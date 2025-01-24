منصات التنسيق القائمة على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة العربية السعودية

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توفر منصات التنسيق القائمة على الحسابات حلاً مركزيًا للشركات لتبسيط مساعيها التسويقية القائمة على الحسابات، مما يعزز التوافق بين فرق المبيعات والتسويق. تلعب هذه المنصات دورًا حاسمًا في مساعدة الشركات على استهداف حسابات محددة، وتنفيذ حملات تسويقية فعالة قائمة على الحسابات (ABM)، وتقييم الاستراتيجيات وتحسينها. ومن الأمور الأساسية في وظائفها توفير إدارة موحدة لقائمة الحسابات، مما يتيح تحديد أولويات الحسابات المستهدفة للشركة وتقسيمها. ومن خلال تسخير قدرات هذه المنصات، يمكن لفرق التسويق والمبيعات التركيز على تحديد ورعاية الحسابات الواعدة لأعمالهم. علاوة على ذلك، تعمل منصات التنسيق القائمة على الحساب على تسهيل تنفيذ الحملات متعددة القنوات. غالبًا ما تندرج ضمن واحدة أو أكثر من الفئات التالية: برامج البريد المباشر المستندة إلى الحساب، وبرامج الإعلانات المستندة إلى الحساب، وبرامج تجارب الويب والمحتوى المستندة إلى الحساب. من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن البرامج يمكنها توفير إمكانات التنفيذ المستندة إلى الحساب، إلا أنها قد لا تشكل بالضرورة منصة ABM شاملة.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات الخاصة بك من خلال التخصيص القائم على الإسناد: - قم بتقديم الرسائل والأصول المناسبة لكل زائر لموقع الويب، ومساعدتهم على أن يصبحوا عملاءك بشكل أسرع. - افهم كيف تؤثر جهودك التسويقية على أهداف العمل ورسم خريطة لرحلات عملائك بدءًا من اللمسة الأولية وحتى الصفقات التي تم الفوز بها. - تحويل الزوار إلى عملاء، وليس عملاء محتملين فقط!
Maestro ABM
maestroabm.com
Maestro هو ABM SaaS لمساعدة الشركات على البيع للمؤسسات والحسابات المستهدفة من خلال عملية التسويق القائمة على الحساب مع تخصيص كل نقطة اتصال وجميع مكتبات كتب اللعب والنماذج... عرض المزيد من المسرحيات الإلكترونية التي يمكنك قياسها وتنسيقها لتقصير المبيعات المعقدة دورات.
Demandbase
demandbase.com
تساعد منصة Demandbase One Smarter GTM™ الفرق على تحقيق أهداف الإيرادات بموارد أقل. فهو يستخدم ذكاء الحساب، وهو عبارة عن رؤية غنية وموثوقة على مستوى الحساب، لمساعدتك في تنسيق تحركات المبيعات والتسويق وإضفاء الصلة على كل مرحلة من رحلة الشراء بين الشركات. ستحصل على لوح زجاجي واحد يربط كل مصدر من مصادر الذكاء والبصيرة - وكل عمليات المبيعات والتسويق - حتى تتمكن من اكتشاف الفرص مبكرًا، والتفاعل معها بشكل أكثر ذكاءً، وإبرام الصفقات بشكل أسرع. قم بإنشاء جماهير دقيقة باستخدام ذكاء الحساب الخاص بنا، وبيانات CRM وMAP، وإشارات النوايا، والتقنيات، والمزيد. ثم استفد من الإمكانات الإضافية لمزيد من الدقة والتحكم: النظام الأساسي الوحيد لإعلانات B2B الذي تم تحسينه للوصول إلى فرق الشراء بأكملها، وزيادة تحويلات موقع الويب مع التخصيص، وتنسيق تفاعلات العملاء الهادفة عبر نظامك البيئي والقنوات، وقياس كيفية قيام أنشطة التسويق والمبيعات بتوجيه خطوط الأنابيب والإيرادات. يمكن للبائعين أيضًا الاستفادة من تطبيقات CRM الخاصة بهم للحصول على رؤى ذكية حول جهات الاتصال والشركات ورؤية مشاركة Demandbase ونشاط النوايا. باستخدام Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence، يمكنك تنسيق جميع لمسات GTM من أجل شراء منخفض الاحتكاك.
