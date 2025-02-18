برامج المحاسبة - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر توركس وكايكوس

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعمل برامج المحاسبة على تمكين الأفراد والشركات من التعامل بكفاءة مع معاملاتهم المالية وسجلاتهم وعملياتهم. وفي المؤسسات الكبيرة، يمتد فائدته إلى تحسين وظائف الموارد البشرية وكشوف المرتبات، وإدارة العمليات القانونية، وتسهيل إنشاء الفواتير، والحفاظ على دفاتر الأستاذ، وصياغة المستندات. وقد أدى ظهوره إلى تقليل الاعتماد بشكل كبير على جداول بيانات Excel وإدخالات دفتر النقدية اليدوية لتخزين المعلومات المالية. علاوة على ذلك، فهو يتكامل بسلاسة مع العديد من الأدوات الأخرى مثل برامج إدارة الموارد البشرية، وأنظمة الرواتب، وأدوات إعداد الميزانية والتنبؤ، ومنصات التسوية المصرفية، وحلول أتمتة الحسابات الدائنة، وبرامج الفواتير، مما يتيح للمستخدمين الحصول على نظرة شاملة لأدائهم المالي.
إرسال تطبيق جديد
Wafeq
wafeq.com
برنامج محاسبة قوي للشركات ذات التفكير المستقبلي. أرسل الفواتير وأوامر الشراء، وقم بإدارة مخزونك وكشوف المرتبات الخاصة بك، واحصل على العشرات من التقارير المالية، وقم بدعوة عدد غير محدود من المستخدمين. الكل في واحد البرمجيات.
InformerOnline
informer.eu
InformerOnline: برنامج المحاسبة الذكي في النمسا - فاتورة الإدخال/الإخراج ✓ الفواتير ✓ رقمنة الإيصالات ✓ جربه مجانًا!
TopNotepad
topnotepad.com
TopNotepad عبارة عن برنامج سحابي بسيط للغاية للفواتير والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء (CRM) للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. ميزة غنية وبأسعار معقولة، وبرامج الكل في واحد.
KolayBi
kolaybi.com
هناك طريقة سهلة لتنمية أعمالك من خلال برنامج المحاسبة المسبقة! أصبحت عمليات المحاسبة المسبقة لشركتك الناشئة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الملكية الفردية أسهل من أي وقت مضى. العديد من الميزات التي من شأنها تسريع عملياتك المالية موجودة في برنامج المحاسبة على شبكة الإنترنت KolayBi! فقط اجعل عملك أسهل وسوف تقضي وقتك في تنمية عملك. قم بتنمية أعمالك مع برنامج المحاسبة KolayBi! أصبحت المحاسبة أسهل من أي وقت مضى بالنسبة لشركتك الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة أو الخاصة. توفر تقنية KolayBi، وهي تقنية SaaS من الجيل التالي، العديد من الميزات لتسريع عملياتك المالية! وفر لنفسك بعض الوقت الثمين واستخدمه لتنمية أعمالك.
TaxBit
taxbit.com
نماذج ضريبة التشفير المجانية للأفراد. نموذج 1099 حلول للمؤسسات. أول حل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) من الدرجة الرابعة على الإطلاق لمحاسبة الأصول الرقمية. نحن نمكن ونضمن الامتثال التنظيمي.
Munim
themunim.com
هدف منعم هو جعل حياة رجل الأعمال أسهل من خلال التحرر من إدارة التمويل المحمومة من خلال الأعمال الورقية. بفضل واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، يعتبر منعم مناسبًا لجميع أنواع الأعمال بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، والمؤسسات الكبيرة، وحتى الشركات الناشئة. يمكنك إنشاء مستخدمين مختلفين داخل نفس الحساب وتعيين أذونات مختلفة لهم وفقًا لأدوارهم في مؤسسة الأعمال.
Zybra
zybra.in
برنامج محاسبة ضريبة السلع والخدمات (GST) سريع وسهل لعملك. أسرع برامج وتطبيقات المحاسبة نموًا في الهند للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
Xledger
xledger.net
Xledger هو الحل الأكثر آلية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) المالي في السوق - والذي تستخدمه أكثر من 10000 شركة في 60 دولة. يعتمد Xledger على السحابة بنسبة 100% - وهو مصمم للمؤسسات الطموحة التي ترغب في الاستفادة من أفضل الممارسات والأتمتة لتحسين عملياتها التجارية. يتميز Xledger بالأتمتة وقابلية التوسع ورؤية الأعمال. شرع مؤسسو Xledger في تبسيط إدارة الأعمال وتقليل التعقيد من خلال توفير حل جاهز قابل للتكوين حسب احتياجات كل عميل ومبني على أفضل الممارسات. يعتمد Xledger على التكوين بدلاً من التخصيص، مما يعني ترقية كل عميل بسلاسة إلى أحدث إصدار من النظام. يوفر Xledger المحاسبة الأساسية (GL، AP، AR)، ومعالجة الدفع (طباعة الشيكات، ACH، التحويل البنكي)، وإدارة النقد، والفواتير والفواتير، وجدول الوقت، وتقارير النفقات، والميزانية والتنبؤ، والتعرف على الإيرادات، ومحاسبة الأصول الثابتة، وإدارة المخزون والمشتريات وإدارة الجهات المانحة ومحاسبة المشاريع ومحاسبة الصناديق وإدارة علاقات العملاء وكشوف المرتبات وإدارة المستندات وقدرات إعداد التقارير المالية. يمكن للمستخدمين الوصول إلى تحليل GL، والقدرة على التعمق، وإعداد التقارير في المعلومات في الوقت الفعلي، والرسوم البيانية، ولوحات المعلومات، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والعديد من أدوات ذكاء الأعمال والأدوات التحليلية.
