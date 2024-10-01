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برامج التسويق التابعة لها - التطبيقات الأكثر شعبية - كمبوديا
تقدم برامج التسويق بالعمولة أسلوبًا فعالاً للغاية لزيادة المبيعات وترويج المنتجات والخدمات. فهو يوفر فرصة للشركات التابعة لكسب دخل كبير، خاصة إذا كان لديهم شبكة كبيرة أو جمهور كبير. غالبًا ما يستخدم منشئو المحتوى مثل المدونين والمؤثرين وشخصيات الإنترنت التسويق بالعمولة كأحد استراتيجيات تحقيق الدخل. من وجهة نظر المعلن، تعمل برامج التسويق بالعمولة كقناة إضافية لزيادة المبيعات وتعزيز رؤية العلامة التجارية. من خلال الشراكة مع الشركات التابعة، يمكن للمعلنين الاستفادة من جمهورهم الحالي والاستفادة من تأثيرهم لتوليد المزيد من المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية. بشكل عام، تخلق برامج التسويق بالعمولة علاقة متبادلة المنفعة حيث يمكن لكل من الشركات التابعة والمعلنين أن يزدهروا. تتمتع الشركات التابعة بالقدرة على كسب دخل كبير، بينما يمكن للمعلنين توسيع نطاق وصولهم وتحقيق أهدافهم التسويقية من خلال هذا النهج التعاوني.
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PartnerStack
partnerstack.com
يعد PartnerStack حلاً متكاملاً للشراكات. يدعم النظام الأساسي نشاط التسويق والإحالة والموزعين للشركاء، ويحل مشكلات إدارة تطبيقات الشركاء والمشاركة والإسناد والتعليم والدفعات والامتثال واحتياجات قناة الشريك الإضافية. الشركات التي تستخدم PartnerStack لديها برامجها المدرجة في سوق PartnerStack، مما يعرض...
ClickBank
clickbank.com
ClickBank هو أحد متاجر التجزئة العالمية الرائدة وله سوقه الخاص. نحن نمكن البائعين ورجال الأعمال من زيادة مبيعاتهم من خلال شبكتنا العالمية التابعة.
Tapfiliate
tapfiliate.com
يعتني Tapfiliate بجميع احتياجاتك التسويقية التابعة والإحالة. قم بمزامنة Tapfiliate مع Shopify وWooCommerce وأكثر من 30 عملية تكامل أخرى.
Impact
impact.com
تعمل Impact.com، المنصة العالمية الرائدة لإدارة الشراكات، على تغيير الطريقة التي تكتشف بها المؤسسات جميع أنواع الشراكات وتديرها - بما في ذلك الشركات التابعة، وأصحاب النفوذ، وناشري المحتوى التجاري، والأعمال التجارية بين الشركات، والمزيد - منذ تأسيسها في عام 2008. يساعد النظام الأساسي المبني الشركات -...
Simplero
simplero.com
تساعد Simplero المدربين ومنشئي المعرفة على بناء الأعمال والحياة التي يحبونها من خلال تبسيط برامجهم إلى منصة واحدة ممتعة وسهلة الاستخدام حتى يتمكنوا من تطوير علاقات هادفة مع عملائهم. من إنشاء الدورات التدريبية وإنشاء مواقع الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى بيع المنتجات وإدارة البرامج التابعة و...
BrandChamp
brandchamp.io
قم بتحويل عملائك إلى أبطال للعلامة التجارية مع BrandChamp. يعمل برنامج BrandChamp على تبسيط عملية تفعيل وإدارة برامج الدفاع عن العلامة التجارية بشكل لم يسبق له مثيل. انضم إلى العلامات التجارية الأسرع نموًا في تعزيز مبيعات الإحالة وتحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدم من خلال مبادرات المناصرة الناجحة. ت...
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro الشركة الرائدة في البرامج التابعة قم بإدارة العديد من البرامج التابعة وتحسين أداء الشريك التابع لك باستخدام Post Affiliate Pro.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI هي أداة مصممة لتبسيط جهود التسويق، وإضفاء الطابع الديمقراطي على العملية للأفراد والشركات، بغض النظر عن مستوى الخبرة. ويقدم المساعدة في صياغة استراتيجيات التسويق من خلال التوصية بأفضل الأساليب بناءً على إجابات لاستفسارات مختارة حول أعمال الفرد. الميزة الفريدة لـ Digital First AI هي...
Affiliatics
affiliatics.com
برنامج التسويق بالعمولة والتتبع للشركات التابعة عبر الإنترنت وغير متصل. إطلاق البرنامج التابع الخاص بك وزيادة المبيعات. جرب الإصدار التجريبي المجاني لمدة 30 يومًا.
