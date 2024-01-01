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برنامج إدارة بيانات الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية - بيلاروس
يلعب برنامج إدارة بيانات الحساب دورًا حاسمًا في إدارة بيانات العملاء المحتملين بشكل فعال خلال عملية التسويق القائمة على الحساب (ABM) بأكملها. فهو يضمن أن يتمتع كل من فريقي المبيعات والتسويق برؤية فورية للحسابات المستهدفة، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة واتخاذ الإجراءات المناسبة. لكي تكون استراتيجية ABM ناجحة، يحتاج مندوبو المبيعات إلى فهم واضح لمكان كل عميل محتمل في خط الإنتاج واحتمالية تحولهم إلى عميل. تعمل أنظمة إدارة بيانات الحساب كمنصة مركزية لتوثيق وتوصيل جميع معلومات الحساب ذات الصلة بين فرق المبيعات والتسويق. وهذا يسهل التعاون السلس ويضمن توافق كلا الفريقين في جهودهما. من خلال نشر برنامج إدارة بيانات الحساب، يمكن لأقسام التسويق والمبيعات زيادة كفاءة مبادراتها التسويقية. فهو يبسط تدفق المعلومات، ويعزز التواصل، ويؤدي في النهاية إلى حملات تسويقية أكثر فعالية. يعمل هذا البرنامج كأداة حيوية في تحسين التنسيق والتآزر بين فرق التسويق والمبيعات، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق نتائج أفضل للمؤسسة.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
People.ai
people.ai
يقوم People.ai بأتمتة إدخال البيانات يدويًا، وزيادة إنتاجية المبيعات، وتوفير معلومات قابلة للتنفيذ عبر جميع أدوات الإدارة الخاصة بك.
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
Warmly
warmly.ai
يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة العروض الدافئة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خط أنابيبك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، نساعدك ع...
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
Octane11
octane11.com
Octane11 عبارة عن منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على B2B والتي تربط بيانات التسويق والمبيعات واستخدام المنتج المدفوعة والمملوكة والمكتسبة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. نحن نساعد المؤسسات التي تعمل بنظام B2B بإيرادات تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لدمج البيانات وإثرائها وتحليلها عبر الفرق، ومقارنة ا...
Intandemly
intandemly.com
يوفر بشكل فردي برامج التسويق والمبيعات القائمة على الحساب + خبراء لتوليد الطلب والمشاركة والإيرادات من الحسابات المستهدفة. يمكنك الحصول على مزيج من الأشخاص والعمليات ومنصة المبيعات لدينا التي تثق بها أكثر من 400 مؤسسة بشكل فردي لتعزيز مشاركة المبيعات. تُستخدم البرامج المستندة إلى SaaS اليوم من قبل م...
LeadAngel
leadangel.com
الطائر المبكر يحصل على البيع. يؤدي التصفية والمطابقة والتوجيه إلى مندوب المبيعات المناسب على الفور. إغلاق المزيد من الصفقات. LeadAngel عبارة عن منصة لإدارة العملاء المحتملين في مجال B2B، بما في ذلك العملاء المحتملين لمطابقة الحسابات والتوجيه. تعمل العمليات السريعة والموثوقة والقابلة للتخصيص مع Sales...
Groove
groove.co
اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.
Demandbase
demandbase.com
برنامج ABM الرائد للشركات المتوسطة في السوق والشركات التي تعمل في مجال B2B. تعرف على المزيد حول شركة التسويق الحقيقية القائمة على الحساب الشامل.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع ...
Folloze
folloze.com
تتمثل مهمة Folloze في تمكين فرق التسويق B2B التي تتطلع إلى الاستجابة لجيل جديد من المشترين B2B من خلال إنشاء منصة تجربة المشتري الرائدة في الصناعة. تستفيد فرق الإيرادات، بقيادة المسوقين في الخطوط الأمامية، من Folloze لتقديم تجارب جذابة تعتمد على البيانات بسرعة وسهولة والتي تلبي المشترين أينما كانوا ...
Metadata
metadata.io
تعمل البيانات التعريفية على التخلص من العمل اليدوي والمتكرر حتى يتمكن المسوقون في مجال B2B من التركيز أخيرًا على الإستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
Owler
owler.com
Owler عبارة عن منصة لذكاء الأعمال تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم توفر معلومات حول العملاء المحتملين والحسابات والعملاء الرئيسيين. يمكنك الوصول بسهولة إلى البيانات في الوقت الفعلي من أكثر من 15 مليون شركة خاصة وعامة حتى تتمكن من البقاء في صدارة المنافسة من خلال تحديثات فورية عن الشركات في جميع الصناعات!...
Visual Visitor
visualvisitor.com
تساعد منصة ذكاء المبيعات B2B الخاصة بنا فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد. بيانات النوايا وقاعدة بيانات B2B ومعرف زائر الويب وتتبع البريد الإلكتروني.
Keyplay
keyplay.io
اختيار الحساب لفرق GTM الطموحة. إذا كنت تفعل أي شيء يعتمد على الحساب، فأنت بحاجة إلى الحسابات الصحيحة. يساعدك Keyplay في العثور على حساباتك المثالية واختيارها وتتبعها بدقة. على عكس منصات ABM المعقدة والمكلفة، يمكنك البدء باستخدام Keyplay مجانًا والتكامل مع Salesforce أو HubSpot CRM في دقائق. يساعدك ...
