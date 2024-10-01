متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج المحاسبة - التطبيقات الأكثر شعبية - كاليدونيا الجديدة
تعمل برامج المحاسبة على تمكين الأفراد والشركات من التعامل بكفاءة مع معاملاتهم المالية وسجلاتهم وعملياتهم. وفي المؤسسات الكبيرة، يمتد فائدته إلى تحسين وظائف الموارد البشرية وكشوف المرتبات، وإدارة العمليات القانونية، وتسهيل إنشاء الفواتير، والحفاظ على دفاتر الأستاذ، وصياغة المستندات. وقد أدى ظهوره إلى تقليل الاعتماد بشكل كبير على جداول بيانات Excel وإدخالات دفتر النقدية اليدوية لتخزين المعلومات المالية. علاوة على ذلك، فهو يتكامل بسلاسة مع العديد من الأدوات الأخرى مثل برامج إدارة الموارد البشرية، وأنظمة الرواتب، وأدوات إعداد الميزانية والتنبؤ، ومنصات التسوية المصرفية، وحلول أتمتة الحسابات الدائنة، وبرامج الفواتير، مما يتيح للمستخدمين الحصول على نظرة شاملة لأدائهم المالي.
إرسال تطبيق جديد
Asana
asana.com
Asana هو تطبيق ويب وتطبيقات جوال مصمم لمساعدة الفرق على تنظيم أعمالهم وتتبعها وإدارتها. تشير شركة Forrester, Inc. إلى أن "Asana تعمل على تبسيط إدارة العمل القائم على الفريق." يتم إنتاجه من قبل الشركة التي تحمل نفس الاسم. (أسانا، وشركة) تم تأسيسها في عام 2008 من قبل المؤسس المشارك لفيسبوك داستن موسك...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks عبارة عن حزمة برامج محاسبة تم تطويرها وتسويقها بواسطة Intuit. منتجات QuickBooks موجهة بشكل أساسي نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقدم تطبيقات محاسبية محلية بالإضافة إلى الإصدارات المستندة إلى السحابة التي تقبل مدفوعات الأعمال وإدارة الفواتير ودفعها ووظائف كشوف المرتبات.
Wave
waveapps.com
Wave هي شركة تقدم الخدمات المالية والبرمجيات للشركات الصغيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة Wave في حي ليسليفيل في تورونتو، كندا. كان المنتج الأول للشركة عبارة عن برنامج محاسبة مجاني عبر الإنترنت مصمم للشركات التي تضم من 1 إلى 9 موظفين، يليه برنامج الفواتير والتمويل الشخصي ومسح الإيصالات (OCR). في عام 20...
Xero
xero.com
Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks عبارة عن نظام أساسي للمحاسبة والفواتير عبر الإنترنت يوفر لك الوقت، ويعمل على تشغيل المشرف تلقائيًا، ويحافظ على تنظيم كتبك ويجعل عملك يبدو احترافيًا. تعتقد FreshBooks أن حفظ السجلات المالية يجب أن يكون سهلاً وسريعًا، ولكنه لا يزال مفصلاً بما يكفي لإرضاء المحاسب الخاص بك. جرب FreshBooks مجا...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علا...
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent هو برنامج محاسبة عبر الإنترنت حائز على العديد من الجوائز، وهو مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمستقلين والمحاسبين. يساعد FreeAgent الشركات على الاهتمام بالإدارة اليومية، بدءًا من إدارة النفقات وتشغيل كشوف المرتبات المتوافقة تمامًا مع RTI وحتى إنشاء وإرسال تقديرات وفواتير ذات ...
sevDesk
sevdesk.de
مع sevDesk، يمكنك حفظ مستنداتك رقميًا بسهولة ووضوح. يقوم برنامج المحاسبة الخاص بنا تلقائيًا بإنشاء فاتورة فائض الإيرادات لك.
Deskera
deskera.com
Deskera عبارة عن منصة متكاملة حائزة على جوائز تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع بشكل أسرع باستخدام أدوات أقل. من المتاجر الصغيرة إلى مصانع التصنيع، تستخدم مئات الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة Deskera لإدارة المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات والمبيعات وأتمتة التسويق.
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook هو برنامج وتطبيق هندي بسيط لإعداد الفواتير والفواتير وإدارة المخزون للشركات الصغيرة. البرنامج قابل للتخصيص بالكامل، وتدعم ميزاته الاحتياجات المتنوعة لأي عمل تجاري.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct هي منصة مالية مرنة وقابلة للتطوير توفر قدرات محاسبية عميقة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. يقدم Sage Intacct مجموعة من تطبيقات المحاسبة الأساسية مثل دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات لأي قسم محاسبة أو فريق مالي. كما أنه يدعم وظائف...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هي منصة شاملة للوكالات الإبداعية والرقمية والاستشارات ومقدمي الخدمات المهنية. وهو مصمم لتزويد الشركات بنظرة عامة كاملة وفي الوقت الحقيقي عن أعمالها. قم بتبسيط عمليات عملك ودمج مشاريعك وعملائك وفريقك في منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. من العقود والمقترحات وإدارة المشاريع إلى إعداد فواتير ا...
Holded
holded.com
Holded هو برنامج لإدارة الأعمال للشركات الحديثة. يمكنك زيادة مبيعاتك وتقليل نفقاتك وتوفير الوقت عندما تدير كل عنصر من عناصر عملك من منصة واحدة. يمنحك Hold جميع الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل أفضل. الفواتير والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء والفريق والمشاريع والمخزون، كل ما تحتاجه في مكان واحد....
Vyapar
vyaparapp.in
قم بإدارة أعمالك بشكل احترافي مع Vyapar. استخدام أفضل البرامج لتلبية احتياجاتك الخاصة بالفواتير والمخزون والمحاسبة. كن جزءًا من 1 Cr+ الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند التي تثق في Vyapar.
Pennylane
pennylane.tech
بفضل Pennylane، يستطيع الرؤساء التنفيذيون اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتسهيل إدارتهم المالية. وبدون مغادرة المنصة، يمكنهم الوصول إلى بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي، وأداة ذكية للفواتير، وإدارة فعالة للنفقات.
Crunch
crunch.co.uk
مزيج مثالي من برامج المحاسبة البسيطة ونصائح الخبراء والخدمة الرائعة من المحاسبين المعتمدين المعتمدين للعاملين لحسابهم الخاص والمقاولين والشركات الصغيرة.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks هو برنامج محاسبة سهل الاستخدام مصمم لتبسيط إعداد الفواتير والإدارة المالية للشركات الصغيرة والمستقلين. تقدم ProfitBooks ميزات مثل قوالب الفواتير القابلة للتخصيص، وجمع الدفع عبر الإنترنت، والتتبع السهل للمدفوعات والمستحقات، وتساعد المستخدمين على تبسيط عملياتهم المحاسبية وتحسين التدفق النق...
Zybra
zybra.in
برنامج محاسبة ضريبة السلع والخدمات (GST) سريع وسهل لعملك. أسرع برامج وتطبيقات المحاسبة نموًا في الهند للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
Wafeq
wafeq.com
برنامج محاسبة قوي للشركات ذات التفكير المستقبلي. أرسل الفواتير وأوامر الشراء، وقم بإدارة مخزونك وكشوف المرتبات الخاصة بك، واحصل على العشرات من التقارير المالية، وقم بدعوة عدد غير محدود من المستخدمين. الكل في واحد البرمجيات.
TopNotepad
topnotepad.com
TopNotepad عبارة عن برنامج سحابي بسيط للغاية للفواتير والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء (CRM) للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. ميزة غنية وبأسعار معقولة، وبرامج الكل في واحد.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo هو حل سهل الاستخدام مخصص لك. ما عليك سوى متابعة عملك المنجز ونفقاتك ورحلاتك في تقويمنا الجميل والسماح لبرنامجنا المجاني بإنشاء حساباتك.
Acumatica
acumatica.com
تأسست شركة Acumatica في عام 2008، وهي مزود تكنولوجيا يقوم بتطوير برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على السحابة والمتصفح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). يقع المقر الرئيسي للشركة في بلفيو، واشنطن (منطقة العاصمة سياتل). يوفر Acumatica Cloud ERP أفضل الوظائف في فئتها للشركات الصغيرة والم...
Akounto
akounto.com
Akounto هو برنامج محاسبة ومسك الدفاتر قائم على السحابة مصمم لمساعدة وإدارة البيانات المالية للشركات. قد تكون إدارة شؤونك المالية أمرًا مرهقًا حقًا - ولهذا السبب فإن Akounto يدعمك! مع Akounto، يمكنك متابعة التدفق النقدي الخاص بك أثناء التنقل والاستمتاع باتصال سلس بعملك ببساطة عن طريق ربط حسابك البنكي...
