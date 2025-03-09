برامج أدوات التعلم النشط - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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أدوات التعلم النشط هي حلول برمجية متخصصة تم تصميمها لزيادة تطوير نماذج التعلم الآلي (ML). إنهم يعملون ضمن إطار خاضع للإشراف، ويعملون على تحسين شرح البيانات ووضع العلامات والتدريب النموذجي بشكل استراتيجي. على عكس منصات ML أو MLOps الأوسع، تم تصميم هذه الأدوات خصيصًا لإنشاء حلقة تعليقات متكررة تُعلم بشكل مباشر عملية تدريب النموذج، وتحديد حالات الحافة، وتقليل متطلبات التسمية. تعمل هذه التعليقات المستهدفة على تسخير عدم اليقين في النموذج لتحديد البيانات الأكثر قيمة للتعليق التوضيحي، وبالتالي تعزيز أداء النموذج باستخدام مجموعة بيانات أصغر ولكنها أكثر صلة. تختلف أدوات التعلم النشط عن برامج تصنيف البيانات التقليدية، حيث تركز بشكل أساسي على عملية التعليق التوضيحي، وكذلك على إدارة واختيار البيانات الأكثر ملاءمة لوضع العلامات. علاوة على ذلك، فإنها تتجاوز وظائف علم البيانات ومنصات التعلم الآلي من خلال ليس فقط نشر النماذج، ولكن تحسينها بشكل فعال من خلال دورات التعلم المستمر. تتميز هذه الأدوات بميزات فريدة تحدد الأخطاء والقيم المتطرفة تلقائيًا، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين النموذج، وتمكين الاختيار الذكي للبيانات - وهو أمر بالغ الأهمية لضبط النماذج الموجودة مسبقًا لتناسب حالات استخدام محددة. تزايدت أهمية أدوات التعلم النشط مع ظهور نماذج مفتوحة المصدر تقدمها مؤسسات الذكاء الاصطناعي، لأنها تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين الذين يسعون إلى تخصيص هذه النماذج لمتطلباتهم المميزة. تخدم هذه الأدوات فرق الذكاء الاصطناعي، ومتخصصي رؤية الكمبيوتر، ومهندسي تعلم الآلة، وعلماء البيانات على حد سواء، مما يساعد في إنشاء حلقات تعلم نشطة فعالة، والتي تختلف بشكل ملحوظ عن أطر تعلم الآلة الأوسع أو خدمات تخزين البيانات والربط البيني التي تقدمها منصات MLOps. لكي يتم النظر في إدراج المنتج في فئة أدوات التعلم النشط، يجب أن: 1. تسهيل إنشاء حلقة تكرارية بين شرح البيانات والتدريب النموذجي. 2. تمتلك القدرة على تحديد أخطاء النموذج والقيم المتطرفة وحالات الحافة تلقائيًا. 3. تقديم رؤى حول أداء النموذج وتوجيه عملية التعليق التوضيحي لتحسينه. 4. تمكين اختيار وإدارة بيانات التدريب لتحسين النموذج الفعال.
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Labelbox
labelbox.com
Labelbox هو منصة تعتمد على البيانات لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تمكّن المستخدمين من تدريب النماذج وأتمتة المهام باستخدام نماذج التعلم الآلي.
Modal
modal.com
يساعد Modal الأشخاص على تشغيل التعليمات البرمجية في السحابة. نعتقد أن هذه هي الطريقة الأسهل للمطورين للوصول إلى الحوسبة بدون خادم دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية الخاصة بهم.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لرؤية الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. توفر المنصة بنية أساسية لبيانات تدريب المؤسسات التي تتضمن التصنيف وسير العمل ومجموعات البيانات، كما أنها تتمتع بميزة التدريب البشري داخل الحلقة. يوفر خصائص توضيحية متعددة لتحسين جودة البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي. بفضل ميزات مثل التعليقات التوضيحية التلقائية، والتعليقات التوضيحية DICOM للتصوير الطبي، وإدارة مجموعات البيانات، وإدارة النماذج، يقوم V7 بأتمتة وتبسيط المهام المختلفة. تم تصميم أدوات التعليقات التوضيحية للصور والفيديو لتحسين دقة تصنيف البيانات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتيح إنشاء وأتمتة خطوط أنابيب البيانات المخصصة ويحتوي على أدوات لأتمتة سير عمل التعرف البصري على الأحرف (OCR) ومعالجة المستندات الذكية (IDP). يتيح الإصدار 7 للمستخدمين الاستعانة بمصادر خارجية لمهام التعليقات التوضيحية. ويمكن استخدامه في مختلف الصناعات مثل الزراعة والسيارات والبناء والطاقة والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والمزيد. فهو يوفر ميزات تعاونية للتعليقات التوضيحية للفريق في الوقت الفعلي ويوفر تحليلات أداء المُلصق والنموذج. علاوة على ذلك، يسهل V7 أيضًا سير عمل التعليقات التوضيحية والتدريب النموذجي ليكون أكثر كفاءة من خلال واجهة مستخدم بديهية. بفضل ميزة AutoAnnotate المحسنة، فإنها تعمل على تسريع سرعة ودقة التعليقات التوضيحية. تتكامل المنصة مع AWS وDatabricks وVoxel51 وغيرها، وتدعم مجموعة من أنواع البيانات بما في ذلك بيانات الفيديو والصور والنص.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop هو منصة متكاملة لإدارة البيانات والنماذج في تطوير ذكاء اصطناعي، تدعم المستخدمين في إنشاء وتحليل مجموعات البيانات.
