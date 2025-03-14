متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برامج المحاسبة
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برامج المحاسبة - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل برامج المحاسبة على تمكين الأفراد والشركات من التعامل بكفاءة مع معاملاتهم المالية وسجلاتهم وعملياتهم. وفي المؤسسات الكبيرة، يمتد فائدته إلى تحسين وظائف الموارد البشرية وكشوف المرتبات، وإدارة العمليات القانونية، وتسهيل إنشاء الفواتير، والحفاظ على دفاتر الأستاذ، وصياغة المستندات. وقد أدى ظهوره إلى تقليل الاعتماد بشكل كبير على جداول بيانات Excel وإدخالات دفتر النقدية اليدوية لتخزين المعلومات المالية. علاوة على ذلك، فهو يتكامل بسلاسة مع العديد من الأدوات الأخرى مثل برامج إدارة الموارد البشرية، وأنظمة الرواتب، وأدوات إعداد الميزانية والتنبؤ، ومنصات التسوية المصرفية، وحلول أتمتة الحسابات الدائنة، وبرامج الفواتير، مما يتيح للمستخدمين الحصول على نظرة شاملة لأدائهم المالي.

إرسال تطبيق جديد


QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات في إدارة الشؤون المالية، مثل تتبع النفقات والفواتير والرواتب بشكل فعال.

Asana

Asana

asana.com

Asana هو تطبيق يساعد الفرق على تنظيم وتتبع وإدارة الأعمال والمشاريع في منصة مركزية، مع ميزات لتسهيل التعاون والتواصل.

Wave

Wave

waveapps.com

تطبيق Wave يقدم خدمات المحاسبة والإدارة المالية للشركات الصغيرة، مع ميزات تتضمن تتبع الدخل والمصروفات، الفواتير، وقبول المدفوعات عبر الإنترنت.

Xero

Xero

xero.com

Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

myBillBook

myBillBook

mybillbook.in

My BillBook هو تطبيق هندي لإدارة الفواتير والمحاسبة للمؤسسات الصغيرة، يدعم الفواتير المتوافقة مع GST ويتيح تتبع المصاريف وإدارة المخزون.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks هو تطبيق محاسبة وفوترة عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة أموالهم، وتتبع النفقات، وإنشاء فواتير مخصصة.

FreeAgent

FreeAgent

freeagent.com

فري إيجنت هو برنامج محاسبة عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة النفقات والرواتب وإصدار الفواتير والتقارير الضريبية ببساطة.

sevDesk

sevDesk

sevdesk.de

sevDesk هو تطبيق محاسبة سحابي يساعد أصحاب المشاريع الصغيرة في إدارة الفواتير والمصروفات بسهولة وبشكل قانوني.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

Netsuite هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يوفر حلولًا لتخطيط الموارد، والعلاقات مع العملاء، وإدارة المخزون والعمليات التجارية.

Vyapar

Vyapar

vyaparapp.in

Vyapar هو تطبيق لإدارة الأعمال يقدم ميزات لإدارة الفواتير والمحاسبة والمخزون للشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة سهلة وفعالة.

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera هو تطبيق متكامل لإدارة الأعمال يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المحاسبة والمخزون والرواتب والمبيعات والأتمتة التسويقية.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

سوف تُقدم Sage Intacct منصة مالية مرنة وفعالة تدعم المحاسبة بإدارة الحسابات العامة والمقبوضات والمدفوعات وإدارة النقد والعديد من الوظائف الأخرى.

Holded

Holded

holded.com

Holded هو برنامج لإدارة الأعمال يجمع بين المحاسبة والفواتير وإدارة المخزون والمشاريع وعلاقات العملاء في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

Pennylane

Pennylane

pennylane.tech

تساعد تطبيق Pennylane المديرين التنفيذيين على اتخاذ قرارات مالية أفضل من خلال الوصول إلى بيانات دقيقة وأدوات لإصدار الفواتير وإدارة النفقات.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai هو تطبيق لإدارة الأعمال يوفر أدوات لإدارة المشاريع، الفواتير، وتتبع العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

تطبيق Momenteo يعمل كمساعد بسيط لتتبع الأعمال والمصروفات والسفريات عبر تقويم جميل، ويوفر لك حسابات مجانية.

Zybra

Zybra

zybra.in

تطبيق زيبرا هو برنامج محاسبة GST سريع وسهل مصمم للأعمال الصغيرة والمتوسطة في الهند.

AccountEdge

AccountEdge

accountedge.com

AccountEdge هو برنامج محاسبة يساعد الشركات الصغيرة على إدارة الحسابات، الفواتير، المخزون، والرواتب من خلال أدوات بسيطة وفعالة.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

برامج محاسبة سهلة الاستخدام تساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة الفواتير والمالية، مع تتبع المدفوعات والمقبوضات، مجانًا.

Wafeq

Wafeq

wafeq.com

Wafeq هو برنامج محاسبة شامل يساعد الشركات على إدارة الفواتير، الطلبات، المخزون، والرواتب، ويقدم تقارير مالية مفيدة.

Akounto

Akounto

akounto.com

Akounto هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الأفراد والشركات في إدارة البيانات المالية وتتبع الدخل والنفقات بسهولة.

Akaunting

Akaunting

akaunting.com

Akaunting هو برنامج محاسبة مجاني ومفتوح المصدر مصمم للشركات الصغيرة والمستقلين، يشمل إدارة العملاء والموردين والفواتير والنفقات.

TopNotepad

TopNotepad

topnotepad.com

تطبيق TopNotepad هو برنامج بسيط للفوترة السحابية والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء، مصمم للمستقلين والشركات الصغيرة.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica هو برنامج ERP سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة العمليات المالية والمخزون وعلاقات العملاء بشكل فعال.

Crunch

Crunch

crunch.co.uk

تطبيق Crunch يجمع بين برنامج محاسبة بسيط واستشارات خبراء وخدمة ممتازة للمستقلين والمقاولين والشركات الصغيرة.

KolayBi

KolayBi

kolaybi.com

KolayBi هو برنامج محاسبة سهل يساعد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في تسهيل العمليات المالية وتحسين كفاءة العمل.

Enerpize

Enerpize

enerpize.com

Enerpize هو تطبيق ERP يوفر حلولاً مخصصة لإدارة البيانات وأتمتة العمليات، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحسين كفاءتها العامة.

Striven

Striven

striven.com

ستريفن هو برنامج شامل لإدارة الأعمال يجمع جميع الأدوات اللازمة للمحاسبة والمبيعات والمشاريع والإدارة في نظام واحد يسهل الوصول إليه.

Dailybiz

Dailybiz

dailybiz.com

ديلي بيز هو برنامج إدارة عبر الإنترنت مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة، يقدم حلولاً للفوترة وإدارة المبيعات والمحاسبة وإدارة العملاء والمشاريع والمخزون.

Cashflow

Cashflow

cashflow.do

تطبيق التدفق النقدي هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات الصغيرة على إدارة التدفقات المالية وتتبعها بكفاءة.

Tripletex

Tripletex

tripletex.no

تطبيق Tripletex هو برنامج محاسبة إلكتروني يوفر أدوات لإدارة البيانات المالية، والعمليات المحاسبية، والتقارير المالية بسهولة.

Giddh

Giddh

giddh.com

Giddh هو برنامج محاسبة سحابي يتضمن ميزات مثل دفاتر الحسابات والفوترة وإدارة المخزون وتقديم التقارير المختلفة، سهل الاستخدام وقابل للتخصيص.

Vic.ai

Vic.ai

vic.ai

VIC.AI هو برنامج يعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات المحاسبية، بما في ذلك معالجة الفواتير والتوافق مع الطلبات، مع توفير رؤى مالية في الوقت الفعلي.

e-conomic

e-conomic

e-conomic.com

E-conomic هو برنامج محاسبة متعدد اللغات يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة البيانات المالية والفواتير من خلال منصة آمنة.

TaxBit

TaxBit

taxbit.com

Taxbit هو تطبيق لإدارة الضرائب على العملات المشفرة، يسهل حساب الضرائب وتقارير الامتثال بشكل آلي للمستخدمين.

Patriot

Patriot

patriotsoftware.com

تطبيق باتريوت يقدم برنامج محاسبة للشركات الأمريكية، يتيح إدارة الحسابات عبر الإنترنت مع خيارات أساسية ومتميزة.

Aliaddo

Aliaddo

aliaddo.com

تطبيق Aliaddo يهدف إلى تعزيز الإنتاجية من خلال دمج وظائف متعددة، مما يسهل إدارة المهام وأتمتة سير العمل وتبسيط تفاعلات العملاء.

QuickFile

QuickFile

quickfile.co.uk

QuickFile هو برنامج محاسبة سحابي مجاني يساعد الشركات في المملكة المتحدة على إدارة السجلات المالية وأتمتة المهام المحاسبية.

