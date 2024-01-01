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برامج المحاسبة - التطبيقات الأكثر شعبية - بوتان

تعمل برامج المحاسبة على تمكين الأفراد والشركات من التعامل بكفاءة مع معاملاتهم المالية وسجلاتهم وعملياتهم. وفي المؤسسات الكبيرة، يمتد فائدته إلى تحسين وظائف الموارد البشرية وكشوف المرتبات، وإدارة العمليات القانونية، وتسهيل إنشاء الفواتير، والحفاظ على دفاتر الأستاذ، وصياغة المستندات. وقد أدى ظهوره إلى تقليل الاعتماد بشكل كبير على جداول بيانات Excel وإدخالات دفتر النقدية اليدوية لتخزين المعلومات المالية. علاوة على ذلك، فهو يتكامل بسلاسة مع العديد من الأدوات الأخرى مثل برامج إدارة الموارد البشرية، وأنظمة الرواتب، وأدوات إعداد الميزانية والتنبؤ، ومنصات التسوية المصرفية، وحلول أتمتة الحسابات الدائنة، وبرامج الفواتير، مما يتيح للمستخدمين الحصول على نظرة شاملة لأدائهم المالي.

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Asana

Asana

asana.com

Asana هو تطبيق ويب وتطبيقات جوال مصمم لمساعدة الفرق على تنظيم أعمالهم وتتبعها وإدارتها. تفيد شركة Forrester, Inc. أن "Asana تعمل على تبسيط إدارة العمل القائم على الفريق." يتم إنتاجه من قبل الشركة التي تحمل نفس الاسم. (أسانا، وشركة) تم تأسيسها في عام 2008 من قبل المؤسس المشارك لفيسبوك، داستن موسكوفي...

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks عبارة عن حزمة برامج محاسبة تم تطويرها وتسويقها بواسطة Intuit. منتجات QuickBooks موجهة بشكل أساسي نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقدم تطبيقات محاسبية محلية بالإضافة إلى الإصدارات المستندة إلى السحابة التي تقبل مدفوعات الأعمال وإدارة الفواتير ودفعها ووظائف كشوف المرتبات.

Wave

Wave

waveapps.com

Wave هي شركة تقدم الخدمات المالية والبرمجيات للشركات الصغيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة Wave في حي ليسليفيل في تورونتو، كندا. كان المنتج الأول للشركة عبارة عن برنامج محاسبة مجاني عبر الإنترنت مصمم للشركات التي تضم من 1 إلى 9 موظفين، يليه برنامج الفواتير والتمويل الشخصي ومسح الإيصالات (OCR). في عام 20...

Xero

Xero

xero.com

Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks هو برنامج محاسبة تديره شركة 2ndSite Inc. بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه برنامج قائم على الويب كنموذج خدمة (SaaS)، ويمكن الوصول إليه من خلال جهاز سطح المكتب أو الجهاز المحمول. تأسست الشركة في عام 2003 ويقع مقرها في تورونتو، كندا.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc.‎ هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علا...

FreeAgent

FreeAgent

freeagent.com

FreeAgent هي شركة برمجيات محاسبة قائمة على السحابة ومقرها في إدنبرة، اسكتلندا.

Deskera

Deskera

deskera.com

برامج الأعمال الصغيرة مع المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات وإدارة علاقات العملاء لإدارة أعمالك

sevDesk

sevDesk

sevdesk.de

مع sevDesk، يمكنك حفظ مستنداتك رقميًا بسهولة ووضوح. يقوم برنامج المحاسبة الخاص بنا تلقائيًا بإنشاء فاتورة فائض الإيرادات لك.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

سيج سحابة الأعمال. المحاسبة والمالية والرواتب. تجارة صغيرة. أيقونة المحاسبة محاسبة. برامج المحاسبة السحابية الأصلية للشركات الصغيرة.

Crunch

Crunch

crunch.co.uk

مزيج مثالي من برامج المحاسبة البسيطة ونصائح الخبراء والخدمة الرائعة من المحاسبين القانونيين المعتمدين للعاملين لحسابهم الخاص والمقاولين والشركات الصغيرة.

Holded

Holded

holded.com

Holded هو برنامج لإدارة الأعمال للشركات الحديثة. يمكنك زيادة مبيعاتك وتقليل نفقاتك وتوفير الوقت عندما تدير كل عنصر من عناصر عملك من منصة واحدة. يمنحك Hold جميع الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل أفضل. الفواتير والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء والفريق والمشاريع والمخزون، كل ما تحتاجه في مكان واحد....

