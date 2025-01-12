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برامج التسويق التابعة لها - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بيير ومكويلون
تقدم برامج التسويق بالعمولة أسلوبًا فعالاً للغاية لزيادة المبيعات وترويج المنتجات والخدمات. فهو يوفر فرصة للشركات التابعة لكسب دخل كبير، خاصة إذا كان لديهم شبكة كبيرة أو جمهور كبير. غالبًا ما يستخدم منشئو المحتوى مثل المدونين والمؤثرين وشخصيات الإنترنت التسويق بالعمولة كأحد استراتيجيات تحقيق الدخل. من وجهة نظر المعلن، تعمل برامج التسويق بالعمولة كقناة إضافية لزيادة المبيعات وتعزيز رؤية العلامة التجارية. من خلال الشراكة مع الشركات التابعة، يمكن للمعلنين الاستفادة من جمهورهم الحالي والاستفادة من تأثيرهم لتوليد المزيد من المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية. بشكل عام، تخلق برامج التسويق بالعمولة علاقة متبادلة المنفعة حيث يمكن لكل من الشركات التابعة والمعلنين أن يزدهروا. تتمتع الشركات التابعة بالقدرة على كسب دخل كبير، بينما يمكن للمعلنين توسيع نطاق وصولهم وتحقيق أهدافهم التسويقية من خلال هذا النهج التعاوني.
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RevGlue
revglue.com
أدوات SaaS لتحقيق الدخل من التسويق بالعمولة للشركات التابعة في المملكة المتحدة والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. قم بإنشاء مواقع ويب جديدة لاسترداد النقود أو الكوبونات أو مواقع مقارنة الهاتف المحمول أو النطاق العريض في دقائق باستخدام أدوات RevGlue التابعة ومجموعات البيانات. يمكنك تحقيق الدخل من مواقع الويب الحالية أو منشورات المدونات أو متابعي الوسائط الاجتماعية أو تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام أدوات الناشر RevGlue المجانية. اتصل بنا لتطوير مشروع تابع عالمي مفصل.
Roster
getroster.com
كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الشاملة الشركات على: (1) توظيف المجتمع وإشراكه ومكافأته (2) تضخيم الوعي بالعلامة التجارية (3) الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدم (4) زيادة الإيرادات الشفهية
Circlewise
circlewise.io
يعد مركز الشراكة الخاص بـ Circlewise عبارة عن مجموعة أدوات كاملة لإنشاء وإدارة برامج الشركاء الداخلية الخاصة بك في جميع البلدان والأجهزة والقطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والسفر والخدمات. يمنح منتجنا الرئيسي معلنينا الإمكانيات التالية: • إعداد واجهاتهم المخصصة بالكامل والمخصصة للعلامة التجارية، والتحليلات، وإدارة العروض، وصفحات تسجيل الشركاء. • تتبع ومراقبة وتحسين أداء الشركاء في برامجهم التابعة الداخلية. • استفد من Marketplace's Circlewise وخدمات توظيف وإدارة الشركاء الشاملة، بما في ذلك أبحاث الشركاء ومراجعتهم وتحقيق الدخل والدفع. • خدمات إضافية لشراء الوسائط وتسويق المحتوى والحملات البرمجية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.circlewise.io
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل أكبر. قم بالتسجيل مجانًا (لا يلزم وجود بطاقة ائتمان).
Squaredance
squaredance.io
Squaredance هو سوق شراكة يساعد العلامات التجارية لـ DTC على جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات في كل قناة. نحن نقدم حلاً شاملاً وشاملاً لتلبية احتياجات المسوق الرقمي. قم بتوصيل متجرك الرقمي، وأطلق حملات غير محدودة، وتواصل مع خبراء الوسائط، وقم بإسناد الأداء وتتبعه، وتحسينه، مع الدفع مقابل المبيعات فقط.
Performcb
performcb.com
يعمل برنامج Performance[cb] على تمكين العلامات التجارية من اكتساب عملاء جدد من خلال القنوات الرقمية المتزايدة على نموذج الدفع مقابل النتائج. تعمل التكنولوجيا الخاصة بنا والسوق الشريكة المنسقة للغاية على مواءمة التسعير "بالتكلفة لكل" مع القيمة الدائمة للعميل. سواء كنت رائد أعمال يتطلع إلى زيادة عدد الزيارات، أو كنت تمتلك علامة تجارية من فئة Fortune 500 وتحتاج إلى استراتيجية تسويق شاملة للأداء، فإن بيرفورم[cb] هي الشركة الرائدة المعترف بها في تسويق الأداء عبر الإنترنت مع السوق المصنف رقم 1 في العالم. نحن متخصصون في استراتيجية تسويق الأداء الخاصة بالقطاعات بحيث يمكنك الوصول إلى العملاء الذين تريدهم - ولا تدفع إلا مقابل العملاء الذين تكتسبهم.
