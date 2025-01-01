متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برامج التسويق التابعة لها
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برامج التسويق التابعة لها - التطبيقات الأكثر شعبية

تقدم برامج التسويق بالعمولة أسلوبًا فعالاً للغاية لزيادة المبيعات وترويج المنتجات والخدمات. فهو يوفر فرصة للشركات التابعة لكسب دخل كبير، خاصة إذا كان لديهم شبكة كبيرة أو جمهور كبير. غالبًا ما يستخدم منشئو المحتوى مثل المدونين والمؤثرين وشخصيات الإنترنت التسويق بالعمولة كأحد استراتيجيات تحقيق الدخل. من وجهة نظر المعلن، تعمل برامج التسويق بالعمولة كقناة إضافية لزيادة المبيعات وتعزيز رؤية العلامة التجارية. من خلال الشراكة مع الشركات التابعة، يمكن للمعلنين الاستفادة من جمهورهم الحالي والاستفادة من تأثيرهم لتوليد المزيد من المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية. بشكل عام، تخلق برامج التسويق بالعمولة علاقة متبادلة المنفعة حيث يمكن لكل من الشركات التابعة والمعلنين أن يزدهروا. تتمتع الشركات التابعة بالقدرة على كسب دخل كبير، بينما يمكن للمعلنين توسيع نطاق وصولهم وتحقيق أهدافهم التسويقية من خلال هذا النهج التعاوني.

إرسال تطبيق جديد


ClickBank

ClickBank

clickbank.com

ClickBank هي منصة تسويق تابع تربط بين منشئي المنتجات والشركات التابعة لترويج وبيع المنتجات الرقمية. توفر أدوات تحليلية وإرشادات لتسويق فعال.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate هو تطبيق لإدارة التسويق التابع، يتيح للشركات إنشاء وتتبع برامج التسويق والمكافآت بسهولة.

Impact

Impact

impact.com

تطبيق Impact يدير شراكات الشركات مع وسائل الإعلام والمؤثرين، ويساعدهم في بناء علاقات مربحة مع الناشرين والمستهلكين.

Post Affiliate Pro

Post Affiliate Pro

postaffiliatepro.com

Post Affiliate Pro هو تطبيق لإدارة البرامج التابعة، يتيح تتبع الأداء، التعامل مع المدفوعات، وتوليد تقارير مفصلة لتحسين استراتيجيات التسويق.

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero هو تطبيق يساعد المدربين ومبدعي المحتوى على إدارة الدورات، المواقع والتسويق عبر البريد الإلكتروني من منصة واحدة سهلة الاستخدام.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

BrandChamp هي منصة لإدارة برامج دعم العلامة التجارية، تساعد الشركات على التواصل مع المؤثرين وتعزيز وجودها الرقمي.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

مكافأة هي منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج تسويق تابعة بمرونة، مع تتبع للإحالات والعمولات باستخدام Stripe وPaddle.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

PartnerStack هو حل شامل لإدارة الشراكات، يدعم التسويق بالإحالة والموزعين، ويتيح تتبع الأداء وإدارة المدفوعات بكفاءة.

Affiliatics

Affiliatics

affiliatics.com

تطبيق الشركات التابعة يمكّن الشركات من إدارة وتتبع برامج التسويق التابعة، مع أدوات لمراقبة الأداء وإدارة العمولات بفعالية.

Digital First AI

Digital First AI

digitalfirst.ai

Digital First AI هو تطبيق يساعد الأفراد والشركات في تخطيط استراتيجيات التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويوفر مكتبة من أساليب التسويق وتحليلات بيانات.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

تطبيق GrowthHero هو منصة تسويق شاملة لإدارة التسويق عبر الشركاء والم Influencers وإحالات العملاء.

Marketcall

Marketcall

marketcall.com

تطبيق Marketcall هو شبكة تسويق بالعمولة تعتمد على الدفع لكل مكالمة، يقدم أكثر من 200 عرض في هذا المجال.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

PayKickstart هي منصة لإدارة الفواتير والبرامج التابعة، تساعد الشركات على زيادة المبيعات من خلال خيارات دفع مرنة وأدوات تحليل شاملة.

Get4views

Get4views

get4views.com

Get4views هو خدمة ترويج قانونية لقنوات وفيديوهات يوتيوب، تساعد المدونين على زيادة المشاهدات والاشتراكات، وتساعد الشركات في زيادة المبيعات وجذب زوار المواقع.

Admitad

Admitad

admitad.com

Admitad هي منصة تسويق تتيح ربط الناشرين بالمعلنين لتوسيع الأعمال عبر شراكات استراتيجية وتوفر أدوات تحليل وأدوات ترويجية متنوعة.

Offer18

Offer18

offer18.com

Offer18 هو منصة تسويق بالعمولة تساعد الشركات على إدارة وتحليل حملاتهم التسويقية بفعالية من خلال أدوات تتبع متقدمة وميزات مخصصة.

