، GPT، Claude، Llama، MistralAI، ... يمكن أيضًا استخدام ميزات الوسائط المتعددة الأخرى مثل المحتوى والصورة والصوت والفيديو مع نماذج مختلفة للاستفادة من قدراتها وتقديم أفضل النتائج. وأخيرًا، نقدم تقديرًا ائتمانيًا وسجل استخدام شفافًا، حتى تعرف بالضبط تكلفة الميزة قبل التشغيل ويمكنك تتبع الاستخدام بسهولة. تجربة 1min.AI مجانًا للتأكد من أنها مناسبة لك قبل اتخاذ أي قرار!
Salebot
salebot.ai
SaleBot عبارة عن أداة إنشاء روبوتات دردشة متعددة الاستخدامات مصممة لتبسيط تفاعلات العملاء عبر منصات المراسلة المختلفة بما في ذلك Vkontakte وTelegram وFacebook وViber وTalk-me وWhatsApp وInstagram. توفر هذه المنصة مجموعة أدوات شاملة للشركات لأتمتة اتصالاتها وإدارة علاقات العملاء وتعزيز مشاركة المستخدم دون الحاجة إلى أي معرفة برمجية. الميزات الرئيسية: * دعم برامج المراسلة المتعددة: دمج وإدارة برامج الدردشة عبر منصات مراسلة متعددة في واجهة واحدة. * تكامل CRM: قم بتنظيم فريق المبيعات الخاص بك وتفاعلات العملاء بكفاءة باستخدام إمكانات CRM المضمنة. * أتمتة الأعمال: استخدم أدوات متنوعة لأتمتة المهام المتكررة وإدارة بيانات العملاء وتبسيط العمليات التجارية. * منصة التعليم: إنشاء وإدارة الدورات التدريبية عبر الإنترنت بتصميمات فريدة وخيارات دفع مرنة. * التحليلات: يمكنك الوصول إلى تحليلات تفصيلية حول سلوك العملاء لتحسين استراتيجياتك وتحسين المشاركة. * الندوات عبر الإنترنت وعمليات البث: قم بإعداد وإدارة عمليات البث والندوات التلقائية عبر الإنترنت باستخدام تحليلات قوية للعملاء. * أداة إنشاء مواقع الويب: قم بإنشاء صفحات مقصودة ديناميكية تحتوي على عناصر قابلة للتخصيص مثل الصور ومقاطع الفيديو ودعم HTML/CSS. * أداة رد الاتصال: زيادة المكالمات والمبيعات من موقع الويب الخاص بك دون تكاليف إعلانية إضافية. * البحث عن الجمهور المستهدف: ابحث تلقائيًا عن جمهورك المستهدف على الشبكات الاجتماعية لزيادة كفاءة الإعلان إلى أقصى حد. أشاد المستخدمون بـ SaleBot لمرونته ووظائفه وتطويره المستمر للميزات الجديدة. إن قدرة النظام الأساسي على التكامل مع الخدمات المختلفة والتكيف مع احتياجات العمل المحددة تجعله الخيار المفضل لأتمتة تفاعلات العملاء وإدارة العمليات التجارية.
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتحسين كفاءة خدمة العملاء والتخصيص. فهو يوفر إمكانية التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والاستجابة السريعة للاستفسارات، وتوفيرًا كبيرًا في التكاليف عن طريق تقليل الحاجة إلى ممثلي خدمة العملاء من البشر. تدعم المنصة مجموعة من الميزات بما في ذلك الدعم الآلي وجمع العملاء المحتملين وجدولة الاجتماعات والتحليلات المتقدمة. يحظى GPT-Trainer بثقة أكثر من 25000 شركة ويتكامل بسلاسة مع مختلف أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وقنوات المراسلة.
ChatSpark
chatspark.io
تقدم ChatSpark روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتعزيز خدمة العملاء والمشاركة. تعمل روبوتات الدردشة هذه عبر قنوات متعددة، بما في ذلك مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وتوفر الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تشمل الميزات الرئيسية خدمة العملاء الآلية، والمساعدة في المبيعات، وجدولة المواعيد، والتكامل مع منصات مثل Square Booking وCalendly. تتميز روبوتات الدردشة الخاصة بـ ChatSpark بأنها قابلة للتخصيص ومتعددة اللغات وقادرة على التعامل مع كميات كبيرة من الاستفسارات، مما يجعلها مناسبة للشركات من جميع الأحجام. تهدف الخدمة إلى خفض التكاليف وتحسين الكفاءة وتقديم تجارب مخصصة للعملاء.
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI عبارة عن منصة AI للمحادثة النصية والصوتية والفيديو على المستوى البشري. نحن نساعد الشركات على تضمين إمكانات المحادثة الصوتية والنصية في أي بيئة. ومن خلال تكامل واحد، فإنه ينشئ محادثات ذكية متعددة القنوات مصممة خصيصًا للتدفقات الخاصة بالصناعة وسلوكيات المستخدم.
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI - يقدم ChatGPT Plus على WhatsApp تجربة روبوت دردشة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي مباشرةً على WhatsApp. باستخدام PocketAI، يمكنك تحسين الإنتاجية والإبداع باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك OpenAI's GPT-4 Turbo وChatGPT Enterprise. فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لبرنامج PocketAI: * PocketDoc: التفاعل مع المستندات، وطرح الأسئلة، والحصول على الملخصات، والعثور على المعلومات. * الدردشة: انخرط في محادثات تشبه المحادثات البشرية للمساعدة في المهام والبحث السريع والإجابة على الأسئلة. * PocketMed: قم بالوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي المُدرب على الطب الحيوي استنادًا إلى BioGPT من Microsoft. * PocketArt: قم بإنشاء أعمال فنية وصور مذهلة بالذكاء الاصطناعي لأغراض مختلفة مثل الإعلانات والرسوم التوضيحية. * مطالبات الذكاء الاصطناعي: استخدم أكثر من 160 مطالبة من الذكاء الاصطناعي للخبراء والمدعومين من المجتمع للقيام بمهام تتراوح من كتابة العناوين الرئيسية إلى منشورات المدونات المُحسّنة لتحسين محركات البحث.