HOQU
hoqu.com
HOQU عبارة عن منصة تسويق أداء SaaS لإنشاء الشبكات وإدارة الحملات الإعلانية عبر الإنترنت وتتبعها وتحسينها. يحصل مستخدمو HOQU على حق الوصول الكامل إلى جميع الميزات الأساسية، فيما يتعلق بخطة التسعير. تعتمد سياسة التسعير على التحويلات، وليس النقرات - فهي تتيح للشركات توفير ما يصل إلى 90% من تكاليفها.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack عبارة عن منصة تحليلات وأتمتة متقدمة للعالم الخالي من ملفات تعريف الارتباط. باستخدام RedTrack، يمكنك الحصول على بيانات تحويل دقيقة في الوقت الفعلي من قنواتك التسويقية. باعتبارك مسوقًا أو مسؤولًا تنفيذيًا، يمكنك الحصول على رؤى أداء غير متحيزة، ومنع هدر الإعلانات، وزيادة إيرادات الشركة. تقوم RedTrack بإنشاء حلول للمسوقين التابعين وشركات التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى وكالات التسويق.
Ambassador
getambassador.com
يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكية وشركات B2B في جميع أنحاء العالم على تنفيذ وتوسيع نطاق وتحسين برامج تسويق الإحالة وبرامج الشركاء والشركات التابعة وحملات المؤثرين بسرعة باستخدام برنامج Ambassador الرائد.
Refersion
refersion.com
تعمل Refersion، وهي منصة التسويق التابعة الرائدة، مع الآلاف من العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية مثل Barstool Sports وMagic Spoon وBlenders Eyewear وPura Vida الأساور للوصول إلى جماهير جديدة وزيادة التحويلات وزيادة الإيرادات. يقوم Refersion بإدارة وتتبع والمساعدة في تنمية برامج التسويق الخاصة بالسفير والمؤثرين والتابعين من خلال تتبع الطرف الأول والعروض غير المحدودة وهياكل العمولات المخصصة والمدفوعات والضرائب التابعة المباشرة. تعمل Refersion على بناء شراكات العلامات التجارية التي تدفع نمو التجارة الإلكترونية، مدعومة بتقنية الإسناد الرائدة في الصناعة ورؤى البيانات الذكية. نحن نتكامل مع جميع منصات التجارة الرئيسية مثل Shopify وSalesforce Commerce Cloud وMagento وWooCommerce وBigCommerce بالإضافة إلى مجموعتك الكاملة لتسويق التجارة الإلكترونية. ابدأ مع النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا الآن!
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack هو حل تسويقي شامل مصمم لتبسيط عمليات الناشرين التابعين. باستخدام wecantrack، يمكن للناشرين التابعين دمج بيانات المبيعات والتحويل بسهولة من أكثر من 350 شبكة تابعة في منصة واحدة سهلة الاستخدام. تعمل هذه المنصة المركزية على تبسيط عملية مراقبة وتحليل أداء الشبكة التابعة. علاوة على ذلك، يوفر wecantrack تكاملًا سلسًا مع أدوات التسويق المختلفة، بما في ذلك Google Analytics وإعلانات Google وFacebook Pixel وMicrosoft Ads وTikTok Ads وSnapchat Ads وTaboola وOutbrain والمزيد. يمكّن هذا التكامل المستخدمين من ربط بيانات التسويق التابعة لهم مع منصات التسويق الشهيرة هذه، مما يتيح رؤية شاملة لحملاتهم عبر الإنترنت. تتميز مجموعة ميزات wecantrack بالقوة وتتضمن وظائف أساسية مثل جمع البيانات وإعداد التقارير والتقارير المخصصة وتقارير البريد الإلكتروني وتقارير واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة ودعم خطافات الويب. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة التكامل مع أدوات تحليل البيانات مثل Looker (Data) Studio وBigQuery، مما يسمح للمستخدمين بالتعمق في بياناتهم للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ. باختصار، يوفر wecantrack للناشرين التابعين حلاً قويًا لإدارة بيانات شبكتهم التابعة بكفاءة. من خلال دمج البيانات من شبكات الشركات التابعة المتنوعة والتكامل مع أدوات التسويق البارزة، تعمل wecantrack على تبسيط عملية التسويق بالعمولة، وتمكين الناشرين من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين حملاتهم بشكل فعال.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd هو العرض الأول والأفضل الذي يساعد العلامات التجارية على تحقيق الدخل بشكل أفضل من منشئي المحتوى من خلال Influencer Storefronts، وفقًا لشروط العلامة التجارية. تقدم LoudCrowd أفضل العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية (Gymshark وboohoo وما إلى ذلك) وهو حل تجاري منشئ المحتوى للتنافس فعليًا مع لاعبين متفجرين من جهات خارجية مثل TikTok Shop وAmazon Influencer Storefronts والمزيد. لا يستعيد عملاء LoudCrowd الإيرادات الحيوية من اللاعبين الخارجيين فحسب، بل يشهدون أيضًا زيادة كبيرة في معدلات التحويل التابعة لمنشئي المحتوى (CVR) ومتوسط قيم الطلب (AOV)، وتكاليف اكتساب العملاء (CPA) أرخص بكثير. تعمل واجهات المتاجر المؤثرة في LoudCrowd من خلال السماح للعلامة التجارية بمنح أي منشئ صفحة مخصصة تحمل علامة بيضاء. يمكن لمنشئي المحتوى إنشاء حزم المنتجات بنفسك، ودمج المحتوى من Instagram وTikTok، وكسب عمولات على المبيعات التي يحققونها. يتم إنشاء الصفحات المقصودة المخصصة تلقائيًا، دون أي موارد تطوير خاصة بالعلامة التجارية. تمثل واجهات متاجر المؤثرين في LoudCrowd مستقبلاً للتسويق التابع لمنشئي المحتوى الذي يعمل لصالح العلامة التجارية.