Xero
xero.com
Xero هي شركة للتكنولوجيا العامة في نيوزيلندا ، مدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة قائمة على السحابة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تضم الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ولنجتون وأوكلاند ونابير) وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن ، سيدني ، كانبيرا ، أديلايد ، بريسبان وبيرث) ، وثلاثة مكاتب في المملكة المتحدة (لندن ، ومانشستر وميلتون كينز) ، وثلاثة مكاتب المكاتب في الولايات المتحدة (دنفر ، سان فرانسيسكو ونيويورك) ، بالإضافة إلى مكاتب في كندا وسنغافورة وهونج كونج وجنوب إفريقيا. تستند منتجاتها إلى البرنامج كنموذج للخدمة (SAAS) وبيعها عن طريق الاشتراك ، ومقرها على نوع وعدد كيانات الشركة التي يديرها المشترك. تستخدم منتجاتها في أكثر من 180 دولة.
Wave
waveapps.com
Wave هي شركة تقدم الخدمات المالية والبرمجيات للشركات الصغيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة Wave في حي ليسليفيل في تورونتو، كندا. كان المنتج الأول للشركة عبارة عن برنامج محاسبة مجاني عبر الإنترنت مصمم للشركات التي تضم من 1 إلى 9 موظفين، يليه برنامج الفواتير والتمويل الشخصي ومسح الإيصالات (OCR). في عام 2012، بدأت Wave في التفرع إلى الخدمات المالية، في البداية مع المدفوعات عن طريق Wave (معالجة بطاقات الائتمان) وكشوف المرتبات بواسطة Wave، تليها الإقراض بواسطة Wave في فبراير 2017 والذي تم إيقافه منذ ذلك الحين.
Finaloop
finaloop.com
يقوم Finaloop بأتمتة عملية مسك الدفاتر لعلامات التجارة الإلكترونية بشكل كامل. نحن الحل الوحيد لمسك الدفاتر المصمم خصيصًا للتجارة الإلكترونية، وفي الوقت الفعلي، والدقيق بنسبة 100٪ والذي يسمح لك بتوديع محاسبك إلى الأبد.
Vic.ai
vic.ai
Vic.ai هو برنامج ذكاء اصطناعي مصمم لتبسيط عمليات المحاسبة والحسابات الدائنة. وتشمل ميزاته الرئيسية معالجة الفواتير المستقلة، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لنقل معالجة الحسابات الدائنة إلى المستوى التالي، مما يساهم في زيادة كبيرة في الإنتاجية. يتميز البرنامج أيضًا بتدفقات الموافقة ومطابقة أوامر الشراء (PO)، مما يعزز الكفاءة من خلال اكتشاف التناقضات عبر الفواتير متعددة الأسطر وأوامر الشراء. يقدم Vic.ai أيضًا وظائف الدفع التي يمكنها تحويل أقسام الحسابات الدائنة إلى مراكز ربح، مما يوفر توفير الوقت وإمكانية الحصول على خصومات وتقليل مخاطر الاحتيال. يقدم البرنامج عمليات تكامل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP)، مما يسمح باستيعاب البيانات الرئيسية والمعلومات الأخرى من أي نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) المفتوحة ونماذج البيانات المشتركة. وهذا يمنح القادة الماليين المرونة اللازمة لدمج Vic.ai في سير عملهم الحالي. تم تجهيز Vic.ai برؤى المعالجة، وتوفير رؤى تحليلية في الوقت الفعلي حول عمليات الحسابات الدائنة، واتجاهات الأعمال، وأداء الفريق، وبالتالي تمكين اتخاذ قرارات مستنيرة. إنها تنال إعجاب كل من المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم عبر مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الأعمال والتأمين والضيافة والعقارات والتعليم. تتحدث هذه القدرة على التكيف عن تنوع الأدوات.
Vencru
vencru.com
احسب أرباحك بدون جداول بيانات معقدة. Vencru هو برنامج مجاني للفواتير والمحاسبة يمنحك رؤية بسيطة لتقارير المبيعات والعملاء والمخزون والأعمال - كل ذلك في مكان واحد.