N.Rich
nrich.ai
تعزيز خط الأنابيب الخاص بك مع الحفاظ على الميزانية. ابحث عن حسابات ICP ذات نية شراء مؤكدة، وقم بتنشيطها باستخدام الإعلانات الرقمية عبر القنوات، وقم بتوصيل الحسابات الساخنة إلى المبيعات.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr هي منصة بيانات الاتصال Ultimata B2B لمندوبي المبيعات والمسوقين والمطورين. يمكنك الوصول إلى بيانات الاتصال عالية الجودة من خلال التحقق من صحة البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، والبريد الإلكتروني الشخصي، وحتى أرقام الهواتف المحمولة. إن نهجنا الذي يضع الع...
xiQ
xiqinc.com
تتيح منصة المبيعات والتسويق القائمة على الشخصية من xiQ للبائعين فهم عقلية المشترين من خلال رؤى شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Ocean.io
ocean.io
نظام أساسي لبيانات التنقيب أكثر ذكاءً يوفر لك عملاء محتملين ذوي جودة أعلى بمقدار 5 أضعاف لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة في الإيرادات.
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في العثور على الشركات التي من المرجح أن تشتري منتجاتها وتحديد أولوياتها وإشراكها وتحويلها من خلال الذكاء الاصطناعي المخصص وبيانات الحسابات الخاصة العميقة. نحن نمكنك من اكتشاف أفضل الحسابات الملائمة بين عشرات الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استه...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات ا...
LoneScale
lonescale.com
أنشئ المزيد من خطوط الأنابيب المؤهلة وأبرم المزيد من الصفقات من خلال الاستفادة من بيانات النوايا ومحفزات المبيعات.
RollWorks
rollworks.com
يقدم RollWorks، أحد أقسام NextRoll، للشركات الطموحة العاملة في مجال B2B من أي حجم منصة قائمة على الحسابات لمواءمة فرق التسويق والمبيعات لديها وزيادة الإيرادات بثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي وأساس شامل لبيانات الحساب، تساعدك منصة RollWorks على تحديد حساباتك المستهدفة، وإشراكها في الإعلانات الرقمية، وتخص...
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...
Influ2
influ2.com
الحسابات لا تتخذ القرارات - الناس يفعلون ذلك. اجعل الإعلانات المستندة إلى الأشخاص جزءًا أساسيًا من محادثة المبيعات.
Propensity
propensity.com
Propensity هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الحساب (ABM) المصممة لفرق النمو الصغيرة في مجال B2B. نحن نسهل استخدام بيانات النوايا لإنشاء قوائم بالحسابات وجهات الاتصال في السوق، وتدفئة جهات الاتصال هذه من خلال حملات ABM متعددة القنوات، وتسليم قائمة يومية من العملاء المحتملين المؤهلين تأهيلاً عاليًا...
Foundry
foundryco.com
قم بتحويل أهم حساباتك من خلال تنسيق ABM القائم على النوايا من Foundry - مما يؤدي إلى مسار أكبر وأفضل.
UpLead
uplead.com
قم بالوصول إلى قاعدة بيانات B2B الدقيقة والحقيقية لدينا لدفع النمو. من خلال التحقق من البريد الإلكتروني المدمج، تعد UpLead الشركة الرائدة في مجال بيانات الاتصال التجارية عالية الجودة. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 7 أيام اليوم!
Bombora
bombora.com
ابحث عن الشركات المستعدة للشراء قبل منافسيك. تواصل وبيع باستخدام بيانات النوايا الأكثر شمولاً ومتوافقة مع الخصوصية في الصناعة.
Openprise
openprisetech.com
Openprise يغذي الثورة في RevOps. يقوم Openprise بأتمتة عمليات RevOps الهامة لكسر الصوامع ومواءمة محترفي المبيعات والتسويق وتقنياتهم لتحقيق نمو هائل. Openprise عبارة عن نظام أساسي واحد بدون تعليمات برمجية يتيح لك تبسيط مجموعة RevTech الخاصة بك، والاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في السوق، وتوسيع نطاق العم...
MadKudu
madkudu.com
يقوم MadKudu بالتنبؤ بالإجراءات المدرة للدخل وتحديد أولوياتها. قم بتسريع الإيرادات وزيادة عائد الاستثمار باستخدام محرك معلومات أتمتة الإيرادات من MadKudu.
CaliberMind
calibermind.com
باعتبارك قائدًا استراتيجيًا في مجال B2B، فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بنبض السوق. ولكن مع كل الأدوات التي يستخدمها فريقك، من الصعب ربط النقاط ومعرفة ما إذا كانت رسالتك تلقى صدى لدى الجمهور المناسب في الوقت المناسب. تقوم منصة CaliberMind بتنظيم بياناتك وفهمها بحيث تكون رؤيتك أكثر وضوحًا. بالتأكيد...
Koncert
koncert.com
تساعدك منصة مشاركة مبيعات الذكاء الاصطناعي متعددة القنوات من Koncert على زيادة إيرادات مبيعات B2B وتحويل العملاء المحتملين. طالب الذكاء الاصطناعي. طالب موازي لمنظمة العفو الدولية. طالب تدفق منظمة العفو الدولية. برنامج الاتصال بمساعدة الوكيل. إيقاع.
6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
Madison Logic
madisonlogic.com
قم بتحويل أفضل حساباتك بشكل أسرع. قم بتسريع خط الأنابيب باستخدام منصة التسويق العالمية القائمة على الحساب الخاصة بـ Madison Logic.