PerfectBot
perfectbot.ai
PerfectBot هو وكيل ذكاء اصطناعي متقدم مصمم للتكامل بسلاسة مع مكتب مساعدة Gorgias. فهو يوفر دعمًا آليًا للمحادثة يشبه الدعم البشري لحل مشكلات العملاء على الفور، مما يقلل بشكل كبير من أوقات الاستجابة والتكاليف التشغيلية. الميزات الرئيسية: * قرارات الذكاء الاصطناعي الفورية: يعمل PerfectBot ضمن تطبيق Gorgias لتقديم إجابات فورية على استفسارات العملاء. * تدريب متعدد المصادر: يتعلم الذكاء الاصطناعي من مركز المساعدة الخاص بك، وتذاكر العملاء السابقة، وتفاصيل منتج Shopify، والسياسات، ومحتوى المدونة. * معدل أتمتة مرتفع: أتمتة أكثر من 60% من تذاكر العملاء، مما يسمح للعملاء البشريين بالتركيز على المشكلات الأكثر تعقيدًا. * سيناريوهات التسليم الذكي: يستطيع PerfectBot إعادة تعيين المشكلات المعقدة إلى الوكلاء البشريين، مما يضمن دعمًا سلسًا للعملاء. * التخصيص: يمكنك تخصيص اسم الروبوت والصورة الرمزية والتحيات وسيناريوهات التسليم لتتوافق مع علامتك التجارية. * أداة Gorgias المدمجة: تعديل استجابات الذكاء الاصطناعي، وتدريب الوكيل، وتخصيص عمليات التسليم مباشرة داخل تطبيق Gorgias.
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax عبارة عن منصة chatbot متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة للاستفادة من بيانات عملك الفريدة لتوفير حلول خدمة عملاء دقيقة وفعالة للغاية. يوفر ChatMax، المدعوم من نماذج اللغات الكبيرة المملوكة، بيئة آمنة تضع الخصوصية أولاً وتتكامل بسلاسة مع احتياجات مؤسستك.
InsertChat
insertchat.com
InsertChat عبارة عن أداة دردشة متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتعزيز مشاركة المستخدم وتبسيط دعم العملاء على موقع الويب الخاص بك. من خلال التكامل بسلاسة مع موقعك الحالي، يوفر InsertChat طريقة ديناميكية وتفاعلية للتواصل مع زوار موقعك، وتقديم المساعدة في الوقت الفعلي والتفاعلات الشخصية. * الاستجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم لتوفير استجابات دقيقة وفي الوقت المناسب لاستفسارات المستخدم، مما يضمن مستوى عالٍ من المشاركة والرضا. * التكامل السلس: يتكامل بسهولة مع مختلف منصات وتقنيات مواقع الويب، مما يجعل التنفيذ واضحًا وخاليًا من المتاعب. * عنصر واجهة مستخدم قابل للتخصيص: يسمح لك بتخصيص مظهر وسلوك أداة الدردشة لتتناسب مع العلامة التجارية لموقعك على الويب وأسلوبه. * التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: يوفر الدعم على مدار الساعة، مما يضمن حصول المستخدمين على المساعدة متى احتاجوا إليها، دون الحاجة إلى تدخل بشري. * دعم متعدد اللغات: يقدم الدعم بلغات متعددة، مما يجعله في متناول الجمهور العالمي ويعزز تجربة المستخدم لغير الناطقين باللغة الإنجليزية. * التحليلات والرؤى: يتتبع تفاعلات المستخدم ويوفر تحليلات مفصلة لمساعدتك على فهم سلوك المستخدم وتحسين استراتيجيات الدعم الخاصة بك.
STAN AI
stan.ai
STAN هو أول مساعد لمدير الممتلكات الرقمية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي للرد على النصوص ورسائل البريد الإلكتروني لمديري العقارات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تم إطلاق STAN في عام 2019 من قبل اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لإدارة العقارات الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا في الصناعة وعملوا في أكبر شركة إدارة في أمريكا الشمالية. STAN هي منصة حائزة على جوائز، وقد تم الاعتراف بها من قبل Rogers وFedEx والمستشار الوطني للأبحاث وكلية جورج براون وStartUp Canada ومركز Waterloo Accelerator والمزيد!
Voxal.ai
voxal.ai
تم إنشاء Voxal.ai كحل لجميع المشاكل الحالية التي تواجهها الشركات مع روبوتات الدردشة. إنه يوفر ما هو أبعد من الاستجابات النصية، وهو سريع وبأسعار معقولة ومتوافق مع أي موقع ويب أو صناعة بما في ذلك Shopify وWordpress. مع Voxal.ai، يمكنك دفع النمو وتعزيز مشاركة العملاء وتعزيز العلامات التجارية وزيادة التحويلات دون عناء.
Zoi
askzoi.ai
Zoi عبارة عن منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي مدعومة بتقنية ChatGPT، وهي مصممة خصيصًا لتحويل زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين. من خلال تحليل محتوى موقع الويب الحالي والكتيبات والمستندات الأخرى، يمكن لـ Zoi تقديم استجابات مخصصة لاستفسارات الزوار، مما يؤدي إلى توليد عملاء محتملين في هذه العملية. ما يجعل Zoi فريدًا من نوعه هو قدرته على جمع البيانات الديموغرافية وبيانات النوايا للزائرين/المحتملين، مما يمكّنه من تخصيص المحادثات وفقًا لشخصية الزائر وإصلاح الاجتماعات/العروض التوضيحية.
DenserAI
denser.ai
Denser هو تطبيق سحابي رائد تم تصميمه لعملاء المؤسسات، مما يمكّنهم من تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي الجيني مع بيانات المؤسسة الخاصة بهم. يمكّن Denser المستخدمين من طرح استعلامات محادثة شاملة والحصول على استجابات دقيقة من مجموعة البيانات الخاصة بهم.