MGID
mgid.com
تتمثل رؤيتنا في رعاية مرحلة جديدة من الوسائط الرقمية، وتمكين المستهلكين من التفاعل مع المحتوى والإعلانات المدعومة بطريقة إيجابية بنفس القدر.
Social Snowball
socialsnowball.io
برامج تابعة سهلة لعملائك ومبدعيك تحفيز وأتمتة وتحليل التسويق الشفهي بين عملائك ومبدعيك ومجتمعك.
Affiliatics
affiliatics.com
برنامج التسويق بالعمولة والتتبع للشركات التابعة عبر الإنترنت وغير متصل. إطلاق البرنامج التابع الخاص بك وزيادة المبيعات. جرب الإصدار التجريبي المجاني لمدة 30 يومًا.
Buzzbassador
buzzbassador.com
قم بتنمية أعمالك بشكل تلقائي مع منشئي المحتوى يساعدك Buzzbassador على التجمع معًا وإشراك المؤثرين والمبدعين لإنشاء تسويق شفهي حقيقي ومحول بشكل أفضل بنسبة 82٪
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect هي منصة التسويق التابعة الرائدة والشبكة والوكالة الرائدة والمتكاملة المصممة خصيصًا للتكنولوجيا المالية والبنوك. مع Fintel، تمتلك العلامات التجارية المالية كل ما تحتاجه لتوسيع نطاق اكتساب عملائها من خلال التسويق بالعمولة والمؤثرين، بما في ذلك منصة شريكة متخصصة (+ محرك امتثال)، وشبكة منسقة تضم الآلاف من الشركات التابعة والمؤثرين الذين يركزون على التمويل، وفريق من الخبراء لإدارة و مقياس القناة. نقوم حاليًا بتشغيل البرامج الشريكة لأكثر من 90 شركة للتكنولوجيا المالية والبنوك والاتحادات الائتمانية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، بما في ذلك Ramp وBMO وLive Oak Bank على سبيل المثال لا الحصر. لاكتشاف كيف يمكن لـ Fintel Connect تحقيق نمو قابل للتطوير لعلامتك التجارية، تفضل بزيارة www.fintelconnect.com.
Monetate
monetate.com
تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكير والتحقق من الصحة، وصولاً إلى تقديم تجارب قابلة للتطوير عبر القنوات من 1 إلى 1. أسعد المستهلكين بتجارب استثنائية لزيادة التفاعل والتحويلات، وفي النهاية، القيمة الدائمة للعميل. تؤثر Monetate على إيرادات سنوية بمليارات الدولارات للعلامات التجارية الرائدة مثل Office Depot وReebok وPatagonia وQVC وJ Crew Group ومئات من الشركات الرائدة الأخرى في السوق.
LinkMink
linkmink.com
قم بزيادة إيرادات SaaS الخاصة بك لا حاجة للخوادم أو التعليمات البرمجية. يمكن للشركات التي تستخدم روابط الدفع الخاصة بـ Stripe البدء في تتبع الإحالات خلال 5 دقائق من خلال تكامل النسخ واللصق الخاص بنا!
Metricks
metricks.io
ابدأ في تنمية علامتك التجارية اليوم. الحل الذي تحتاجه للنمو وتوسيع نطاق التسويق التابع لك.
LinkTrust
linktrust.com
صخرة ثابتة في عالم تسويق الأداء المتغير باستمرار. يقع المقر الرئيسي لشركة LinkTrust في قلب Silicon Slopes Utah، وتتمتع بأكثر من عقدين من الخبرة في الصناعة كمنصة مفضلة لآلاف الشركات والشركات التابعة والشبكات والوكالات التي تستخدم التسويق القائم على الأداء لتعزيز النمو وعائد الاستثمار الإيجابي.
Target Circle
targetcircle.com
يعد Target Circle برنامجًا قويًا لتسويق الشراكة للمعلنين والوكالات والشبكات. فهو يسمح لفريقك ببناء البرامج التابعة لك وتتبعها وإدارتها وتحليلها وتحسينها. تم تصميم النظام الأساسي لتشغيل جميع شركائك بكفاءة بما في ذلك الشركات التابعة والمؤثرين وتطبيقات الهاتف المحمول والعملاء ومشتري الوسائط. إن الاستهداف الدقيق للجمهور والفوترة والمدفوعات التلقائية للشركاء يعني أن إدارة الشركاء تصبح سهلة وذكية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعزيز برامجك من اليوم الأول من خلال الاتصال بعشرات الآلاف من شركاء Marketplace المدمجين مسبقًا.
