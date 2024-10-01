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برنامج التحقق من العمر - التطبيقات الأكثر شعبية - إيطاليا
يتم استخدام برنامج التحقق من العمر للتأكد من عمر الشخص، عادةً في سيناريوهين: عبر الإنترنت لمعاملات التجارة الإلكترونية أو شخصيًا في كشك نقطة البيع (POS) في متجر بيع بالتجزئة. تعد هذه الحلول ضرورية للتحقق من أعمار العملاء الذين يشترون سلعًا أو خدمات مقيدة حسب العمر، بما في ذلك مشروبات الطاقة والكحول ومنتجات التبغ ومنتجات القنب والأسلحة والمحتوى المخصص للبالغين ومنتجات المقامرة وغيرها من العناصر الخاضعة للرقابة.
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Onfido
onfido.com
تساعد Onfido، إحدى شركات Entrust، الشركات على إنشاء تحقق تلقائي من الهوية حول احتياجاتها الفريدة من خلال حل شامل للتحقق من الهوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نساعد أكثر من 1200 شركة على تعزيز علاقات مفتوحة وآمنة وشاملة مع عملائها. تساعد منصة الهوية الحقيقية الخاصة بنا الشركات على التعامل مع العملاء...
Luxand.cloud
luxand.cloud
واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة للبحث والتعرف على الوجه. تقف Luxand.Cloud في طليعة تكنولوجيا التعرف على الوجه، وصياغة مستقبل يتشابك فيه الأمان بسلاسة مع الابتكار. بفضل الدقة والتطور، تعيد حلولنا المتطورة تحديد مشهد التحقق من الهوية. ارفع مستوى أمانك الرقمي من خلال التحكم السلس في الوصول، وفتح تجربة م...
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وتوفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموا...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional هي شركة عالمية رائدة في توفير المعلومات والتحليلات القانونية والتنظيمية والتجارية التي تساعد العملاء على زيادة الإنتاجية وتحسين عملية صنع القرار والنتائج وتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم. تساعد LexisNexis المحامين على الفوز بالقضايا وإدارة عملهم بكفاءة أكبر ...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube عبارة عن منصة شاملة لأتمتة وتبسيط التحقق من الهوية (IDV)، ومكافحة غسيل الأموال (AML)، والامتثال لمعرف عميلك (KYC). تساعد المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات على أتمتة عمليات تأهيل العملاء الرقميين وعمليات eKYC من خلال التحقق من هويتهم باستخدام القياسات الحيوية للوجه والسلوك وتأكيد ب...
Ondato
ondato.com
Ondato هي شركة تقنية تعمل على تبسيط العمليات المتعلقة بـ "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" باستخدام أدوات حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تغطي مجموعة كاملة من تحديات الامتثال، بدءًا من إعداد العميل الجديد إلى قاعدة بيانات شاملة للمراقبة المستمرة للعملاء.
Yoti
yoti.com
يستخدم Yoti Age Verification مزيجًا من تقنية الذكاء الاصطناعي ومكافحة الانتحال والتحقق من صحة المستندات حتى تكون واثقًا من عمر عملائك.
Persona
withpersona.com
تساعد البنية التحتية للهوية الموثوقة لدى Persona الشركات على أتمتة أي حالة استخدام متعلقة بالهوية - بدءًا من جمع معلومات المستخدم والتحقق منها بشكل آمن وحتى اتخاذ القرارات وإجراء المراجعات اليدوية. إدارة برامج KYC/AML المتوافقة تمامًا، ومكافحة الاحتيال، وأتمتة العمليات، كل ذلك في مكان واحد. التكامل ...
Veriff
veriff.com
تقدم Veriff برنامجًا آليًا للغاية للتحقق من الهوية مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. تم تصميم نظامهم الأساسي لمحاربة الاحتيال وضمان الامتثال وحماية العملاء. مع Veriff، يمكن للشركات بناء مجتمعات رقمية موثوقة، وتحسين تجربة المستخدم، ودفع النمو. إن الجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي وفرق التحقق البشرية الداخلي...
Intellicheck
intellicheck.com
تقدم شركة Intellicheck, Inc. حلول التحقق من الهوية الرقمية عند الطلب لاحتياجات KYC والاحتيال والتحقق من العمر. تتوفر حلولها الدقيقة والسريعة والآمنة للغاية من خلال IDN-Direct، وهو حل قائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) يتكامل مع أنظمة العملاء وعملياتهم، ومن خلال IDN-Portal الذي يمكن تشغيله في أقل م...
Token of Trust
tokenoftrust.com
تعد تقارير سمعة المستهلك Token of Trust® أسهل طريقة للمستهلكين لإثبات هويتهم للشركات وغيرها. يمكن للشركات استخدام منصة الهوية الخاصة بـ Token of Trust لفحص المستهلكين أثناء إعداد الحساب، أو عند الخروج، أو في أي لحظة حسب الطلب. هل يحتاج عملك إلى التحقق من عمر عملائك؟ موقع؟ هوية؟ لا تتعرق - هذا هو تخص...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub هي منصة التحقق الوحيدة لتأمين رحلة المستخدم بأكملها. من خلال حلول KYC/AML وKYB ومراقبة المعاملات ومنع الاحتيال القابلة للتخصيص من Sumsub، يمكنك تنسيق عملية التحقق الخاصة بك والترحيب بمزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم وتلبية متطلبات الامتثال وتقليل التكاليف وحماية أعمالك. لدى Sumsub أكثر من...
Socure
socure.com
تدعم منصة التعلم الآلي الحاصلة على براءة اختراع من Socure معيارًا مرتفعًا للامتثال السلس لـ CIP/KYC، واكتشاف الاحتيال، والتحقق من مستندات الهوية، والتحقق من صحة ملكية الحساب المصرفي من خلال مجموعة حلول شاملة مصممة لهذا الغرض والتي تؤدي إلى دقة قوية ورائدة في الصناعة. لفتح الثقة في الهوية للتفاعلات ا...