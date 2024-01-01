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برامج الذكاء الاصطناعي لروبوتات الدردشة - التطبيقات الأكثر شعبية - سويسرا
تمثل روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تقدمًا كبيرًا في التفاعل بين الإنسان والحاسوب، حيث تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لإشراك المستخدمين في محادثات تشبه إلى حد كبير التفاعلات مع البشر. على عكس روبوتات الدردشة التقليدية التي تعتمد على نصوص محددة مسبقًا، تستخدم روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي خوارزميات فهم اللغة الطبيعية (NLU) والتعلم الآلي (ML) لفهم مدخلات المستخدم والاستجابة لها بطريقة ديناميكية وذات صلة بالسياق. في قلب روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، توجد نماذج لغوية كبيرة (LLMs)، وهي نماذج متطورة للتعلم الآلي تم تدريبها على مجموعات بيانات واسعة النطاق. تعمل هذه النماذج على تمكين روبوتات الدردشة من إنشاء استجابات تحاكي أنماط اللغة البشرية والفروق الدقيقة، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال توفير تفاعلات مخصصة ومناسبة للسياق. من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات، تعمل LLMs على تمكين روبوتات الدردشة من فهم السياق وتوقع احتياجات المستخدم وإنشاء استجابات ذات معنى بشكل مستقل. إحدى السمات المميزة لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي قدرتها على العمل بشكل مستقل كمنتجات مستقلة، مما يلغي الحاجة إلى التكامل مع التطبيقات أو مواقع الويب الحالية. في حين أن بعض الحلول توفر إمكانات التكامل مع أنظمة الأعمال الخاصة، فقد تم تصميم روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتعمل بشكل مستقل، مما يوفر للمستخدمين تجارب محادثة سلسة وبديهية. إن تعدد استخدامات روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تمكنها من أداء مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك توفير المعلومات وتقديم التوصيات وحتى إنشاء المحتوى. علاوة على ذلك، تتعلم روبوتات الدردشة هذه وتتحسن باستمرار من تفاعلات المستخدم، مما يعزز استجابتها ووظائفها بمرور الوقت. من خلال تحليل تعليقات المستخدمين وسلوكهم، تتكيف روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع التفضيلات الفردية وتحسن قدراتهم على المحادثة، مما يوفر تجربة شبيهة بالإنسان بشكل متزايد. تجد روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تطبيقات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك خدمة العملاء وإنشاء المحتوى والمساعدة الشخصية والمزيد. تكمن قدرتها على إحداث ثورة في تفاعلات المستخدم مع التكنولوجيا في قدرتها على تقديم واجهات بديهية وقابلة للتكيف تلبي الاحتياجات والتفضيلات الفردية. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يستفيد المنتج من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل NLU وML، ويعمل بشكل مستقل كحل مستقل، ويقدم استجابات مخصصة بناءً على مدخلات المستخدم، ويتعلم باستمرار ويتحسن من تفاعلات المستخدم، وتسهيل تعليقات المستخدم لتعزيز الأداء مع مرور الوقت. تضمن هذه المعايير أن تقدم روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تجارب محادثة متطورة تعكس التفاعل البشري مع تقديم فائدة عملية عبر مجالات متنوعة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: تحسين نماذج اللغة للحوار. لقد قمنا بتدريب نموذج يسمى ChatGPT والذي يتفاعل بطريقة المحادثة. يتيح تنسيق الحوار لـ ChatGPT الإجابة على أسئلة المتابعة، والاعتراف بأخطائه، وتحدي المقدمات غير الصحيحة، ورفض الطلبات غير المناسبة. ChatGPT هو نموذج شقيق لـ InstructGPT، والذي تم تدريبه على اتباع التعل...
Google Gemini
gemini.google.com
يمكنك استخدام Bard للمساعدة في دفع أفكارك إلى الأمام. مع القليل من المساعدة من Bard، يمكنك القيام بأشياء مثل: - تبادل الأفكار، أو وضع خطة، أو إيجاد طرق مختلفة لإنجاز الأمور - احصل على ملخص سريع وسهل الفهم للموضوعات الأكثر تعقيدًا - قم بإنشاء المسودات الأولى للمخططات ورسائل البريد الإلكتروني ومشاركا...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك إجابات يقدم إجابات دقيقة للأسئلة المعقدة باستخدام نماذج لغوية كبيرة
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي.
