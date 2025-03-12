برامج تجارب الويب والمحتوى المستندة إلى الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية

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تعمل برامج تجارب الويب والمحتوى القائمة على الحساب على تمكين الشركات من إنشاء تفاعلات مخصصة ومخصصة للعلامة التجارية عبر الإنترنت والمحتوى على نطاق واسع، مما يعزز نتائج مبادرات التسويق القائمة على الحساب. يمكّن هذا البرنامج المسوقين من صياغة ونشر محتوى مخصص للحسابات الفردية، مما يؤدي إلى تسريع عملية المبيعات. ويحقق ذلك من خلال تخصيص النص وعناصر العلامة التجارية والعبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء والصور والمزيد، وعرض محتوى مميز لكل حساب مستهدف على موقع الويب الخاص بالشركة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا البرنامج المسوقين في تتبع مشاهدات الصفحة والتحويلات لكل حساب، مما يوفر رؤى قيمة أثناء تفاعلهم مع موقع الويب الخاص بهم والمحتوى الخاص بهم.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Warmly
warmly.ai
تطبيق Warmly هو منصة مستقلة لتنظيم المبيعات تساعد الفرق الصغيرة على تحديد وتتبع الزوار المهتمين بالموقع وتحقيق أهداف العائد.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.
Terminus
terminusplatform.com
تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.
Folloze
folloze.com
Folloze هو منصة لتحسين تجارب الشراء في التسويق بين الشركات، توفر أدوات لإنشاء محتوى مخصص وتحليلات لفهم سلوك المستخدمين.
Demandbase
demandbase.com
منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.
Uberflip
uberflip.com
يتيح تطبيق Uberflip إنشاء تجارب محتوى رقمية مخصصة بسرعة، ويساعد الشركات في تخصيص المحتوى وزيادة التفاعل مع العملاء.
xiQ
xiqinc.com
تطبيق xiQ يقدم منصة مبيعات وتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم عقلية المشترين من خلال رؤى شخصية وتحليلات متقدمة لتعزيز التفاعل وتحسين معدلات الإغلاق.
RELAYTO
relayto.com
Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.
Hushly
hushly.com
Hushly هو تطبيق لتحسين تجارب العملاء من خلال تخصيص المحتوى وتحليل سلوك الجمهور لرفع معدلات المشاركة والتحويل.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite هو برنامج لإدارة المحتوى يمكّن فرق المبيعات والتسويق من تخزين وتنظيم وتوزيع وتتبع المحتوى وتحليل تفاعل العملاء.
Propensity
propensity.com
تطبيق Propensity هو منصة تسويق تعتمد على حسابات الشركات الصغيرة، تساعد الفرق في إنشاء قوائم حسابات مهتمة وتسهيل الحملات التسويقية للإشراف على المبيعات.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء محتوى تفاعلي مثل الاختبارات والاستطلاعات والحسابات بسهولة ودون الحاجة لمهارات تقنية.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory تطبيق يعزز تجربة المحتوى في B2B، يوفر محتوى مخصص ويستخدم الذكاء الإصطناعي لتحسين التفاعلات وتحليل الأداء.
Recotap
recotap.com
ريكوتاب هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في تنفيذ حملات مستهدفة للانخراط مع العملاء المعنيين.
Proof
useproof.com
تطبيق Proof يعزز ثقة الزوار ويخلق شعورًا بالاستعجال، مما يساعد على زيادة التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة في قمع التسويق.
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