Octocom
octocom.ai
Octocom عبارة عن منصة لدعم العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي لمتاجر التجارة الإلكترونية، وتعمل على أتمتة دعم العملاء للمهام الروتينية وتحرير فريقك للتعامل مع الحالات الاستثنائية فقط. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية ومكاتب المساعدة، ودعم الذكاء الاصطناعي قبل البيع وما بعد البيع، ودعم العملاء المباشر الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام لمساعدة العلامات التجارية من أي حجم على إعداد ودمج الذكاء الاصطناعي لدينا - كل ذلك دون التكلفة المبالغ فيها.
WorkHub
workhub.ai
WorkHub عبارة عن منصة نجاح جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر أدوات تعاون للفرق البعيدة لتمكين العمل المختلط وزيادة المشاركة والإنتاجية ومعنويات الموظفين. تم تصميم النظام الأساسي لتلبية جميع احتياجات الاتصال والتعاون والاحتفال من خلال منصة واحدة. إنه يوفر مؤتمرات وتذاكر وتقدير ومكافآت ميسورة التكلفة بسعر 1/5 من سعر المنصات الأخرى. كما أنه يوفر اتصالاً عالميًا لأعضاء الفريق الداخليين والخارجيين مع ميزات مؤتمرات الصوت/الفيديو والمراسلة الخالية من المتاعب. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على نظام تذاكر لإدارة مهام الفريق واستفسارات العملاء من مكان واحد، مع تكامل صندوق البريد المشترك لتقديم تجربة سلسة للعملاء. يعد WorkHub حلاً ميسور التكلفة للفرق التي تتطلع إلى زيادة الكفاءة والاتصال في مكان العمل المختلط.
KaraboAI
karabo.ai
أنشئ روبوتات دردشة مخصصة تعمل بالذكاء الاصطناعي باستخدام بياناتك الخاصة التي لا تستجيب لطلبات المستخدم فحسب، بل تنفذ أيضًا الإجراءات.
Seam AI
getseam.ai
Seam AI هي منصة متطورة متخصصة في التكامل السلس بين الأجهزة الذكية وتقنية إنترنت الأشياء (IoT). تم تصميم GetSeam لتعزيز الاتصال وتبسيط العمليات، ويوفر الأدوات والخدمات التي تسهل على الشركات والأفراد إدارة مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية والتحكم فيها من واجهة واحدة موحدة. من خلال التركيز على قابلية التشغيل البيني والأمان وسهولة الاستخدام، يهدف GetSeam إلى تبسيط تعقيدات التكنولوجيا الذكية الحديثة، مما يجعلها أكثر سهولة وفعالية للمستخدمين.
Stunning
stunning.so
Stunning.so عبارة عن منصة مبتكرة مصممة لتبسيط عملية إنشاء موقع الويب وإنشاء المحتوى. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فإنه يوفر للمستخدمين طريقة سلسة لإنشاء مواقع ويب مخصصة وصياغة محتوى جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك من خلال واجهة بسيطة وبديهية. تعتبر هذه الأداة مثالية للشركات التي تبحث عن حلول فعالة لتأسيس تواجد قوي عبر الإنترنت بسرعة ودون عناء. يعد موقع Stunning.so مثاليًا لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، ويركز على التكنولوجيا سهلة الاستخدام لتعزيز استراتيجيات التسويق الرقمي.
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat: ثورة في الذكاء الاصطناعي للمحادثة مرحبًا بك في AI4Chat، وجهتك الأولى لحلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة المتطورة. في AI4Chat، نقوم بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل كيفية تفاعل الشركات مع عملائها، وتبسيط العمليات، وتعزيز تجارب المستخدم. قم بتحويل مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية باستخدام AI4Chat.
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT عبارة عن منصة Agent AI مستقلة تمكن المستخدمين من إنشاء ونشر وكلاء AI مستقلين قابلين للتخصيص مباشرة في المتصفح. ما عليك سوى تعيين اسم وهدف لعميل الذكاء الاصطناعي الخاص بك، ومشاهدته وهو يشرع في رحلة مثيرة لتحقيق الهدف المعين. يحقق AgentGPT الأهداف من خلال ربط المكالمات بنماذج لغوية كبيرة مثل GPT-4 وهو مصمم لفهم الأهداف وتنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق النتائج دون تدخل بشري.
AiryChat
airychat.com
AiryChat عبارة عن منصة دردشة مساعدة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على تحقيق المزيد في العمل وفي دراستهم وفي الحياة. يستخدم إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم مساعدة مخصصة من خلال الدردشة المحادثة. يمكن للمستخدمين الدردشة مع مساعدي الذكاء الاصطناعي المتخصصين في مجالات مختلفة مثل التسويق وتطوير البرمجيات والتصميم والمزيد. يمكن للمساعدين المساعدة في المهام وتقديم المشورة وإنشاء المحتوى والإجابة على الأسئلة. تستخدم AiryChat نماذج لغوية كبيرة مثل GPT-3 لتشغيل مساعديها ذوي الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين الدردشة مع المساعدين من خلال تطبيق الويب AiryChat أو تطبيق الهاتف المحمول. يفهم المساعدون محادثات اللغة الطبيعية ويستجيبون بذكاء بناءً على تدريبهم. بعض الميزات الرئيسية لكيفية عمل AiryChat: * يتم تدريب مساعدي الذكاء الاصطناعي مسبقًا في مجالات محددة باستخدام مجموعات بيانات كبيرة. وهذا يسمح لهم بتقديم المساعدة المتخصصة. * يستخدم المساعدون الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج محتوى عالي الجودة مثل المقالات والأكواد والصور وما إلى ذلك. * يستخدم AiryChat التعلم المعزز لتحسين المساعدين بمرور الوقت بناءً على تعليقات المستخدمين. * يتم تعقب المعلومات السياقية في المحادثات لتمكين المساعدين من متابعة الحوارات المعقدة.
