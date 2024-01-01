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برامج المحاسبة - التطبيقات الأكثر شعبية - ألبانيا
تعمل برامج المحاسبة على تمكين الأفراد والشركات من التعامل بكفاءة مع معاملاتهم المالية وسجلاتهم وعملياتهم. وفي المؤسسات الكبيرة، يمتد فائدته إلى تحسين وظائف الموارد البشرية وكشوف المرتبات، وإدارة العمليات القانونية، وتسهيل إنشاء الفواتير، والحفاظ على دفاتر الأستاذ، وصياغة المستندات. وقد أدى ظهوره إلى تقليل الاعتماد بشكل كبير على جداول بيانات Excel وإدخالات دفتر النقدية اليدوية لتخزين المعلومات المالية. علاوة على ذلك، فهو يتكامل بسلاسة مع العديد من الأدوات الأخرى مثل برامج إدارة الموارد البشرية، وأنظمة الرواتب، وأدوات إعداد الميزانية والتنبؤ، ومنصات التسوية المصرفية، وحلول أتمتة الحسابات الدائنة، وبرامج الفواتير، مما يتيح للمستخدمين الحصول على نظرة شاملة لأدائهم المالي.
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Asana
asana.com
Asana هو تطبيق ويب وتطبيقات جوال مصمم لمساعدة الفرق على تنظيم أعمالهم وتتبعها وإدارتها. تفيد شركة Forrester, Inc. أن "Asana تعمل على تبسيط إدارة العمل القائم على الفريق." يتم إنتاجه من قبل الشركة التي تحمل نفس الاسم. (أسانا، وشركة) تم تأسيسها في عام 2008 من قبل المؤسس المشارك لفيسبوك، داستن موسكوفي...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks عبارة عن حزمة برامج محاسبة تم تطويرها وتسويقها بواسطة Intuit. منتجات QuickBooks موجهة بشكل أساسي نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقدم تطبيقات محاسبية محلية بالإضافة إلى الإصدارات المستندة إلى السحابة التي تقبل مدفوعات الأعمال وإدارة الفواتير ودفعها ووظائف كشوف المرتبات.
Wave
waveapps.com
Wave هي شركة تقدم الخدمات المالية والبرمجيات للشركات الصغيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة Wave في حي ليسليفيل في تورونتو، كندا. كان المنتج الأول للشركة عبارة عن برنامج محاسبة مجاني عبر الإنترنت مصمم للشركات التي تضم من 1 إلى 9 موظفين، يليه برنامج الفواتير والتمويل الشخصي ومسح الإيصالات (OCR). في عام 20...
Xero
xero.com
Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks هو برنامج محاسبة تديره شركة 2ndSite Inc. بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه برنامج قائم على الويب كنموذج خدمة (SaaS)، ويمكن الوصول إليه من خلال جهاز سطح المكتب أو الجهاز المحمول. تأسست الشركة في عام 2003 ويقع مقرها في تورونتو، كندا.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علا...
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent هي شركة برمجيات محاسبة قائمة على السحابة ومقرها في إدنبرة، اسكتلندا.
Deskera
deskera.com
برامج الأعمال الصغيرة مع المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات وإدارة علاقات العملاء لإدارة أعمالك
sevDesk
sevdesk.de
مع sevDesk، يمكنك حفظ مستنداتك رقميًا بسهولة ووضوح. يقوم برنامج المحاسبة الخاص بنا تلقائيًا بإنشاء فاتورة فائض الإيرادات لك.
Bonsai
hellobonsai.com
العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.
Sage Accounting
sage.com
سيج سحابة الأعمال. المحاسبة والمالية والرواتب. تجارة صغيرة. أيقونة المحاسبة محاسبة. برامج المحاسبة السحابية الأصلية للشركات الصغيرة.
Crunch
crunch.co.uk
مزيج مثالي من برامج المحاسبة البسيطة ونصائح الخبراء والخدمة الرائعة من المحاسبين القانونيين المعتمدين للعاملين لحسابهم الخاص والمقاولين والشركات الصغيرة.
Holded
holded.com
Holded هو برنامج لإدارة الأعمال للشركات الحديثة. يمكنك زيادة مبيعاتك وتقليل نفقاتك وتوفير الوقت عندما تدير كل عنصر من عناصر عملك من منصة واحدة. يمنحك Hold جميع الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل أفضل. الفواتير والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء والفريق والمشاريع والمخزون، كل ما تحتاجه في مكان واحد....