TrulySmall
trulysmall.com
تطبيق محاسبة موفر للوقت يقوم بأتمتة مهام مسك الدفاتر لأصحاب الأعمال الصغيرة. باستخدام التعلم الآلي، يقوم Kashoo بتصنيف النفقات وتسويتها مع المعاملات المصرفية ومعاملات بطاقات الائتمان، ويوفر تقارير دقيقة وكاملة وفي الوقت الفعلي بنقرة واحدة. بالإضافة إلى التسوية التلقائية، يوفر Kashoo أيضًا التعرف الضوئي على الحروف (OCR) ومطابقة الإيصالات. ما عليك سوى إسقاط صورة إيصال في البريد الوارد وسيقوم Kashoo بمطابقتها تلقائيًا مع المعاملة.
Striven
striven.com
عملك في أفضل حالاته. Striven هو برنامج متكامل لإدارة الأعمال يحتوي على كل ما تحتاجه لزيادة الإيرادات والعمل بكفاءة وتحسين العمليات. يعد Striven حلاً برمجيًا متكاملاً، حيث قمنا بدمج جميع الميزات الأساسية التي تحتاجها للمحاسبة والمبيعات والمشاريع والإدارة وإعداد التقارير في نظام واحد بسيط. تبسيط وتوحيد وتزدهر. مع Striven، لن تحتاج أبدًا إلى تطبيقات برمجية منفصلة وغير متصلة مرة أخرى. وأخيرًا، يمكنك إدارة عملك بالكامل من أي مكان وعلى أي جهاز.
SoftLedger
softledger.com
توفر SoftLedger رؤية في الوقت الفعلي للبيانات المالية الهامة. تساعد برامج المحاسبة وواجهات برمجة التطبيقات السحابية الأصلية لدينا المؤسسات على إدارة عملياتها وأصولها الموزعة. يتضمن ذلك دفتر أستاذ عام كامل المواصفات، وحسابات القبض، والحسابات الدائنة، وإدارة المخزون، وإدارة الأصول المشفرة، والمزيد.
sevDesk
sevdesk.de
مع sevDesk، يمكنك حفظ مستنداتك رقميًا بسهولة ووضوح. يقوم برنامج المحاسبة الخاص بنا تلقائيًا بإنشاء فاتورة فائض الإيرادات لك.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct هي منصة مالية مرنة وقابلة للتطوير توفر قدرات محاسبية عميقة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. يقدم Sage Intacct مجموعة من تطبيقات المحاسبة الأساسية مثل دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات لأي قسم محاسبة أو فريق مالي. كما أنه يدعم وظائف لوحات المعلومات المضمنة، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، وإدارة الوقت والنفقات، ومحاسبة المشاريع، وإدارة الإيرادات، وعمليات الدمج العالمية لكيانات متعددة. يمكن استخدام البرنامج في مجموعة واسعة من الصناعات كنظام محاسبة أفقي، ولكنه يوفر أيضًا ميزات متخصصة للصناعات التالية: المؤسسات غير الربحية، والبرمجيات وإدارة العلاقات مع الخدمات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والضيافة، والتوزيع بالجملة، والبناء والعقارات. .
QuickFile
quickfile.co.uk
برامج المحاسبة ومسك الدفاتر المجانية للشركات في المملكة المتحدة. يعمل QuickFile في السحابة، وهو سهل الاستخدام ومجاني للحسابات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks عبارة عن حزمة برامج محاسبة تم تطويرها وتسويقها بواسطة Intuit. منتجات QuickBooks موجهة بشكل أساسي نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقدم تطبيقات محاسبية محلية بالإضافة إلى الإصدارات المستندة إلى السحابة التي تقبل مدفوعات الأعمال وإدارة الفواتير ودفعها ووظائف كشوف المرتبات.
LedgerSync
ledgersync.com
يتصل LEDGERSYNC للمحاسبين ومسك الدفاتر ببطاقة الائتمان الخاصة بالعميل والموجزات المصرفية مما يسمح بمجموعة كاملة من المعاملات وصور الشيكات والودائع والإيصالات والكشوفات، كل ذلك في لوحة تحكم واحدة.
Zahir Software
zahiraccounting.com
ليس لدينا بيانات كافية من المراجعات لمشاركة من يستخدم هذا المنتج. اكتب مراجعة للمساهمة، أو تعرف على المزيد حول إنشاء المراجعة.
Nubooks
nubooks.io
ليس لدينا بيانات كافية من المراجعات لمشاركة من يستخدم هذا المنتج. اكتب مراجعة للمساهمة، أو تعرف على المزيد حول إنشاء المراجعة.
Dappr
dappr.com
ابدأ وأدر عملك في مكان واحد مع Dappr. قم بتكوين شركة ذات مسؤولية محدودة أو C-corp، واحصل على حساب جاري، وقم بإعداد المحاسبة، وتشغيل كشوف المرتبات، وإرسال الفواتير، وغير ذلك الكثير. Dappr هي المنصة الوحيدة التي تحتاجها!
bluesheets
bluesheets.ai
توجد Bluesheets أعلى أنظمة عملك، وتربطها بأداة المحاسبة الخاصة بك، وتقوم بأتمتة سير العمل الحالي. ليس عليك تغيير شيء ما.