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai هو منشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة لأتمتة المهام وإنشاء المحتوى والإجابة على الأسئلة والمزيد. يتضمن الآلاف من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقًا لحالات الاستخدام المختلفة مثل إنشاء النصوص وروبوتات الدردشة وإنشاء الصور وإدارة سير العمل ومعالجة الدُفعات. تتضمن المنصة أيضًا ميزة Train ChatGPT التي تتيح للمستخدمين تدريب برنامج الدردشة الآلي الخاص بهم على بياناتهم الخاصة، بالإضافة إلى أداة إنشاء الوكيل التلقائي لإنشاء مساعدين من الذكاء الاصطناعي الذين يقومون تلقائيًا بحل التحديات المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين ربط تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم بأي خدمة خارجية وتضمين التكنولوجيا الذكية في البرامج الحالية.
Arconar
arconar.com
Arconar هو سوق لوحدات الذكاء الاصطناعي يسمح لنا بالحصول على نتائج دقيقة للمحتوى من خلال وحدات مختلفة تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي. يتضمن السوق وحدات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين، مثل إنشاء إعلانات Google، وإنشاء إعلانات Instagram، وكتابة منشورات المدونات، وإنشاء عناوين المنتجات لمواقع التجارة الإلكترونية، من بين العديد من الأدوات المختلفة الأخرى.
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI عبارة عن منصة شاملة تضم ChatGPT وGemini وClaude، وهي بمثابة الملاح لآلاف منتجات الذكاء الاصطناعي العالمية. * متجر الذكاء الاصطناعي: أكبر نقطة بيع في ChatGate AI هي متجر الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنك العثور على الآلاف من أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي التي يمكنك تجربتها، والتي تغطي جميع أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي. على الرغم من أنه سيكون من المفيد تقسيم هذه الأدوات للعثور على ما تبحث عنه بشكل أسرع، إلا أنه لا يمكنك الجدال مع مجموعة واسعة من الخيارات المعروضة. * GPTs: يوفر ChatGate AI أيضًا إمكانية الوصول إلى برامج الدردشة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات محددة، مثل مستشار الكود والمساعد التحفيزي والمزيد. هذه الأدوات هي في الأساس نفس أدوات ChatGPT، ولكن مع وظيفة طلاء جديدة لجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات محددة. على الرغم من أن هذه التطبيقات المختلفة لا تختلف كثيرًا حاليًا، إلا أن هناك إمكانية كبيرة لتحسينها مع تقدم التكنولوجيا. * روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يتمتع ChatGate AI أيضًا بقدرات الذكاء الاصطناعي المضمنة الخاصة به، مما يسمح لك باستخدام مجموعة Chatbots الخاصة به لطرح الأسئلة أو توسيع فكرة أو حتى إنشاء أجزاء كاملة من المحتوى، كما فعلنا في مثالنا أعلاه.
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me هو موقع ويب يوفر خدمات chatbot مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمختلف الصناعات، بما في ذلك خدمة العملاء والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والتعليم والمزيد. تقدم Jaweb منصة chatbot مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة تجارب دعم العملاء وتحسينها. تم تصميم روبوتات الدردشة للتعامل مع ما يصل إلى 80% من استفسارات العملاء ومشكلاتهم، مما يقلل من وقت الحل. تدعي المنصة أنها تعزز معدلات تحويل المبيعات وتزيد من مشاركة العملاء من خلال تفاعلات ذكية وشخصية.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تعمل واجهة المحادثة المبنية على الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Flowtrail AI على تبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك. قم بتبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك دون عناء والتخلص من تعقيد التحليل التقليدي. لا حاجة إلى تحليلات أو خبرة في SQL. قم بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات على الفور للحصول على رؤى قيمة في غضون دقائق. لماذا فلوتريل الذكاء الاصطناعي: في عالم اليوم المتقدم تقنيًا، هناك العديد من منصات التحليلات المتاحة، ويمكن للعديد منها الاستفادة من خبراء التحليلات. في المقابل، يسمح لك Flowtrail AI بطرح أي سؤال حول بياناتك والحصول على إجابة على الفور، لذلك لا يتعين عليك معرفة استعلامات SQL أو مخططات قاعدة البيانات أو التحليلات لاستخدامها. سمات: 1. الدردشة مع بياناتك: يقوم Flowtrail AI تلقائيًا بإنشاء التقارير من خلال التحدث إلى قاعدة البيانات الخاصة بك. ليست هناك حاجة إلى خبرة SQL. يفهم نظامنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي نيتك ويقوم بإنشاء الاستعلامات اللازمة لاسترداد المعلومات التي تحتاجها. 2. إنشاء مجموعة بيانات متقدمة: ترجمة أوصاف اللغة البسيطة بسلاسة إلى استعلامات SQL. يقوم محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بتفسير تعليماتك، وإنشاء استعلامات SQL، واسترداد البيانات ذات الصلة من قواعد البيانات المتصلة، مما يجعل استخراج البيانات أسرع وأكثر سهولة. استخدم المعلمات الديناميكية لإنشاء مجموعات بيانات قابلة للتخصيص تستجيب لمدخلات المستخدم 3. تقارير قابلة للتخصيص: قم بتخصيص تقاريرك لتناسب احتياجاتك المحددة. قم بتخصيص تصور البيانات وتنسيقها وتجميعها لإنشاء تقارير ثاقبة وجذابة بصريًا تنقل بياناتك بشكل فعال. دمج المعلمات الديناميكية لتمكين التصفية التفاعلية وطرق عرض التقارير المخصصة. 4. لوحات معلومات قابلة للتخصيص: أنشئ لوحات معلومات ديناميكية بسهولة من خلال واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. قم بترتيب العناصر المرئية وتغيير حجمها لإنشاء لوحات معلومات توفر نظرة عامة شاملة على بياناتك، مما يتيح رؤى سريعة واتخاذ قرارات. 5. النشر والتضمين: شارك التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك بشكل آمن مع أصحاب المصلحة باستخدام النشر المحمي بكلمة مرور. وهذا يضمن أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم عرض تقاريرك والتفاعل معها. يمكنك أيضًا دمج التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك في منصات أو مواقع ويب خارجية. قم بتحسين إمكانية الوصول والوصول من خلال تضمين تصوراتك حيثما كان ذلك ضروريًا. 6. الاتصال بقواعد البيانات المفضلة: اتصل بسهولة بقواعد البيانات المفضلة لديك، مثل MySQL، وPostgreSQL، وMSSQL. المزيد من الخيارات ستكون متاحة قريبا. قم بتبسيط سير عملك من خلال الوصول إلى البيانات من مصادرك المفضلة مباشرةً داخل Flowtrail AI، مما يلغي الحاجة إلى استخراج البيانات يدويًا واستيرادها.