Akaunting
akaunting.com
Akaunting هو برنامج محاسبة مجاني ومفتوح المصدر عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمستقلين. من الفواتير إلى تتبع النفقات إلى المحاسبة، لدى Akaunting جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة أموالك عبر الإنترنت مجانًا. بفضل هيكله المعياري، يوفر Akaunting متجر تطبيقات رائعًا للمستخدمين والمطورين. المميزات - إدارة...
AccountEdge
accountedge.com
يعد AccountEdge Pro برنامجًا قويًا وسهل الاستخدام لمحاسبة الشركات الصغيرة لأجهزة سطح مكتب Mac وWindows. تتوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا. باستخدام AccountEdge Pro، يمكن لأصحاب الأعمال تنظيم معلوماتهم المالية ومعالجتها وإعداد التقارير عنها حتى يتمكنوا من التركيز على أعمالهم. تم تصميم مجموعة ال...
QuickFile
quickfile.co.uk
برامج المحاسبة ومسك الدفاتر المجانية للشركات في المملكة المتحدة. يعمل QuickFile في السحابة، وهو سهل الاستخدام ومجاني للحسابات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
Cashflow
cashflow.do
برنامج محاسبة الكل في واحد في السحابة للشركات الصغيرة. رائعة للبيع بالتجزئة أو البيع بالجملة أو المخزون أو الخدمات أو الشركات القائمة على المشاريع. حاول مجانا!
Munim
themunim.com
هدف منعم هو جعل حياة رجل الأعمال أسهل من خلال التحرر من إدارة التمويل المحمومة من خلال الأعمال الورقية. بفضل واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، يعتبر منعم مناسبًا لجميع أنواع الأعمال بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، والمؤسسات الكبيرة، وحتى الشركات الناشئة. يمكنك إنشاء مستخدمين مختلفين داخل نفس...
Striven
striven.com
عملك في أفضل حالاته. Striven هو برنامج متكامل لإدارة الأعمال يحتوي على كل ما تحتاجه لزيادة الإيرادات والعمل بكفاءة وتحسين العمليات. يعد Striven حلاً برمجيًا متكاملاً، حيث قمنا بدمج جميع الميزات الأساسية التي تحتاجها للمحاسبة والمبيعات والمشاريع والإدارة وإعداد التقارير في نظام واحد بسيط. تبسيط وتوحي...
Pandle
pandle.com
Pandle هو برنامج مسك الدفاتر القائم على السحابة والذي تم تصميمه مع وضع الأشخاص الحقيقيين في الاعتبار. سهل الاستخدام ولكنه شامل في إمكانياته، وهو مصمم للشركات الصغيرة في المملكة المتحدة.
KolayBi
kolaybi.com
هناك طريقة سهلة لتنمية أعمالك من خلال برنامج المحاسبة المسبقة! أصبحت عمليات المحاسبة المسبقة لشركتك الناشئة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الملكية الفردية أسهل من أي وقت مضى. العديد من الميزات التي من شأنها تسريع عملياتك المالية موجودة في برنامج المحاسبة على شبكة الإنترنت KolayBi! فقط اجعل عملك أسه...
Vencru
vencru.com
احسب أرباحك بدون جداول بيانات معقدة. Vencru هو برنامج مجاني للفواتير والمحاسبة يمنحك رؤية بسيطة لتقارير المبيعات والعملاء والمخزون والأعمال - كل ذلك في مكان واحد.
Clear Books
clearbooks.co.uk
برنامج محاسبة عبر الإنترنت يمنح الشركات الصغيرة الموجودة في المملكة المتحدة شعورًا رائعًا وهادئًا ومسيطرًا. توفر Clear Books طريقة أسهل لإدارة الشؤون المالية لأعمالك. إنه برنامج محاسبة عبر الإنترنت سهل الاستخدام مصمم للشركات الصغيرة والمقاولين والمستقلين والتجار المنفردين في المملكة المتحدة.
e-conomic
e-conomic.com
برنامج محاسبة متعدد اللغات عبر الإنترنت مع وصول آمن للمحاسبين الخارجيين للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Enerpize
enerpize.com
تقدم Enerpize حلول برمجيات ERP مخصصة للصناعة لحل مشاكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على إدارة مؤسساتهم بشكل فعال.