Encord
encord.com
Encord هو منصة شاملة لتطوير وإدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، تسمح بتعليق البيانات، تقييم النماذج، وتحسين أدائها بشكل فعال.
Galileo AI
usegalileo.ai
Galileo AI هو مساعد طيار يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصميم الواجهة ويساعد المصممين على إنشاء تصميمات مبهجة لواجهة المستخدم في لحظة. ومن خلال الاستفادة من نماذج اللغة الكبيرة، فإنه قادر على فهم السياقات المعقدة وإنشاء تصميمات عالية الدقة من مطالبات اللغة الطبيعية. بفضل تدريبه على الآلاف من التصميمات المتميزة، يستطيع Galileo AI إنشاء تصميمات معقدة لواجهة المستخدم باستخدام الرسوم التوضيحية والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتتناسب مع النمط المطلوب، بالإضافة إلى ملء نسخة المنتج بدقة. يمكّن تطبيق التعلم الآلي هذا المصممين من توفير الوقت في أنماط واجهة المستخدم المتكررة والتعديلات المرئية الصغيرة، بدلاً من التركيز على إنشاء حلول أكثر إبداعًا. يمكن أيضًا استخدام الأداة لإنشاء صفحة ملف شخصي لتطبيق قراءة الكتب الذي يضم مؤلفًا محددًا وقائمة كتبه، وصفحة إعدادات للمستخدمين لتعديل أسمائهم وأرقام هواتفهم وكلمات المرور الخاصة بهم.
Cleanlab
cleanlab.ai
تقدم شركة Cleanlab، الرائدة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) والتي أثبتت كفاءتها في شركات Fortune 500، برامج الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا في العالم والتي تركز على البيانات. معظم الذكاء الاصطناعي والتحليلات تتضرر بسبب مشكلات البيانات (أخطاء إدخال البيانات، والتسمية الخاطئة، والقيم المتطرفة، والغموض، والتكرارات القريبة، وانجراف البيانات، والمحتوى المنخفض الجودة أو غير الآمن، وما إلى ذلك)؛ يساعدك برنامج Cleanlab على إصلاحها تلقائيًا في أي مجموعة بيانات صورة/نص/جدول. يمكن لهذه المنصة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية أيضًا أن تقوم بتسمية مجموعات البيانات الكبيرة تلقائيًا وتوفير تنبؤات قوية للتعلم الآلي (عبر نماذج يتم تدريبها تلقائيًا على البيانات المصححة تلقائيًا). ما الذي يمكنني الحصول عليه من برنامج Cleanlab؟ 1. التحقق الآلي من مصادر البيانات الخاصة بك (ضمان الجودة لفريق البيانات الخاص بك). إن بيانات شركتك هي ميزتك التنافسية، فلا تدع الضوضاء تقلل من قيمتها. 2. نسخة أفضل من مجموعة البيانات الخاصة بك. استخدم مجموعة البيانات المنظفة التي تنتجها Cleanlab بدلاً من مجموعة البيانات الأصلية للحصول على تحليلات/تعلم أكثر موثوقية (دون أي تغيير في التعليمات البرمجية الموجودة لديك). 3. نشر أفضل لتعلم الآلة (تقليل وقت النشر وتوقعات أكثر موثوقية). اسمح لـ Cleanlab بالتعامل تلقائيًا مع حزمة ML الكاملة نيابةً عنك! من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك نشر نماذج أكثر دقة من OpenAI LLMs المضبوطة بدقة للبيانات النصية وأحدث البيانات الجدولية/الصورية. قم بتحويل البيانات الأولية إلى ذكاء اصطناعي وتحليلات موثوقة، دون الحاجة إلى كل الأعمال اليدوية لإعداد البيانات.
Lightly AI
lightly.ai
يساعد Lightly فرق التعلم الآلي على بناء نماذج أفضل من خلال بيانات أفضل. فهو يسمح للشركات باختيار البيانات المناسبة للتدريب النموذجي باستخدام التعلم النشط. اختر بذكاء أفضل العينات للتدريب النموذجي من خلال التصفية المتقدمة وخوارزميات التعلم النشط. * تحقيق التوازن بين توزيعات صفك، وإزالة التكرار والتحيز في مجموعة البيانات. قم بتسمية أفضل البيانات فقط للتدريب النموذجي حتى تصل إلى الدقة المستهدفة. * تحليل جودة وتنوع مجموعات البيانات الخاصة بك. افهم بياناتك بشكل أفضل من خلال وجهات نظر Lightly الشاملة بدءًا من الصورة الكبيرة وصولاً إلى أصغر الفروق الدقيقة في بياناتك. اكتشف التوزيعات الطبقية والفجوات في مجموعة البيانات وتحيزات التمثيل قبل التصنيف لتوفير الوقت والمال. * مراقبة أداء النموذج الخاص بك في الإنتاج. اكتشاف القيم المتطرفة وحالات الفشل. * حدد البيانات خارج التوزيع مباشرة على الحافة أو السحابة. إرسال البيانات مرة أخرى لإعادة تدريب النموذج وتحديثه. * إدارة مجموعة البيانات الخاصة بك. تتبع الإصدارات المختلفة، وبمجرد أن تصبح مجموعة البيانات الخاصة بك جاهزة، ما عليك سوى مشاركتها مع التصنيف بنقرة زر واحدة. هذا بخفة: التعلم النشط الشامل
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