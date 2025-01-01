برامج المحاسبة - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل برامج المحاسبة على تمكين الأفراد والشركات من التعامل بكفاءة مع معاملاتهم المالية وسجلاتهم وعملياتهم. وفي المؤسسات الكبيرة، يمتد فائدته إلى تحسين وظائف الموارد البشرية وكشوف المرتبات، وإدارة العمليات القانونية، وتسهيل إنشاء الفواتير، والحفاظ على دفاتر الأستاذ، وصياغة المستندات. وقد أدى ظهوره إلى تقليل الاعتماد بشكل كبير على جداول بيانات Excel وإدخالات دفتر النقدية اليدوية لتخزين المعلومات المالية. علاوة على ذلك، فهو يتكامل بسلاسة مع العديد من الأدوات الأخرى مثل برامج إدارة الموارد البشرية، وأنظمة الرواتب، وأدوات إعداد الميزانية والتنبؤ، ومنصات التسوية المصرفية، وحلول أتمتة الحسابات الدائنة، وبرامج الفواتير، مما يتيح للمستخدمين الحصول على نظرة شاملة لأدائهم المالي.
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QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات في إدارة الشؤون المالية، مثل تتبع النفقات والفواتير والرواتب بشكل فعال.
Asana
asana.com
Asana هو تطبيق يساعد الفرق على تنظيم وتتبع وإدارة الأعمال والمشاريع في منصة مركزية، مع ميزات لتسهيل التعاون والتواصل.
Wave
waveapps.com
تطبيق Wave يقدم خدمات المحاسبة والإدارة المالية للشركات الصغيرة، مع ميزات تتضمن تتبع الدخل والمصروفات، الفواتير، وقبول المدفوعات عبر الإنترنت.
Xero
xero.com
Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
FreeAgent
freeagent.com
فري إيجنت هو برنامج محاسبة عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة النفقات والرواتب وإصدار الفواتير والتقارير الضريبية ببساطة.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks هو تطبيق محاسبة وفوترة عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة أموالهم، وتتبع النفقات، وإنشاء فواتير مخصصة.
sevDesk
sevdesk.de
sevDesk هو تطبيق محاسبة سحابي يساعد أصحاب المشاريع الصغيرة في إدارة الفواتير والمصروفات بسهولة وبشكل قانوني.
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook هو تطبيق هندي لإدارة الفواتير والمحاسبة للمؤسسات الصغيرة، يدعم الفواتير المتوافقة مع GST ويتيح تتبع المصاريف وإدارة المخزون.
Vyapar
vyaparapp.in
Vyapar هو تطبيق لإدارة الأعمال يقدم ميزات لإدارة الفواتير والمحاسبة والمخزون للشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة سهلة وفعالة.
NetSuite
netsuite.com
Netsuite هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يوفر حلولًا لتخطيط الموارد، والعلاقات مع العملاء، وإدارة المخزون والعمليات التجارية.
Sage Accounting
sage.com
سوف تُقدم Sage Intacct منصة مالية مرنة وفعالة تدعم المحاسبة بإدارة الحسابات العامة والمقبوضات والمدفوعات وإدارة النقد والعديد من الوظائف الأخرى.
Holded
holded.com
Holded هو برنامج لإدارة الأعمال يجمع بين المحاسبة والفواتير وإدارة المخزون والمشاريع وعلاقات العملاء في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.
Deskera
deskera.com
Deskera هو تطبيق متكامل لإدارة الأعمال يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المحاسبة والمخزون والرواتب والمبيعات والأتمتة التسويقية.
Momenteo
momenteo.com
تطبيق Momenteo يعمل كمساعد بسيط لتتبع الأعمال والمصروفات والسفريات عبر تقويم جميل، ويوفر لك حسابات مجانية.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هو تطبيق لإدارة الأعمال يوفر أدوات لإدارة المشاريع، الفواتير، وتتبع العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام.
Wafeq
wafeq.com
Wafeq هو برنامج محاسبة شامل يساعد الشركات على إدارة الفواتير، الطلبات، المخزون، والرواتب، ويقدم تقارير مالية مفيدة.
Akounto
akounto.com
Akounto هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الأفراد والشركات في إدارة البيانات المالية وتتبع الدخل والنفقات بسهولة.
