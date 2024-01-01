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برامج تجارب الويب والمحتوى المستندة إلى الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية - بليز
تعمل برامج تجارب الويب والمحتوى القائمة على الحساب على تمكين الشركات من إنشاء تفاعلات مخصصة ومخصصة للعلامة التجارية عبر الإنترنت والمحتوى على نطاق واسع، مما يعزز نتائج مبادرات التسويق القائمة على الحساب. يمكّن هذا البرنامج المسوقين من صياغة ونشر محتوى مخصص للحسابات الفردية، مما يؤدي إلى تسريع عملية المبيعات. ويحقق ذلك من خلال تخصيص النص وعناصر العلامة التجارية والعبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء والصور والمزيد، وعرض محتوى مميز لكل حساب مستهدف على موقع الويب الخاص بالشركة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا البرنامج المسوقين في تتبع مشاهدات الصفحة والتحويلات لكل حساب، مما يوفر رؤى قيمة أثناء تفاعلهم مع موقع الويب الخاص بهم والمحتوى الخاص بهم.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
Warmly
warmly.ai
يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة العروض الدافئة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خط أنابيبك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، نساعدك ع...
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip عبارة عن منصة وبرنامج لتجربة المحتوى يمكّن المسوقين من إنشاء تجارب رقمية مع محتوى لكل مرحلة من رحلة المشتري.
Demandbase
demandbase.com
برنامج ABM الرائد للشركات المتوسطة في السوق والشركات التي تعمل في مجال B2B. تعرف على المزيد حول شركة التسويق الحقيقية القائمة على الحساب الشامل.
Folloze
folloze.com
تتمثل مهمة Folloze في تمكين فرق التسويق B2B التي تتطلع إلى الاستجابة لجيل جديد من المشترين B2B من خلال إنشاء منصة تجربة المشتري الرائدة في الصناعة. تستفيد فرق الإيرادات، بقيادة المسوقين في الخطوط الأمامية، من Folloze لتقديم تجارب جذابة تعتمد على البيانات بسرعة وسهولة والتي تلبي المشترين أينما كانوا ...
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
xiQ
xiqinc.com
تتيح منصة المبيعات والتسويق القائمة على الشخصية من xiQ للبائعين فهم عقلية المشترين من خلال رؤى شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات ا...
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب و...
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...
PathFactory
pathfactory.com
يعمل PathFactory على إزالة الاحتكاك من كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل، مما يساعد المسوقين على تقديم تجربة أفضل للعملاء وتسريع الإيرادات.
Propensity
propensity.com
Propensity هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الحساب (ABM) المصممة لفرق النمو الصغيرة في مجال B2B. نحن نسهل استخدام بيانات النوايا لإنشاء قوائم بالحسابات وجهات الاتصال في السوق، وتدفئة جهات الاتصال هذه من خلال حملات ABM متعددة القنوات، وتسليم قائمة يومية من العملاء المحتملين المؤهلين تأهيلاً عاليًا...
Foundry
foundryco.com
قم بتحويل أهم حساباتك من خلال تنسيق ABM القائم على النوايا من Foundry - مما يؤدي إلى مسار أكبر وأفضل.
Recotap
recotap.com
Recotap عبارة عن منصة ABM من الجيل التالي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتساعد المسوقين في مجال B2B على تشغيل حملات مشاركة مستهدفة وشخصية قائمة على الحساب، على نطاق واسع. يعد Recotap هو الأنسب للشركات الناشئة والمؤسسات التي تسعى إلى تحسين أدائها التسويقي. مع حل الإعلان القائم على حساب Recotap، يصل إلى عدد ...
Paperflite
paperflite.com
قم بتنظيم وتنظيم وتوزيع الضمانات التسويقية الخاصة بك، وتتبع أدائها ومشاركتها في الوقت الفعلي باستخدام Paperflite.
Proof
useproof.com
ثبت أن إضافة إثبات إلى مسار التسويق الخاص بك يبني ثقة الزائر، ويخلق حالة من الإلحاح، ويزيد التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة.