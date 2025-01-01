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برامج تجارب الويب والمحتوى المستندة إلى الحساب
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برامج تجارب الويب والمحتوى المستندة إلى الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل برامج تجارب الويب والمحتوى القائمة على الحساب على تمكين الشركات من إنشاء تفاعلات مخصصة ومخصصة للعلامة التجارية عبر الإنترنت والمحتوى على نطاق واسع، مما يعزز نتائج مبادرات التسويق القائمة على الحساب. يمكّن هذا البرنامج المسوقين من صياغة ونشر محتوى مخصص للحسابات الفردية، مما يؤدي إلى تسريع عملية المبيعات. ويحقق ذلك من خلال تخصيص النص وعناصر العلامة التجارية والعبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء والصور والمزيد، وعرض محتوى مميز لكل حساب مستهدف على موقع الويب الخاص بالشركة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا البرنامج المسوقين في تتبع مشاهدات الصفحة والتحويلات لكل حساب، مما يوفر رؤى قيمة أثناء تفاعلهم مع موقع الويب الخاص بهم والمحتوى الخاص بهم.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Warmly

Warmly

warmly.ai

تطبيق Warmly هو منصة مستقلة لتنظيم المبيعات تساعد الفرق الصغيرة على تحديد وتتبع الزوار المهتمين بالموقع وتحقيق أهداف العائد.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze هو منصة لتحسين تجارب الشراء في التسويق بين الشركات، توفر أدوات لإنشاء محتوى مخصص وتحليلات لفهم سلوك المستخدمين.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

يتيح تطبيق Uberflip إنشاء تجارب محتوى رقمية مخصصة بسرعة، ويساعد الشركات في تخصيص المحتوى وزيادة التفاعل مع العملاء.

xiQ

xiQ

xiqinc.com

تطبيق xiQ يقدم منصة مبيعات وتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم عقلية المشترين من خلال رؤى شخصية وتحليلات متقدمة لتعزيز التفاعل وتحسين معدلات الإغلاق.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly هو تطبيق لتحسين تجارب العملاء من خلال تخصيص المحتوى وتحليل سلوك الجمهور لرفع معدلات المشاركة والتحويل.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Paperflite هو برنامج لإدارة المحتوى يمكّن فرق المبيعات والتسويق من تخزين وتنظيم وتوزيع وتتبع المحتوى وتحليل تفاعل العملاء.

Propensity

Propensity

propensity.com

تطبيق Propensity هو منصة تسويق تعتمد على حسابات الشركات الصغيرة، تساعد الفرق في إنشاء قوائم حسابات مهتمة وتسهيل الحملات التسويقية للإشراف على المبيعات.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء محتوى تفاعلي مثل الاختبارات والاستطلاعات والحسابات بسهولة ودون الحاجة لمهارات تقنية.

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

PathFactory تطبيق يعزز تجربة المحتوى في B2B، يوفر محتوى مخصص ويستخدم الذكاء الإصطناعي لتحسين التفاعلات وتحليل الأداء.

Recotap

Recotap

recotap.com

ريكوتاب هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في تنفيذ حملات مستهدفة للانخراط مع العملاء المعنيين.

Proof

Proof

useproof.com

تطبيق Proof يعزز ثقة الزوار ويخلق شعورًا بالاستعجال، مما يساعد على زيادة التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة في قمع التسويق.

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