2Performant
2performant.com
نحن شركة تكنولوجيا سريعة النمو تعمل على تطوير وتشغيل شبكة الشركاء التابعين لشركة 2Performant.com. تساعد منصتنا المتاجر عبر الإنترنت على التعاون عن بعد مع الآلاف من مواهب التسويق الرقمي لمدة 13 عامًا على أساس ديمقراطي وشفاف. نحن نؤمن بديمقراطية التسويق وتسويق الأداء. وهذا يعني أن التسويق عبر الإنترنت يمكن أن يصبح في متناول أي شخص يتمتع بالمهارة المناسبة وأن الجهد المبذول سيتم مكافأته دائمًا وفقًا لذلك. نحن ندعم الطبقة الجديدة من المهنيين المستقلين ذوي المهارات العالية ورجال الأعمال المنفتحين. يمكن لهاتين الفئتين العمل معًا وإحداث ثورة في بيئة الأعمال التجارية عبر الإنترنت اليوم.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media هي شبكة تابعة عالمية تعمل على تمكين المعلنين والناشرين من جميع الأحجام من تنمية أعمالهم عبر الإنترنت. توفر شبكتنا حلولاً تسويقية لشركائنا، علاوة على ذلك، فإننا نقدم مجتمعًا عالميًا من الأشخاص والتكنولوجيا ورؤى ذكاء الأعمال. بغض النظر عن نوع الشريك أو مستوى الخدمة أو الأدوات التي يحتاجها عملك، فإن عملك سيحصل على كل الحلول لدفع النمو المستدام.
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 هي شبكة سريعة النمو تركز على المصداقية والكفاءة والقيمة الدائمة. لقد نجحنا في ربط المعلنين والشركات التابعة من جميع أنحاء العالم.
FMTC Affiliates
fmtc.co
تبسيط عملك. يمكنك الاستفادة من الآلاف من البرامج التابعة من خلال تدفق منتج واحد لواجهة برمجة التطبيقات (API) الذي يجمع روابطك التي يتم تحقيق الدخل منها.
Get4views
get4views.com
Get4views - خدمة الترويج القانوني لقنوات ومقاطع الفيديو على YouTube. فهو يساعد المدونين على اكتساب المشاهدات والمشتركين، ويساعد الشركات على زيادة المبيعات وجذب زوار الموقع.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge هو برنامج تتبع من الدرجة الأولى لأسماك القرش في الصناعة التابعة. إنه منتج مستقر وجدير بالثقة مع مساعدة من الدرجة الأولى وواجهة بديهية ومجموعة كاملة من الميزات التي تسمح لك بتحسين الحملات الإعلانية.
C3PA
c3pa.net
C3PA — هي شبكة عالية التقنية من برامج الدفع لكل إجراء التابعة. نحن ننمو بسرعة من خلال تقديم عروض حصرية بشروط فردية للشركات التابعة لنا. القطاعات التي نحن متخصصون فيها: المواعدة واليانصيب والمقامرة. يمكنك الحصول على دفعات أسبوعية لفئات المواعدة والمقامرة، صافي 15 لجميع الفئات الأخرى. لدينا بعض الأدوات التي ستساعد في جعل عملك أكثر ربحية: Smartlink، API، رابط التتبع. نحن نقدر حركة المرور عالية الجودة ونشجع حجم حركة المرور من خلال الزيادة الهائلة في معدلات الدفع. يمكنك التأكد من أنك ستعمل مع مديرين أكفاء يهتمون حقًا بنجاح حملاتك.
Foxoffers
foxoffers.com
مع Foxoffers، يمكنك الحصول على دفعات يومية بالعملات المشفرة والعملات الورقية، وصفحات مقصودة مخصصة، وفريق شراء الوسائط الداخلي لإرشادك على طول الطريق. قل نعم لتسويق أدائك مع Foxoffers!
RefMonkey
refmonkey.com
قم بتنمية أعمالك من خلال التسويق الشفهي! قم بإعداد برامج الإحالة والتابعة والامتيازات البحرية وبرامج الولاء لأي موقع ويب أو تطبيق جوال من خلال تكاملنا (Zapier وShopify وغيرها الكثير) أو واجهة برمجة التطبيقات (API).
