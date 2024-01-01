متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج شبكة الإعلانات - التطبيقات الأكثر شعبية - أندورا
تعمل شبكات الإعلانات على ربط المعلنين بناشري الويب والتطبيقات، مما يؤدي إلى دمج مخزون الإعلانات من هذه الأنظمة الأساسية ومواءمته مع طلب المعلنين لتبسيط عملية شراء الإعلانات الرقمية. وهذا يوفر للمعلنين مصدرًا واحدًا لمواضع الإعلانات المحتملة، كما يوفر للناشرين خيار تحقيق الدخل من مواقعهم على الويب. بالنسبة للمعلنين، تعرض شبكات الإعلانات المخزون المتاح للشراء. بالنسبة للناشرين، يقومون بتجميع المخزون لزيادة جاذبيته وربحيته للمعلنين. تعمل شبكات الإعلانات، باعتبارها وسطاء، على ربط إدارة حملات المعلنين ببرنامج إدارة إعلانات الناشرين، مما يضمن تكامل كلا النظامين مع شبكة الإعلانات.
إرسال تطبيق جديد
beehiiv
beehiiv.com
يمكنك الوصول إلى أفضل الأدوات المتاحة في البريد الإلكتروني، مما يساعد على توسيع نطاق رسالتك الإخبارية وتحقيق الدخل منها بشكل لم يسبق له مثيل.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty - شبكة تسويق الأداء الرائدة في الصناعة.
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking هو خادم الإعلانات المستقل الرائد للمعلنين المتطورين. نحن نستخدم البيانات لتخصيص الإعلانات في الوقت الفعلي، وتحليل فعاليتها بشكل مستقل وتمكين التحسين الذي يؤدي إلى مشاركة أفضل وعائد على الإنفاق للعلامات التجارية العالمية.
EX.CO
ex.co
EX.CO هي المنصة الرائدة عالميًا لتكنولوجيا الفيديو للناشرين، حيث تعمل على تمكين الناشرين من امتلاك إستراتيجية الفيديو الخاصة بهم لتحقيق أقصى قدر من العائد.
Performcb
performcb.com
يعمل برنامج Performance[cb] على تمكين العلامات التجارية من اكتساب عملاء جدد من خلال القنوات الرقمية المتزايدة على نموذج الدفع مقابل النتائج. تعمل التكنولوجيا الخاصة بنا والسوق الشريكة المنسقة للغاية على مواءمة التسعير "بالتكلفة لكل" مع القيمة الدائمة للعميل. سواء كنت رائد أعمال يتطلع إلى زيادة عدد ا...
Foundry
foundryco.com
قم بتحويل أهم حساباتك من خلال تنسيق ABM القائم على النوايا من Foundry - مما يؤدي إلى مسار أكبر وأفضل.
Viztrade
viztrade.com
تجعل Viztrade الإعلانات الرقمية المعقدة أمرًا بسيطًا. منصتنا الإعلانية ذاتية الخدمة والقابلة للتخصيص بالكامل وذات العلامة البيضاء تجعل بيع مخزون الإعلانات أمرًا سهلاً. نحن نعمل مع مالكي وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم لتبسيط عملية بيع الإعلانات. نحن نقوم بأتمتة إنشاء طلبات الإعلانات في خادم إعلان...
Adapex
adapex.io
نحن نعمل مع أفضل الناشرين في العالم لتحقيق أقصى قدر من إيراداتهم مع حماية تجربة المستخدم. تساعد منصتنا الموحدة للأدوات والخدمات الخاصة الناشرين على زيادة إيرادات إعلاناتهم.
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD هي الشبكة الإعلانية رقم 1 لحركة المرور الآسيوية وفي جميع أنحاء العالم. توفر Pops وNative وDisplay وPush حركة مرور عالية التحويل مع استهداف مرن. الأداء والدقة على نطاق واسع. ابدأ الآن بالخدمة الكاملة المجانية: أعلن لتحقيق الربح. ADxAD يدور حول تنمية نجاحك عبر الإنترنت. بداية فورية مع منصة بديهي...
PubScale
pubscale.com
PubScale عبارة عن لوحة معلومات موحدة مصممة لناشري الأجهزة المحمولة لتوسيع نطاق تطبيقاتهم أو ألعابهم. فهو يساعد ناشري الأجهزة المحمولة على اكتساب مستخدمين لتطبيقاتهم أو ألعابهم وتحقيق الدخل منهم لزيادة إيرادات الإعلانات. يشتمل PubScale على خمسة منتجات قوية: 1. إعلانات PubScale الغامرة: دمج الإعلانات ...
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla عبارة عن منصة شبكة إعلانية ذاتية الخدمة عالية التقنية توفر حركة مرور عالية الجودة مع أنظمة مكافحة الاحتيال ومكافحة البريد العشوائي. تمنح الشبكة الخدمات للمعلنين والناشرين. يستغرق إنشاء حملة إعلانية بضع نقرات فقط - واجهة سهلة الاستخدام بديهية للغاية، ويستغرق الإشراف على الحملة ما يصل إلى ...
AdPushup
adpushup.com
يساعد AdPushup ناشري الويب على زيادة إيراداتهم الإعلانية باستخدام أحدث التقنيات وشراكات الطلب المتميزة.
Publift
publift.com
موقع الويب الخاص بك فريد من نوعه. يجب أن تكون إستراتيجيتك الإعلانية وتقنياتك كذلك. باستخدام Publift، يمكنك استخدام نفس أساليب قطع ملفات تعريف الارتباط للحصول على إستراتيجية إعلانية عميقة ومخصصة، ومصممة خصيصًا لموقعك. موقع الويب الخاص بك فريد من نوعه. يجب أن تكون إستراتيجيتك وتقنياتك الإعلانية كذلك....