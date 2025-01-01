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برنامج شبكة الإعلانات - التطبيقات الأكثر شعبية - ناورو
تعمل شبكات الإعلانات على ربط المعلنين بناشري الويب والتطبيقات، مما يؤدي إلى دمج مخزون الإعلانات من هذه الأنظمة الأساسية ومواءمته مع طلب المعلنين لتبسيط عملية شراء الإعلانات الرقمية. وهذا يوفر للمعلنين مصدرًا واحدًا لمواضع الإعلانات المحتملة، كما يوفر للناشرين خيار تحقيق الدخل من مواقعهم على الويب. بالنسبة للمعلنين، تعرض شبكات الإعلانات المخزون المتاح للشراء. بالنسبة للناشرين، يقومون بتجميع المخزون لزيادة جاذبيته وربحيته للمعلنين. تعمل شبكات الإعلانات، باعتبارها وسطاء، على ربط إدارة حملات المعلنين ببرنامج إدارة إعلانات الناشرين، مما يضمن تكامل كلا النظامين مع شبكة الإعلانات.
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Beehiiv
beehiiv.com
يمكنك الوصول إلى أفضل الأدوات المتاحة في البريد الإلكتروني، مما يساعد على توسيع نطاق رسالتك الإخبارية وتحقيق الدخل منها بشكل لم يسبق له مثيل.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty - شبكة تسويق الأداء الرائدة في الصناعة.
EX.CO
ex.co
EX.CO عبارة عن نظام أساسي لتكنولوجيا الفيديو حائز على جوائز وأول ناشر يعمل على تمكين الناشرين من امتلاك محتوى الفيديو الخاص بهم واستراتيجيات تحقيق الدخل لتحقيق أقصى قدر من العائد.
Flashtalking
flashtalking.com
يطلق Flashtalking العنان لقوة الإبداع لجعل الوسائط تعمل بشكل أفضل. باعتبارنا منصة مستقلة رائدة فيما يتعلق بالملاءمة والتنسيق والذكاء عبر جميع قنوات التسويق، فإن تقنية الإعلان الإبداعي لدينا تعمل على سد الفجوة بين الإبداع والوسائط. نحن نقدم الذكاء الاصطناعي والأتمتة لربط الصوامع بين الفرق وتقديم إنتا...
Foundry
foundryco.com
تقوم منصة Foundry's Account-Based Marketing (ABM) بتنسيق حملات التسويق والمبيعات في كل مرحلة من مراحل رحلة الشراء. في منصة واحدة، يجمع Foundry ABM بين ميزات الإعلان المستند إلى الحساب وتخصيص الويب وتنشيط المبيعات لتنسيق الحملات عبر قنوات متعددة. تعمل أدوات الحملة والتحليلات هذه على محرك نية الشراء ا...
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD هي الشبكة الإعلانية رقم 1 لحركة المرور الآسيوية وفي جميع أنحاء العالم. توفر Pops وNative وDisplay وPush حركة مرور عالية التحويل مع استهداف مرن. الأداء والدقة على نطاق واسع. ابدأ الآن بالخدمة الكاملة المجانية: أعلن لتحقيق الربح. ADxAD يدور حول تنمية نجاحك عبر الإنترنت. بداية فورية مع منصة بديهي...
Performcb
performcb.com
يعمل برنامج Performance[cb] على تمكين العلامات التجارية من اكتساب عملاء جدد من خلال القنوات الرقمية المتزايدة على نموذج الدفع مقابل النتائج. تعمل التكنولوجيا الخاصة بنا والسوق الشريكة المنسقة للغاية على مواءمة التسعير "بالتكلفة لكل" مع القيمة الدائمة للعميل. سواء كنت رائد أعمال يتطلع إلى زيادة عدد ا...
Adapex
adapex.io
نحن نعمل مع أفضل الناشرين في العالم لتحقيق أقصى قدر من إيراداتهم مع حماية تجربة المستخدم. تساعد منصتنا الموحدة للأدوات والخدمات الخاصة الناشرين على زيادة إيرادات إعلاناتهم.
PubScale
pubscale.com
PubScale عبارة عن لوحة معلومات موحدة مصممة لناشري الأجهزة المحمولة لتوسيع نطاق تطبيقاتهم أو ألعابهم. فهو يساعد ناشري الأجهزة المحمولة على اكتساب مستخدمين لتطبيقاتهم أو ألعابهم وتحقيق الدخل منهم لزيادة إيرادات الإعلانات. يشتمل PubScale على خمسة منتجات قوية: 1. إعلانات PubScale الغامرة: دمج الإعلانات ...
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla عبارة عن منصة شبكة إعلانية ذاتية الخدمة عالية التقنية توفر حركة مرور عالية الجودة مع أنظمة مكافحة الاحتيال ومكافحة البريد العشوائي. تمنح الشبكة الخدمات للمعلنين والناشرين. يستغرق إنشاء حملة إعلانية بضع نقرات فقط - واجهة سهلة الاستخدام بديهية للغاية، ويستغرق الإشراف على الحملة ما يصل إلى ...
AdPushup
adpushup.com
AdPushup عبارة عن نظام أساسي لتحسين الإيرادات يساعد ناشري الويب على تنمية إيراداتهم الإعلانية بشكل مستدام من خلال استخدام مجموعة من التقنيات المتطورة وشراكات الطلب المتميزة والخبرة المؤكدة في العمليات الإعلانية. AdPushup هو شريك ناشر معتمد من Google وعضو في IAB.
Publift
publift.com
موقع الويب الخاص بك فريد من نوعه. يجب أن تكون إستراتيجيتك الإعلانية وتقنياتك كذلك. باستخدام Publift، يمكنك استخدام نفس أساليب قطع ملفات تعريف الارتباط للحصول على إستراتيجية إعلانية عميقة ومخصصة، ومصممة خصيصًا لموقعك. موقع الويب الخاص بك فريد من نوعه. يجب أن تكون إستراتيجيتك وتقنياتك الإعلانية كذلك....
Viztrade
viztrade.com
تجعل Viztrade الإعلانات الرقمية المعقدة أمرًا بسيطًا. إن نظامنا الإعلاني للخدمة الذاتية والقابل للتخصيص بالكامل والذي يتميز بالعلامة البيضاء يجعل بيع مخزون الإعلانات أمرًا سهلاً. نحن نعمل مع مالكي وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم لتبسيط عملية بيع الإعلانات. نحن نقوم بأتمتة إنشاء طلبات الإعلانات في...