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder عبارة عن منصة شاملة لإدارة منشئي المؤسسات لفرق التسويق التي تتطلع إلى جلب السفراء والمؤثرين والشركات التابعة تحت سقف واحد. تستخدم العلامات التجارية التي تركز على المستهلك مثل Benefit Cosmetics وKendra Scott وgoPuff وLive Nation جميعها SocialLadder للتسويق من خلال عملائها وتحويلهم إلى محركات للنمو، وتنشيط مجتمعهم لإنشاء محتوى وزيادة التحويلات. تتيح لك تقنية SocialLadder تبسيط عملية الاتصال وتعيين المهام الرقمية والواقعية ومراقبة المشاركة ومكافأة السفراء الناجحين للمساعدة في الترويج لعلامتك التجارية. لقد تم إعداد سفرائك لتحقيق النجاح مع السماح لك بالتركيز على استراتيجية النمو الشاملة، بدلاً من قضاء الوقت في إدارة الأمور اليومية. يحتوي SocialLadder على الأدوات التي تحتاجها علامتك التجارية من أجل: الاكتشاف: استخدم التعلم الآلي للعثور على العملاء في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك والذين يعتبرون مناسبين تمامًا ليصبحوا سفراء التتبع: استهداف وتعيين المهام للسفراء (تتبع رقمي ومادي وتتبع التحويل) القياس: عائد الاستثمار والوحدة اقتصاديات نشاط السفير التكامل: Enterprise API لعمليات النشر المتطورة التبسيط: تعيين المهام والتواصل وإعداد السفير المشاركة: متنقل بنسبة 100% للسفراء لإبقاء مجتمعك منخرطًا وخاضعًا للمساءلة المكافأة: إدارة المخزون والدفع مدمجة في النظام الأساسي المقياس: التعلم تلقائيًا من الناجحين السفراء للمساعدة في العثور على المزيد تواصل مع SocialLadder للحصول على عرض توضيحي مباشر.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
في Rakuten Advertising، مهمتنا هي جعل الإنترنت مكانًا أفضل. مكان يجلب الملاءمة والقيمة والمتعة لجميع المعنيين - المعلنين والناشرين والمستهلكين على حدٍ سواء. كيف نفعل ذلك؟ من خلال عدم التباطؤ أبدًا. من خلال الابتكار المستمر. من خلال الجمع بين الوسائط المملوكة والمدارة لشركة Rakuten مع الذكاء الاصطناعي الرائد ورؤى المستهلك الغنية. من خلال ربط العلامات التجارية العالمية بشبكة الناشرين الرائدة في الصناعة لدينا. من خلال استخدام استراتيجية تغيير قواعد اللعبة، التي شكلتها عقود من التعلم، لإحداث تغيير جذري في الصناعة كما نعرفها.
Attribution
attributionapp.com
الإسناد هو حل الإسناد متعدد اللمس الأكثر اكتمالاً وسهولة في التنفيذ. اطلع على إنفاقك وزياراتك وتحويلاتك وإيراداتك وعائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) كل ذلك في عرض واحد بسيط. يدمج التكلفة والعلامات التلقائية لمعظم منصات الإعلانات الرئيسية بما في ذلك Facebook وGoogle وQuora وLinkedin وAdroll. عمليات تكامل التحويل مع Segment وStripe وSalesforce وHubspot وMarketo والمزيد! الإسناد على مستوى المستخدم والإسناد على أساس الحساب. التقارير المستندة إلى المجموعة النموذجية التي تعرض عائد النفقات الإعلانية حسب القناة حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ. هذا هو النظام الذي كنت تبحث عنه.
Awin
awin.com
قم بتنمية أعمالك من خلال شبكة تسويق عالمية تابعة تقدم حلولاً تسويقية للمعلنين والوكالات والناشرين حول العالم.
BrandChamp
brandchamp.io
قم بتحويل عملائك إلى أبطال للعلامة التجارية مع BrandChamp. يعمل برنامج BrandChamp على تبسيط عملية تفعيل وإدارة برامج الدفاع عن العلامة التجارية بشكل لم يسبق له مثيل. انضم إلى العلامات التجارية الأسرع نموًا في تعزيز مبيعات الإحالة وتحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدم من خلال مبادرات المناصرة الناجحة. تتكامل منصتنا الشاملة بسلاسة مع أفضل حلول التجارة الإلكترونية ومنصات الوسائط الاجتماعية والأسواق.
ClickBank
clickbank.com
ClickBank هو أحد متاجر التجزئة العالمية الرائدة وله سوقه الخاص. نحن نمكن البائعين ورجال الأعمال من زيادة مبيعاتهم من خلال شبكتنا العالمية التابعة.
FirstPromoter
firstpromoter.com
تتبع الشركات التابعة والإحالة لـ SaaS. قم بإطلاق برنامج الشراكة والإحالة الخاص بك في دقائق. التكامل السريع مع Stripe أو Paddle أو Recurly أو Braintree أو Chargebee أو مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا.
GrowSurf
growsurf.com
قم بتنمية عملك بين عشية وضحاها، كل ليلة. GrowSurf هو برنامج إحالة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. يرى عملاؤنا عائد استثمار يتراوح بين 300 إلى 1000% + نمو شهري يتراوح بين 9 إلى 40%.
Impact
impact.com
تعمل Impact.com، المنصة العالمية الرائدة لإدارة الشراكات، على تغيير الطريقة التي تكتشف بها المؤسسات جميع أنواع الشراكات وتديرها - بما في ذلك الشركات التابعة، وأصحاب النفوذ، وناشري المحتوى التجاري، والأعمال التجارية بين الشركات، والمزيد - منذ تأسيسها في عام 2008. يساعد النظام الأساسي المبني الشركات - العلامات التجارية والناشرين والوكالات - على بناء علاقات حقيقية ودائمة ومجزية مع كل من الناشرين والمستهلكين. ومن خلال توفير الرؤية عبر رحلة المستهلك بأكملها، فإنهم قادرون على تجميع القيمة الإجمالية لمزيج الشراكات بالكامل وتنسيقها وتحسينها بسهولة وشفافية - مما يؤدي إلى دفع النمو وخلق قيمة جديدة للمستهلكين. لمعرفة المزيد حول كيفية قيام منصة التكنولوجيا وسوق الشراكات الخاصة بـ Impact.com بتعزيز نمو إيرادات العلامات التجارية العالمية للمؤسسات مثل Walmart وUber وShopify وLenovo وL'Oreal وFanatics وLevi's و1-800-Flowers، تفضل بزيارة www.impact. com.