Rewardful
rewardful.com
حول أكبر معجبيك إلى أفضل المسوقين لديك. Rewardful هي طريقة بسيطة لشركات SaaS لإعداد برامج الإحالة والإحالة باستخدام Stripe & Paddle. ما عليك سوى ربط حسابك ودعنا نتتبع الإحالات والخصومات والعمولات لك!
Marketcall
marketcall.com
يعد Pay Per Call Affiliate Network Marketcall هو الخيار الأفضل في السوق. أكثر من مائتي عروض الدفع لكل مكالمة
GrowthHero
growthhero.io
إن GrowthHero هو برنامج تسويق قوي للشركاء التابعين والمؤثرين والإحالة، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخص...
Awin
awin.com
قم بتنمية أعمالك من خلال شبكة تسويق عالمية تابعة تقدم حلولاً تسويقية للمعلنين والوكالات والناشرين حول العالم.
PayKickstart
paykickstart.com
أعادت PayKickstart اختراع فوترة الاشتراك وإدارة الشركات التابعة للشركات عبر الإنترنت التي ترغب في البيع بشكل أكثر ذكاءً، والبيع بشكل أسهل، والبيع بشكل أسرع، وبيع المزيد. عزز مبيعاتك، واحتفظ بمزيد من العملاء، وزد الإيرادات المتكررة باستخدام أدوات متقدمة جاهزة مثل خيارات الدفع القابلة للتخصيص، وإدارة ...
Evolup
evolup.com
Evolup هي منصة متطورة تمكن الأفراد من إنشاء متاجرهم التابعة عبر الإنترنت بسهولة، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي القوية. سواء كنت رائد أعمال متمرسًا أو بدأت للتو، يقدم Evolup واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام تتيح لك إنشاء متجرك وتشغيله في وقت قصير. مع Evolup، لديك الحرية في اختيار المنتجات التي ترغب في ا...
Admitad
admitad.com
Admitad هي منصة تسويق شريكة توفر مجموعة من الحلول عالية التقنية للمعلنين والناشرين وأصحاب النفوذ من جميع الأحجام لمساعدتهم على تنمية أعمالهم عالميًا من خلال شراكات استراتيجية. تعمل Admitad على ربط العلامات التجارية وتجار التجزئة بأكثر من 100000 ناشر نشط في جميع أنحاء العالم. يمكن لمواقع المحتوى والأ...
Get4views
get4views.com
Get4views - خدمة الترويج القانوني لقنوات ومقاطع الفيديو على YouTube. فهو يساعد المدونين على اكتساب المشاهدات والمشتركين، ويساعد الشركات على زيادة المبيعات وجذب زوار الموقع.
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia هي شركة عالمية لتكنولوجيا التسويق توفر منصة للعلامات التجارية والمعلنين لإدارة آلاف الشراكات مع منشئي المحتوى والشركات التابعة والمطورين. تأسست شركة Involve Asia في عام 2014، وقد حظيت بدعم شركات رأس المال الاستثماري الكبرى مثل 500 Startups، وOSK Technology Ventures، وCradle Seed Venture...
Offer18
offer18.com
ما هو العرض 18؟ Offer18 هي منصة للتسويق بالعمولة تطورت بكفاءة عالية في فترة زمنية قصيرة وتحتل الآن مكانة متميزة في أفضل منصات التسويق بالعمولة في العالم. إن Offer18 يحظى بثقة عدد كبير من الشركات التابعة/المعلنين/الوكالات/شبكات الإعلانات، ولا يزال هناك الكثير ممن سيتواصلون في الأيام القادمة، وهو يؤكد...
LeadDyno
leaddyno.com
قم بتنمية وإدارة برنامج الشركاء التابعين أو المؤثرين أو الإحالة. المزامنة مع Shopify وStripe وأكثر من 25 عملية تكامل. جرب برنامجنا التابع مجانًا لمدة 30 يومًا.
GrowSurf
growsurf.com
قم بتنمية عملك بين عشية وضحاها، كل ليلة. GrowSurf هو برنامج إحالة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. يرى عملاؤنا عائد استثمار يتراوح بين 300 إلى 1000% + نمو شهري يتراوح بين 9 إلى 40%.
