متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج التحقق من العمر - التطبيقات الأكثر شعبية - أفغانستان
يتم استخدام برنامج التحقق من العمر للتأكد من عمر الشخص، عادةً في سيناريوهين: عبر الإنترنت لمعاملات التجارة الإلكترونية أو شخصيًا في كشك نقطة البيع (POS) في متجر بيع بالتجزئة. تعد هذه الحلول ضرورية للتحقق من أعمار العملاء الذين يشترون سلعًا أو خدمات مقيدة حسب العمر، بما في ذلك مشروبات الطاقة والكحول ومنتجات التبغ ومنتجات القنب والأسلحة والمحتوى المخصص للبالغين ومنتجات المقامرة وغيرها من العناصر الخاضعة للرقابة.
إرسال تطبيق جديد
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. تحظى حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدى السنوات العشر الماضية، وقد تمت الموافقة...
Ondato
ondato.com
Ondato هي شركة تقنية تعمل على تبسيط العمليات المتعلقة بـ "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" باستخدام أدوات حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تغطي مجموعة كاملة من تحديات الامتثال، بدءًا من إعداد العميل الجديد إلى قاعدة بيانات شاملة للمراقبة المستمرة للعملاء.
Onfido
onfido.com
أصبحت الهوية الرقمية بسيطة. قم ببناء الثقة عند الإعداد وما بعده باستخدام حل الهوية الرقمية الكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لمساعدتك في معرفة عملائك عبر الإنترنت. تتيح لك الأتمتة اكتساب عملاء جدد وتقليل التكاليف مع تلبية الامتثال العالمي لسياسة اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional هي شركة عالمية رائدة في توفير المعلومات والتحليلات القانونية والتنظيمية والتجارية التي تساعد العملاء على زيادة الإنتاجية وتحسين عملية صنع القرار والنتائج وتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم. تساعد LexisNexis المحامين على الفوز بالقضايا وإدارة عملهم بكفاءة أكبر ...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube هي منصة SaaS رائدة للتحقق من الهوية عبر الإنترنت وAML وKYC Solutions. التحقق من هويات العملاء الخاصة بك في ثوان. جربنا اليوم!
Luxand.cloud
luxand.cloud
قم بدمج ميزة التعرف على الوجه في موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك أو برنامجك من خلال واجهة برمجة التطبيقات السحابية الخاصة بنا. التعرف الدقيق على الوجوه البشرية ومقارنتها. تحديد الأشخاص الذين تم وضع علامة عليهم مسبقًا في الصور. كشف العمر والجنس والعواطف في الصورة.
Veriff
veriff.com
Veriff هي شركة عالمية تقدم خدمات التحقق من الهوية، تأسست ويقع مقرها الرئيسي في تالين، إستونيا. تقدم الشركة خدمات للشركات عبر الإنترنت للتخفيف من محاولات الاحتيال والمساعدة في الامتثال التنظيمي. من خلال توفير الحماية من الاحتيال في الهوية وسرقة الهوية، تتحقق Veriff من هوية العميل تلقائيًا، باستخدام ا...
Intellicheck
intellicheck.com
الحل الوحيد لمكافحة الاحتيال الذي يزيد فعاليته عن 99% في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات المالية وإنفاذ القانون والصناعات المقيدة بحسب العمر.
Persona
withpersona.com
خدمة التحقق من الهوية عبر الإنترنت لمساعدة أي شركة، من أي صناعة، على جمع هويات المستخدمين والتحقق منها وإدارتها طوال دورة حياة العميل.
Yoti
yoti.com
يستخدم Yoti Age Verification مزيجًا من تقنية الذكاء الاصطناعي ومكافحة الانتحال والتحقق من صحة المستندات حتى تكون واثقًا من عمر عملائك.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub هي منصة التحقق الوحيدة لتأمين رحلة المستخدم بأكملها. من خلال حلول KYC/AML وKYB ومراقبة المعاملات ومنع الاحتيال القابلة للتخصيص من Sumsub، يمكنك تنسيق عملية التحقق الخاصة بك والترحيب بمزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم وتلبية متطلبات الامتثال وتقليل التكاليف وحماية أعمالك. لدى Sumsub أكثر من...
Token of Trust
tokenoftrust.com
تعد تقارير سمعة المستهلك Token of Trust® أسهل طريقة للمستهلكين لإثبات هويتهم للشركات وغيرها. يمكن للشركات استخدام منصة الهوية الخاصة بـ Token of Trust لفحص المستهلكين أثناء إعداد الحساب، أو عند الخروج، أو في أي لحظة حسب الطلب. هل يحتاج عملك إلى التحقق من عمر عملائك؟ موقع؟ هوية؟ لا تتعرق - هذا هو تخص...
Socure
socure.com
الهوية تبدأ هنا. يمكنك التحقق بدقة من العملاء الجدد وضم المزيد منهم من خلال Socure، المزود الرائد لحلول التحقق من الهوية الرقمية والاحتيال.