Vic.ai
vic.ai
Vic.ai هو برنامج ذكاء اصطناعي مصمم لتبسيط عمليات المحاسبة والحسابات الدائنة. وتشمل ميزاته الرئيسية معالجة الفواتير المستقلة، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لنقل معالجة الحسابات الدائنة إلى المستوى التالي، مما يساهم في زيادة كبيرة في الإنتاجية. يتميز البرنامج أيضًا بتدفقات الموافقة ومطابقة أوامر الشر...
MYOB New Zealand
myob.com
سواء كنت بدأت للتو، أو تدير مؤسسة قائمة، يمكنك إدارة عملك بالكامل مع MYOB. منصة واحدة لإدارة الأعمال، مع جميع مسارات العمل الرئيسية لديك - بدءًا من التمويل وسلسلة التوريد وحتى إدارة الموظفين والمشاريع - يوفر لك MYOB الوقت والمال. أينما يتجه عملك، يتكيف MYOB لتلبية احتياجاتك المتغيرة. أثناء توفير ا...
TrulySmall
trulysmall.com
تطبيق محاسبة موفر للوقت يقوم بأتمتة مهام مسك الدفاتر لأصحاب الأعمال الصغيرة. باستخدام التعلم الآلي، يقوم Kashoo بتصنيف النفقات وتسويتها مع المعاملات المصرفية ومعاملات بطاقات الائتمان، ويوفر تقارير دقيقة وكاملة وفي الوقت الفعلي بنقرة واحدة. بالإضافة إلى التسوية التلقائية، يوفر Kashoo أيضًا التعرف الض...
Tripletex
tripletex.no
استمتع بتجربة فوائد برنامج المحاسبة الذكي والكامل عبر الإنترنت. ✓ وحدات متكاملة بسلاسة ✓ الدعم متضمن ✓ جرب مجانًا اليوم!
TaxBit
taxbit.com
نماذج ضريبة التشفير المجانية للأفراد. نموذج 1099 حلول للمؤسسات. أول حل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) من الدرجة الرابعة على الإطلاق لمحاسبة الأصول الرقمية. نحن نمكن ونضمن الامتثال التنظيمي.
CashCtrl
cashctrl.com
حل سحابي للمحاسبة ومعالجة الطلبات وإدارة العناوين والمزيد للشركات الصغيرة والمتوسطة والمحاسبين والمستقلين.
Aliaddo
aliaddo.com
لقد منح عرضنا لخدمات البرمجيات السحابية العديد من الشركات من مختلف القطاعات والأحجام ميزة تنافسية تفاضلية. لقد اهتمت Aliaddo بالحفاظ على أفضل مستويات الجودة في جميع عمليات التصميم والبناء الخاصة ببرامجنا من أجل تقديم خدمة ذات مستوى عالمي، كما أنها وضعت سياسات الجودة في الدعم والمرافقة في جميع عمليات...
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz هو برنامج إدارة عبر الإنترنت تم إنشاؤه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكنك توفير الوقت باستخدام حل الإدارة سهل الاستخدام الذي يلبي جميع احتياجاتك: الفواتير، وإدارة المبيعات، والمحاسبة، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، وإدارة المخزون.
Bearbook
bearbook.com
تطبيق برنامج محاسبة عبر الإنترنت يساعد عملك على إدارة المبيعات والمخزون والمحاسبة.
Mister Compta
mistercompta.com
Mister Compta هي أداة محاسبة عبر الإنترنت للشركات الفرنسية. ويشمل إدارة الضرائب والتسوية المصرفية ومحاكاة الخبراء.
Xledger
xledger.net
Xledger هو الحل الأكثر آلية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) المالي في السوق - والذي تستخدمه أكثر من 10000 شركة في 60 دولة. يعتمد Xledger على السحابة بنسبة 100% - وهو مصمم للمؤسسات الطموحة التي ترغب في الاستفادة من أفضل الممارسات والأتمتة لتحسين عملياتها التجارية. يتميز Xledger بالأتمتة وقابلية التوسع و...
Patriot
patriotsoftware.com
يتيح برنامج باتريوت للمحاسبة للشركات الأمريكية ومحاسبيها إدارة دفاترهم عبر الإنترنت. لدى Patriot خياران للمحاسبة للاختيار من بينهما: 1. المحاسبة الأساسية: 20 دولارًا شهريًا 2. قسط المحاسبة: 30 دولارًا شهريًا مع كلا الخيارين، يمكنك إصدار فاتورة لعدد غير محدود من العملاء، ودفع 1099 بائعًا ومقاولًا، وق...