Pennylane

Pennylane

pennylane.tech

بفضل Pennylane، يستطيع الرؤساء التنفيذيون اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتسهيل إدارتهم المالية. وبدون مغادرة المنصة، يمكنهم الوصول إلى بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي، وأداة ذكية للفواتير، وإدارة فعالة للنفقات.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks هو برنامج محاسبة سهل الاستخدام مصمم خصيصًا لأصحاب الأعمال وفرق المبيعات الخاصة بهم.

Wafeq

Wafeq

wafeq.com

برنامج محاسبة قوي للشركات ذات التفكير المستقبلي. أرسل الفواتير وأوامر الشراء، وقم بإدارة مخزونك وكشوف المرتبات الخاصة بك، واحصل على العشرات من التقارير المالية، وقم بدعوة عدد غير محدود من المستخدمين. الكل في واحد البرمجيات.

Zybra

Zybra

zybra.in

برنامج محاسبة ضريبة السلع والخدمات (GST) سريع وسهل لعملك. أسرع برامج وتطبيقات المحاسبة نموًا في الهند للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

TopNotepad

TopNotepad

topnotepad.com

عروض أسعار بسيطة عبر الإنترنت، برامج محاسبة الفواتير للشركات الصغيرة. قم بإنشاء عروض أسعار وفواتير ونفقات تسجيل لا لبس فيها وتتبع الالتزامات الضريبية.

Conta Azul

Conta Azul

contaazul.com

Conta Azul عبارة عن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر الإنترنت سهل الاستخدام لتتمكن من العمل مع المحاسب الخاص بك. قم بتنظيم المبيعات واستلام المدفوعات بشكل أسرع وإصدار الفواتير والتحكم في شركتك في مكان واحد.

Vyapar

Vyapar

vyaparapp.in

قم بإدارة أعمالك بشكل احترافي مع Vyapar. استخدام أفضل البرامج لتلبية احتياجاتك الخاصة بالفواتير والمخزون والمحاسبة. كن جزءًا من 1 Cr+ الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند التي تثق في Vyapar.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

تأسست شركة Acumatica في عام 2008، وهي مزود تكنولوجيا يقوم بتطوير برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على السحابة والمتصفح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). يقع المقر الرئيسي للشركة في بلفيو، واشنطن (منطقة العاصمة سياتل).

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

حل محاسبي سهل الاستخدام مخصص للعاملين لحسابهم الخاص لتتبع عملك ونفقاتك وسفرك وغير ذلك الكثير.

Akaunting

Akaunting

akaunting.com

منصة محاسبة مفتوحة المصدر تساعد الشركات الصغيرة على إدارة الفواتير والودائع وتفاعلات العملاء والمزيد.

QuickFile

QuickFile

quickfile.co.uk

برنامج محاسبة سحابي بسيط وبديهي للعاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة.

AccountEdge

AccountEdge

accountedge.com

برنامج محاسبة سطح المكتب للشركات الصغيرة لنظامي التشغيل Mac وWindows. يتميز AccountEdge بالمرونة ويمكن استخدامه في مختلف الصناعات.

Akounto

Akounto

akounto.com

برنامج محاسبة متنقل عبر الإنترنت لإدارة كتبك وحساباتك وضرائبك ولتوسيع نطاق أعمالك بكفاءة. قم بتبسيط المحاسبة والكتب الخاصة بك مع Akounto

Munim

Munim

themunim.com

أفضل برامج المحاسبة في الهند. استمتع بتجربة الإصدار الأكثر أمانًا للمحاسبة مع أفضل برامج المحاسبة في الهند. إنها أكثر من مجرد فواتير ضريبة السلع والخدمات والمخزون والمحاسبة. يمكنك توفير وقتك وأموالك بنقرة واحدة فقط.

Pandle

Pandle

pandle.com

Pandle عبارة عن محاسبة سحابية مجانية وسهلة وفعالة تستهدف الشركات الصغيرة.

Vencru

Vencru

vencru.com

احسب أرباحك بدون جداول بيانات معقدة. Vencru هو برنامج مجاني للفواتير والمحاسبة يمنحك رؤية بسيطة لتقارير المبيعات والعملاء والمخزون والأعمال - كل ذلك في مكان واحد.