LeadDyno
leaddyno.com
قم بتنمية وإدارة برنامج الشركاء التابعين أو المؤثرين أو الإحالة. المزامنة مع Shopify وStripe وأكثر من 25 عملية تكامل. جرب برنامجنا التابع مجانًا لمدة 30 يومًا.
Marketcall
marketcall.com
يعد Pay Per Call Affiliate Network Marketcall هو الخيار الأفضل في السوق. أكثر من مائتي عروض الدفع لكل مكالمة
PartnerStack
partnerstack.com
يعد PartnerStack حلاً متكاملاً للشراكات. يدعم النظام الأساسي نشاط التسويق والإحالة والموزعين للشركاء، ويحل مشكلات إدارة تطبيقات الشركاء والمشاركة والإسناد والتعليم والدفعات والامتثال واحتياجات قناة الشريك الإضافية. الشركات التي تستخدم PartnerStack لديها برامجها المدرجة في سوق PartnerStack، مما يعرض برامجها لشبكة متنامية تضم أكثر من 450.000 شريك. تشهد هذه الشركات زيادة في الإيرادات بنسبة +30% في قنواتها الشريكة بسبب الشركاء الذين تم الحصول عليهم من خلال شبكة PartnerStack. تسمح الشبكة للشركاء ببيع تطبيقات SaaS متعددة من منصة واحدة - وهو أمر ضروري لحلول SaaS المتكاملة التي تستثمر في القناة.
Simplero
simplero.com
تساعد Simplero المدربين ومنشئي المعرفة على بناء الأعمال والحياة التي يحبونها من خلال تبسيط برامجهم إلى منصة واحدة ممتعة وسهلة الاستخدام حتى يتمكنوا من تطوير علاقات هادفة مع عملائهم. من إنشاء الدورات التدريبية وإنشاء مواقع الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى بيع المنتجات وإدارة البرامج التابعة والأتمتة. مع Simplero، يمكنك إدارة أعمالك التجارية عبر الإنترنت في مكان واحد، وليس في كل مكان. تعمل Simplero على تمكين القادة من بناء مجتمعات تغير العالم. - دعم مذهل - إنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة - إدارة الشركات التابعة - التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة - المدفوعات والاشتراكات - الدورات والمجتمعات - رؤى العملاء
Tapfiliate
tapfiliate.com
يعتني Tapfiliate بجميع احتياجاتك التسويقية التابعة والإحالة. قم بمزامنة Tapfiliate مع Shopify وWooCommerce وأكثر من 30 عملية تكامل أخرى.
BeMob
bemob.com
BeMob - أداة تعقب سحابية قوية لإدارة الحملات الإعلانية وتحسينها. عمليات إعادة التوجيه الفورية والاستهداف المتقدم والتحليلات التفصيلية وحماية الروبوتات والتجسس والوصول متعدد المستخدمين والتقارير المشتركة وواجهة المستخدم متعددة اللغات وفريق الدعم بأسعار تنافسية وخطة مجانية تجعل من BeMob الحل الأمثل لتتبع الإعلانات للمبتدئين والمحترفين.
Offer18
offer18.com
ما هو العرض 18؟ Offer18 هي منصة للتسويق بالعمولة تطورت بكفاءة عالية في فترة زمنية قصيرة وتحتل الآن مكانة متميزة في أفضل منصات التسويق بالعمولة في العالم. إن Offer18 يحظى بثقة عدد كبير من الشركات التابعة/المعلنين/الوكالات/شبكات الإعلانات، ولا يزال هناك الكثير ممن سيتواصلون في الأيام القادمة، وهو يؤكد باستمرار على فعالية خدمة العملاء باستخدام أفضل أداة تسويق تابعة. لماذا يختلف Offer18 عن الآخرين؟ يتميز Offer18 من بين المنصات الأخرى من حيث توفير ميزات مخصصة مع وظائف متقدمة سواء كان الأمر يتعلق بالميزات المتعلقة بالأمان أو الميزات المتقدمة، أو واجهة برمجة التطبيقات أو العروض الذكية، أو النقرات الفريدة أو التحويلات المتعددة، أو القائمة البيضاء أو القائمة السوداء لعناوين IP، أو السماح أو حظر بلد معين، المتصفح، والأجهزة، ومزود خدمة الإنترنت، وما إلى ذلك، والرموز المميزة والمعلمات الديناميكية، وقائمة رائعة من النماذج لتشغيل الحملات، وتنفيذ رابط الظهور، وتحميل تصميمات الإعلانات، وغير ذلك الكثير. سيستفيد كل منهم من مدير الحساب المخصص والدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، سواء كانت شبكة إعلانية ناشئة أو شبكة تابعة كبرى، للارتقاء بنمو أعماله إلى مستوى رائع من النجاح في صناعة التسويق الرقمي. إن Offer18 على دراية جيدة بتقديم شبكات الإعلان بكل ما هو مطلوب وكذلك عند الطلب، مع إضافة الميزات المخصصة. إذا قرر شخص جديد في عالم الشبكات التابعة متابعة أي منصة، فإن Offer18 هو النظام الأساسي الأكثر ملاءمة له. قائمة أفضل المسوقين بالعمولة كعملاء من جميع أنحاء العالم آخذة في الازدياد ومن المتوقع أن تنغمس في المزيد.