AccountEdge
accountedge.com
AccountEdge هو برنامج محاسبة يساعد الشركات الصغيرة على إدارة الحسابات، الفواتير، المخزون، والرواتب من خلال أدوات بسيطة وفعالة.
ProfitBooks
profitbookshq.com
برامج محاسبة سهلة الاستخدام تساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة الفواتير والمالية، مع تتبع المدفوعات والمقبوضات، مجانًا.
Pennylane
pennylane.tech
تساعد تطبيق Pennylane المديرين التنفيذيين على اتخاذ قرارات مالية أفضل من خلال الوصول إلى بيانات دقيقة وأدوات لإصدار الفواتير وإدارة النفقات.
Zybra
zybra.in
تطبيق زيبرا هو برنامج محاسبة GST سريع وسهل مصمم للأعمال الصغيرة والمتوسطة في الهند.
Dailybiz
dailybiz.com
ديلي بيز هو برنامج إدارة عبر الإنترنت مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة، يقدم حلولاً للفوترة وإدارة المبيعات والمحاسبة وإدارة العملاء والمشاريع والمخزون.
KolayBi
kolaybi.com
KolayBi هو برنامج محاسبة سهل يساعد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في تسهيل العمليات المالية وتحسين كفاءة العمل.
Giddh
giddh.com
Giddh هو برنامج محاسبة سحابي يتضمن ميزات مثل دفاتر الحسابات والفوترة وإدارة المخزون وتقديم التقارير المختلفة، سهل الاستخدام وقابل للتخصيص.
TopNotepad
topnotepad.com
تطبيق TopNotepad هو برنامج بسيط للفوترة السحابية والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء، مصمم للمستقلين والشركات الصغيرة.
Akaunting
akaunting.com
Akaunting هو برنامج محاسبة مجاني ومفتوح المصدر مصمم للشركات الصغيرة والمستقلين، يشمل إدارة العملاء والموردين والفواتير والنفقات.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica هو برنامج ERP سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة العمليات المالية والمخزون وعلاقات العملاء بشكل فعال.
Tripletex
tripletex.no
تطبيق Tripletex هو برنامج محاسبة إلكتروني يوفر أدوات لإدارة البيانات المالية، والعمليات المحاسبية، والتقارير المالية بسهولة.
Enerpize
enerpize.com
Enerpize هو تطبيق ERP يوفر حلولاً مخصصة لإدارة البيانات وأتمتة العمليات، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحسين كفاءتها العامة.
e-conomic
e-conomic.com
E-conomic هو برنامج محاسبة متعدد اللغات يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة البيانات المالية والفواتير من خلال منصة آمنة.
Crunch
crunch.co.uk
تطبيق Crunch يجمع بين برنامج محاسبة بسيط واستشارات خبراء وخدمة ممتازة للمستقلين والمقاولين والشركات الصغيرة.
Xledger
xledger.net
Xledger هو نظام ERP سحابي لإدارة العمليات المالية للأعمال، يوفر أتمتة شاملة وأدوات تحليل متعددة لدعم اتخاذ القرارات وتحسين سير العمل.
QuickFile
quickfile.co.uk
QuickFile هو برنامج محاسبة سحابي مجاني يساعد الشركات في المملكة المتحدة على إدارة السجلات المالية وأتمتة المهام المحاسبية.
TaxBit
taxbit.com
Taxbit هو تطبيق لإدارة الضرائب على العملات المشفرة، يسهل حساب الضرائب وتقارير الامتثال بشكل آلي للمستخدمين.
Cashflow
cashflow.do
تطبيق التدفق النقدي هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات الصغيرة على إدارة التدفقات المالية وتتبعها بكفاءة.
AccountsIQ
accountsiq.com
برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات على تبسيط وإدارة العمليات المالية بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتقارير والتحليل والتكامل.
Myaccountant
myaccountant.co
MyAccountant هو تطبيق لإدارة الأعمال والمحاسبة، يتيح تنظيم الشؤون المالية وأتمتة المهام، مما يساعد الأفراد والشركات على تحسين عملياتهم المحاسبية.
Zahir Software
zahiraccounting.com
Zahir Software هو برنامج إدارة مالية لتبسيط المحاسبة، يقدم أدوات للفواتير، الضرائب، والتقارير المالية للشركات الصغيرة إلى المتوسطة.
Dappr
dappr.com
تطبيق Dappr يساعدك في بدء وإدارة عملك عبر تشكيل شركة, فتح حساب مصرفي, إعداد محاسبة, إدارة الرواتب وإرسال الفواتير.
Pandle
pandle.com
Pandle هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة على إدارة النفقات، وتوليد التقارير المالية، والفواتير.
Vic.ai
vic.ai
VIC.AI هو برنامج يعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات المحاسبية، بما في ذلك معالجة الفواتير والتوافق مع الطلبات، مع توفير رؤى مالية في الوقت الفعلي.
Vencru
vencru.com
Vencru هو تطبيق محاسبة مجاني يساعد الشركات في إدارة الفواتير والمخزون والتقارير المالية بسهولة، مما يسهل متابعة الأداء المالي.
CashCtrl
cashctrl.com
CashCtrl هو تطبيق محاسبة سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة الفواتير وكشوف المرتبات والنفقات من أي جهاز.
Aliaddo
aliaddo.com
تطبيق Aliaddo يهدف إلى تعزيز الإنتاجية من خلال دمج وظائف متعددة، مما يسهل إدارة المهام وأتمتة سير العمل وتبسيط تفاعلات العملاء.
HostBooks
hostbooks.com
HostBooks هو برنامج محاسبة سحابية يساعد المهنيين وأصحاب الأعمال في إدارة المحاسبة والامتثال بسهولة وفعالية.
InformerOnline
informer.eu
إنفرمر أونلاين هو برنامج محاسبة ذكي لأستراليا يشمل إعداد الفواتير ورقمنة المستندات. يمكن تجربته مجانًا.
AccountBerry
accountberry.com
AccountBerry هو تطبيق محاسبة شامل يساعد الشركات في إدارة البيانات المالية وكفاءة إجراءات المحاسبة، بما في ذلك الفواتير والتقارير والنفقات.
Nubooks
nubooks.io
تطبيق نوبوك يساعد المستخدمين في كتابة مراجعات للكتب، إلا أنه لا يوجد بيانات كافية عن مستخدميه أو آراءهم.
Reviso
reviso.com
Reviso هو برنامج محاسبة سحابي يتيح للشركات الصغيرة والمحاسبين إدارة الفواتير والتسوية المصرفية والمحاسبة عبر الإنترنت.
LedgerSync
ledgersync.com
تطبيق LedgerSync يتيح للمحاسبين ومراقبي الحسابات ربط بيانات العملاء المالية من بطاقات الائتمان والحسابات البنكية في واجهة مركزية.
Kiwili
kiwili.com
كي ويلي هو برنامج إدارة عبر الإنترنت يساعد الشركات على تتبع المشاريع، إدارة التكاليف، والتعاون في الوقت الحقيقي مع الفريق والعملاء.
PROCAS
procas.com
تطبيق PROCAS يوفر حلول محاسبة وتسجيل الوقت وتقديم تقارير النفقات ودعم الامتثال للجهات الحكومية للتجار المتعاقدين.
Munim
themunim.com
تطبيق مونيم يساعد في تسهيل إدارة الشؤون المالية للأعمال بمختلف أنواعها، ويسمح بإنشاء مستخدمين وتحديد صلاحياتهم.
Striven
striven.com
ستريفن هو برنامج شامل لإدارة الأعمال يجمع جميع الأدوات اللازمة للمحاسبة والمبيعات والمشاريع والإدارة في نظام واحد يسهل الوصول إليه.
Clear Books
clearbooks.co.uk
Clear Books هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة على إدارة عملياتها المالية بسهولة وفعالية.
Patriot
patriotsoftware.com
تطبيق باتريوت يقدم برنامج محاسبة للشركات الأمريكية، يتيح إدارة الحسابات عبر الإنترنت مع خيارات أساسية ومتميزة.
TrulySmall
trulysmall.com
تطبيق TrulySmall هو حل محاسبي للشركات الصغيرة، يوفر أدوات لأتمتة المحاسبة وإرسال الفواتير وتتبع الدخل والنفقات بفعالية.
MYOB New Zealand
myob.com
تساعد تطبيق MYOB New Zealand الشركات في إدارة العمليات المالية، بما في ذلك المحاسبة، كشوف المرتبات، وإعداد التقارير المالية.
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