Attribution
attributionapp.com
الإسناد هو حل الإسناد متعدد اللمس الأكثر اكتمالاً وسهولة في التنفيذ. اطلع على إنفاقك وزياراتك وتحويلاتك وإيراداتك وعائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) كل ذلك في عرض واحد بسيط. يدمج التكلفة والعلامات التلقائية لمعظم منصات الإعلانات الرئيسية بما في ذلك Facebook وGoogle وQuora وLinkedin وAdroll. عمليات تكامل ...
Roster
getroster.com
كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الش...
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd هو العرض الأول والأفضل الذي يساعد العلامات التجارية على تحقيق الدخل بشكل أفضل من منشئي المحتوى من خلال Influencer Storefronts، وفقًا لشروط العلامة التجارية. تقدم LoudCrowd أفضل العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية (Gymshark وboohoo وما إلى ذلك) وهو حل تجاري منشئ المحتوى للتنافس ...
FirstPromoter
firstpromoter.com
تتبع الشركات التابعة والإحالة لـ SaaS. قم بإطلاق برنامج الشراكة والإحالة الخاص بك في دقائق. التكامل السريع مع Stripe أو Paddle أو Recurly أو Braintree أو Chargebee أو مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا.
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل ...
BeMob
bemob.com
BeMob - أداة تعقب سحابية قوية لإدارة الحملات الإعلانية وتحسينها. عمليات إعادة التوجيه الفورية والاستهداف المتقدم والتحليلات التفصيلية وحماية الروبوتات والتجسس والوصول متعدد المستخدمين والتقارير المشتركة وواجهة المستخدم متعددة اللغات وفريق الدعم بأسعار تنافسية وخطة مجانية تجعل من BeMob الحل الأمثل لت...
UpPromote
uppromote.com
UpPromote: Affiliate & Referral هو أفضل حل للتسويق/الإحالة موصى به على متجر تطبيقات Shopify. يوفر التطبيق عملية تأهيل واضحة وسهلة الفهم، كما يوفر خيارات قوية لمساعدة تجار Shopify في إنشاء البرامج التابعة وإدارتها بسهولة. يعد UpPromote مناسبًا لجميع أحجام الأعمال مع خيارات تسعير مرنة تتراوح من مجانًا...
LinkTrust
linktrust.com
صخرة ثابتة في عالم تسويق الأداء المتغير باستمرار. يقع المقر الرئيسي لشركة LinkTrust في قلب Silicon Slopes Utah، وتتمتع بأكثر من عقدين من الخبرة في الصناعة كمنصة مفضلة لآلاف الشركات والشركات التابعة والشبكات والوكالات التي تستخدم التسويق القائم على الأداء لتعزيز النمو وعائد الاستثمار الإيجابي.
Voluum
voluum.com
Voluum هو البرنامج الرائد لتتبع الإعلانات. بفضل الميزات التحليلية المتقدمة وأدوات التحسين والأتمتة المضمنة، سيساعدك متتبع إعلانات Voluum على توسيع نطاق حملاتك التسويقية عبر الإنترنت والاستفادة منها.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
في Rakuten Advertising، مهمتنا هي جعل الإنترنت مكانًا أفضل. مكان يجلب الملاءمة والقيمة والمتعة لجميع المعنيين - المعلنين والناشرين والمستهلكين على حدٍ سواء. كيف نفعل ذلك؟ من خلال عدم التباطؤ أبدًا. من خلال الابتكار المستمر. من خلال الجمع بين الوسائط المملوكة والمدارة لشركة Rakuten مع الذكاء الاصطناع...
LinkMink
linkmink.com
قم بزيادة إيرادات SaaS الخاصة بك لا حاجة للخوادم أو التعليمات البرمجية. يمكن للشركات التي تستخدم روابط الدفع الخاصة بـ Stripe البدء في تتبع الإحالات خلال 5 دقائق من خلال تكامل النسخ واللصق الخاص بنا!
Partnerize
partnerize.com
Partnerize هي الشركة الرائدة في مجال أتمتة الشراكة. تعد منصة Partnerize هي الوحيدة من نوعها التي تقدم مجموعة متكاملة وشاملة من إمكانيات الاكتشاف والتوظيف والتحسين والدفع وسلامة العلامة التجارية ومنع الاحتيال للمسوقين الذين يبحثون عن شفافية عالية ودعم قابل للتطوير لتخفيف الضغط على اقتصاديات وحدتهم با...
Target Circle
targetcircle.com
يعد Target Circle برنامجًا قويًا لتسويق الشراكة للمعلنين والوكالات والشبكات. فهو يسمح لفريقك ببناء البرامج التابعة لك وتتبعها وإدارتها وتحليلها وتحسينها. تم تصميم النظام الأساسي لتشغيل جميع شركائك بكفاءة بما في ذلك الشركات التابعة والمؤثرين وتطبيقات الهاتف المحمول والعملاء ومشتري الوسائط. إن الاستهد...