TypingMind
typingmind.com
استخدم ChatGPT مع الميزات المحسنة مثل البحث في سجل الدردشة والمجلدات وعمليات التكامل والمكتبة الفورية وما إلى ذلك.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Jasper
jasper.ai
قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Writesonic
writesonic.com
يجعل Writesonic من السهل جدًا عليك إنشاء مقالات عالية الأداء وصفحات مقصودة وإعلانات وأوصاف المنتجات والمزيد في ثوانٍ.
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
Andi
andisearch.com
Andi هو بحث الجيل القادم - محادثة، مجهولة المصدر وخالية من الإعلانات. إنه أفضل بشكل جذري لأنه يحارب البريد العشوائي ويحميك من تكنولوجيا الإعلانات.
AfforAI
afforai.com
عقلك الثاني لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. Afforai عبارة عن روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بالبحث عن المعلومات وتلخيصها وترجمتها من مصادر متعددة لإنتاج بحث جدير بالثقة. قم بتغذية مستندات البحث المطولة بأكوام من متطلبات الامتثال الجافة واستخرج النتائج الرئيسية التي تحتاج إليها.
Team-GPT
team-gpt.com
دردشة GPT بديهية لشركتك بأكملها يضمن Team-GPT اعتماد ChatGPT للفرق التي يتراوح عدد أفرادها بين 2 و2000 شخص. قم بتنظيم المعرفة والتعاون وإتقان الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة.
Magai
magai.co
المساعد الفائق المدعوم من ChatGPT. قم بتحويل الطريقة التي تنشئ بها المحتوى وتنقحه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الثورية من Magai وواجهة الدردشة البديهية المدعومة بواسطة ChatGPT + GPT-4.
Relevance AI
relevanceai.com
بناء ونشر الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. انتقل بـ GPT إلى المستوى التالي وقم بأتمتة المزيد من سير العمل الداخلي باستخدام السلاسل والوكلاء. نشر مُدار بالكامل، ورمز منخفض وسهل للمطورين.
Cognosys
cognosys.ai
إحداث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي. نقدم لكم Cognosys، وكيل الذكاء الاصطناعي القوي المعتمد على الويب والمصمم لإحداث ثورة في الإنتاجية وتبسيط المهام المعقدة. ارفع مستوى حياتك اليومية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا المتوفرة.
ODIN
getodin.ai
Get Odin AI هي الأداة المثالية المصممة لزيادة الإنتاجية وإطلاق العنان لإمكانياتك للمحترفين والمؤسسات.
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى...
Build Chatbot
buildchatbot.ai
https://buildchatbot.ai/login/
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على ...
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT عبارة عن منصة Agent AI مستقلة تمكن المستخدمين من إنشاء ونشر وكلاء AI مستقلين قابلين للتخصيص مباشرة في المتصفح. ما عليك سوى تعيين اسم وهدف لعميل الذكاء الاصطناعي الخاص بك، ومشاهدته وهو يشرع في رحلة مثيرة لتحقيق الهدف المعين. يحقق AgentGPT الأهداف من خلال ربط المكالمات بنماذج لغوية كبيرة مثل ...
Salebot
salebot.ai
SaleBot عبارة عن أداة إنشاء روبوتات دردشة متعددة الاستخدامات مصممة لتبسيط تفاعلات العملاء عبر منصات المراسلة المختلفة بما في ذلك Vkontakte وTelegram وFacebook وViber وTalk-me وWhatsApp وInstagram. توفر هذه المنصة مجموعة أدوات شاملة للشركات لأتمتة اتصالاتها وإدارة علاقات العملاء وتعزيز مشاركة المستخد...
AlphaSense
alpha-sense.com
استخبارات السوق ومنصة البحث اكتشف الرؤى في ثوانٍ، وليس ساعات تحرك بسرعة السوق من خلال تتبع الشركات والموضوعات والصناعات بسهولة عبر عالم واسع من المحتوى - مفهرسة وقابلة للبحث وكل ذلك في مكان واحد.
