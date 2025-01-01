منصات التنسيق القائمة على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية

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توفر منصات التنسيق القائمة على الحسابات حلاً مركزيًا للشركات لتبسيط مساعيها التسويقية القائمة على الحسابات، مما يعزز التوافق بين فرق المبيعات والتسويق. تلعب هذه المنصات دورًا حاسمًا في مساعدة الشركات على استهداف حسابات محددة، وتنفيذ حملات تسويقية فعالة قائمة على الحسابات (ABM)، وتقييم الاستراتيجيات وتحسينها. ومن الأمور الأساسية في وظائفها توفير إدارة موحدة لقائمة الحسابات، مما يتيح تحديد أولويات الحسابات المستهدفة للشركة وتقسيمها. ومن خلال تسخير قدرات هذه المنصات، يمكن لفرق التسويق والمبيعات التركيز على تحديد ورعاية الحسابات الواعدة لأعمالهم. علاوة على ذلك، تعمل منصات التنسيق القائمة على الحساب على تسهيل تنفيذ الحملات متعددة القنوات. غالبًا ما تندرج ضمن واحدة أو أكثر من الفئات التالية: برامج البريد المباشر المستندة إلى الحساب، وبرامج الإعلانات المستندة إلى الحساب، وبرامج تجارب الويب والمحتوى المستندة إلى الحساب. من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن البرامج يمكنها توفير إمكانات التنفيذ المستندة إلى الحساب، إلا أنها قد لا تشكل بالضرورة منصة ABM شاملة.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
Signals
getsignals.ai
تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.
Warmly
warmly.ai
تطبيق Warmly هو منصة مستقلة لتنظيم المبيعات تساعد الفرق الصغيرة على تحديد وتتبع الزوار المهتمين بالموقع وتحقيق أهداف العائد.
Octane11
octane11.com
Octane11 هو منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على الشركات B2B، تساعد في دمج وتحليل البيانات لتحسين الأداء وتحقيق نتائج الأعمال.
Terminus
terminusplatform.com
تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.
Folloze
folloze.com
Folloze هو منصة لتحسين تجارب الشراء في التسويق بين الشركات، توفر أدوات لإنشاء محتوى مخصص وتحليلات لفهم سلوك المستخدمين.
Demandbase
demandbase.com
منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.
Metadata
metadata.io
تطبيق Metadata يساعد مسوقي B2B على التخلص من العمل اليدوي المتكرر، مما يتيح لهم التركيز على الاستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
Uberflip
uberflip.com
يتيح تطبيق Uberflip إنشاء تجارب محتوى رقمية مخصصة بسرعة، ويساعد الشركات في تخصيص المحتوى وزيادة التفاعل مع العملاء.
Hushly
hushly.com
Hushly هو تطبيق لتحسين تجارب العملاء من خلال تخصيص المحتوى وتحليل سلوك الجمهور لرفع معدلات المشاركة والتحويل.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في تحديد الشركات المناسبة وتواصلها وتحويلها لعملاء من خلال البيانات العميقة والذكاء الاصطناعي.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
تطبيق AdDaptive Intelligence يوفر أدوات التسويق القائم على الحسابات وتحليل البيانات للتمكين من استهداف العملاء في الإعلانات الرقمية.
Propensity
propensity.com
تطبيق Propensity هو منصة تسويق تعتمد على حسابات الشركات الصغيرة، تساعد الفرق في إنشاء قوائم حسابات مهتمة وتسهيل الحملات التسويقية للإشراف على المبيعات.
BambooBox
bamboobox.ai
تُساعد تطبيق BambooBox فرق تسويق النمو في زيادة الإيرادات من خلال إدارة البيانات وتحديد أولويات الحسابات وتقديم رؤى للعملاء.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks هي منصة تسويقية تعتمد على الحساب تساعد الشركات في تحديد حسابات مستهدفة ومشاركتها وتحليل الأداء لزيادة الإيرادات.
6sense
6sense.com
تطبيق 6sense هو منصة تسويق تعتمد على الحسابات تساعد الشركات في تحديد وإشراك الحسابات المستهدفة باستخدام الذكاء الاصطناعي والإ analytics.
Maestro ABM
maestroabm.com
Maestro ABM هو تطبيق SaaS يساعد الشركات في تسويق حسابات محددة بطرق مخصصة ويعزز عمليات البيع عبر أدوات تحليل وأداء متقدمة.
Recotap
recotap.com
ريكوتاب هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في تنفيذ حملات مستهدفة للانخراط مع العملاء المعنيين.
Madison Logic
madisonlogic.com
تساعد تطبيق Madison Logic الشركات على تحديد حسابات العملاء المحتملة والتفاعل معها، وتحسين استراتيجيات التسويق وتحليل البيانات لتعزيز المبيعات.
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