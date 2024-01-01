شركات المحاسبة - التطبيقات الأكثر شعبية
تقدم شركات المحاسبة حلول إدارة مالية واسعة النطاق للشركات. ومن خلال المراقبة الدقيقة للبيانات المالية، تضمن هذه الشركات الامتثال التنظيمي وتقدم التوجيه بشأن المسائل المالية. عادة، تتعامل الشركات مع شركات المحاسبة على مدار العام، مع زيادة التفاعل خلال فترات إعداد التقارير ربع السنوية أو الشهرية وإعداد الضرائب. تعد الخدمات الضريبية عرضًا شائعًا، حيث تتخصص بعض الشركات فقط في هذا المجال. علاوة على ذلك، تقوم شركات المحاسبة بإجراء فحوصات شاملة، تُعرف باسم عمليات التدقيق المحاسبي، للتدقيق في الممارسات المحاسبية للمنظمات بحثًا عن أوجه القصور أو التناقضات أو المخالفات. على غرار خدمات مسك الدفاتر، توفر العديد من شركات المحاسبة أيضًا خدمات حفظ السجلات للمعاملات المالية اليومية للشركات.
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Wolters Kluwer
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Pilot
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Paro.ai
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Paro هي عبارة عن منصة نمو تجمع مجتمع المواهب والشركات معًا للتغلب على التحديات المباشرة ووضع خطة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. مدعومًا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة والخبرة المتعمقة في الصناعة، تقوم Paro بربط الشركات مع الخبراء والحلول الأفضل لحل المشكلات ودفع النمو. يقدم مجتمع النخبة من خبرا...
Fincent
fincent.com
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inDinero
indinero.com
inDinero هي شركة برامج وخدمات محاسبة تقدم برامج محاسبية ومالية. تأسست inDinero في عام 2009 على يد جيسيكا ماه، وأندي سو، وأندريا باريكا، وتخرجت حاضنة الشركات الناشئة Y Combinator في عام 2010. وفي 8 مايو 2018، استحوذت inDinero على شركة tempCFO ومقرها سان خوسيه. في 1 فبراير 2019، استحوذت inDinero على ش...
Rehmann
rehmann.com
Rehmann هي شركة خدمات مالية متكاملة تمامًا تضم محاسبين قانونيين ومستشارين ومستشاري الثروات ومحققي الشركات.
Crowe
crowe.com
كرو هي شركة عامة للمحاسبة والاستشارات والتكنولوجيا تربط الصناعة العميقة والمعرفة المتخصصة بالتكنولوجيا المبتكرة لخلق قيمة للعملاء بنزاهة وموضوعية، من خلال الاستماع إلى أعمالهم والاتجاهات في صناعاتهم والتحديات التي يواجهونها.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
تقدم Accountancy Cloud أفضل وظيفة تمويل متكاملة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع. يقدم المديرون الماليون والبرمجيات القوية خدمات محاسبية لا مثيل لها، وإعفاءات ضريبية للبحث والتطوير، وخدمات مالية للشركات الناشئة. تحصل كل شركة ناشئة على حق الوصول إلى برنامجنا الذي يوفر التقارير المالية والمعلومات الإ...