Awin

Awin

awin.com

Awin تطبيق يسمح للشركات بالاتصال بشبكة عالمية من الناشرين والشركاء لتنفيذ استراتيجيات التسويق التابعة وتعزيز المبيعات.

LeadDyno

LeadDyno

leaddyno.com

تطبيق LeadDyno يدير برامج التسويق بالعمولة والإحالة، ويتكامل مع Shopify وStripe و25+ خدمة، ويتيح تتبع وإدارة أداء الشركات التابعة.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

إنvolve آسيا هو تطبيق يساعد المستخدمين على إدارة التسويق التابع، مع أدوات لتحليل الأداء وخيارات سحب مرنة للعمولات المكتسبة.

Roster

Roster

getroster.com

تطبيق Roster يساعد الشركات في تحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامة التجارية، وتعزيز الوعي، وزيادة الإيرادات من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

يعد الإسناد حلاً شاملاً وسهلاً لتتبع وتقييم تأثير الحملات الإعلانية عبر منصات متعددة، ويقدم رؤى حول الإنفاق والتحويلات.

CJ

CJ

cj.com

تطبيق CJ Affiliate هو شبكة تسويق بالعمولة تربط التجار بالمسوقين عبر الإنترنت، مع تقديم أدوات لتحسين الأداء ونماذج تعويض مرنة.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

تطبيق LoudCrowd يوفر حلاً للتجارة عبر الإنفلونسر للعلامات التجارية، مما يمكنها من زيادة الإيرادات من خلال تصميم صفحات مخصصة للمنشئين.

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack هو منصة لتحليل وتتبع حملات التسويق، توفر بيانات دقيقة حول الأداء وميزات لأتمتة الحملات وتجنب الفساد عبر قنوات متعددة.

UpPromote

UpPromote

uppromote.com

Uppromote هو تطبيق للتسويق التابع يساعد الشركات على إدارة برامجها الخاصة من خلال ميزات مثل تخصيص الروابط وتتبع الأداء عبر متاجر متعددة.

Evolup

Evolup

evolup.com

Evolup هو منصة تساعد الأفراد على إنشاء متاجر تسويق تابعة عبر الإنترنت بسهولة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع أدوات لتحسين SEO وإدارة المنتجات.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

FirstPromoter هو تطبيق لإدارة برامج التسويق التابعة، يتيح تتبع الشركاء والعمولات بسهولة ودمج سريع مع منصات الدفع المختلفة.

Voluum

Voluum

voluum.com

Voluum هو تطبيق لتتبع الحملات الإعلانية وتحليل البيانات، يساعد المستخدمين على تحسين أداء حملاتهم الإعلانية عبر العديد من القنوات.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

تطبيق LinkMink يساعد الشركات على تتبع الإشارات والمبيعات عبر روابط الدفع من Stripe بدون الحاجة لخوادم أو برمجة.

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

تقدم منصة Partnerize أتمتة الشراكات للشركات، مما يسهل إدارة البرامج التابعة وتحسين الأداء ودفع المبيعات من خلال التعاون مع الشركاء.

BeMob

BeMob

bemob.com

BeMob هو تطبيق سحابي لتتبع الحملات الإعلانية، يوفر أدوات لإدارة الحملات، إعادة توجيه فوري، وتحليلات مفصلة مع دعم متعدد اللغات.

LinkTrust

LinkTrust

linktrust.com

تطبيق LinkTrust هو منصة للتسويق بالأداء، تدعم الشركات والشبكات والوكالات لتحسين النمو والعائد على الاستثمار.

C3PA

C3PA

c3pa.net

C3PA هي منصة تسويق تابعة تربط الناشرين بالمعلنين في مجالات المواعدة والمقامرة، مع أدوات تتبع ودفع أسبوعي.

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

تطبيق Squaredance هو سوق للشراكات، يساعد العلامات التجارية المباشرة في جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات عبر قنوات متعددة.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Growsurf هو برنامج لإدارة برامج الإحالة يساعد الشركات على زيادة نموها من خلال تتبع الإحالات وتقديم حوافز للمستخدمين.

FMTC Affiliates

FMTC Affiliates

fmtc.co

تطبيق FMTC Affiliates يسهل إدارة برامج التسويق التابعة ويجمع روابط الكسب عبر واجهة API واحدة لتحسين جهود التسويق وتحليل البيانات.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

تطبيق Ambassador يُمكّن التسويق من تحسين جهود الإحالة وتسهيل إدارة العملاء والشركاء من خلال أتمتة تتبع وتحليل الإحالات.

Tolt

Tolt

tolt.io

تولت يوفر برنامج تسويق تابع للشركات الناشئة في مجال البرمجيات، مع خطة مجانية ويدعم التعامل مع سترايب وبادل.