Dappr
dappr.com
ابدأ وأدر عملك في مكان واحد مع Dappr. قم بتكوين شركة ذات مسؤولية محدودة أو C-corp، واحصل على حساب جاري، وقم بإعداد المحاسبة، وتشغيل كشوف المرتبات، وإرسال الفواتير، وغير ذلك الكثير. Dappr هي المنصة الوحيدة التي تحتاجها!
InformerOnline
informer.eu
InformerOnline: برنامج المحاسبة الذكي في النمسا - فاتورة الإدخال/الإخراج ✓ الفواتير ✓ رقمنة الإيصالات ✓ جربه مجانًا!
SoftLedger
softledger.com
توفر SoftLedger رؤية في الوقت الفعلي للبيانات المالية الهامة. تساعد برامج المحاسبة وواجهات برمجة التطبيقات السحابية الأصلية لدينا المؤسسات على إدارة عملياتها وأصولها الموزعة. يتضمن ذلك دفتر أستاذ عام كامل المواصفات، وحسابات القبض، والحسابات الدائنة، وإدارة المخزون، وإدارة الأصول المشفرة، والمزيد.
Leapfin
leapfin.com
تتخذ كل شركة قرارات بناءً على بيانات الإيرادات والأداء المالي؛ ومع ذلك، تحتاج العديد من أقسام المحاسبة والمالية إلى المساعدة في العمليات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً لإغلاق هذه الأرقام والإبلاغ عنها بدقة وفي الوقت المناسب. تساعد منصة التشغيل الآلي المستمر لمحاسبة الإيرادات من Leapfin شركات مثل C...
Myaccountant
myaccountant.co
Myaccountant عبارة عن منصة لإدارة الأعمال والتجميع المالي وأتمتة المحاسبة - كل ذلك في مكان واحد.
Giddh
giddh.com
Giddh هو برنامج محاسبة سحابي كامل يحتوي على جميع الميزات الضرورية مثل دفتر الأستاذ ومسك الدفاتر والفواتير والمخزون وأنواع مختلفة من التقارير وملفات GSTR1 وGSTR2 وGST3B وغيرها الكثير. يقوم Giddh بحساب جميع البيانات تلقائيًا وينشئ أنواعًا مختلفة من التقارير. من السهل جدًا أن تفهم أنه يمكنك إلقاء نظرة ...
Crunched
crunched.io
برنامج محاسبة سحابي مصمم لمساعدة أصحاب الأعمال على توفير الوقت واتخاذ قرارات عمل أكثر ذكاءً. قم بإعداد الفواتير وجمع المدفوعات وتتبع النفقات وتخصيص التقارير والعمل مع المحاسب الخاص بك. جربه مجانا اليوم!
iplicit
iplicit.com
iplicit هو برنامج محاسبة قائم على السحابة مصمم خصيصًا لمستخدمي البرامج القديمة المحبطين داخل الشركة. من خلال توفير قدر أكبر من المرونة ومستويات محسّنة من إعداد التقارير، يتكامل iplicit مع التطبيقات السحابية الأخرى ويوفر مسارًا سلسًا للترحيل من نظامك الحالي. إنه الخيار الطبيعي للمؤسسات التي تسعى إلى ...
AccountsIQ
accountsiq.com
يتم استخدام برنامج المحاسبة السحابية للسوق المتوسطة الحائز على جوائز من AccountsIQ من قبل 4000 شركة حول العالم وممارسات محاسبية مثل PwC وBDO وGrant Thornton. يعمل برنامج AccountsIQ على تبسيط كيفية التقاط الوظائف المالية لنتائج الأعمال التجارية متعددة المواقع ومعالجتها والإبلاغ عنها. تم تصميم Account...
Zahir Software
zahiraccounting.com
ليس لدينا بيانات كافية من المراجعات لمشاركة من يستخدم هذا المنتج. اكتب مراجعة للمساهمة، أو تعرف على المزيد حول إنشاء المراجعة.
Moneypex
moneypex.com
Moneypex هو برنامج محاسبة قائم على السحابة مصمم لتلبية جميع احتياجات عملك. تساعدك ميزات إدارة النفقات المتقدمة في التعامل مع شركتك مثل المحترفين. ✓ فواتير مجانية غير محدودة ✓ إنشاء تقارير ✓ تسوية بنكية ✓ إرسال تذكيرات بالدفع ✓ عوائد ضريبة القيمة المضافة المتوافقة مع MTD ✓ مسح بيانات الدخل ✓ مسح وتحم...