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في العثور على الشركات التي من المرجح أن تشتري منتجاتها وتحديد أولوياتها وإشراكها وتحويلها من خلال الذكاء الاصطناعي المخصص وبيانات الحسابات الخاصة العميقة. نحن نمكنك من اكتشاف أفضل الحسابات الملائمة بين عشرات الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استهداف اعتماد التكنولوجيا ومئات من سمات الأعمال. تتنبأ منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا بمن يحتاج إلى منتجاتك التكنولوجية ومتى يكون جاهزًا للشراء. علاوة على ذلك - يمنح Enlyft فرقك إمكانية الوصول إلى رؤى الأعمال المهمة حول كل حساب في ثوانٍ - من أجل التواصل الواثق والمستهدف والفعال. نقوم بذلك من خلال الجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي المُحسّنة للمبيعات والتسويق وآليات جمع البيانات الخاصة لإنشاء قاعدة بيانات أغنى وأكثر موثوقية وحداثة لبيانات العملاء المحتملين في السوق. يعد Enlyft جزءًا سلسًا من سير عملك من خلال موقع الويب سهل الاستخدام والمكونات الإضافية وتنزيلات البيانات وجهات اتصال LinkedIn وتكاملات CRM وغير ذلك الكثير. من Fortune 100 إلى الشركات الناشئة - تعتمد فرق المبيعات والتسويق الأكثر إنتاجية في العالم على توليد الطلب القائم على الذكاء الاصطناعي من Enlyft لتشغيل خطوط التنقيب وتحديد أولوياتها وكسب المزيد من الأعمال - مقابل جزء صغير من ميزانيتها.
RollWorks
rollworks.com
يقدم RollWorks، أحد أقسام NextRoll، للشركات الطموحة العاملة في مجال B2B من أي حجم منصة قائمة على الحسابات لمواءمة فرق التسويق والمبيعات لديها وزيادة الإيرادات بثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي وأساس شامل لبيانات الحساب، تساعدك منصة RollWorks على تحديد حساباتك المستهدفة، وإشراكها في الإعلانات الرقمية، وتخصيص الويب، وتوقيعات البريد الإلكتروني، وأتمتة المبيعات، وأخيرًا، قياس فعالية برامجك. تعد RollWorks منصة لا غنى عنها لفرق التسويق والمبيعات الكبيرة والصغيرة التي تعتقد أن النهج القائم على الحساب هو مجرد تسويق جيد بين الشركات. ابدأ اليوم على www.rollworks.com.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence هي المزود الرائد للتسويق القائم على الحساب والاستخبارات B2B. تجمع منصتنا التكنولوجية بين قوة البيانات الضخمة وأتمتة الإعلانات لمساعدة المسوقين في مجال B2B على تحديد عملائهم المثاليين والوصول إليهم وإشراكهم. من خلال تحليل مليارات نقاط البيانات في الوقت الفعلي، نحن قادرون على ربط بيانات الأعمال غير المتصلة بالإنترنت التي تم التحقق منها بدقة بعالم الإنترنت وتزويد المسوقين بحلول عالمية المستوى لاستهداف B2B والتسويق القائم على الحساب في جهودهم الإعلانية الرقمية.
Propensity
propensity.com
Propensity هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الحساب (ABM) المصممة لفرق النمو الصغيرة في مجال B2B. نحن نسهل استخدام بيانات النوايا لإنشاء قوائم بالحسابات وجهات الاتصال في السوق، وتدفئة جهات الاتصال هذه من خلال حملات ABM متعددة القنوات، وتسليم قائمة يومية من العملاء المتوقعين المؤهلين تأهيلاً عاليًا للمبيعات. والنتيجة هي محرك ABM آلي يعمل دائمًا وينتج تدفقًا من MQAs ومشاركة مبيعات 5X مقارنةً بأساليب النمو التقليدية B2B. لماذا النزعة؟ - بناء جمهور في 5 دقائق، وإطلاقه في أقل من أسبوعين - إنشاء قائمة حسابات غير محدودة باستخدام بيانات النوايا - جهات اتصال غنية بالكامل لكل قائمة حسابات - قائمة أسبوعية بالحسابات وجهات الاتصال الجاهزة للمبيعات - إعلانات عرض برمجية - توزيع البريد الإلكتروني التسويقي - الوصول إلى مكتبتنا الخاصة بـ ABM playbooks - AI Content Generator - اجتماع أسبوعي مع Propensity CSM - عمليات التكامل بما في ذلك Hubspot وSalesforce - وقت تسجيل عائد الاستثمار - 30 -180 يومًا اعتمادًا على كتاب قواعد اللعبة الخاص بك الميزات الأساسية لـ Propensity: مكتبة Playbook - كتب قواعد اللعبة المعدة مسبقًا والتي تتراوح من 30 محرر قواعد اللعبة التي يصل طولها إلى 90 يومًا - قم بتحرير كل مسرحية بسهولة في قواعد اللعبة التي اختارها المستخدمون Audience Builder - يستخدم بيانات نية مرخصة من جهة خارجية على مستوى الحساب لفهم اهتمامات المشتري وسلوكه مع الميل إلى شراء النماذج المضمنة في دوائر الشراء - الإنشاء إدارة جهات الاتصال المستهدفة بناءً على نية مستوى الحساب مدير القناة - تنسيق وتنشيط الحملات عبر القنوات ABM Dashboard - قياس الحساب والتحليلات لقياس الرفع والأداء التكامل مع تكنولوجيا التسويق وتكنولوجيا المبيعات
BambooBox
bamboobox.ai
يساعد BambooBox فرق تسويق النمو على زيادة الإيرادات عبر حركات GTM. الاستحواذ والبيع المتبادل والبيع. تحتوي المنصة على 4 وحدات أساسية: 1. محرك CDP قوي يستوعب البيانات وينظفها وينظمها ويتصورها ويحللها عبر نقاط اتصال العملاء. 2. تسجيل 6-D يعتمد على الذكاء الاصطناعي تحديد مراحل الرحلة وتحديد أولويات الحسابات الرئيسية. 3. رؤى أفضل الإجراء التالي احصل على توصيات قابلة للتنفيذ عبر رحلة المشتري لزيادة سرعة مسار التحويل. 4. تجزئة وتنسيق قوي تجزئة ذكية لتنفيذ حملة متعددة القنوات. شركات B2B سريعة النمو مثل airtel Business وAlgonomy وCapillary وDarwinBox وExotel وRootstock وQwickcilver وMobisy وSupportLogic وArrowstream اختارت BambooBox لزيادة الإيرادات بشكل أسرع. هل تريد تجربة الفرق بنفسك؟ ضربنا واكتشف. www.bamboobox.ai
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة الإنسان، إلى جانب التجارب القائمة على الحساب. تسمح هذه الأدوات للمسوقين بإنشاء تجارب أكثر صلة وجاذبية لجمهورهم المستهدف، والتي يمكن أن تساعد في نهاية المطاف في تحقيق نتائج أعمال أفضل، مثل زيادة المشاركة، وارتفاع معدلات التحويل، وزيادة ولاء العملاء. يستفيد المشترون من المحتوى الديناميكي المخصص والتجارب الرقمية المتصلة التي تمكنهم من الحصول على تعليم أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة أكبر.