Social Snowball
socialsnowball.io
برامج تابعة سهلة لعملائك ومبدعيك تحفيز وأتمتة وتحليل التسويق الشفهي بين عملائك ومبدعيك ومجتمعك.
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect هي منصة التسويق التابعة الرائدة والشبكة والوكالة الرائدة والمتكاملة المصممة خصيصًا للتكنولوجيا المالية والبنوك. مع Fintel، تمتلك العلامات التجارية المالية كل ما تحتاجه لتوسيع نطاق اكتساب عملائها من خلال التسويق بالعمولة والمؤثرين، بما في ذلك منصة شريكة متخصصة (+ محرك امتثال)، وشبكة من...
Tolt
tolt.io
تقدم Tolt برامج تسويق تابعة للشركات الناشئة SaaS، مما يساعدهم على بناء وتشغيل برنامج الشراكة الخاص بهم. على عكس الحلول الأخرى، يتمتع Tolt بخطة مجانية ويعمل مع كل من Stripe وPaddle مباشرة بعد إخراجه من الصندوق. كل شيء لمساعدة SaaS الخاص بك على النمو من خلال التسويق بالعمولة، بما في ذلك الدفعات التلقا...
RefMonkey
refmonkey.com
قم بتنمية أعمالك من خلال التسويق الشفهي! قم بإعداد برامج الإحالة والتابعة والامتيازات البحرية وبرامج الولاء لأي موقع ويب أو تطبيق جوال من خلال تكاملنا (Zapier وShopify وغيرها الكثير) أو واجهة برمجة التطبيقات (API).
C3PA
c3pa.net
C3PA — هي شبكة عالية التقنية من برامج الدفع لكل إجراء التابعة. نحن ننمو بسرعة من خلال تقديم عروض حصرية بشروط فردية للشركات التابعة لنا. القطاعات التي نحن متخصصون فيها: المواعدة واليانصيب والمقامرة. يمكنك الحصول على دفعات أسبوعية لفئات المواعدة والمقامرة، صافي 15 لجميع الفئات الأخرى. لدينا بعض الأدوا...
FMTC Affiliates
fmtc.co
تبسيط عملك. يمكنك الاستفادة من الآلاف من البرامج التابعة من خلال تدفق منتج واحد لواجهة برمجة التطبيقات (API) الذي يجمع روابطك التي يتم تحقيق الدخل منها.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance هو سوق شراكة يساعد العلامات التجارية لـ DTC على جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات في كل قناة. نحن نقدم حلاً شاملاً وشاملاً لتلبية احتياجات المسوق الرقمي. قم بتوصيل متجرك الرقمي، وأطلق حملات غير محدودة، وتواصل مع خبراء الوسائط، وقم بإسناد الأداء وتتبعه، وتحسينه، مع الدفع مقابل المبيعات فقط.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa هو برنامج تتبع على مستوى المؤسسات للأداء والتسويق التابع والشركاء. تعد Phonexa Suite هي التكنولوجيا الأساسية التي تنفذ خلال دورة حياة العميل المحتمل والاتصال، مما يساعد فرق تسويق الأداء على تحقيق عائد الاستثمار للعلامات التجارية عبر القنوات التابعة والشركاء والقنوات المدفوعة. تعطي Phonexa ال...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مناصريها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برام...
CJ
cj.com
CJ Affiliate هي أكبر شبكة تابعة في العالم. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة، يعد CJ Affiliate الاسم الأكثر ثقة ورسوخًا في مجال التسويق بالعمولة مع سجل حافل من النمو الذكي المستمر لعملائنا. باعتبارها جزءًا من Publicis Groupe، المتوافقة مع Publicis Media، تستفيد CJ من البيانات التي لا مثيل لها لدعم نهج ي...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder عبارة عن منصة شاملة لإدارة منشئي المؤسسات لفرق التسويق التي تتطلع إلى جلب السفراء والمؤثرين والشركات التابعة تحت سقف واحد. تستخدم العلامات التجارية التي تركز على المستهلك مثل Benefit Cosmetics وKendra Scott وgoPuff وLive Nation جميعها SocialLadder للتسويق من خلال عملائها وتحويلهم إلى مح...
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge هو برنامج تتبع من الدرجة الأولى لأسماك القرش في الصناعة التابعة. إنه منتج مستقر وجدير بالثقة مع مساعدة من الدرجة الأولى وواجهة بديهية ومجموعة كاملة من الميزات التي تسمح لك بتحسين الحملات الإعلانية.
Metricks
metricks.io
ابدأ في تنمية علامتك التجارية اليوم. الحل الذي تحتاجه للنمو وتوسيع نطاق التسويق التابع لك.
Monetate
monetate.com
تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكي...
MGID
mgid.com
تتمثل رؤيتنا في رعاية مرحلة جديدة من الوسائط الرقمية، وتمكين المستهلكين من التفاعل مع المحتوى والإعلانات المدعومة بطريقة إيجابية بنفس القدر.
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack هو حل تسويقي شامل مصمم لتبسيط عمليات الناشرين التابعين. باستخدام wecantrack، يمكن للناشرين التابعين دمج بيانات المبيعات والتحويل بسهولة من أكثر من 350 شبكة تابعة في منصة واحدة سهلة الاستخدام. تعمل هذه المنصة المركزية على تبسيط عملية مراقبة وتحليل أداء الشبكة التابعة. علاوة على ذلك، يوفر w...
Ambassador
getambassador.com
يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكي...
HOQU
hoqu.com
HOQU عبارة عن منصة تسويق أداء SaaS لإنشاء الشبكات وإدارة الحملات الإعلانية عبر الإنترنت وتتبعها وتحسينها. يحصل مستخدمو HOQU على حق الوصول الكامل إلى جميع الميزات الأساسية، فيما يتعلق بخطة التسعير. تعتمد سياسة التسعير على التحويلات، وليس النقرات - فهي تتيح للشركات توفير ما يصل إلى 90% من تكاليفها.
Performcb
performcb.com
يعمل برنامج Performance[cb] على تمكين العلامات التجارية من اكتساب عملاء جدد من خلال القنوات الرقمية المتزايدة على نموذج الدفع مقابل النتائج. تعمل التكنولوجيا الخاصة بنا والسوق الشريكة المنسقة للغاية على مواءمة التسعير "بالتكلفة لكل" مع القيمة الدائمة للعميل. سواء كنت رائد أعمال يتطلع إلى زيادة عدد ا...
Circlewise
circlewise.io
يعد مركز الشراكة الخاص بـ Circlewise عبارة عن مجموعة أدوات كاملة لإنشاء وإدارة برامج الشركاء الداخلية الخاصة بك في جميع البلدان والأجهزة والقطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والسفر والخدمات. يمنح منتجنا الرئيسي معلنينا الإمكانيات التالية: • إعداد واجهاتهم المخصصة بالكامل وا...
Reditus
getreditus.com
Reditus هي أداة لإدارة الشركات التابعة لشركات B2B SaaS. فهو يساعد الشركات على توظيف شركات تابعة جديدة عبر أسواقها، مما يساعدها على النمو خارج شبكتها الخاصة. USP الخاص بهم هو واجهة المستخدم النظيفة، ودعم الدردشة المباشرة، وطريقتهم في تلقي تعليقات العملاء. تم بناء الشركة من قبل رئيس سابق لنجاح العملاء...
Foxoffers
foxoffers.com
مع Foxoffers، يمكنك الحصول على دفعات يومية بالعملات المشفرة والعملات الورقية، وصفحات مقصودة مخصصة، وفريق شراء الوسائط الداخلي لإرشادك على طول الطريق. قل نعم لتسويق أدائك مع Foxoffers!
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 هي شبكة سريعة النمو تركز على المصداقية والكفاءة والقيمة الدائمة. لقد نجحنا في ربط المعلنين والشركات التابعة من جميع أنحاء العالم.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media هي شبكة تابعة عالمية تعمل على تمكين المعلنين والناشرين من جميع الأحجام من تنمية أعمالهم عبر الإنترنت. توفر شبكتنا حلولاً تسويقية لشركائنا، علاوة على ذلك، فإننا نقدم مجتمعًا عالميًا من الأشخاص والتكنولوجيا ورؤى ذكاء الأعمال. بغض النظر عن نوع الشريك أو مستوى الخدمة أو الأدوات التي يحتا...
2Performant
2performant.com
نحن شركة تكنولوجيا سريعة النمو تعمل على تطوير وتشغيل شبكة الشركاء التابعين لشركة 2Performant.com. تساعد منصتنا المتاجر عبر الإنترنت على التعاون عن بعد مع الآلاف من مواهب التسويق الرقمي لمدة 13 عامًا على أساس ديمقراطي وشفاف. نحن نؤمن بديمقراطية التسويق وتسويق الأداء. وهذا يعني أن التسويق عبر الإنترنت...