Voluum
voluum.com
Voluum هو البرنامج الرائد لتتبع الإعلانات. بفضل الميزات التحليلية المتقدمة وأدوات التحسين والأتمتة المضمنة، سيساعدك متتبع إعلانات Voluum على توسيع نطاق حملاتك التسويقية عبر الإنترنت والاستفادة منها.
Admitad
admitad.com
Admitad هي منصة تسويق شريكة توفر مجموعة من الحلول عالية التقنية للمعلنين والناشرين وأصحاب النفوذ من جميع الأحجام لمساعدتهم على تنمية أعمالهم عالميًا من خلال شراكات استراتيجية. تعمل Admitad على ربط العلامات التجارية وتجار التجزئة بأكثر من 100000 ناشر نشط في جميع أنحاء العالم. يمكن لمواقع المحتوى والأشخاص المؤثرين والمبدعين ومواقع مقارنة الأسعار والشبكات الفرعية وخدمات الصفقات واسترداد النقود ومسوقي البريد الإلكتروني ومشتري الوسائط فتح مصادر إيرادات جديدة مع مجموعة Admitad من أفضل العلامات التجارية عبر أكثر من 40 فئة.
Tolt
tolt.io
تقدم Tolt برامج تسويق تابعة للشركات الناشئة SaaS، مما يساعدهم على بناء وتشغيل برنامج الشراكة الخاص بهم. على عكس الحلول الأخرى، يتمتع Tolt بخطة مجانية ويعمل مع كل من Stripe وPaddle مباشرة بعد إخراجه من الصندوق. كل شيء لمساعدة SaaS الخاص بك على النمو من خلال التسويق بالعمولة، بما في ذلك الدفعات التلقائية وبوابة الشركاء التابعة ذات العلامة البيضاء للشركات التابعة وصفحة الأصول ورسوم 0٪ والمزيد!
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia هي شركة عالمية لتكنولوجيا التسويق توفر منصة للعلامات التجارية والمعلنين لإدارة آلاف الشراكات مع منشئي المحتوى والشركات التابعة والمطورين. تأسست شركة Involve Asia في عام 2014، وقد حظيت بدعم شركات رأس المال الاستثماري الكبرى مثل 500 Startups، وOSK Technology Ventures، وCradle Seed Ventures، ولها حضور راسخ في جميع أنحاء آسيا ولديها مكاتب في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند. حتى الآن، استخدمت المئات من العلامات التجارية في قطاع التجارة الإلكترونية والسفر والتمويل منصة Involve لإنشاء وتنمية شراكات مع أكثر من 400000 من منشئي المحتوى والمطورين والشركات التابعة لشركة Involve. تحقيق أكثر من مليار دولار من المعاملات و2 مليار مشاهدة للصفحة و100 مليون زائر لعملائنا.
Evolup
evolup.com
Evolup هي منصة متطورة تمكن الأفراد من إنشاء متاجرهم التابعة عبر الإنترنت بسهولة، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي القوية. سواء كنت رائد أعمال متمرسًا أو بدأت للتو، يقدم Evolup واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام تتيح لك إنشاء متجرك وتشغيله في وقت قصير. مع Evolup، لديك الحرية في اختيار المنتجات التي ترغب في الترويج لها من بين مجموعة واسعة من البرامج التابعة. يمكنك عرض المنتجات التي تثير شغفك وكسب عمولات على كل عملية بيع تتم من خلال متجرك. والجزء الأفضل؟ تتولى Evolup كل شيء بدءًا من تلبية الطلبات وحتى خدمة العملاء، حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك وزيادة أرباحك. بالإضافة إلى بساطته ومرونته، فإن Evolup مليء بالأدوات المبتكرة لمساعدتك على النجاح. من ميزات تحسين محركات البحث المتقدمة إلى مزامنة Amazon إلى توصيات المنتجات المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لدى Evolup كل ما تحتاجه للارتقاء بأعمالك التابعة إلى المستوى التالي.
Rewardful
rewardful.com
حول أكبر معجبيك إلى أفضل المسوقين لديك. Rewardful هي طريقة بسيطة لشركات SaaS لإعداد برامج الإحالة والإحالة باستخدام Stripe & Paddle. ما عليك سوى ربط حسابك ودعنا نتتبع الإحالات والخصومات والعمولات لك!