Vencru

Vencru

vencru.com

Vencru هو تطبيق محاسبة مجاني يساعد الشركات في إدارة الفواتير والمخزون والتقارير المالية بسهولة، مما يسهل متابعة الأداء المالي.

InformerOnline

InformerOnline

informer.eu

إنفرمر أونلاين هو برنامج محاسبة ذكي لأستراليا يشمل إعداد الفواتير ورقمنة المستندات. يمكن تجربته مجانًا.

AccountsIQ

AccountsIQ

accountsiq.com

برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات على تبسيط وإدارة العمليات المالية بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتقارير والتحليل والتكامل.

Dappr

Dappr

dappr.com

تطبيق Dappr يساعدك في بدء وإدارة عملك عبر تشكيل شركة, فتح حساب مصرفي, إعداد محاسبة, إدارة الرواتب وإرسال الفواتير.

Moneypex

Moneypex

moneypex.com

Moneypex هو برنامج محاسبي سحابي يساعد الشركات في إدارة النفقات والفواتير والتقارير المالية بشكل بسيط وفعال.

Munim

Munim

themunim.com

تطبيق مونيم يساعد في تسهيل إدارة الشؤون المالية للأعمال بمختلف أنواعها، ويسمح بإنشاء مستخدمين وتحديد صلاحياتهم.

Myaccountant

Myaccountant

myaccountant.co

MyAccountant هو تطبيق لإدارة الأعمال والمحاسبة يتيح للمستخدمين تتبع النفقات، وإعداد الفواتير، وتحليل البيانات المالية بسهولة.

Zahir Software

Zahir Software

zahiraccounting.com

Zahir Software هو برنامج إدارة مالية لتبسيط المحاسبة، يقدم أدوات للفواتير، الضرائب، والتقارير المالية للشركات الصغيرة إلى المتوسطة.

Pandle

Pandle

pandle.com

Pandle هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة على إدارة النفقات، وتوليد التقارير المالية، والفواتير.

Xledger

Xledger

xledger.net

Xledger هو نظام ERP سحابي لإدارة العمليات المالية للأعمال، يوفر أتمتة شاملة وأدوات تحليل متعددة لدعم اتخاذ القرارات وتحسين سير العمل.

SoftLedger

SoftLedger

softledger.com

تقدم SoftLedger برنامج محاسبة سحابي يوفر رؤية حقيقية للبيانات المالية ويدعم العمليات المالية المتنوعة مثل دفاتر الأستاذ والمحاسبة متعددة العملات.

Leapfin

Leapfin

leapfin.com

تطبيق Leapfin يُساعد الشركات في أتمتة المحاسبة والإبلاغ عن الإيرادات بدقة وسرعة، مما يسهل العمليات المالية لمختلف فرق المحاسبة.

Crunched

Crunched

crunched.io

تطبيق محاسبة سحابية يساعد مالكي الأعمال على توفير الوقت واتخاذ قرارات أفضل من خلال إدارة الفواتير والنفقات وإعداد التقارير.

Enterpryze

Enterpryze

enterpryze.com

تطبيق Enterpryze هو حل لإدارة الأعمال يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة المحاسبة، المخزون، وعلاقات العملاء من هاتف محمول.

Rillet

Rillet

rillet.com

Rillet هو نظام محاسبة لشركات البرمجيات متوسطة الحجم، يقدم إدارة للفواتير والتقارير المالية الأساسية مع تكامل سلس مع منصات متعددة.

Kiwili

Kiwili

kiwili.com

كي ويلي هو برنامج إدارة عبر الإنترنت يساعد الشركات على تتبع المشاريع، إدارة التكاليف، والتعاون في الوقت الحقيقي مع الفريق والعملاء.

MYOB New Zealand

MYOB New Zealand

myob.com

تساعد تطبيق MYOB New Zealand الشركات في إدارة العمليات المالية، بما في ذلك المحاسبة، كشوف المرتبات، وإعداد التقارير المالية.

TrulySmall

TrulySmall

trulysmall.com

تطبيق TrulySmall هو حل محاسبي للشركات الصغيرة، يوفر أدوات لأتمتة المحاسبة وإرسال الفواتير وتتبع الدخل والنفقات بفعالية.

CashCtrl

CashCtrl

cashctrl.com

CashCtrl هو تطبيق محاسبة سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة الفواتير وكشوف المرتبات والنفقات من أي جهاز.

Bearbook

Bearbook

bearbook.com

تطبيق Bearbook هو برنامج محاسبة عبر الإنترنت يساعد الشركات في إدارة المبيعات والمخزون والمحاسبة.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.

برامج المحاسبة - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog