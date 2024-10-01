برنامج التحقق من العمر - التطبيقات الأكثر شعبية - المكسيك الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يتم استخدام برنامج التحقق من العمر للتأكد من عمر الشخص، عادةً في سيناريوهين: عبر الإنترنت لمعاملات التجارة الإلكترونية أو شخصيًا في كشك نقطة البيع (POS) في متجر بيع بالتجزئة. تعد هذه الحلول ضرورية للتحقق من أعمار العملاء الذين يشترون سلعًا أو خدمات مقيدة حسب العمر، بما في ذلك مشروبات الطاقة والكحول ومنتجات التبغ ومنتجات القنب والأسلحة والمحتوى المخصص للبالغين ومنتجات المقامرة وغيرها من العناصر الخاضعة للرقابة.