Pennylane
pennylane.tech
بفضل Pennylane، يستطيع الرؤساء التنفيذيون اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتسهيل إدارتهم المالية. وبدون مغادرة المنصة، يمكنهم الوصول إلى بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي، وأداة ذكية للفواتير، وإدارة فعالة للنفقات.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks هو برنامج محاسبة سهل الاستخدام مصمم خصيصًا لأصحاب الأعمال وفرق المبيعات الخاصة بهم.
Wafeq
wafeq.com
برنامج محاسبة قوي للشركات ذات التفكير المستقبلي. أرسل الفواتير وأوامر الشراء، وقم بإدارة مخزونك وكشوف المرتبات الخاصة بك، واحصل على العشرات من التقارير المالية، وقم بدعوة عدد غير محدود من المستخدمين. الكل في واحد البرمجيات.
TopNotepad
topnotepad.com
عروض أسعار بسيطة عبر الإنترنت، برامج محاسبة الفواتير للشركات الصغيرة. قم بإنشاء عروض أسعار وفواتير ونفقات تسجيل لا لبس فيها وتتبع الالتزامات الضريبية.
Zybra
zybra.in
برنامج محاسبة ضريبة السلع والخدمات (GST) سريع وسهل لعملك. أسرع برامج وتطبيقات المحاسبة نموًا في الهند للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
Conta Azul
contaazul.com
Conta Azul عبارة عن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر الإنترنت سهل الاستخدام لتتمكن من العمل مع المحاسب الخاص بك. قم بتنظيم المبيعات واستلام المدفوعات بشكل أسرع وإصدار الفواتير والتحكم في شركتك في مكان واحد.
Acumatica
acumatica.com
تأسست شركة Acumatica في عام 2008، وهي مزود تكنولوجيا يقوم بتطوير برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على السحابة والمتصفح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). يقع المقر الرئيسي للشركة في بلفيو، واشنطن (منطقة العاصمة سياتل).
Vyapar
vyaparapp.in
قم بإدارة أعمالك بشكل احترافي مع Vyapar. استخدام أفضل البرامج لتلبية احتياجاتك الخاصة بالفواتير والمخزون والمحاسبة. كن جزءًا من 1 Cr+ الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند التي تثق في Vyapar.
Akaunting
akaunting.com
منصة محاسبة مفتوحة المصدر تساعد الشركات الصغيرة على إدارة الفواتير والودائع وتفاعلات العملاء والمزيد.
QuickFile
quickfile.co.uk
برنامج محاسبة سحابي بسيط وبديهي للعاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة.
Momenteo
momenteo.com
حل محاسبي سهل الاستخدام مخصص للعاملين لحسابهم الخاص لتتبع عملك ونفقاتك وسفرك وغير ذلك الكثير.
Akounto
akounto.com
برنامج محاسبة متنقل عبر الإنترنت لإدارة كتبك وحساباتك وضرائبك ولتوسيع نطاق أعمالك بكفاءة. قم بتبسيط المحاسبة والكتب الخاصة بك مع Akounto
Munim
themunim.com
أفضل برامج المحاسبة في الهند. استمتع بتجربة الإصدار الأكثر أمانًا للمحاسبة مع أفضل برامج المحاسبة في الهند. إنها أكثر من مجرد فواتير ضريبة السلع والخدمات والمخزون والمحاسبة. يمكنك توفير وقتك وأموالك بنقرة واحدة فقط.
AccountEdge
accountedge.com
برنامج محاسبة سطح المكتب للشركات الصغيرة لنظامي التشغيل Mac وWindows. يتميز AccountEdge بالمرونة ويمكن استخدامه في مختلف الصناعات.
Pandle
pandle.com
Pandle عبارة عن محاسبة سحابية مجانية وسهلة وفعالة تستهدف الشركات الصغيرة.
Clear Books
clearbooks.co.uk
برنامج محاسبة عبر الإنترنت يمنح الشركات الصغيرة الموجودة في المملكة المتحدة شعورًا رائعًا وهادئًا ومسيطرًا. توفر Clear Books طريقة أسهل لإدارة الشؤون المالية لأعمالك. إنه برنامج محاسبة عبر الإنترنت سهل الاستخدام مصمم للشركات الصغيرة والمقاولين والمستقلين والتجار المنفردين في المملكة المتحدة.
Vencru
vencru.com
احسب أرباحك بدون جداول بيانات معقدة. Vencru هو برنامج مجاني للفواتير والمحاسبة يمنحك رؤية بسيطة لتقارير المبيعات والعملاء والمخزون والأعمال - كل ذلك في مكان واحد.
Cashflow
cashflow.do
برنامج محاسبة الكل في واحد في السحابة للشركات الصغيرة. رائعة للبيع بالتجزئة أو البيع بالجملة أو المخزون أو الخدمات أو الشركات القائمة على المشاريع. حاول مجانا!
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook هو برنامج وتطبيق هندي بسيط لإعداد الفواتير والفواتير وإدارة المخزون للشركات الصغيرة. البرنامج قابل للتخصيص بالكامل، وتدعم ميزاته الاحتياجات المتنوعة لأي عمل تجاري.
TaxBit
taxbit.com
نماذج ضريبة التشفير المجانية للأفراد. نموذج 1099 حلول للمؤسسات. أول حل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) من الدرجة الرابعة على الإطلاق لمحاسبة الأصول الرقمية. نحن نمكن ونضمن الامتثال التنظيمي.
e-conomic
e-conomic.com
برنامج محاسبة متعدد اللغات عبر الإنترنت مع وصول آمن للمحاسبين الخارجيين للشركات الصغيرة والمتوسطة.
MYOB New Zealand
myob.com
انشغل جيدًا مع MYOB. نظام واحد يقوم بأتمتة مهامك اليومية و · كن على دراية بما يؤثر على عملك من خلال الموارد الحديثة.
TrulySmall
trulysmall.com
تطبيق محاسبة موفر للوقت يقوم بأتمتة مهام مسك الدفاتر لأصحاب الأعمال الصغيرة. باستخدام التعلم الآلي، يقوم Kashoo بتصنيف النفقات وتسويتها مع المعاملات المصرفية ومعاملات بطاقات الائتمان، ويوفر تقارير دقيقة وكاملة وفي الوقت الفعلي بنقرة واحدة. بالإضافة إلى التسوية التلقائية، يوفر Kashoo أيضًا التعرف الض...
Striven
striven.com
Striven عبارة عن مجموعة برامج إدارة أعمال شاملة تحتوي على كل ما تحتاجه مؤسستك لتحقيق النجاح.
CashCtrl
cashctrl.com
حل سحابي للمحاسبة ومعالجة الطلبات وإدارة العناوين والمزيد للشركات الصغيرة والمتوسطة والمحاسبين والمستقلين.
Mister Compta
mistercompta.com
Mister Compta هي أداة محاسبة عبر الإنترنت للشركات الفرنسية. ويشمل إدارة الضرائب والتسوية المصرفية ومحاكاة الخبراء.
Vic.ai
vic.ai
أتمتة المحاسبة الخاصة بك لتوفير الوقت والمال. يوفر حل الذكاء الاصطناعي الخاص بنا لفريقك محاسبة مستقلة في الوقت الفعلي مقترنة بذكاء توجيهي لتحسين عملية صنع القرار المالي وعائد الاستثمار.
Bearbook
bearbook.com
تطبيق برنامج محاسبة عبر الإنترنت يساعد عملك على إدارة المبيعات والمخزون والمحاسبة.
Xledger
xledger.net
يعمل الجيل التالي من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائم على السحابة من Xledger على تبسيط العمليات المحاسبية من خلال أتمتة عمليات AP وAR وأمين الصندوق. إنه يركز على الأتمتة والتقاط البيانات الذكية مما يتيح إعداد التقارير في الوقت الفعلي والإشراف الإداري المتميز واتخاذ القرارات بشكل أسرع. Xledger ...
Enerpize
enerpize.com
تقدم Enerpize حلول برمجيات ERP مخصصة للصناعة لحل مشاكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على إدارة مؤسساتهم بشكل فعال.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz هو برنامج إدارة عبر الإنترنت تم إنشاؤه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكنك توفير الوقت باستخدام حل الإدارة سهل الاستخدام الذي يلبي جميع احتياجاتك: الفواتير، وإدارة المبيعات، والمحاسبة، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، وإدارة المخزون.
iplicit
iplicit.com
iplicit هو برنامج محاسبة قائم على السحابة مصمم خصيصًا لمستخدمي البرامج القديمة المحبطين داخل الشركة. من خلال توفير قدر أكبر من المرونة ومستويات محسّنة من إعداد التقارير، يتكامل iplicit مع التطبيقات السحابية الأخرى ويوفر مسارًا سلسًا للترحيل من نظامك الحالي. إنه الخيار الطبيعي للمؤسسات التي تسعى إلى ...
