متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج أدوات التعلم النشط - التطبيقات الأكثر شعبية - ماليزيا
أدوات التعلم النشط هي حلول برمجية متخصصة تم تصميمها لزيادة تطوير نماذج التعلم الآلي (ML). إنهم يعملون ضمن إطار خاضع للإشراف، ويعملون على تحسين شرح البيانات ووضع العلامات والتدريب النموذجي بشكل استراتيجي. على عكس منصات ML أو MLOps الأوسع، تم تصميم هذه الأدوات خصيصًا لإنشاء حلقة تعليقات متكررة تُعلم بشكل مباشر عملية تدريب النموذج، وتحديد حالات الحافة، وتقليل متطلبات التسمية. تعمل هذه التعليقات المستهدفة على تسخير عدم اليقين في النموذج لتحديد البيانات الأكثر قيمة للتعليق التوضيحي، وبالتالي تعزيز أداء النموذج باستخدام مجموعة بيانات أصغر ولكنها أكثر صلة. تختلف أدوات التعلم النشط عن برامج تصنيف البيانات التقليدية، حيث تركز بشكل أساسي على عملية التعليق التوضيحي، وكذلك على إدارة واختيار البيانات الأكثر ملاءمة لوضع العلامات. علاوة على ذلك، فإنها تتجاوز وظائف علم البيانات ومنصات التعلم الآلي من خلال ليس فقط نشر النماذج، ولكن تحسينها بشكل فعال من خلال دورات التعلم المستمر. تتميز هذه الأدوات بميزات فريدة تحدد الأخطاء والقيم المتطرفة تلقائيًا، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين النموذج، وتمكين الاختيار الذكي للبيانات - وهو أمر بالغ الأهمية لضبط النماذج الموجودة مسبقًا لتناسب حالات استخدام محددة. تزايدت أهمية أدوات التعلم النشط مع ظهور نماذج مفتوحة المصدر تقدمها مؤسسات الذكاء الاصطناعي، لأنها تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين الذين يسعون إلى تخصيص هذه النماذج لمتطلباتهم المميزة. تخدم هذه الأدوات فرق الذكاء الاصطناعي، ومتخصصي رؤية الكمبيوتر، ومهندسي تعلم الآلة، وعلماء البيانات على حد سواء، مما يساعد في إنشاء حلقات تعلم نشطة فعالة، والتي تختلف بشكل ملحوظ عن أطر تعلم الآلة الأوسع أو خدمات تخزين البيانات والربط البيني التي تقدمها منصات MLOps. لكي يتم النظر في إدراج المنتج في فئة أدوات التعلم النشط، يجب أن: 1. تسهيل إنشاء حلقة تكرارية بين شرح البيانات والتدريب النموذجي. 2. تمتلك القدرة على تحديد أخطاء النموذج والقيم المتطرفة وحالات الحافة تلقائيًا. 3. تقديم رؤى حول أداء النموذج وتوجيه عملية التعليق التوضيحي لتحسينه. 4. تمكين اختيار وإدارة بيانات التدريب لتحسين النموذج الفعال.
إرسال تطبيق جديد
Encord
encord.com
Encord هو النظام الأساسي الشامل لإلغاء قفل الذكاء الاصطناعي من بياناتك. قم بتطوير واختبار ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي التنبؤية والمولدة على نطاق واسع لإطلاق العنان لقيمة التعلم الآلي. أنشئ بيانات تدريب عالية الجودة، واستفد من مسارات التعلم النشط، وقم بتقييم جودة النموذج، وضبط النماذج بدقة، والمزيد ف...
Labelbox
labelbox.com
Labelbox عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تتمحور حول البيانات وتسمح للمستخدمين ببناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها. توفر المنصة القدرة على تدريب النماذج وضبطها، بالإضافة إلى أتمتة المهام باستخدام LLMs (نماذج التعلم الآلي من Labelbox). فيما يتعلق بالوظائف، تستخدم Labelbox ملفات تعريف الارتباط لتحسين...
Galileo AI
usegalileo.ai
Galileo AI هو مساعد طيار يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصميم الواجهة ويساعد المصممين على إنشاء تصميمات مبهجة لواجهة المستخدم في لحظة. ومن خلال الاستفادة من نماذج اللغة الكبيرة، فإنه قادر على فهم السياقات المعقدة وإنشاء تصميمات عالية الدقة من مطالبات اللغة الطبيعية. بفضل تدريبه على الآلاف من التصميمات...
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لرؤية الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. توفر المنصة بنية أساسية لبيانات تدريب المؤسسات التي تتضمن التصنيف وسير العمل ومجموعات البيانات، كما أنها تتمتع بميزة التدريب البشري داخل الحلقة. يوفر خصائص توضيحية متعددة لتحسين جودة البيانات لنماذج ا...
Modal
modal.com
يساعد Modal الأشخاص على تشغيل التعليمات البرمجية في السحابة. نعتقد أن هذه هي الطريقة الأسهل للمطورين للوصول إلى الحوسبة بدون خادم دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية الخاصة بهم.
Lightly AI
lightly.ai
يساعد Lightly فرق التعلم الآلي على بناء نماذج أفضل من خلال بيانات أفضل. فهو يسمح للشركات باختيار البيانات المناسبة للتدريب النموذجي باستخدام التعلم النشط. اختر بذكاء أفضل العينات للتدريب النموذجي من خلال التصفية المتقدمة وخوارزميات التعلم النشط. * تحقيق التوازن بين توزيعات صفك، وإزالة التكرار والتح...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop عبارة عن منصة متطورة لتطوير الذكاء الاصطناعي تعمل على تغيير الطريقة التي تبني بها المؤسسات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تم تصميم منصة Dataloop بدقة لتلبية احتياجات المطورين في قلب عملية تطوير الذكاء الاصطناعي، مما يجعل العمل مع البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي أسهل وأكثر سهولة. يغطي حل Datal...
Cleanlab
cleanlab.ai
تقدم شركة Cleanlab، الرائدة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) والتي أثبتت كفاءتها في شركات Fortune 500، برامج الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا في العالم والتي تركز على البيانات. معظم الذكاء الاصطناعي والتحليلات تتضرر بسبب مشكلات البيانات (أخطاء إدخال البيانات، والتسمية الخاطئة، والقيم المتطرفة، وا...