Twig
twig.so
يقوم Twig AI بقراءة وتحليل وكتابة الردود على استفسارات العملاء من مستندات المساعدة ومصادر البيانات الخاصة وتذاكر الدعم السابقة
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai هو منشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة لأتمتة المهام وإنشاء المحتوى والإجابة على الأسئلة والمزيد. يتضمن الآلاف من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقًا لحالات الاستخدام المختلفة مثل إنشاء النصوص وروبوتات الدردشة وإنشاء الصور ...
Swimm
swimm.io
Swimm هي أداة لإدارة المعرفة الخاصة بالأكواد البرمجية، وهي مصممة لفرق التطوير الملتزمة بالمشاركة الفعالة للمعرفة. مع Swimm، يستطيع كل مطور فهم التعليمات البرمجية بسرعة والمساهمة فيها.
Gleen AI
gleen.ai
قم بإنشاء روبوت دردشة مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي ومدرب على مستنداتك سواء كنت شركة تتطلع إلى تبسيط عمليات خدمة العملاء الخاصة بك أو فردًا يبحث عن مساعدة سريعة وفعالة، يمكن لروبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بنا تقديم الدعم الذي تحتاجه.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
قم بأتمتة تقاريرك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي باستخدام Flowtrail AI، وهي أداة إعداد التقارير المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تساعدك على إنشاء تقارير ولوحات معلومات مخصصة وتصور الرؤى وتضمين تحليل البيانات مع تطبيقاتك المفضلة.
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI عبارة عن منصة شاملة تضم ChatGPT وGemini وClaude، وهي بمثابة الملاح لآلاف منتجات الذكاء الاصطناعي العالمية. * متجر الذكاء الاصطناعي: أكبر نقطة بيع في ChatGate AI هي متجر الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنك العثور على الآلاف من أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي التي يمكنك تجربتها، والتي تغطي جميع أنو...
Arconar
arconar.com
Arconar هو سوق لوحدات الذكاء الاصطناعي يسمح لنا بالحصول على نتائج دقيقة للمحتوى من خلال وحدات مختلفة تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي. يشتمل السوق على وحدات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين، مثل إنشاء إعلانات Google، وإنشاء إعلانات Instagram، وكتابة منشورات المدونات، وإنشاء عناوين المنتجات لم...
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفت...
Hebbia
hebbia.ai
مطور واجهات المستخدم للذكاء الاصطناعي العام (AGI). يعد منتج Hebbia's Matrix بمثابة طيار مساعد للعمل المعرفي الذي تستخدمه شركات التمويل والقانون والحكومة وشركات الأدوية. تتعامل Matrix بدقة مع المهام الأكثر تعقيدًا من خلال تقسيمها إلى إجراءات LLM مفهومة. يمكن للمستخدمين التعاون مع Matrix لاستخراج ملاي...
Persana AI
persana.ai
من المرجح أن يقوم قادة Surface بشراء رؤى الذكاء الاصطناعي وسير العمل القوية المستندة إلى البيانات والاستفادة منها للعثور على رسائل مخصصة وإثرائها والبحث عنها وإرسالها إلى العملاء المحتملين على نطاق واسع. ابدأ مجانًا الآن
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI - يقدم ChatGPT Plus على WhatsApp تجربة روبوت دردشة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي مباشرةً على WhatsApp. باستخدام PocketAI، يمكنك تحسين الإنتاجية والإبداع باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك OpenAI's GPT-4 Turbo وChatGPT Enterprise. فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لبرنامج PocketA...
Voxal.ai
voxal.ai
تم إنشاء Voxal.ai كحل لجميع المشاكل الحالية التي تواجهها الشركات مع روبوتات الدردشة. إنه يوفر ما هو أبعد من الاستجابات النصية، وهو سريع وبأسعار معقولة ومتوافق مع أي موقع ويب أو صناعة بما في ذلك Shopify وWordpress. مع Voxal.ai، يمكنك دفع النمو وتعزيز مشاركة العملاء وتعزيز العلامات التجارية وزيادة الت...
iSenseHUB
isensehub.ai
تعرف على iSenseHUB: النظام الأساسي المدعم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لإحداث ثورة في طريقة الإنشاء والتصميم والتحسين. مهمتنا مجهزة بأكثر من 65 أداة متطورة للذكاء الاصطناعي، وتتمثل في تمكين الأفراد والشركات من تبسيط عملياتهم وإنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة البرق. فكر في iSenseHUB كمساعدك الشخصي الذي يعم...
Ebi.Ai
ebi.ai
استفد من العملاء الأكثر سعادة وزيادة السعة وخفض التكاليف. قم بإنشاء أول مساعد AI عالي الأداء لشركتك وابدأ في إسعاد العملاء في غضون 15 دقيقة - دون الحاجة إلى أي برمجة أو معرفة فنية. حان الوقت لترقية روبوتات الدردشة
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me هو موقع ويب يوفر خدمات chatbot مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمختلف الصناعات، بما في ذلك خدمة العملاء والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والتعليم والمزيد. تقدم Jaweb منصة chatbot مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة تجارب دعم العملاء وتحسينها. تم تصميم روبوتات الدردشة للتعامل مع ما يصل إلى 80% م...
AiryChat
airychat.com
AiryChat عبارة عن منصة دردشة مساعدة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على تحقيق المزيد في العمل وفي دراستهم وفي الحياة. يستخدم إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم مساعدة مخصصة من خلال الدردشة المحادثة. يمكن للمستخدمين الدردشة مع مساعدي الذكاء الاص...
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتحسين كفاءة خدمة العملاء والتخصيص. فهو يوفر إمكانية التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والاستجابة السريعة للاستفسارات، وتوفيرًا كبيرًا في التكاليف عن طريق تقليل الحاجة إلى ممثلي خدمة العملاء من البشر. تدعم المنصة مجموع...
ChatSpark
chatspark.io
تقدم ChatSpark روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتعزيز خدمة العملاء والمشاركة. تعمل روبوتات الدردشة هذه عبر قنوات متعددة، بما في ذلك مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وتوفر الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تشمل الميزات الرئيسية خدمة العملاء الآلية، وا...
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI عبارة عن منصة AI للمحادثة النصية والصوتية والفيديو على مستوى الإنسان. نحن نساعد الشركات على تضمين إمكانات المحادثة الصوتية والنصية في أي بيئة. ومن خلال تكامل واحد، فإنه ينشئ محادثات ذكية متعددة القنوات مصممة خصيصًا للتدفقات الخاصة بالصناعة وسلوكيات المستخدم.
DenserAI
denser.ai
Denser هو تطبيق سحابي رائد تم تصميمه لعملاء المؤسسات، مما يمكّنهم من تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي الجيني مع بيانات المؤسسة الخاصة بهم. يمكّن Denser المستخدمين من طرح استعلامات محادثة شاملة والحصول على استجابات دقيقة من مجموعة البيانات الخاصة بهم.
Octocom
octocom.ai
Octocom عبارة عن منصة لدعم العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي لمتاجر التجارة الإلكترونية، وتعمل على أتمتة دعم العملاء للمهام الروتينية وتحرير فريقك للتعامل مع الحالات الاستثنائية فقط. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية ومكاتب المساعدة، ودعم الذكاء الاصطناعي قبل البيع وما بعد البيع...
SmythOS
smythos.com
يُحدث SmythOS ثورة في الطريقة التي تستخدم بها المؤسسات الذكاء الاصطناعي. يعمل نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي الرائد لدينا، وهو الأول من نوعه، على ربط شبكات من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين، مما يمكنهم من العمل معًا في وئام تام. وعلى عكس الذكاء الاصطناعي المتجانس، يسمح هذا النهج المنسق بحلول أكثر تعق...
Wali
mywali.co
والي هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتمكين الشركات من خلال ذكاء ورؤى قابلة للتنفيذ. نحن متخصصون في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لدفع نمو الأعمال وتعزيز عملية صنع القرار وتشجيع الابتكار. توفر منصتنا القوية مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للشركات، مما يمكّن عمل...
Stunning
stunning.so
Stunning.so عبارة عن منصة مبتكرة مصممة لتبسيط عملية إنشاء موقع الويب وإنشاء المحتوى. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فإنه يوفر للمستخدمين طريقة سلسة لإنشاء مواقع ويب مخصصة وصياغة محتوى جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك من خلال واجهة بسيطة وبديهية. تعتبر هذه الأداة مثالية للشركات التي تب...
sitenote
sitenote.ai
sitenote هو نظام إدارة المحتوى (CMS) لإشعارات مواقع الويب والنماذج وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهو يساعد المسوقين على إطلاق حملات لتعزيز معدلات التحويل على موقع الويب دون الحاجة إلى أي خبرة فنية.
Chat Data
chat-data.com
Chat Data عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات مصممة لإنشاء روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي ودمجها في مواقع الويب. يمكن تدريب روبوتات الدردشة القابلة للتخصيص هذه باستخدام البيانات المقدمة من قبل المستخدم، والتي قد تكون إما مستندات أو روابط لمحتوى موقع الويب ذي الصلة. تم تصميم روبوتات الدردشة ...
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat: ثورة في الذكاء الاصطناعي للمحادثة مرحبًا بك في AI4Chat، وجهتك الأولى لحلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة المتطورة. في AI4Chat، نقوم بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل كيفية تفاعل الشركات مع عملائها، وتبسيط العمليات، وتعزيز تجارب المستخدم. قم بتحويل مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية باستخدام A...
STAN AI
stan.ai
STAN هو أول مساعد لمدير الممتلكات الرقمية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي للرد على النصوص ورسائل البريد الإلكتروني لمديري العقارات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تم إطلاق STAN في عام 2019 من قبل اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لإدارة العقارات الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا في الصناعة وعملوا في أك...
Seam AI
getseam.ai
Seam AI هي منصة متطورة متخصصة في التكامل السلس بين الأجهزة الذكية وتقنية إنترنت الأشياء (IoT). تم تصميم GetSeam لتعزيز الاتصال وتبسيط العمليات، ويوفر الأدوات والخدمات التي تسهل على الشركات والأفراد إدارة مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية والتحكم فيها من خلال واجهة واحدة موحدة. من خلال التركيز على قابل...
KaraboAI
karabo.ai
أنشئ روبوتات دردشة مخصصة تعمل بالذكاء الاصطناعي باستخدام بياناتك الخاصة التي لا تستجيب لطلبات المستخدم فحسب، بل تنفذ أيضًا الإجراءات.
PerfectBot
perfectbot.ai
PerfectBot هو وكيل ذكاء اصطناعي متقدم مصمم للتكامل بسلاسة مع مكتب مساعدة Gorgias. فهو يوفر دعمًا آليًا للمحادثة يشبه الدعم البشري لحل مشكلات العملاء على الفور، مما يقلل بشكل كبير من أوقات الاستجابة والتكاليف التشغيلية. دلائل الميزات: * قرارات الذكاء الاصطناعي الفورية: يعمل PerfectBot ضمن تطبيق Gorg...
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax عبارة عن منصة chatbot متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة للاستفادة من بيانات عملك الفريدة لتوفير حلول خدمة عملاء دقيقة وفعالة للغاية. يوفر ChatMax، المدعوم من نماذج اللغات الكبيرة المملوكة، بيئة آمنة تضع الخصوصية أولاً وتتكامل بسلاسة مع احتياجات مؤسستك.
InsertChat
insertchat.com
InsertChat عبارة عن أداة دردشة متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتعزيز مشاركة المستخدم وتبسيط دعم العملاء على موقع الويب الخاص بك. من خلال التكامل بسلاسة مع موقعك الحالي، يوفر InsertChat طريقة ديناميكية وتفاعلية للتواصل مع زوار موقعك، وتقديم المساعدة في الوقت الفعلي والتفاعلات الشخصية. * الاستج...
Zoi
askzoi.ai
Zoi عبارة عن منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي مدعومة بتقنية ChatGPT، وهي مصممة خصيصًا لتحويل زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين. من خلال تحليل محتوى موقع الويب الحالي والكتيبات والمستندات الأخرى، يمكن لـ Zoi تقديم استجابات مخصصة لاستفسارات الزوار، مما يؤدي إلى توليد عملاء محتملين في هذه العملية. ما...