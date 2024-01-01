شركات المحاسبة - التطبيقات الأكثر شعبية

تقدم شركات المحاسبة حلول إدارة مالية واسعة النطاق للشركات. ومن خلال المراقبة الدقيقة للبيانات المالية، تضمن هذه الشركات الامتثال التنظيمي وتقدم التوجيه بشأن المسائل المالية. عادة، تتعامل الشركات مع شركات المحاسبة على مدار العام، مع زيادة التفاعل خلال فترات إعداد التقارير ربع السنوية أو الشهرية وإعداد الضرائب. تعد الخدمات الضريبية عرضًا شائعًا، حيث تتخصص بعض الشركات فقط في هذا المجال. علاوة على ذلك، تقوم شركات المحاسبة بإجراء فحوصات شاملة، تُعرف باسم عمليات التدقيق المحاسبي، للتدقيق في الممارسات المحاسبية للمنظمات بحثًا عن أوجه القصور أو التناقضات أو المخالفات. على غرار خدمات مسك الدفاتر، توفر العديد من شركات المحاسبة أيضًا خدمات حفظ السجلات للمعاملات المالية اليومية للشركات.