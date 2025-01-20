برامج التسويق التابعة لها - التطبيقات الأكثر شعبية - رومانيا

Offer18

offer18.com

ما هو العرض 18؟ Offer18 هي منصة للتسويق بالعمولة تطورت بكفاءة عالية في فترة زمنية قصيرة وتحتل الآن مكانة متميزة في أفضل منصات التسويق بالعمولة في العالم. إن Offer18 يحظى بثقة عدد كبير من الشركات التابعة/المعلنين/الوكالات/شبكات الإعلانات، ولا يزال هناك الكثير ممن سيتواصلون في الأيام القادمة، وهو يؤكد باستمرار على فعالية خدمة العملاء باستخدام أفضل أداة تسويق تابعة. لماذا يختلف Offer18 عن الآخرين؟ يتميز Offer18 من بين المنصات الأخرى من حيث توفير ميزات مخصصة مع وظائف متقدمة سواء كان الأمر يتعلق بالميزات المتعلقة بالأمان أو الميزات المتقدمة، أو واجهة برمجة التطبيقات أو العروض الذكية، أو النقرات الفريدة أو التحويلات المتعددة، أو القائمة البيضاء أو القائمة السوداء لعناوين IP، أو السماح أو حظر بلد معين، المتصفح، والأجهزة، ومزود خدمة الإنترنت، وما إلى ذلك، والرموز المميزة والمعلمات الديناميكية، وقائمة رائعة من النماذج لتشغيل الحملات، وتنفيذ رابط الظهور، وتحميل تصميمات الإعلانات، وغير ذلك الكثير. سيستفيد كل منهم من مدير الحساب المخصص والدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، سواء كانت شبكة إعلانية ناشئة أو شبكة تابعة كبرى، للارتقاء بنمو أعماله إلى مستوى رائع من النجاح في صناعة التسويق الرقمي. إن Offer18 على دراية جيدة بتقديم شبكات الإعلان بكل ما هو مطلوب وكذلك عند الطلب، مع إضافة الميزات المخصصة. إذا قرر شخص جديد في عالم الشبكات التابعة متابعة أي منصة، فإن Offer18 هو النظام الأساسي الأكثر ملاءمة له. قائمة أفضل المسوقين بالعمولة كعملاء من جميع أنحاء العالم آخذة في الازدياد ومن المتوقع أن تنغمس في المزيد.