Binery
binery.co
BINERY هو حل محاسبي مدعوم بالتكنولوجيا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقدم تجربة خالية من المتاعب وبأسعار معقولة. مع خدمة مسك الدفاتر التي تقدمها BINERY، سنزودك ببيان الأرباح والخسائر والميزانية العمومية في نهاية كل شهر. ستقوم BINERY أيضًا بتحديث سجلاتك المالية بدءًا من تحليل بياناتك المصرفية وحتى تسوية حساباتك.
Tripletex
tripletex.no
استمتع بتجربة فوائد برنامج المحاسبة الذكي والكامل عبر الإنترنت. ✓ وحدات متكاملة بسلاسة ✓ الدعم متضمن ✓ جرب مجانًا اليوم!
Reviso
reviso.com
Reviso هو برنامج محاسبة سحابي للشركات الصغيرة ومحاسبي الحسابات. قم بإجراء الفواتير عبر الإنترنت والتسوية المصرفية ومسك الدفاتر. خذ تجربتك المجانية الآن.
Enterpryze
enterpryze.com
تعتبر شركة Enterpryze مطورًا عالميًا ومبتكرًا وموردًا لحلول إدارة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة. جميع الأدوات التي تحتاجها لتنمية أعمالك بشكل مربح: * يتيح تطبيق Enterpryze إمكانية تشغيل المحاسبة والمخزون وإدارة علاقات العملاء وإدارة الخدمات والمزيد من مكان واحد * إدارة المخزون والعملاء والموردين في مكان واحد * محاسبة متكاملة وآلية لتقارير دقيقة * سهلة الإعداد. سجل وابدأ في الاستخدام
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook هو برنامج وتطبيق هندي بسيط لإعداد الفواتير والفواتير وإدارة المخزون للشركات الصغيرة. البرنامج قابل للتخصيص بالكامل، وتدعم ميزاته الاحتياجات المتنوعة لأي عمل تجاري.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks هو برنامج محاسبة سهل الاستخدام مصمم لتبسيط إعداد الفواتير والإدارة المالية للشركات الصغيرة والمستقلين. تقدم ProfitBooks ميزات مثل قوالب الفواتير القابلة للتخصيص، وجمع الدفع عبر الإنترنت، والتتبع السهل للمدفوعات والمستحقات، وتساعد المستخدمين على تبسيط عملياتهم المحاسبية وتحسين التدفق النقدي — كل ذلك مجانًا.
Moneypex
moneypex.com
Moneypex هو برنامج محاسبة قائم على السحابة مصمم لتلبية جميع احتياجات عملك. تساعدك ميزات إدارة النفقات المتقدمة في التعامل مع شركتك مثل المحترفين. ✓ فواتير مجانية غير محدودة ✓ إنشاء تقارير ✓ تسوية بنكية ✓ إرسال تذكيرات بالدفع ✓ عوائد ضريبة القيمة المضافة المتوافقة مع MTD ✓ مسح بيانات الدخل ✓ مسح وتحميل الفواتير المجمعة ✓ إدارة تمويل المشاريع ✓ إرسال الفواتير والفواتير المتكررة ✓ قوالب فاتورة احترافية
CheckMark
checkmark.com
CheckMark Multiledger هو برنامج محاسبة متعدد المستخدمين ومتعدد المنصات لنظامي التشغيل Mac وWindows. إنه سهل الاستخدام وبأسعار معقولة للشركات الصغيرة. مع CheckMark Multiledger، يمكنك قضاء وقت أقل في مسك الدفاتر والمزيد من الوقت في إدارة أعمالك. بفضل مجموعة كاملة من الميزات المحاسبية، بما في ذلك الحسابات المدينة والدائنة والمخزون، يسمح CheckMark Multiledger للشركات بقضاء وقت أقل في مسك الدفاتر ومزيد من الوقت في التركيز على إدارة الأعمال. يحتفظ CheckMark Multiledger بسجل كامل للمعاملات للعام الماضي ويسمح بتعديل المعاملات وإجراء التعديلات على أي شهر في العام الحالي. كما يتضمن مجموعة من التقارير المالية مثل دليل الحسابات وميزان المراجعة والميزانية العمومية وقائمة الدخل وغيرها. تسمح إمكانيات CheckMark Multiledger متعددة المستخدمين لما يصل إلى 10 مستخدمين بالوصول إلى ملفات الشركة على وحدة تخزين مشتركة. CheckMark MultiLedger هو برنامج محاسبة شامل للشركات الصغيرة، يوفر كل ما تحتاجه لإدارة عملياتك بكفاءة وفعالية. حان الوقت لترقية عملك والارتقاء به إلى المستوى التالي باستخدام MultiLedger.
