برنامج شبكة الإعلانات - التطبيقات الأكثر شعبية

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تعمل شبكات الإعلانات على ربط المعلنين بناشري الويب والتطبيقات، مما يؤدي إلى دمج مخزون الإعلانات من هذه الأنظمة الأساسية ومواءمته مع طلب المعلنين لتبسيط عملية شراء الإعلانات الرقمية. وهذا يوفر للمعلنين مصدرًا واحدًا لمواضع الإعلانات المحتملة، كما يوفر للناشرين خيار تحقيق الدخل من مواقعهم على الويب. بالنسبة للمعلنين، تعرض شبكات الإعلانات المخزون المتاح للشراء. بالنسبة للناشرين، يقومون بتجميع المخزون لزيادة جاذبيته وربحيته للمعلنين. تعمل شبكات الإعلانات، باعتبارها وسطاء، على ربط إدارة حملات المعلنين ببرنامج إدارة إعلانات الناشرين، مما يضمن تكامل كلا النظامين مع شبكة الإعلانات.
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Beehiiv
beehiiv.com
Beehiiv هو تطبيق يساعد المبدعين في إدارة وتنمية النشرات الإخبارية، ويساعدهم في إنشاء محتوى، وتحليل الجمهور، وتوليد إيرادات.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty هي شبكة تسويق قائمة على الأداء تربط بين المعلنين والشركات التابعة، وتوفر أدوات لتتبع وتحليل الحملات التسويقية.
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking هو منصة لإدارة الإعلانات تساعد الشركات على تخصيص حملاتها عبر قنوات متعددة باستخدام أدوات تحليلية وإبداعية متقدمة.
EX.CO
ex.co
EX.CO هي منصة تجارب محتوى مدعومة من ديزني، تسهل على الناشرين والعلامات التجارية إنشاء تجارب مخصصة على مواقعهم دون الحاجة لمطورين.
PubScale
pubscale.com
PubScale هو تطبيق مركزي يساعد ناشري التطبيقات والألعاب المحمولة في جذب المستخدمين وزيادة الإيرادات من خلال أدوات إعلانات متعددة وأدوات تحقيق الدخل.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
Performcb
performcb.com
PerformCB هو تطبيق للتسويق الرقمي يساعد العلامات التجارية على جذب العملاء من خلال قنوات متعددة بتكلفة تعتمد على النتائج.
Adapex
adapex.io
Adapex هو منصة تساعد الناشرين على تعظيم إيرادات الإعلانات مع ضمان تجربة مستخدم جيدة من خلال أدوات وتقارير فعالة.
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD هو شبكة إعلانات متخصصة في حركة المرور الآسيوية والعالمية، تقدم إعلانات متنوعة مع استهداف مرن لدعم نجاح الأعمال عبر الإنترنت.
AdPushup
adpushup.com
AdPushup هي منصة لتحسين إيرادات الإعلانات تساعد الناشرين على زيادة دخلهم من خلال تقنيات مبتكرة وشراكات إعلانية موثوقة.
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla منصة إعلانات عبر الإنترنت تتيح للمعلنين إنشاء حملات بسهولة وتوفير حركة مرور عالية الجودة مع أنظمة لمكافحة الغش، تدعم عدة طرق للدفع.
Publift
publift.com
Publift هو تطبيق يساعد الناشرين على تحسين إيراداتهم الإعلانية من خلال استراتيجيات إعلانات مخصصة وتقارير مفصلة، بدون الحاجة لخبرة فنية كبيرة.
Viztrade
viztrade.com
تطبيق Viztrade يُبسط الإعلانات الرقمية المعقدة، ويسمح للمالكين ببيع المساحات الإعلانية بسهولة من خلال منصة قابلة للتخصيص وتحليل دقيق لكل حملة.
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