Clear Books

Clear Books

clearbooks.co.uk

برنامج محاسبة عبر الإنترنت يمنح الشركات الصغيرة الموجودة في المملكة المتحدة شعورًا رائعًا وهادئًا ومسيطرًا. توفر Clear Books طريقة أسهل لإدارة الشؤون المالية لأعمالك. إنه برنامج محاسبة عبر الإنترنت سهل الاستخدام مصمم للشركات الصغيرة والمقاولين والمستقلين والتجار المنفردين في المملكة المتحدة.

myBillBook

myBillBook

mybillbook.in

My BillBook هو برنامج وتطبيق هندي بسيط لإعداد الفواتير والفواتير وإدارة المخزون للشركات الصغيرة. البرنامج قابل للتخصيص بالكامل، وتدعم ميزاته الاحتياجات المتنوعة لأي عمل تجاري.

Cashflow

Cashflow

cashflow.do

برنامج محاسبة الكل في واحد في السحابة للشركات الصغيرة. رائعة للبيع بالتجزئة أو البيع بالجملة أو المخزون أو الخدمات أو الشركات القائمة على المشاريع. حاول مجانا!

TaxBit

TaxBit

taxbit.com

نماذج ضريبة التشفير المجانية للأفراد. نموذج 1099 حلول للمؤسسات. أول حل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) من الدرجة الرابعة على الإطلاق لمحاسبة الأصول الرقمية. نحن نمكن ونضمن الامتثال التنظيمي.

e-conomic

e-conomic

e-conomic.com

برنامج محاسبة متعدد اللغات عبر الإنترنت مع وصول آمن للمحاسبين الخارجيين للشركات الصغيرة والمتوسطة.

MYOB New Zealand

MYOB New Zealand

myob.com

انشغل جيدًا مع MYOB. نظام واحد يقوم بأتمتة مهامك اليومية و · كن على دراية بما يؤثر على عملك من خلال الموارد الحديثة.

Striven

Striven

striven.com

Striven عبارة عن مجموعة برامج إدارة أعمال شاملة تحتوي على كل ما تحتاجه مؤسستك لتحقيق النجاح.

TrulySmall

TrulySmall

trulysmall.com

تطبيق محاسبة موفر للوقت يقوم بأتمتة مهام مسك الدفاتر لأصحاب الأعمال الصغيرة. باستخدام التعلم الآلي، يقوم Kashoo بتصنيف النفقات وتسويتها مع المعاملات المصرفية ومعاملات بطاقات الائتمان، ويوفر تقارير دقيقة وكاملة وفي الوقت الفعلي بنقرة واحدة. بالإضافة إلى التسوية التلقائية، يوفر Kashoo أيضًا التعرف الض...

CashCtrl

CashCtrl

cashctrl.com

حل سحابي للمحاسبة ومعالجة الطلبات وإدارة العناوين والمزيد للشركات الصغيرة والمتوسطة والمحاسبين والمستقلين.

Bearbook

Bearbook

bearbook.com

تطبيق برنامج محاسبة عبر الإنترنت يساعد عملك على إدارة المبيعات والمخزون والمحاسبة.

Mister Compta

Mister Compta

mistercompta.com

Mister Compta هي أداة محاسبة عبر الإنترنت للشركات الفرنسية. ويشمل إدارة الضرائب والتسوية المصرفية ومحاكاة الخبراء.

Vic.ai

Vic.ai

vic.ai

أتمتة المحاسبة الخاصة بك لتوفير الوقت والمال. يوفر حل الذكاء الاصطناعي الخاص بنا لفريقك محاسبة مستقلة في الوقت الفعلي مقترنة بذكاء توجيهي لتحسين عملية صنع القرار المالي وعائد الاستثمار.

Xledger

Xledger

xledger.net

يعمل الجيل التالي من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائم على السحابة من Xledger على تبسيط العمليات المحاسبية من خلال أتمتة عمليات AP وAR وأمين الصندوق. إنه يركز على الأتمتة والتقاط البيانات الذكية مما يتيح إعداد التقارير في الوقت الفعلي والإشراف الإداري المتميز واتخاذ القرارات بشكل أسرع. Xledger ...

Enerpize

Enerpize

enerpize.com

تقدم Enerpize حلول برمجيات ERP مخصصة للصناعة لحل مشاكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على إدارة مؤسساتهم بشكل فعال.

Dailybiz

Dailybiz

dailybiz.com

Dailybiz هو برنامج إدارة عبر الإنترنت تم إنشاؤه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكنك توفير الوقت باستخدام حل الإدارة سهل الاستخدام الذي يلبي جميع احتياجاتك: الفواتير، وإدارة المبيعات، والمحاسبة، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، وإدارة المخزون.