Patriot
patriotsoftware.com
برنامج محاسبة وكشوف مرتبات عبر الإنترنت ميسور التكلفة وسهل الاستخدام للشركات الصغيرة والمحاسبين. جربه مجانًا اليوم دون أي التزام!
Tripletex
tripletex.no
استمتع بتجربة فوائد برنامج المحاسبة الذكي والكامل عبر الإنترنت. ✓ وحدات متكاملة بسلاسة ✓ الدعم متضمن ✓ جرب مجانًا اليوم!
Myaccountant
myaccountant.co
Myaccountant عبارة عن منصة لإدارة الأعمال والتجميع المالي وأتمتة المحاسبة - كل ذلك في مكان واحد.
Crunched
crunched.io
برنامج محاسبة سحابي مصمم لمساعدة أصحاب الأعمال على توفير الوقت واتخاذ قرارات عمل أكثر ذكاءً. قم بإعداد الفواتير وجمع المدفوعات وتتبع النفقات وتخصيص التقارير والعمل مع المحاسب الخاص بك. تحاول ذلك مجانا اليوم!
Aliaddo
aliaddo.com
برنامج Aliaddo للمحاسبة مع الفواتير الإلكترونية وكشوف المرتبات الإلكترونية ونقاط البيع. تجربة مجانية لمدة 15 يوما
SoftLedger
softledger.com
يتميز نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) السحابي الخاص بنا بسهولة التعلم، ويتكيف مع أعمالك، ويتصل بالتطبيقات الأخرى.
InformerOnline
informer.eu
InformerOnline: برنامج المحاسبة الذكي في النمسا - فاتورة الإدخال/الإخراج ✓ الفواتير ✓ رقمنة الإيصالات ✓ جربه مجانًا!
KolayBi
kolaybi.com
هناك طريقة سهلة لتنمية أعمالك من خلال برنامج المحاسبة المسبقة! أصبحت عمليات المحاسبة المسبقة لشركتك الناشئة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الملكية الفردية أسهل من أي وقت مضى. العديد من الميزات التي من شأنها تسريع العمليات المالية الخاصة بك موجودة في برنامج المحاسبة على شبكة الإنترنت KolayBi! فقط اج...
Leapfin
leapfin.com
منصة إيرادات واحدة. مكان واحد مخطط واحد. تعمل منصة البيانات المالية وRevenue Subledger من Leapfin على تمكين فرق الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة لديك من خلال توفير بيانات مالية دقيقة ويمكن الوصول إليها.
AccountBerry
accountberry.com
نريد أن يشعر أصحاب الأعمال والمحاسبون براحة البال بأن يتم الحفاظ على نزاهة محاسبة الشركة. ولهذا السبب نقوم بتحسين العمليات التجارية لمساعدة المستخدمين على توفير الوقت في إكمال المهام مع وضع الرؤى الأساسية للأعمال في متناول أيديهم. نحن فخورون جدًا بكوننا أحلى برنامج محاسبة في السوق.
Giddh
giddh.com
Giddh هو برنامج محاسبة سحابي كامل يحتوي على جميع الميزات الضرورية مثل دفتر الأستاذ ومسك الدفاتر والفواتير والمخزون وأنواع مختلفة من التقارير وملفات GSTR1 وGSTR2 وGST3B وغيرها الكثير. يقوم Giddh بحساب جميع البيانات تلقائيًا وينشئ أنواعًا مختلفة من التقارير. من السهل جدًا أن تفهم أنه يمكنك إلقاء نظرة ...
HostBooks
hostbooks.com
يساعد برنامج المحاسبة الآلي والمعتمد على السحابة HostBooks المحترفين وأصحاب الأعمال على التغلب على التحديات المحاسبية. إنها تسعى جاهدة لتحويل وإثراء تجربتك المحاسبية عن طريق تقليل الوقت الذي تقضيه في المحاسبة والامتثال. من خلال نشر التكنولوجيا المتطورة والخبرة المحاسبية، يمكّنك HostBooks من إدارة أع...
AccountsIQ
accountsiq.com
برنامج محاسبة وتوحيد سحابي ذكي مع تحليلات الأعمال والتنبؤ بالتدفق النقدي وإدارته وإعداد الميزانية