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI هي أداة مصممة لتبسيط جهود التسويق، وإضفاء الطابع الديمقراطي على العملية للأفراد والشركات، بغض النظر عن مستوى الخبرة. ويقدم المساعدة في صياغة استراتيجيات التسويق من خلال التوصية بأفضل الأساليب بناءً على إجابات لاستفسارات مختارة حول أعمال الفرد. الميزة الفريدة لـ Digital First AI هي مكتبة التكتيكات الخاصة بها؛ مورد يحتوي على استراتيجيات العلامات التجارية الشهيرة والمسوقين ذوي الخبرة. تعمل هذه التكتيكات بمثابة منصة انطلاق لتطوير خطط تسويقية مخصصة. تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لتحسين جوانب التسويق المختلفة، بدءًا من إنشاء المحتوى للمدونات ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب وغيرها، وحتى اقتراح أسواق وقطاعات جديدة، واقتراح تجارب المنتجات، وتقديم خدمات دائمة. توصيات نمو الأعمال. علاوة على ذلك، تدعم الأداة الشركات بجميع أشكالها وأحجامها لتصبح استراتيجيًا للتسويق الفوري. إنها تعمل بما يتجاوز التكنولوجيا أو الاتجاهات المؤقتة وتميل إلى عملية صنع القرار القائمة على الإنسان. والميزة الرئيسية الأخرى هي مكتبة التكتيكات المجتمعية التي تضم أكثر من 500 تكتيك تسويقي. يتم وصف هذه التكتيكات بشفافية وهي هادفة وموجهة نحو التأثير لتوفير مسارات واضحة لتحقيق الأهداف المحددة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأداة أيضًا المستخدمين في إنشاء مصادر دخل جديدة بشكل عضوي. ويشيد العملاء بفعالية Digital First AI وطبيعتها التعاونية، مستشهدين بالأداة باعتبارها أداة تغير قواعد اللعبة في تشكيل الحملات التسويقية وتشكيل الإستراتيجية التي تؤدي إلى نمو كبير وتحسين النتائج.
Trackdesk
trackdesk.com
برنامج مجاني لتتبع الشركات التابعة قم بتنمية تدفق إيرادات الشركاء التابعين لك باستثمار أولي قدره 0 دولار.
CJ
cj.com
CJ Affiliate هي أكبر شبكة تابعة في العالم. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة، يعد CJ Affiliate الاسم الأكثر ثقة ورسوخًا في مجال التسويق بالعمولة مع سجل حافل من النمو الذكي المستمر لعملائنا. باعتبارها جزءًا من Publicis Groupe، المتوافقة مع Publicis Media، تستفيد CJ من البيانات التي لا مثيل لها لدعم نهج يركز على العملاء حقًا للتسويق بالعمولة. تصل CJ إلى أكثر من مليار مستهلك رقمي شهريًا في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم. تعمل CJ مع أكبر تجمع لأكبر 1000 بائع تجزئة في مجال علاقات المستثمرين، ويحصل عملاء CJ على ضعف مبيعات الويب لأقرب مزود تابع تالي. تقود CJ النمو المستمر والربحية للعملاء من خلال شراكات عالية الجودة من شبكة شركاء CJ المتميزة والمنسقة والشفافة. توفر CJ أدوات وتقنيات متطورة لإنشاء نماذج تعويض مرنة ومراقبة أداء البرنامج بسهولة؛ بيانات واسعة عن المستهلكين والقنوات والفئات التي تكشف عن القيمة المخفية لتمكين النمو الذكي والميزة التنافسية؛ والأشخاص الخبراء والمتحمسون الذين يقدمون الخبرة ورؤى الجودة والاستراتيجية وأفضل الممارسات لجميع العملاء في كل ما يفعلونه.
UpPromote
uppromote.com
UpPromote: Affiliate & Referral هو أفضل حل للتسويق/الإحالة موصى به على متجر تطبيقات Shopify. يوفر التطبيق عملية تأهيل واضحة وسهلة الفهم، كما يوفر خيارات قوية لمساعدة تجار Shopify في إنشاء البرامج التابعة وإدارتها بسهولة. يعد UpPromote مناسبًا لجميع أحجام الأعمال مع خيارات تسعير مرنة تتراوح من مجانًا إلى 199.99 دولارًا شهريًا. علاوة على ذلك، يقوم UpPromote بتنفيذ التخصيص بناءً على طلب عملاء المؤسسات.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro الشركة الرائدة في البرامج التابعة قم بإدارة العديد من البرامج التابعة وتحسين أداء الشريك التابع لك باستخدام Post Affiliate Pro.
PayKickstart
paykickstart.com
أعادت PayKickstart اختراع فوترة الاشتراك وإدارة الشركات التابعة للشركات عبر الإنترنت التي ترغب في البيع بشكل أكثر ذكاءً، والبيع بشكل أسهل، والبيع بشكل أسرع، وبيع المزيد. عزز مبيعاتك، واحتفظ بمزيد من العملاء، وزد الإيرادات المتكررة باستخدام أدوات متقدمة جاهزة مثل خيارات الدفع القابلة للتخصيص، وإدارة المطالبات، واسترداد سلة التسوق، وأدوات التحويل، وغير ذلك الكثير. تمتع بالمرونة والقوة الكاملتين لإدارة أعمالك، مع الكثير من عمليات تكامل الجهات الخارجية، وواجهة برمجة التطبيقات القوية، وتطبيقات الهاتف المحمول.