برامج أدوات التعلم النشط - التطبيقات الأكثر شعبية - سان مارينو

Cleanlab

cleanlab.ai

تقدم شركة Cleanlab، الرائدة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) والتي أثبتت كفاءتها في شركات Fortune 500، برامج الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا في العالم والتي تركز على البيانات. معظم الذكاء الاصطناعي والتحليلات تتضرر بسبب مشكلات البيانات (أخطاء إدخال البيانات، والتسمية الخاطئة، والقيم المتطرفة، والغموض، والتكرارات القريبة، وانجراف البيانات، والمحتوى المنخفض الجودة أو غير الآمن، وما إلى ذلك)؛ يساعدك برنامج Cleanlab على إصلاحها تلقائيًا في أي مجموعة بيانات صورة/نص/جدول. يمكن لهذه المنصة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية أيضًا أن تقوم بتسمية مجموعات البيانات الكبيرة تلقائيًا وتوفير تنبؤات قوية للتعلم الآلي (عبر نماذج يتم تدريبها تلقائيًا على البيانات المصححة تلقائيًا). ما الذي يمكنني الحصول عليه من برنامج Cleanlab؟ 1. التحقق الآلي من مصادر البيانات الخاصة بك (ضمان الجودة لفريق البيانات الخاص بك). إن بيانات شركتك هي ميزتك التنافسية، فلا تدع الضوضاء تقلل من قيمتها. 2. نسخة أفضل من مجموعة البيانات الخاصة بك. استخدم مجموعة البيانات المنظفة التي تنتجها Cleanlab بدلاً من مجموعة البيانات الأصلية للحصول على تحليلات/تعلم أكثر موثوقية (دون أي تغيير في التعليمات البرمجية الموجودة لديك). 3. نشر أفضل لتعلم الآلة (تقليل وقت النشر وتوقعات أكثر موثوقية). اسمح لـ Cleanlab بالتعامل تلقائيًا مع حزمة ML الكاملة نيابةً عنك! من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك نشر نماذج أكثر دقة من OpenAI LLMs المضبوطة بدقة للبيانات النصية وأحدث البيانات الجدولية/الصورية. قم بتحويل البيانات الأولية إلى ذكاء اصطناعي وتحليلات موثوقة، دون الحاجة إلى كل الأعمال اليدوية لإعداد البيانات.