Chat Data
chat-data.com
Chat Data عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات مصممة لإنشاء روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي ودمجها في مواقع الويب. يمكن تدريب روبوتات الدردشة القابلة للتخصيص هذه باستخدام البيانات المقدمة من قبل المستخدم، والتي قد تكون إما مستندات أو روابط لمحتوى موقع الويب ذي الصلة. تم تصميم روبوتات الدردشة للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمحتوى الذي يتم تدريسه، وبالتالي المساعدة في توفير دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بالإضافة إلى إنشاء روبوتات محادثة عامة، تقدم Chat Data نماذج متخصصة لإنشاء روبوتات محادثة طبية. يمكن أيضًا استخدام نماذج الدردشة الطبية هذه لتطوير روبوتات الدردشة ذات خصائص لغوية وشخصية محددة. يُتاح للمستخدمين الاختيار بين GPT-3.5 Turbo وGPT-4 لنموذج برنامج الدردشة الآلي الخاص بهم. تدعم المنصة لغات متعددة، مما يضمن سهولة الاستخدام لجمهور عالمي. توفر بيانات الدردشة للمستخدمين القدرة على مشاركة إبداعات برنامج الدردشة الآلية الخاصة بهم مع الآخرين. كما أنها تؤكد على خصوصية البيانات، مما يضمن عدم تخزين سجلات المحادثات على خوادمها ولكن الاحتفاظ بها داخل متصفح المستخدم. يتيح النظام الأساسي للمستخدمين تخصيص عملية تدريب chatbot الخاصة بهم ودمج أداة chatbot مباشرة مع نقطة نهاية نموذج مخصصة. يمكن تصميم الواجهة لتتوافق مع شخصية العلامة التجارية للمستخدم ويمكنها تدريب روبوت الدردشة باستخدام أنواع مختلفة من تنسيقات البيانات. تتوفر أيضًا ميزات متقدمة مثل دمج روابط الأسئلة الشائعة، وتخصيص مظهر chatbot، ودمج أدوات الطرف الثالث، وتنفيذ تحديد المعدل لروبوتات الدردشة العامة. يتم دمج الأدوات التحليلية في النظام الأساسي، مما يمكّن المستخدمين من الحصول على رؤى من محادثات chatbot، وفهم جغرافية قاعدة المستخدمين، وجمع العملاء المتوقعين للتفاعلات المستقبلية. يتوافق استخدام نماذج الدردشة الطبية أيضًا مع قانون HIPAA، وذلك باستخدام أساليب تشفير البيانات المتوافقة مع معايير الصناعة. بشكل عام، تم تصميم Chat Data لمنح المستخدمين تحكمًا واسع النطاق في إبداعات chatbot الخاصة بهم، بدءًا من عملية التدريب والمظهر وحتى الاستخدام النهائي والتحليل. تعليق.
sitenote
sitenote.ai
sitenote هو نظام إدارة المحتوى (CMS) لإشعارات مواقع الويب والنماذج وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهو يساعد المسوقين على إطلاق حملات لتعزيز معدلات التحويل على موقع الويب دون الحاجة إلى أي خبرة فنية.
Owlbot
owlbot.ai
Owlbot هو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويقوم بدمج البيانات من مصادر مختلفة وتفسيرها. فهو يبسط تحليل البيانات ويقدم رؤى بتنسيق سهل الاستخدام، مما يسمح لك باتخاذ قرارات مستنيرة.
Droxy
droxy.ai
قم بتحويل أي محتوى إلى روبوت دردشة جذاب يعمل بالذكاء الاصطناعي مع Droxy. مثالية لتعزيز تبادل المعرفة في التعليم والأعمال وما بعدها. يتيح لك Droxy إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يواجهون العملاء ويعرفون كل شيء عن عملك ويمكنهم التحدث إلى عملائك بصوت علامتك التجارية. يمكن لهؤلاء الوكلاء التعامل مع مجموعة واسعة من استفسارات العملاء عبر قنوات مختلفة، وتأهيل العملاء المحتملين، وحجز المواعيد، والرد على أسئلة العملاء المعقدة حول منتجاتك وخدماتك. فهي سهلة الإنشاء والإدارة والمراقبة والقياس - يمكنك الحصول على وكيل جاهز في دقائق!