Tripletex

Tripletex

tripletex.no

استمتع بتجربة فوائد برنامج المحاسبة الذكي والكامل عبر الإنترنت. ✓ وحدات متكاملة بسلاسة ✓ الدعم متضمن ✓ جرب مجانًا اليوم!

iplicit

iplicit

iplicit.com

iplicit هو برنامج محاسبة قائم على السحابة مصمم خصيصًا لمستخدمي البرامج القديمة المحبطين داخل الشركة. من خلال توفير قدر أكبر من المرونة ومستويات محسّنة من إعداد التقارير، يتكامل iplicit مع التطبيقات السحابية الأخرى ويوفر مسارًا سلسًا للترحيل من نظامك الحالي. إنه الخيار الطبيعي للمؤسسات التي تسعى إلى ...

Patriot

Patriot

patriotsoftware.com

برنامج محاسبة وكشوف مرتبات عبر الإنترنت ميسور التكلفة وسهل الاستخدام للشركات الصغيرة والمحاسبين. جربه مجانًا اليوم دون أي التزام!

Myaccountant

Myaccountant

myaccountant.co

Myaccountant عبارة عن منصة لإدارة الأعمال والتجميع المالي وأتمتة المحاسبة - كل ذلك في مكان واحد.

Crunched

Crunched

crunched.io

برنامج محاسبة سحابي مصمم لمساعدة أصحاب الأعمال على توفير الوقت واتخاذ قرارات عمل أكثر ذكاءً. قم بإعداد الفواتير وجمع المدفوعات وتتبع النفقات وتخصيص التقارير والعمل مع المحاسب الخاص بك. تحاول ذلك مجانا اليوم!

Aliaddo

Aliaddo

aliaddo.com

برنامج Aliaddo للمحاسبة مع الفواتير الإلكترونية وكشوف المرتبات الإلكترونية ونقاط البيع. تجربة مجانية لمدة 15 يوما

SoftLedger

SoftLedger

softledger.com

يتميز نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) السحابي الخاص بنا بسهولة التعلم، ويتكيف مع أعمالك، ويتصل بالتطبيقات الأخرى.

AccountsIQ

AccountsIQ

accountsiq.com

برنامج محاسبة وتوحيد سحابي ذكي مع تحليلات الأعمال والتنبؤ بالتدفق النقدي وإدارته وإعداد الميزانية

Dappr

Dappr

dappr.com

ابدأ وأدر عملك في مكان واحد مع Dappr. قم بتكوين شركة ذات مسؤولية محدودة أو C-corp، واحصل على حساب جاري، وقم بإعداد المحاسبة، وتشغيل كشوف المرتبات، وإرسال الفواتير، وغير ذلك الكثير. Dappr هي المنصة الوحيدة التي تحتاجها!

InformerOnline

InformerOnline

informer.eu

InformerOnline: برنامج المحاسبة الذكي في النمسا - فاتورة الإدخال/الإخراج ✓ الفواتير ✓ رقمنة الإيصالات ✓ جربه مجانًا!

KolayBi

KolayBi

kolaybi.com

هناك طريقة سهلة لتنمية أعمالك من خلال برنامج المحاسبة المسبقة! أصبحت عمليات المحاسبة المسبقة لشركتك الناشئة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الملكية الفردية أسهل من أي وقت مضى. العديد من الميزات التي من شأنها تسريع العمليات المالية الخاصة بك موجودة في برنامج المحاسبة على شبكة الإنترنت KolayBi! فقط اج...

Leapfin

Leapfin

leapfin.com

منصة إيرادات واحدة. مكان واحد مخطط واحد. تعمل منصة البيانات المالية وRevenue Subledger من Leapfin على تمكين فرق الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة لديك من خلال توفير بيانات مالية دقيقة ويمكن الوصول إليها.

AccountBerry

AccountBerry

accountberry.com

نريد أن يشعر أصحاب الأعمال والمحاسبون براحة البال بأن يتم الحفاظ على نزاهة محاسبة الشركة. ولهذا السبب نقوم بتحسين العمليات التجارية لمساعدة المستخدمين على توفير الوقت في إكمال المهام مع وضع الرؤى الأساسية للأعمال في متناول أيديهم. نحن فخورون جدًا بكوننا أحلى برنامج محاسبة في السوق.

Giddh

Giddh

giddh.com

Giddh هو برنامج محاسبة سحابي كامل يحتوي على جميع الميزات الضرورية مثل دفتر الأستاذ ومسك الدفاتر والفواتير والمخزون وأنواع مختلفة من التقارير وملفات GSTR1 وGSTR2 وGST3B وغيرها الكثير. يقوم Giddh بحساب جميع البيانات تلقائيًا وينشئ أنواعًا مختلفة من التقارير. من السهل جدًا أن تفهم أنه يمكنك إلقاء نظرة ...

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