Cryptoworth
cryptoworth.com
تساعد Cryptoworth الشركات من جميع الأحجام على أتمتة مهام محاسبة العملات المشفرة في المكاتب الخلفية. مزامنة أكثر من 130 blockchain و1000 مصدر آخر. أطلق العنان للرقابة المالية الموثوقة للأصول الرقمية. تحسين إدارة الأصول المشفرة دون عناء. تقدم Cryptoworth: - حلول محاسبة العملات المشفرة - حلول إدارة خزينة الأصول الرقمية - حلول DeFi - حلول NFT - حلول التوقيع المساحي - حلول AR/AP - حلول GameFi - حلول API
Vyapar
vyaparapp.in
قم بإدارة أعمالك بشكل احترافي مع Vyapar. استخدام أفضل البرامج لتلبية احتياجاتك الخاصة بالفواتير والمخزون والمحاسبة. كن جزءًا من 1 Cr+ الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند التي تثق في Vyapar.
Rillet
rillet.com
Rillet هو نظام محاسبي لشركات برمجيات السوق المتوسطة. يحتوي على الفواتير والتعرف على الإيرادات (الثابتة والاستخدام) وتقارير SaaS الرئيسية مثل ARR أو NRR أو SaaS P&L المضمنة مباشرة. يتكامل Rillet أيضًا عبر المكدس مع الاتصالات الأصلية بـ Stripe و Salesforce و Hubspot والعديد من الآخرين على حساب، البنك والرواتب والجانب الضريبي.
FloQast
floqast.com
FloQast، مزود منصة العمليات المالية والمحاسبية التي أنشأها المحاسبون للمحاسبين، تمكن المؤسسات من تفعيل التميز المحاسبي. يحظى FloQast بثقة أكثر من 2600 فريق محاسبة - بما في ذلك Twilio وLos Angeles Lakers وZoom وSnowflake - ويعمل على تحسين الطريقة التي تعمل بها فرق المحاسبة، مما يمكّن العملاء من تبسيط وإدارة الإغلاق المالي والعمليات المالية والمحاسبة وبرامج الامتثال. باستخدام FloQast، يمكن للفرق الاستفادة من أحدث التطورات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإدارة كل جانب من جوانب إغلاق نهاية الشهر، وتقليل عبء الامتثال، والبقاء جاهزًا للتدقيق، وتحسين الدقة والرؤية والتعاون في جميع أنحاء الوظيفة المالية. يتم تصنيف FloQast دائمًا في المرتبة الأولى عبر جميع مواقع مراجعة المستخدمين. تعرف على المزيد على موقع FloQast.com.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz هو برنامج إدارة عبر الإنترنت تم إنشاؤه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكنك توفير الوقت باستخدام حل الإدارة سهل الاستخدام الذي يلبي جميع احتياجاتك: الفواتير، وإدارة المبيعات، والمحاسبة، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، وإدارة المخزون.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM هو حل FaaS قائم على السحابة، قوي، قابل للتطوير، رشيق، ميسور التكلفة ومتميز بالكامل مع CRM وERP وHCM وإدارة المشاريع ومكتب المساعدة وغيرها من SaaS التي تحتاجها شركتك، بأسعار البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر لتحقيق النمو الهائل و تطوير. نحن مصممون على خدمة 95% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم من خلال حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الذكي، وبأسعار معقولة، والمرن، والآمن الذي يضمن النمو المستدام. الخدمة ذات المستوى العالمي وبأسعار مناسبة للجيب هي USP لدينا، ونحن نلتزم بما نعد به.
Bearbook
bearbook.com
تطبيق برنامج محاسبة عبر الإنترنت يساعد عملك على إدارة المبيعات والمخزون والمحاسبة.
Enerpize
enerpize.com
تقدم Enerpize حلول برمجيات ERP مخصصة للصناعة لحل مشاكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على إدارة مؤسساتهم بشكل فعال.
e-conomic
e-conomic.com
برنامج محاسبة متعدد اللغات عبر الإنترنت مع وصول آمن للمحاسبين الخارجيين للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Deskera
deskera.com
Deskera هو منصة متكاملة حائزة على جوائز تمكن SMBs من التوسع بشكل أسرع مع عدد أقل من الأدوات. من المتاجر إلى مصانع التصنيع ، تستخدم مئات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة Deskera لإدارة المحاسبة ، المخزون ، كشوف المرتبات ، المبيعات ، وأتمتة التسويق.
Crunched
crunched.io
برنامج محاسبة سحابي مصمم لمساعدة أصحاب الأعمال على توفير الوقت واتخاذ قرارات عمل أكثر ذكاءً. قم بإعداد الفواتير وجمع المدفوعات وتتبع النفقات وتخصيص التقارير والعمل مع المحاسب الخاص بك. جربه مجانا اليوم!
Crunch
crunch.co.uk
مزيج مثالي من برامج المحاسبة البسيطة ونصائح الخبراء والخدمة الرائعة من المحاسبين المعتمدين المعتمدين للعاملين لحسابهم الخاص والمقاولين والشركات الصغيرة.
