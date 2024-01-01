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برامج الذكاء الاصطناعي لروبوتات الدردشة - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا بيساو
تمثل روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تقدمًا كبيرًا في التفاعل بين الإنسان والحاسوب، حيث تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لإشراك المستخدمين في محادثات تشبه إلى حد كبير التفاعلات مع البشر. على عكس روبوتات الدردشة التقليدية التي تعتمد على نصوص محددة مسبقًا، تستخدم روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي خوارزميات فهم اللغة الطبيعية (NLU) والتعلم الآلي (ML) لفهم مدخلات المستخدم والاستجابة لها بطريقة ديناميكية وذات صلة بالسياق. في قلب روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، توجد نماذج لغوية كبيرة (LLMs)، وهي نماذج متطورة للتعلم الآلي تم تدريبها على مجموعات بيانات واسعة النطاق. تعمل هذه النماذج على تمكين روبوتات الدردشة من إنشاء استجابات تحاكي أنماط اللغة البشرية والفروق الدقيقة، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال توفير تفاعلات مخصصة ومناسبة للسياق. من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات، تعمل LLM على تمكين روبوتات الدردشة من فهم السياق وتوقع احتياجات المستخدم وإنشاء استجابات ذات معنى بشكل مستقل. إحدى السمات المميزة لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي قدرتها على العمل بشكل مستقل كمنتجات مستقلة، مما يلغي الحاجة إلى التكامل مع التطبيقات أو مواقع الويب الحالية. في حين أن بعض الحلول توفر إمكانات التكامل مع أنظمة الأعمال الخاصة، فقد تم تصميم روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتعمل بشكل مستقل، مما يوفر للمستخدمين تجارب محادثة سلسة وبديهية. إن تعدد استخدامات روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تمكنها من أداء مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك توفير المعلومات وتقديم التوصيات وحتى إنشاء المحتوى. علاوة على ذلك، تتعلم روبوتات الدردشة هذه وتتحسن باستمرار من تفاعلات المستخدم، مما يعزز استجابتها ووظائفها بمرور الوقت. من خلال تحليل تعليقات المستخدمين وسلوكهم، تتكيف روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع التفضيلات الفردية وتحسن قدراتهم على المحادثة، مما يوفر تجربة شبيهة بالإنسان بشكل متزايد. تجد روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تطبيقات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك خدمة العملاء وإنشاء المحتوى والمساعدة الشخصية والمزيد. تكمن قدرتها على إحداث ثورة في تفاعلات المستخدم مع التكنولوجيا في قدرتها على تقديم واجهات بديهية وقابلة للتكيف تلبي الاحتياجات والتفضيلات الفردية. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يستفيد المنتج من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل NLU وML، ويعمل بشكل مستقل كحل مستقل، ويقدم استجابات مخصصة بناءً على مدخلات المستخدم، ويتعلم باستمرار ويتحسن من تفاعلات المستخدم، وتسهيل تعليقات المستخدم لتعزيز الأداء مع مرور الوقت. تضمن هذه المعايير أن تقدم روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تجارب محادثة متطورة تعكس التفاعل البشري مع تقديم فائدة عملية عبر مجالات متنوعة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المسا...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك بحث ومحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات باستخدام النص التنبؤي باللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، وتقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتستشهد بالروابط داخل الاستجابة النصية.
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي. يستفيد Microsoft Copilot من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع ويساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل من خلال تجربة دردشة بسيطة.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المع...
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تع...
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر ا...
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind عبارة عن واجهة أمامية لواجهة مستخدم الدردشة تتيح لك استخدام محادثات الذكاء الاصطناعي من جميع نماذج الذكاء الاصطناعي الشائعة باستخدام مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (ChatGPT، وClaude، وAzure OpenAI، وGemini، وما إلى ذلك). باستخدام مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) مع الواجهة الأمامية لواجهة...
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء ال...
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتنا بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. نحن نمكن ...
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نش...
Andi
andisearch.com
يبحث Andi عن الجيل القادم باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. بدلاً من الروابط، يقدم لك Andi إجابات - مثل سؤال صديق ذكي. يستخدم Andi نماذج لغوية مدمجة مع البيانات الحية لإنشاء إجابات للأسئلة، ولشرح وتلخيص المعلومات المجمعة من أفضل المصادر. البحث معطل بسبب البريد العشوائي والإعلانات ورأسمالية المراق...
AfforAI
afforai.com
Afforai عبارة عن روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بالبحث عن المعلومات وتلخيصها وترجمتها من مصادر متعددة لإنتاج بحث جدير بالثقة. قم بتغذية مستندات البحث المطولة بأكوام من متطلبات الامتثال الجافة واستخرج النتائج الرئيسية التي تحتاج إليها. Afforai هو عقلك الثاني، حيث يساعدك على استخلاص المعرفة ...
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT عبارة عن منصة تعاونية حيث يمكن لفرق مكونة من 2 إلى 2000 شخص اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملهم. تعلم وتعاون وأتقن الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة. تخيل عالمًا يتم فيه تضخيم الذكاء الجماعي لفريقك بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحفيز الإبداع وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار....
Relevance AI
relevanceai.com
إن "الارتباط بالذكاء الاصطناعي" عبارة عن منصة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على بناء وإدارة القوى العاملة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. فهو يوفر الأدوات والحلول لتوظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم أتمتة مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من المبيعات والتسويق وحتى دعم العملاء والعمليات. توفر المن...
Magai
magai.co
Magai هي عبارة عن منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد منشئي المحتوى على تسريع عملية الإنشاء. تتيح مجموعة أدواتها القوية للمستخدمين إنشاء المحتوى وتحسينه بسرعة ودقة، وذلك بفضل واجهة الدردشة البديهية ونماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة. تغيير طريقة إنشاء المحتوى - Magai هو الحل النهائي لإنشاء المحتوى. ...
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى...
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys هو وكيل ذكاء اصطناعي قوي جديد قائم على الويب مصمم لإحداث ثورة في الإنتاجية وتبسيط المهام المعقدة. يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا المتاحة للارتقاء بالحياة اليومية. الميزات والفوائد الرئيسية * النظام الأساسي المستند إلى الويب: قم بالوصول إلى Cognosys من أي جهاز من خلال تطبيق الو...
ODIN
getodin.ai
يعمل Odin AI على تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للمؤسسات والوكالات الحكومية والشركات الناشئة. تضمن منصة الذكاء الاصطناعي الشاملة هذه الاتساق البصري والامتثال للعلامة التجارية، وتقدم ميزات تعمل على تبسيط العمليات وتحسين الإنتاجية. أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي باستخدام Odin AI - الحل الشامل لإنشاء م...
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Build Chatbot عبارة عن أداة إنشاء روبوتات الدردشة سهلة الاستخدام تتيح للشركات والأفراد إنشاء روبوت دردشة خاص بهم يعمل بالذكاء الاصطناعي في غضون دقائق. يمكنه سحب معلومات مفصلة من أنواع الملفات المختلفة مثل ملفات PDF وملفات CSV وملفات DOCX وعناوين URL وحتى الصوت والفيديو. يمكنك استخدام البيانات الشخص...
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على ...
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai هو منشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة لأتمتة المهام وإنشاء المحتوى والإجابة على الأسئلة والمزيد. يتضمن الآلاف من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقًا لحالات الاستخدام المختلفة مثل إنشاء النصوص وروبوتات الدردشة وإنشاء الصور ...
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT عبارة عن منصة Agent AI مستقلة تمكن المستخدمين من إنشاء ونشر وكلاء AI مستقلين قابلين للتخصيص مباشرة في المتصفح. ما عليك سوى تعيين اسم وهدف لعميل الذكاء الاصطناعي الخاص بك، ومشاهدته وهو يشرع في رحلة مثيرة لتحقيق الهدف المعين. يحقق AgentGPT الأهداف من خلال ربط المكالمات بنماذج لغوية كبيرة مثل ...
Salebot
salebot.ai
SaleBot عبارة عن أداة إنشاء روبوتات دردشة متعددة الاستخدامات مصممة لتبسيط تفاعلات العملاء عبر منصات المراسلة المختلفة بما في ذلك Vkontakte وTelegram وFacebook وViber وTalk-me وWhatsApp وInstagram. توفر هذه المنصة مجموعة أدوات شاملة للشركات لأتمتة اتصالاتها وإدارة علاقات العملاء وتعزيز مشاركة المستخد...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هي الطريقة التي تقوم بها الشركات الأكثر تطوراً في العالم بإزالة عدم اليقين من عملية صنع القرار. بفضل معلومات السوق والبحث المبني على الذكاء الاصطناعي المثبت، يقدم AlphaSense بسرعة رؤى ذات صلة من عالم جدير بالثقة من المحتوى العام والخاص - بما في ذلك أبحاث الأسهم وملفات الشركات ونصوص الأحدا...
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور على إجابات دقيقة لأسئلتهم بسرعة وكفاءة. إنه يمكّن المستخدمين من البحث عن أبحاث السوق الواسعة واستخراج المعلومات المستهدفة والمزيد باستخدام محلل الذكاء الاصطناعي الذي يفهم احتياجات المستخدم. يستخدم البحث العصبي لـ Hebbia تقنية الذ...
Twig
twig.so
Twig هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة المستخدمين في العثور بسرعة وسهولة على الإجابات التي يحتاجونها من الوثائق الفنية دون الحاجة إلى قضاء ساعات في غربلة صفحات لا نهاية لها من المستندات. تعمل الأداة من خلال التحليل الدلالي للوثائق وقواعد المعرفة وتذاكر الدعم السابقة ومصادر البيانات الأ...
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI عبارة عن منصة شاملة تضم ChatGPT وGemini وClaude، وهي بمثابة الملاح لآلاف منتجات الذكاء الاصطناعي العالمية. * متجر الذكاء الاصطناعي: أكبر نقطة بيع في ChatGate AI هي متجر الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنك العثور على الآلاف من أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي التي يمكنك تجربتها، والتي تغطي جميع أنو...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تعمل واجهة المحادثة المبنية على الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Flowtrail AI على تبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك. قم بتبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك دون عناء والتخلص من تعقيد التحليل التقليدي. لا حاجة إلى تحليلات أو خبرة في SQL. قم بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات على الفور للحصول على رؤى قيمة ف...
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفت...
Gleen AI
gleen.ai
مهمتنا في جلين هي إسعاد عملاء عملائنا. يعتبر Glenen AI هو الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر دقة وقدرة في العالم لفرق نجاح العملاء. الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بنا لا يسبب الهذيان، ويمكن نشره في أقل من ساعتين، ويتكامل مع حلول مكتب المساعدة الرائدة، ويتجاوز مجرد الإجابة على الأسئلة من خلال اتخاذ ال...
Swimm
swimm.io
Swimm هي أداة لإدارة المعرفة الخاصة بالأكواد البرمجية، وهي مصممة لفرق التطوير الملتزمة بالمشاركة الفعالة للمعرفة. مع Swimm، يستطيع كل مطور فهم التعليمات البرمجية بسرعة والمساهمة فيها.
Arconar
arconar.com
Arconar هو سوق لوحدات الذكاء الاصطناعي يسمح لنا بالحصول على نتائج دقيقة للمحتوى من خلال وحدات مختلفة تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي. يتضمن السوق وحدات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين، مثل إنشاء إعلانات Google، وإنشاء إعلانات Instagram، وكتابة منشورات المدونات، وإنشاء عناوين المنتجات لمواقع...
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI - يقدم ChatGPT Plus على WhatsApp تجربة روبوت دردشة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي مباشرةً على WhatsApp. باستخدام PocketAI، يمكنك تحسين الإنتاجية والإبداع باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك OpenAI's GPT-4 Turbo وChatGPT Enterprise. فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لبرنامج PocketA...
SmythOS
smythos.com
يُحدث SmythOS ثورة في الطريقة التي تستخدم بها المؤسسات الذكاء الاصطناعي. يعمل نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي الرائد لدينا، وهو الأول من نوعه، على ربط شبكات من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين، مما يمكنهم من العمل معًا في وئام تام. وعلى عكس الذكاء الاصطناعي المتجانس، يسمح هذا النهج المنسق بحلول أكثر تعق...
younet.ai
younet.ai
Younet عبارة عن منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) تمكن المستخدمين من إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة بناءً على معرفتهم بالبيانات. تعمل منصتنا على تسخير قوة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم استفسارات المستخدم وتقديم إجابات دقيقة لها. مع التطبيقات التي تمتد عبر خدمة العملاء والتسويق والعلوم وال...
iSenseHUB
isensehub.ai
تعرف على iSenseHUB: النظام الأساسي المدعم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لإحداث ثورة في طريقة الإنشاء والتصميم والتحسين. مهمتنا مجهزة بأكثر من 65 أداة متطورة للذكاء الاصطناعي، وتتمثل في تمكين الأفراد والشركات من تبسيط عملياتهم وإنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة البرق. فكر في iSenseHUB كمساعدك الشخصي الذي يعم...
Persana AI
persana.ai
الذكاء الاصطناعي القوي في مجال ذكاء المبيعات بدعم من YCombinator، انغمس في المستقبل مع Persana AI، شريكك في تحسين المبيعات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. نحن هنا لتعزيز نتائج مبيعاتك وزيادة إيراداتك. أبرز النقاط: * أتمتة الذكاء الاصطناعي: اكتشف العملاء المتوقعين ذوي النوايا العالية من خلال رؤى تعت...
AiryChat
airychat.com
AiryChat عبارة عن منصة دردشة مساعدة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على تحقيق المزيد في العمل وفي دراستهم وفي الحياة. يستخدم إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم مساعدة مخصصة من خلال الدردشة المحادثة. يمكن للمستخدمين الدردشة مع مساعدي الذكاء الاص...
ChatSpark
chatspark.io
تقدم ChatSpark روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتعزيز خدمة العملاء والمشاركة. تعمل روبوتات الدردشة هذه عبر قنوات متعددة، بما في ذلك مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وتوفر الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تشمل الميزات الرئيسية خدمة العملاء الآلية، وا...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks عبارة عن منصة إنتاجية تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على جعل معلوماتها متاحة وقابلة للتنفيذ لكل موظف. يجيب مساعد المعرفة Dash AI على الفور على الأسئلة المتعلقة بالعمل، وينشئ المحتوى ذي الصلة، ويبحث عن المستندات والرسائل والمهام والمزيد. بالإضافة إلى واجهة الويب الخاصة بها، تتمتع Dash...
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me هو موقع ويب يوفر خدمات chatbot مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمختلف الصناعات، بما في ذلك خدمة العملاء والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والتعليم والمزيد. تقدم Jaweb منصة chatbot مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة تجارب دعم العملاء وتحسينها. تم تصميم روبوتات الدردشة للتعامل مع ما يصل إلى 80% م...
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتحسين كفاءة خدمة العملاء والتخصيص. فهو يوفر إمكانية التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والاستجابة السريعة للاستفسارات، وتوفيرًا كبيرًا في التكاليف عن طريق تقليل الحاجة إلى ممثلي خدمة العملاء من البشر. تدعم المنصة مجموع...
InsertChat
insertchat.com
InsertChat عبارة عن أداة دردشة متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتعزيز مشاركة المستخدم وتبسيط دعم العملاء على موقع الويب الخاص بك. من خلال التكامل بسلاسة مع موقعك الحالي، يوفر InsertChat طريقة ديناميكية وتفاعلية للتواصل مع زوار موقعك، وتقديم المساعدة في الوقت الفعلي والتفاعلات الشخصية. * الاستج...
Voxal.ai
voxal.ai
تم إنشاء Voxal.ai كحل لجميع المشاكل الحالية التي تواجهها الشركات مع روبوتات الدردشة. إنه يوفر ما هو أبعد من الاستجابات النصية، وهو سريع وبأسعار معقولة ومتوافق مع أي موقع ويب أو صناعة بما في ذلك Shopify وWordpress. مع Voxal.ai، يمكنك دفع النمو وتعزيز مشاركة العملاء وتعزيز العلامات التجارية وزيادة الت...
DenserAI
denser.ai
Denser هو تطبيق سحابي رائد تم تصميمه لعملاء المؤسسات، مما يمكّنهم من تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي الجيني مع بيانات المؤسسة الخاصة بهم. يمكّن Denser المستخدمين من طرح استعلامات محادثة شاملة والحصول على استجابات دقيقة من مجموعة البيانات الخاصة بهم.
Octocom
octocom.ai
Octocom عبارة عن منصة لدعم العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي لمتاجر التجارة الإلكترونية، وتعمل على أتمتة دعم العملاء للمهام الروتينية وتحرير فريقك للتعامل مع الحالات الاستثنائية فقط. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية ومكاتب المساعدة، ودعم الذكاء الاصطناعي قبل البيع وما بعد البيع...
Stunning
stunning.so
Stunning.so عبارة عن منصة مبتكرة مصممة لتبسيط عملية إنشاء موقع الويب وإنشاء المحتوى. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فإنه يوفر للمستخدمين طريقة سلسة لإنشاء مواقع ويب مخصصة وصياغة محتوى جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك من خلال واجهة بسيطة وبديهية. تعتبر هذه الأداة مثالية للشركات التي تب...
Ebi.Ai
ebi.ai
EBI.AI هي شركة تكنولوجيا تعمل بالذكاء الاصطناعي وتتخصص في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة للشركات. هدف الشركة هو مساعدة الشركات على أتمتة وتبسيط خدمة العملاء وعمليات الدعم من خلال استخدام برامج الدردشة الآلية. توفر EBI.AI حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن تخصيصها لتناسب الاحتياجات الفريدة لك...
Owlbot
owlbot.ai
Owlbot هو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويقوم بدمج البيانات من مصادر مختلفة وتفسيرها. فهو يبسط تحليل البيانات ويقدم رؤى بتنسيق سهل الاستخدام، مما يسمح لك باتخاذ قرارات مستنيرة.
Chat Data
chat-data.com
Chat Data عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات مصممة لإنشاء روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي ودمجها في مواقع الويب. يمكن تدريب روبوتات الدردشة القابلة للتخصيص هذه باستخدام البيانات المقدمة من قبل المستخدم، والتي قد تكون إما مستندات أو روابط لمحتوى موقع الويب ذي الصلة. تم تصميم روبوتات الدردشة ...
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI عبارة عن منصة AI للمحادثة النصية والصوتية والفيديو على المستوى البشري. نحن نساعد الشركات على تضمين إمكانات المحادثة الصوتية والنصية في أي بيئة. ومن خلال تكامل واحد، فإنه ينشئ محادثات ذكية متعددة القنوات مصممة خصيصًا للتدفقات الخاصة بالصناعة وسلوكيات المستخدم.
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax عبارة عن منصة chatbot متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة للاستفادة من بيانات عملك الفريدة لتوفير حلول خدمة عملاء دقيقة وفعالة للغاية. يوفر ChatMax، المدعوم من نماذج اللغات الكبيرة المملوكة، بيئة آمنة تضع الخصوصية أولاً وتتكامل بسلاسة مع احتياجات مؤسستك.
WorkHub
workhub.ai
WorkHub عبارة عن منصة نجاح جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر أدوات تعاون للفرق البعيدة لتمكين العمل المختلط وزيادة المشاركة والإنتاجية ومعنويات الموظفين. تم تصميم النظام الأساسي لتلبية جميع احتياجات الاتصال والتعاون والاحتفال من خلال منصة واحدة. إنه يوفر مؤتمرات وتذاكر وتقدير ومكافآت ميسورة التك...
Wali
mywali.co
والي هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتمكين الشركات من خلال ذكاء ورؤى قابلة للتنفيذ. نحن متخصصون في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لدفع نمو الأعمال وتعزيز عملية صنع القرار وتشجيع الابتكار. توفر منصتنا القوية مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للشركات، مما يمكّن عمل...
Droxy
droxy.ai
قم بتحويل أي محتوى إلى برنامج دردشة تفاعلي يعمل بالذكاء الاصطناعي مع Droxy. مثالية لتعزيز تبادل المعرفة في التعليم والأعمال وما بعدها.
sitenote
sitenote.ai
sitenote هو نظام إدارة المحتوى (CMS) لإشعارات مواقع الويب والنماذج وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهو يساعد المسوقين على إطلاق حملات لتعزيز معدلات التحويل على موقع الويب دون الحاجة إلى أي خبرة فنية.
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat: ثورة في الذكاء الاصطناعي للمحادثة مرحبًا بك في AI4Chat، وجهتك الأولى لحلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة المتطورة. في AI4Chat، نقوم بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل كيفية تفاعل الشركات مع عملائها، وتبسيط العمليات، وتعزيز تجارب المستخدم. قم بتحويل مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية باستخدام A...