RefMonkey

RefMonkey

refmonkey.com

تطبيق RefMonkey يتيح لك إعداد برامج الإحالة والتسويق بالعمولة والولاء لموقعك الإلكتروني أو تطبيقك عبر تكاملات متعددة.

Performcb

Performcb

performcb.com

PerformCB هو تطبيق للتسويق الرقمي يساعد العلامات التجارية على جذب العملاء من خلال قنوات متعددة بتكلفة تعتمد على النتائج.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Reditus هو أداة لإدارة الشركاء المعلنين لشركات B2B SaaS، توفر واجهة سهلة الاستخدام ودعم مباشر، مخصصة لتوسيع الشبكات التابعة.

Social Snowball

Social Snowball

socialsnowball.io

تطبيق Social Snowball يسهل إدارة برامج التسويق التابعة لمتاجر Shopify من خلال أتمتة توظيف المسوقين ومشاركة الروابط بشكل مبسط.

Target Circle

Target Circle

targetcircle.com

تطبيق Target Circle هو برنامج تسويقي للشراكات يتيح إدارة وتحليل برامج الشراكة بسهولة وفعالية، مع استهداف دقيق للجمهور وإدارة تلقائية للمدفوعات.

Metricks

Metricks

metricks.io

تطبيق ميتريكس يساعدك على تطوير وتوسيع تسويقك بالعمولة. يوفر الحلول اللازمة لتحقيق نمو فعال لعلامتك التجارية.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch هو برنامج تسويق للإحالة والولاء يساعد الشركات على تعزيز ولاء العملاء وزيادة الإيرادات من خلال برامج مخصصة للإحالة والمكافآت.

Rakuten Advertising

Rakuten Advertising

rakutenadvertising.com

تطبيق Rakuten Advertising يربط المعلنين بشبكة واسعة من الناشرين باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجيات التسويق وتحليل الأداء.

Fintel Connect

Fintel Connect

fintelconnect.com

Fintel Connect هو منصة شاملة للتسويق بالعمولة، مخصصة للقطاع المالي، تساعد البنوك والشركات المالية على اكتساب عملاء من خلال التسويق بالعمولة والمؤثرين.

MGID

MGID

mgid.com

MGID هو تطبيق إعلاني يساعد المعلنين والناشرين في إنشاء وإدارة الحملات الإعلانية الأصلية والوصول إلى جماهيرهم المستهدفة بفعالية.

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

تطبيق SocialLadder يساعد العلامات التجارية على إدارة برامج سفراء العلامة والتواصل معهم بفعالية لتعزيز الوعي بالعلامة والولاء من خلال المحتوى الاجتماعي.

AdsBridge

AdsBridge

adsbridge.com

AdsBridge هو برنامج تتبع للإعلانات يساعد الشركات في تحسين حملاتها التسويقية وتحليل أداء الإعلانات بشكل فعال.

AffSub2

AffSub2

affsub2.com

AFFSUB2 هو تطبيق لإدارة وتحليل التسويق التابع، يتيح تتبع الأداء وتخصيص الحملات لزيادة الكفاءة وتحسين النتائج.

wecantrack

wecantrack

wecantrack.com

wecantrack هو تطبيق لإدارة التسويق التابع، يدمج بيانات المبيعات والتحليلات من شبكات متعددة في منصة موحدة لتحسين الأداء واتخاذ القرارات.

HOQU

HOQU

hoqu.com

HOQU هو تطبيق لإدارة الحملات الإعلانية عبر الإنترنت، يتيح تتبع الأداء وتحسينه بتكلفة منخفضة تعتمد على التحويلات، وليس النقرات.

Circlewise

Circlewise

circlewise.io

تطبيق Circlewise يدعم الشركات في إدارة برامج الشراكة والتسويق بالعمولة، من خلال أدوات تتبع وتحليل الأداء وإدارة الشركاء بفعالية.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa هو برنامج تتبع للمؤسسات لتحسين تسويق الشركاء والأداء، مع ميزات لتتبع وتحليل العملاء المحتملين والمكالمات وتوزيعها.

AdsPaying Media

AdsPaying Media

adspayingmedia.com

تطبيق AdsPaying Media هو شبكة افتراضية تتيح للناشرين والمسوقين تحسين إيرادات الإعلانات عبر أدوات وحلول تحليلية متطورة.

2Performant

2Performant

2performant.com

تطبيق 2Performant يساعد المتاجر الإلكترونية على إدارة حملات التسويق بالعمولة وتحليل الأداء، مما يعزز فعالية التسويق ويزيد من العائد على الاستثمار.

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate هو تطبيق يهدف إلى تخصيص تجارب المستخدم عبر الإنترنت، باستخدام أدوات متقدمة لتحسين تفاعل العملاء وزيادة معدلات التحويل.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.