Clear Books
clearbooks.co.uk
برنامج محاسبة عبر الإنترنت يمنح الشركات الصغيرة الموجودة في المملكة المتحدة شعورًا رائعًا وهادئًا ومسيطرًا. توفر Clear Books طريقة أسهل لإدارة الشؤون المالية لأعمالك. إنه برنامج محاسبة عبر الإنترنت سهل الاستخدام مصمم للشركات الصغيرة والمقاولين والمستقلين والتجار المنفردين في المملكة المتحدة.
Cashflow
cashflow.do
برنامج محاسبة الكل في واحد في السحابة للشركات الصغيرة. رائعة للبيع بالتجزئة أو البيع بالجملة أو المخزون أو الخدمات أو الشركات القائمة على المشاريع. حاول مجانا!
CashCtrl
cashctrl.com
حل سحابي للمحاسبة ومعالجة الطلبات وإدارة العناوين والمزيد للشركات الصغيرة والمتوسطة والمحاسبين والمستقلين.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هي منصة شاملة للوكالات الإبداعية والرقمية والاستشارات ومقدمي الخدمات المهنية. وهو مصمم لتزويد الشركات بنظرة عامة كاملة وفي الوقت الحقيقي عن أعمالها. قم بتبسيط عمليات عملك ودمج مشاريعك وعملائك وفريقك في منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. من العقود والمقترحات وإدارة المشاريع إلى إعداد فواتير العملاء وتتبع الإيرادات وإدارة الموارد. إدارة المشاريع قم بتعيين المشاريع والمهام لفريقك، وحدد أولويات أسبوعك وشاهد بالضبط كيف تتقدم مشاريعك. حدد ميزانيات المشروع وتجنب التكاليف غير المتوقعة. عرض كانبان، ومؤقت متكامل لسهولة إعداد الفواتير، والتعاون مع شركاء خارجيين للعمل بكفاءة. تتبع وقت الفريق احصل على تقرير فوري عن الساعات التي تم تتبعها لفريقك باستخدام جداول زمنية دقيقة ومعرفة من تجاوز طاقته في لمحة. راقب استخدام عملك واحصل على وضوح بشأن كفاءة فريقك وربحيته. قم بتخطيط مواردك مسبقًا للحفاظ على مشاريعك في المسار الصحيح وفي حدود الميزانية. CRM إدارة عملائك ومشاريعهم في مكان واحد. قم بإنشاء ملفات تعريف عميل فريدة تحتوي على جميع الملاحظات وجهات الاتصال والأسعار والعلامات الخاصة بك. قم بدعوة عملائك إلى بوابة العميل التي تحمل علامتك التجارية حيث يمكنهم الوصول إلى المشاريع والمستندات والروابط التي شاركتها معهم.
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent هو برنامج محاسبة عبر الإنترنت حائز على العديد من الجوائز، وهو مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمستقلين والمحاسبين. يساعد FreeAgent الشركات على الاهتمام بالإدارة اليومية، بدءًا من إدارة النفقات وتشغيل كشوف المرتبات المتوافقة تمامًا مع RTI وحتى إنشاء وإرسال تقديرات وفواتير ذات مظهر احترافي. كما أنه يسمح للشركات بتتبع التدفق النقدي والربحية، وإظهار من يدين لهم بالمال - وكم!. لدى FreeAgent أيضًا "جدول زمني للضرائب" مخصص للمواعيد النهائية القادمة والمبالغ المستحقة، بالإضافة إلى وظيفة تقديم ضريبة القيمة المضافة وكشوف مرتبات RTI بسهولة - بالنسبة للتجار الفرديين ومديري الشركات المحدودة - إقرارات ضرائب التقييم الذاتي مباشرة إلى إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية. يستخدم حاليًا حوالي 100000 عميل FreeAgent لإدارة حسابات أعمالهم ببساطة، دون أي مصطلحات محاسبية مربكة ومع وجود فريق من المحاسبين الودودين لمساعدتهم على البقاء على المسار الصحيح.
Bean Cruncher
beancruncher.com
يتميز برنامج Bean Cruncher للمحاسبة عبر الإنترنت بأنه ميسور التكلفة وسهل الاستخدام ويعمل على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وMac وiPad وAndroid وBlackberry، ويتضمن دعمًا لمسك الدفاتر وحفظ الضرائب. مصممة لشركات البناء والحرف والمهنيين وشركات العلوم والتكنولوجيا العالية وخدمات الرعاية الصحية. نمو غير محدود. نعم، غير محدود حقا. بما في ذلك عدد غير محدود من المستخدمين والشركات والمزيد! آمن تمامًا: تشفير SSL 256 بت، ولم يتم استخدام أي مصدر مفتوح، ولدينا أمان على الموقع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
Asana
asana.com
Asana هو تطبيق الويب والجوال مصمم لمساعدة الفرق على تنظيم وتتبع وإدارة أعمالهم. ذكرت شركة Forrester ، Inc. أن "أسانا تبسط إدارة العمل على أساس الفريق". يتم إنتاجها من قبل الشركة التي تحمل نفس الاسم. (Asana ، Inc.) تأسست في عام 2008 من قبل مؤسس Facebook Dustin Moskovitz و Ex-Google ، مهندس Bex-Facebook Justin Rosenstein ، اللذين عملا على تحسين إنتاجية الموظفين في Facebook. تم إطلاق المنتج تجاريًا في أبريل 2012. في ديسمبر 2018 ، بلغت قيمة الشركة 1.5 مليار دولار.
Aliaddo
aliaddo.com
لقد منح عرضنا لخدمات البرمجيات السحابية العديد من الشركات من مختلف القطاعات والأحجام ميزة تنافسية تفاضلية. لقد اهتمت Aliaddo بالحفاظ على أفضل مستويات الجودة في جميع عمليات التصميم والبناء الخاصة ببرامجنا من أجل تقديم خدمة ذات مستوى عالمي، كما أنها وضعت سياسات الجودة في الدعم والمرافقة في جميع عمليات التنفيذ وما بعد الخدمة حتى يحصل عملاؤنا على الدعم اللازم من شركة التكنولوجيا التي تدعمهم في نموهم يومًا بعد يوم.
Akounto
akounto.com
Akounto هو برنامج محاسبة ومسك الدفاتر قائم على السحابة مصمم لمساعدة وإدارة البيانات المالية للشركات. قد تكون إدارة شؤونك المالية أمرًا مرهقًا حقًا - ولهذا السبب فإن Akounto يدعمك! مع Akounto، يمكنك متابعة التدفق النقدي الخاص بك أثناء التنقل والاستمتاع باتصال سلس بعملك ببساطة عن طريق ربط حسابك البنكي بلوحة تحكم Akounto الخاصة بك. Akounto هو شريكك الموثوق به لجميع احتياجاتك وحلول المحاسبة ومسك الدفاتر.
Akaunting
akaunting.com
Akaunting هو برنامج محاسبة مجاني ومفتوح المصدر عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمستقلين. من الفواتير إلى تتبع النفقات إلى المحاسبة، لدى Akaunting جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة أموالك عبر الإنترنت مجانًا. بفضل هيكله المعياري، يوفر Akaunting متجر تطبيقات رائعًا للمستخدمين والمطورين. المميزات - إدارة العملاء - إدارة الموردين - إدارة المخزون - سهولة إعداد الفواتير - النفقات القابلة للفوترة - إدارة المخزون - الحسابات البنكية - عملات متعددة - شركات متعددة - تقارير قوية - بوابة العميل - مرفقات غير محدودة - فئات المعاملات - معدلات الضرائب - متجر التطبيقات - متعدد اللغات اللوحة - الأذونات الدقيقة
Acumatica
acumatica.com
تأسست شركة Acumatica في عام 2008، وهي مزود تكنولوجيا يقوم بتطوير برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على السحابة والمتصفح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). يقع المقر الرئيسي للشركة في بلفيو، واشنطن (منطقة العاصمة سياتل). يوفر Acumatica Cloud ERP أفضل الوظائف في فئتها للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتزدهر في الاقتصاد الرقمي. يمتد سير العمل الخاص به إلى المجموعة الكاملة من تطبيقات إدارة الأعمال، كما أنه مصمم باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة للتكامل السريع مع البرامج الهامة الأخرى. رسوم الترخيص القائمة على الاستهلاك للموارد المستخدمة، وليس لكل مستخدم، ومنصتها المقاومة للمستقبل تعمل على زيادة القيمة وتوفر المرونة والكفاءة والتعاون عن بعد.
AccountsIQ
accountsiq.com
يتم استخدام برنامج المحاسبة السحابية للسوق المتوسطة الحائز على جوائز من AccountsIQ من قبل 4000 شركة حول العالم وممارسات محاسبية مثل PwC وBDO وGrant Thornton. يعمل برنامج AccountsIQ على تبسيط كيفية التقاط الوظائف المالية لنتائج الأعمال التجارية متعددة المواقع ومعالجتها والإبلاغ عنها. تم تصميم AccountsIQ للسحابة، وهو مثالي للشركات الديناميكية التي تنمو محليًا أو دوليًا، عبر الشركات التابعة أو الاستحواذ أو من خلال نموذج الامتياز، مما يتيح المعالجة في أي وقت وفي أي مكان، مع السماح بالتحكم المركزي السهل وإعداد التقارير الموحدة عن النتائج. إن محرك الدمج الفريد الخاص به، إلى جانب قدرته على التكامل مع التطبيقات الأخرى، يجعل من السهل التوسع. الميزات في لمحة: - هيكل GL قوي ثلاثي المستويات - تحليل متعدد الأبعاد (تقرير يصل إلى 6 أبعاد مثل القسم والقطاع والمشروع وما إلى ذلك) - الوصول إلى مستوى المعاملة - مدير مجلة غني بالميزات وحسابات القبض والحسابات الدائنة - الدمج الكامل للمجموعات والكيانات - المبيعات والمشتريات الموحدة للحسابات المدينة والحسابات الدائنة - سجل الأصول الثابتة - أتمتة الحسابات الدائنة - المعاملات بين الشركات، وعمليات إعادة الشحن والمحاسبة متعددة العملات - الموافقة على سير العمل الرقمي من خلال تطبيق الهاتف المحمول - مجموعة من 250 تقريرًا مع معلمات قابلة للتحرير - الإدارة حزم التقارير ولوحات المعلومات الامتثال - جعل الضرائب رقمية: بما في ذلك إقرارات ضريبة القيمة المضافة الجماعية - ملف تعريف المستخدم الكامل ومسار التدقيق من قبل المستخدم - المدفوعات الآمنة - إدارة الفترة المتصلة رقميًا - تغذية البيان والتسوية التلقائية - واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة - الدفع الجماعي الآلي مع الموافقة - إضافة Excel- اتصالات In & Power BI للتحليل المخصص
AccountEdge
accountedge.com
يعد AccountEdge Pro برنامجًا قويًا وسهل الاستخدام لمحاسبة الشركات الصغيرة لأجهزة سطح مكتب Mac وWindows. تتوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا. باستخدام AccountEdge Pro، يمكن لأصحاب الأعمال تنظيم معلوماتهم المالية ومعالجتها وإعداد التقارير عنها حتى يتمكنوا من التركيز على أعمالهم. تم تصميم مجموعة الميزات الخاصة به للسماح للمستخدمين بالتعامل مع كل جانب من جوانب أعمالهم بما في ذلك المحاسبة وكشوف المرتبات المتكاملة والمبيعات والمشتريات وإدارة جهات الاتصال وتتبع المخزون والطلبات عبر الإنترنت وفواتير الوقت والمزيد. تم تصميم AccountEdge للعمل مع جميع أنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة. يتم استخدامه من قبل الشركات التي تبيع وتبني وتدير عناصر المخزون أو تقدم خدمات احترافية أو تحاسب على الوقت الذي تقضيه في المشاريع. الميزات الرئيسية يعد إصدار فواتير المبيعات عنصرًا مهمًا في عملك. قم بإنشاء وإرسال فواتير العملاء للمنتجات أو الخدمات أو الوقت وتتبع حالة الدفع في المبيعات المفتوحة. النفقات تساعدك إدارة المشتريات والنفقات على تتبع مخزونك والتكاليف العامة. يمكّنك AccountEdge من إدارة البائعين والمدفوعات والمعاملات المتكررة. الخدمات المصرفية تساعدك الخدمات المصرفية على إدارة الأموال الواردة والصادرة بالقدر الذي تريده من التفاصيل. بفضل الخلاصات المصرفية المتكاملة والمطابقة التلقائية، أصبحت تسوية حساباتك أمرًا سهلاً. كشوف المرتبات إن موظفيك هم أهم أصولك، ويعتبر الحفاظ على الامتثال من خلال تتبع رواتبهم ومستحقاتهم ونفقاتهم أمرًا بالغ الأهمية لشركتك. من خلال خدمة كشوف المرتبات الاختيارية لدينا، ستكون دائمًا على أحدث جداول ضرائب الرواتب من أجل المعالجة الدقيقة. المخزون يساعدك تتبع المخزون على إدارة العناصر والخدمات الخاصة بك وتتبع مخزونها حسب الموقع للتأكد من أن لديك ما يكفي من المنتجات في متناول اليد أو تحت الطلب للمساعدة في تلبية متطلبات العملاء. المحاسبة يعتبر دليل الحسابات الخاص بك هو جوهر إعداد تقاريرك المالية. احتفظ بدفتر الأستاذ العام والميزانيات، وقم بإنشاء تقارير مالية لمساعدتك في مراقبة أعمالك، واتخاذ قرارات مستنيرة. إدارة جهات الاتصال تساعدك إدارة جهات الاتصال في الحفاظ على علاقات جيدة مع العملاء المتوقعين والعملاء والموردين والموظفين. احتفظ بجميع تفاصيلها في مكان واحد لتسهيل استخدامها في أنشطة المبيعات والمشتريات والتسويق. تتبع الوقت يعد بيع الوقت وتتبع العمل الجاري أمرًا بالغ الأهمية إذا كان عملك يعتمد على المشروع أو الوظيفة. قم بإنشاء معدلات فواتير مخصصة وتتبع الوقت لموظفيك باستخدام جداول الوقت أو قسائم النشاط. إدارة البيانات يمكنك إدارة بياناتك بسهولة من خلال عمليات الاستيراد والتصدير السهلة والتحليل على الشاشة ومئات تقارير البرامج وصادرات PowerBI للحصول على مزيد من الرؤى حول عملياتك.
Mister Compta
mistercompta.com
Mister Compta هي أداة محاسبة عبر الإنترنت للشركات الفرنسية. ويشمل إدارة الضرائب والتسوية المصرفية ومحاكاة الخبراء.
© 2025 WebCatalog, Inc.