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هي الطريقة التي تقوم بها الشركات الأكثر تطوراً في العالم بإزالة عدم اليقين من عملية صنع القرار. بفضل معلومات السوق والبحث المبني على الذكاء الاصطناعي المثبت، يقدم AlphaSense بسرعة رؤى ذات صلة من عالم جدير بالثقة من المحتوى العام والخاص - بما في ذلك أبحاث الأسهم وملفات الشركات ونصوص الأحداث ومكالمات الخبراء والأخبار والمجلات التجارية ومحتوى الأبحاث الخاصة بالعملاء. يقع المقر الرئيسي لشركة AlphaSense في مدينة نيويورك، ويعمل بها أكثر من 1000 شخص عبر مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا والهند وسنغافورة.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي. يوفر Google Cloud Platform البنية التحتية كخدمة، والنظام الأساسي كخدمة، وبيئات حوسبة بدون خادم. في أبريل 2008، أعلنت جوجل عن محرك التطبيقات، وهو منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها جوجل، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيقات، أضافت جوجل خدمات سحابية متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform، بالإضافة إلى G Suite، وإصدارات المؤسسات من Android وChrome OS، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تعتمد أكثر من 25000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك Atlassian وAmazon وLyft Business، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. تُستخدم منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتسمح بالتفاعل مع أكثر من 600 مليون مستخدم نهائي نشط شهريًا. تأسست شركة Intercom في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Kleiner Perkins وBessemer Venture Partners وSocial Capital، وهي في مهمة لجعل الأعمال التجارية عبر الإنترنت شخصية.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نشر الوسائط أو تحريرها في أدوات مختلفة عبر وكالاتهم.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind عبارة عن واجهة أمامية لواجهة مستخدم الدردشة تتيح لك استخدام محادثات الذكاء الاصطناعي من جميع نماذج الذكاء الاصطناعي الشائعة باستخدام مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (ChatGPT، وClaude، وAzure OpenAI، وGemini، وما إلى ذلك). باستخدام مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) مع الواجهة الأمامية لواجهة مستخدم الدردشة مثل Typing Mind، يمكنك فتح المزايا التالية: * أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه (بدلاً من الاشتراك الشهري مثل ChatGPT Plus) * لن يتم استخدام محادثة الدردشة الخاصة بك للتدريب بواسطة OpenAI/Claude/إلخ. * الدردشة مع نماذج متعددة بشكل ملائم ضمن واجهة موحدة * استمتع بواجهة مستخدم احترافية ومتقدمة للدردشة مع الكثير من الميزات * كتابة العقل غير متصل بالإنترنت أولاً وبشكل افتراضي. يتم تخزين جميع بياناتك ورسائلك ومفاتيح API محليًا على جهازك، ولا يمكن لأحد رؤيتها غيرك.
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys هو وكيل ذكاء اصطناعي قوي جديد قائم على الويب مصمم لإحداث ثورة في الإنتاجية وتبسيط المهام المعقدة. يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا المتاحة للارتقاء بالحياة اليومية. الميزات والفوائد الرئيسية * النظام الأساسي المستند إلى الويب: قم بالوصول إلى Cognosys من أي جهاز من خلال تطبيق الويب. * تقنية الذكاء الاصطناعي القوية: تستخدم نماذج مثل GPT-3.5، وGPT-4، وPaLM2، والمزيد للحصول على أفضل النتائج. * قابل للتخصيص: اضبط الأهداف والمطالبات والإعدادات والأوضاع التي تناسب احتياجاتك. * تحسين الإنتاجية: أتمتة الأهداف المعقدة لتوفير الوقت والجهد. * يبسط المهام: يجعل التخطيط وإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وأكثر سهولة. * مخرجات التعليمات البرمجية والنص: احصل على نتائج منسقة كنص أو رمز أو جدول بيانات. * تعدد استخدامات حالة الاستخدام: مجموعة واسعة من حالات الاستخدام المحتملة من الاستخدام الشخصي إلى العمل.
Relevance AI
relevanceai.com
إن "الارتباط بالذكاء الاصطناعي" عبارة عن منصة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على بناء وإدارة القوى العاملة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. فهو يوفر أدوات وحلول لتوظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم أتمتة مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من المبيعات والتسويق وحتى دعم العملاء والعمليات. توفر المنصة أداة إنشاء بدون تعليمات برمجية، مما يسهل على أي شخص إنشاء ونشر عوامل ذكاء اصطناعي قوية دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة.
Magai
magai.co
Magai هي عبارة عن منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد منشئي المحتوى على تسريع عملية الإنشاء. تتيح مجموعة أدواتها القوية للمستخدمين إنشاء المحتوى وتحسينه بسرعة ودقة، وذلك بفضل واجهة الدردشة البديهية ونماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة. تغيير طريقة إنشاء المحتوى - Magai هو الحل النهائي لإنشاء المحتوى. Magai هي منصة رائدة تعد بإحداث ثورة في طريقة تفاعلك مع الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى وتحريره وإدارته. يحظى Magai بثقة قادة الصناعة ويظهر في العديد من وسائل الإعلام، ولا يوفر نماذج روبوتات دردشة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي فحسب، بل يوفر أيضًا مجموعة كبيرة من الأدوات التي تضيف وظائف مذهلة إلى عملية إنشاء المحتوى الخاص بك.
Ebi.Ai
ebi.ai
EBI.AI هي شركة تكنولوجيا تعمل بالذكاء الاصطناعي وتتخصص في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة للشركات. هدف الشركة هو مساعدة الشركات على أتمتة وتبسيط خدمة العملاء وعمليات الدعم من خلال استخدام برامج الدردشة الآلية. توفر EBI.AI حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن تخصيصها لتناسب الاحتياجات الفريدة لكل شركة، بهدف مساعدة الشركات على تحسين رضا العملاء وخفض التكاليف وزيادة الكفاءة.
ODIN
getodin.ai
يعمل Odin AI على تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للمؤسسات والوكالات الحكومية والشركات الناشئة. تضمن منصة الذكاء الاصطناعي الشاملة هذه الاتساق البصري والامتثال للعلامة التجارية، وتقدم ميزات تعمل على تبسيط العمليات وتحسين الإنتاجية. أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي باستخدام Odin AI - الحل الشامل لإنشاء محتوى مخصص، وتفاعل روبوتات الدردشة، والتعاون في المستندات، والرؤى القابلة للتنفيذ. قم بتحويل احتياجات ذكاء الأعمال والتسويق والبحث والإنتاجية الخاصة بك باستخدام إمكانات Odin المتطورة. اكتشف إمكانيات لا حدود لها مع الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Build Chatbot عبارة عن أداة إنشاء روبوتات الدردشة سهلة الاستخدام تتيح للشركات والأفراد إنشاء روبوت دردشة خاص بهم يعمل بالذكاء الاصطناعي في غضون دقائق. يمكنه سحب معلومات مفصلة من أنواع الملفات المختلفة مثل ملفات PDF وملفات CSV وملفات DOCX وعناوين URL وحتى الصوت والفيديو. يمكنك استخدام البيانات الشخصية لتدريب الروبوت تلقائيًا. ما يميز Build Chatbot حقًا هو قدرته الحصرية على استخراج المعلومات ليس فقط من تنسيقات الملفات المختلفة ولكن أيضًا من محتوى الصوت والفيديو. أفضل ما في Build Chatbot هو قدرته على التعامل مع استفسارات العملاء بطريقة تشبه الإنسان. تعمل هذه الميزة الفريدة على رفع مستوى تفاعل العملاء، وتعزيز مشاركة العملاء ورضاهم.
AfforAI
afforai.com
Afforai عبارة عن روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بالبحث عن المعلومات وتلخيصها وترجمتها من مصادر متعددة لإنتاج بحث جدير بالثقة. قم بتغذية مستندات البحث المطولة بأكوام من متطلبات الامتثال الجافة واستخرج النتائج الرئيسية التي تحتاج إليها. Afforai هو عقلك الثاني، حيث يساعدك على استخلاص المعرفة اللانهائية لإنتاج أبحاث جديرة بالثقة. يستخدمنا الباحثون للبحث عن المعلومات وتلخيصها واستخلاصها من آلاف المستندات، بغض النظر عن الحواجز اللغوية والثقافية.
SmythOS
smythos.com
يُحدث SmythOS ثورة في الطريقة التي تستخدم بها المؤسسات الذكاء الاصطناعي. يعمل نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي الرائد لدينا، وهو الأول من نوعه، على ربط شبكات من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين، مما يمكنهم من العمل معًا في وئام تام. وعلى عكس الذكاء الاصطناعي المتجانس، يسمح هذا النهج المنسق بحلول أكثر تعقيدا وقابلية للتكيف، مما يؤدي إلى الأداء الفائق وتمكين المؤسسات من تحقيق كفاءة وابتكار غير مسبوقين في مشهد تنافسي. الذكاء الاصطناعي المنسق هو جوهر SmythOS. فهو يحول أدوات الذكاء الاصطناعي المعزولة إلى شبكة متماسكة، مما يؤدي إلى أتمتة عمليات سير العمل المعقدة في كل مجال من مجالات الأعمال. يؤدي هذا التآزر إلى تضخيم النتائج، مما يجعل الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، بل شريكًا استراتيجيًا. مع SmythOS، نجعل هذا المستقبل سهلاً وسهل الوصول إليه وقويًا، ونزود المؤسسات بالأدوات التي تحتاجها لتزدهر في عالم تنافسي. مرحبا بكم في عالم الذكاء. مرحبًا بك في SmythOS، إحدى شركات INK Content, Inc..
Twig
twig.so
Twig هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة المستخدمين في العثور بسرعة وسهولة على الإجابات التي يحتاجونها من الوثائق الفنية دون الحاجة إلى قضاء ساعات في غربلة صفحات لا نهاية لها من المستندات. تعمل الأداة من خلال التحليل الدلالي للوثائق وقواعد المعرفة وتذاكر الدعم السابقة ومصادر البيانات الأخرى لتوفير إجابات دقيقة على الأسئلة المعقدة للعملاء. وهذا يقلل بشكل كبير من تكاليف دعم العملاء بنسبة تصل إلى 30%. يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Twig على البيانات المتاحة للعامة، مما يسمح لها بالعثور على الإجابات ذات الصلة لأسئلة المستخدم والتوصية بها بثقة. تتضمن الاستجابات الموصى بها استشهادات تزيد من مصداقية الاستجابة من خلال إظهار للمستخدمين مكان العثور على معلومات إضافية. يساعد Twig أيضًا وكلاء الدعم على أن يصبحوا أكثر إنتاجية من خلال أتمتة المهام الشاقة وتوفير أدوات قوية تحل محل العمل المزدحم بالتعاطف البشري. فهو يمكّن الوكلاء من تحسين جودة مشاركة العملاء من خلال توفير الحد الأدنى من المعايير الأعلى لجودة الاستجابة ومساعدتهم على ملاحظة المخاطر المحتملة في الاستجابات. يمكن لـ Twig التكامل مع منتجات التوثيق وقاعدة المعرفة الأكثر شيوعًا، كما يقوم بتطهير البيانات وإزالة أي معلومات تعريف شخصية (PII) لضمان حماية الخصوصية. Twig هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لتحسين تجربة العملاء بشكل كبير من خلال توفير إجابات دقيقة وذات صلة وسريعة على الأسئلة الفنية.
Gleen AI
gleen.ai
مهمتنا في جلين هي إسعاد عملاء عملائنا. يعد Glenen AI هو الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر دقة وقدرة في العالم لفرق نجاح العملاء. الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بنا لا يسبب الهذيان، ويمكن نشره في أقل من ساعتين، ويتكامل مع حلول مكتب المساعدة الرائدة، ويتجاوز مجرد الإجابة على الأسئلة من خلال اتخاذ الإجراءات، ويوحد تلقائيًا عبر المعرفة المجزأة. يقع مقر Glen في بليزانتون، كاليفورنيا، ويضم فريقنا خبراء من LinkedIn وMicrosoft وUber وFacebook وSiemens وAccenture وMcKinsey & Company.
Persana AI
persana.ai
الذكاء الاصطناعي القوي في مجال ذكاء المبيعات بدعم من YCombinator، انغمس في المستقبل مع Persana AI، شريكك في تحسين المبيعات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. نحن هنا لتعزيز نتائج مبيعاتك وزيادة إيراداتك. أبرز النقاط: * أتمتة الذكاء الاصطناعي: اكتشف العملاء المتوقعين ذوي النوايا العالية من خلال رؤى تعتمد على البيانات. * خط الأنابيب المعزز: إغلاق الصفقات بشكل أسرع مرتين مع معدلات الاستجابة المحسنة. * التكامل السلس: المزامنة مع Salesforce و Hubspot و Outreach والمزيد. * التخصيص المفرط: قم بصياغة المئات من رسائل البريد الإلكتروني التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بسرعة. * سير عمل الذكاء الاصطناعي الموحد: مراقبة السلوك وأتمتة المهام والاستفادة من الأفكار. * التواصل الاستراتيجي: مراقبة العملاء المحتملين وتتبع العروض الترويجية وإرسال الرسائل على نطاق واسع. فوائد: - استهداف العملاء المحتملين المثاليين من خلال تحليلات دقيقة. - تحسين الإنفاق التسويقي لكبار العملاء المحتملين. - تعزيز معدلات التحويل من خلال التسجيل الفوري. - تبسيط المبيعات والعثور على صناع القرار وتتبع الأبطال. انضم إلى المئات من المستخدمين والشركات الراضين الذين قاموا بتحويل نهج مبيعاتهم. أطلق العنان لإمكانات الإيرادات غير المستغلة باستخدام Persana AI!
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT عبارة عن منصة تعاونية حيث يمكن لفرق مكونة من 2 إلى 2000 شخص اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملهم. تعلم وتعاون وأتقن الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة. تخيل عالمًا يتم فيه تضخيم الذكاء الجماعي لفريقك بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحفيز الإبداع وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار. بالطبع، أنت تدرك إمكانات حاملي شهادات LLM مثل ChatGPT، لكن إقناع فريقك بأكمله ليس بالأمر السهل. أنت ترغب في إنشاء مسارات عمل فعالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومشاركة رؤى الذكاء الاصطناعي مع الجميع، ولكنك تفتقد إلى نظام أساسي مخصص لتحقيق ذلك. حتى أنك تتساءل: "هل يستفيد فريقي من الذكاء الاصطناعي إلى أقصى إمكاناته؟" تعرف على فريق GPT.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks عبارة عن منصة إنتاجية تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على جعل معلوماتها متاحة وقابلة للتنفيذ لكل موظف. يجيب مساعد المعرفة Dash AI على الفور على الأسئلة المتعلقة بالعمل، وينشئ المحتوى ذي الصلة، ويبحث عن المستندات والرسائل والمهام والمزيد. بالإضافة إلى واجهة الويب الخاصة بها، تتمتع Dash AI أيضًا بتكامل قوي مع Slack. يمكن إضافته إلى قنوات Slack الخاصة بالشركة حيث يمكنه الرد تلقائيًا على الأسئلة المتداولة. تتكامل Dashworks حاليًا مع أكثر من 20 تطبيقًا عبر مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة.
Swimm
swimm.io
Swimm هي أداة لإدارة المعرفة الخاصة بالأكواد البرمجية، وهي مصممة لفرق التطوير الملتزمة بالمشاركة الفعالة للمعرفة. مع Swimm، يستطيع كل مطور فهم التعليمات البرمجية بسرعة والمساهمة فيها.
iSenseHUB
isensehub.ai
تعرف على iSenseHUB: النظام الأساسي المدعم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لإحداث ثورة في طريقة الإنشاء والتصميم والتحسين. مهمتنا مجهزة بأكثر من 65 أداة متطورة للذكاء الاصطناعي، وتتمثل في تمكين الأفراد والشركات من تبسيط عملياتهم وإنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة البرق. فكر في iSenseHUB كمساعدك الشخصي الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وعلى استعداد للتعامل مع مجموعة واسعة من المهام. بدءًا من إنشاء التعليمات البرمجية، وصياغة المقالات المُحسّنة لتحسين محركات البحث، وتصميم الرسومات، وحتى إدارة منشورات الوسائط الاجتماعية - لقد قمنا بتغطية كل ذلك. تم تصميم أدواتنا لتبسيط المهام المعقدة، مما يسمح لك بالتركيز على الأمور الأكثر أهمية: تنمية أعمالك وإثارة الإبداع. iSenseHUB ليس مجرد أداة؛ إنها مجموعة شاملة من الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. إنه مثل وجود فريق كامل من الخبراء في متناول يدك، ولكن دون دفع ثمن باهظ. سواء كنت شركة ناشئة تتطلع إلى التوسع، أو شركة كبيرة تسعى إلى تحقيق الكفاءة، أو فردًا يهدف إلى زيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى، فإن iSenseHUB هو متجرك الشامل لكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. استمتع بتجربة قوة الذكاء الاصطناعي مع iSenseHUB. انضم إلينا اليوم وغير طريقة عملك إلى الأبد. انغمس في مستقبل إنشاء المحتوى وتصميمه وتحسينه باستخدام iSenseHUB - حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالكفاءة.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور على إجابات دقيقة لأسئلتهم بسرعة وكفاءة. إنه يمكّن المستخدمين من البحث عن أبحاث السوق الواسعة واستخراج المعلومات المستهدفة والمزيد باستخدام محلل الذكاء الاصطناعي الذي يفهم احتياجات المستخدم. يستخدم البحث العصبي لـ Hebbia تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة لاسترداد الإجابات التي قد يتجاهلها البشر، مما يسمح بنتائج بحث أسرع وأكثر موثوقية. تأسست Hebbia في أغسطس 2020 ومنذ ذلك الحين جمعت جولتين من التمويل ووظفت فريقًا متنوعًا من الأشخاص الموهوبين من جميع أنحاء العالم. تقدم Hebbia أيضًا وظائف مفتوحة للأفراد المتحمسين والفضوليين للغاية الذين يرغبون في إحداث فرق. تلتزم الشركة بتزويد المستخدمين بأفضل تجربة بحث ممكنة وهي ملتزمة بإعادة اختراع الطريقة التي نعمل بها.