Octane11
octane11.com
Octane11 عبارة عن منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على B2B والتي تربط بيانات التسويق والمبيعات واستخدام المنتج المدفوعة والمملوكة والمكتسبة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. نحن نساعد المؤسسات التي تعمل بنظام B2B بإيرادات تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لدمج البيانات وإثرائها وتحليلها عبر الفرق، ومقارنة الأداء بمعايير الصناعة. يستفيد العملاء من تصورات Octane11 المبتكرة أو يقدمون بيانات محسنة إلى أداة ذكاء الأعمال أو CDP أو CRM أو أي نقطة نهاية أخرى من اختيارهم. إن Octane11 هو حقًا الرابط المفقود في حزمة بيانات B2B التي تحول البيانات المنعزلة إلى رؤى قابلة للتنفيذ وتحسين الأداء في جزء صغير من الوقت والتكلفة.
Recotap
recotap.com
Recotap عبارة عن منصة ABM من الجيل التالي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتساعد المسوقين في مجال B2B على تشغيل حملات مشاركة مستهدفة وشخصية قائمة على الحساب، على نطاق واسع. يعد Recotap هو الأنسب للشركات الناشئة والمؤسسات التي تسعى إلى تحسين أدائها التسويقي. مع Recotap، يصل حل الإعلانات المستند إلى الحساب إلى عدد أكبر من صناع القرار ويظل مشاركًا حتى يتحولوا.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Folloze
folloze.com
تتمثل مهمة Folloze في تمكين فرق التسويق B2B التي تتطلع إلى الاستجابة لجيل جديد من المشترين B2B من خلال إنشاء منصة تجربة المشتري الرائدة في الصناعة. تستفيد فرق الإيرادات، بقيادة المسوقين في الخطوط الأمامية، من Folloze لتقديم تجارب جذابة تعتمد على البيانات بسرعة وسهولة والتي تلبي المشترين أينما كانوا بالمعلومات التي يحتاجون إليها، وكلها مخصصة لرحلة العميل الفردية الخاصة بهم. تأسست Folloze في عام 2013 على يد اثنين من مديري التسويق التنفيذيين الذين لاحظوا كيف يتغير البيع والشراء بين الشركات بشكل مباشر، وتخدم Folloze بكل فخر بعضًا من أكبر العلامات التجارية وأكثرها نجاحًا في مجال B2B اليوم، بما في ذلك شركات مثل Cisco وFireEye وGoogle وOkta وWorkday.
Metadata
metadata.io
تعمل البيانات الوصفية على التخلص من العمل اليدوي والمتكرر حتى يتمكن المسوقون في مجال B2B من التركيز أخيرًا على الإستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
Foundry
foundryco.com
تقوم منصة Foundry's Account-Based Marketing (ABM) بتنسيق حملات التسويق والمبيعات في كل مرحلة من مراحل رحلة الشراء. في منصة واحدة، يجمع Foundry ABM بين ميزات الإعلان المستند إلى الحساب وتخصيص الويب وتنشيط المبيعات لتنسيق الحملات عبر قنوات متعددة. تعمل أدوات الحملة والتحليلات هذه على محرك نية الشراء الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يسجل الفائدة على الحساب أثناء رحلة الشراء. يمكن لـ Foundry ABM تنسيق حملات ABM لزيادة الوعي والمشاركة وخطوط الأنابيب ضمن حساباتهم المستهدفة. لمعرفة المزيد، https://foundryco.com/our-solutions/software/. ملحوظة: العديد من المراجعات خاصة بمنصة Triblio، والتي أصبحت الآن Foundry ABM.
6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Uberflip
uberflip.com
يتيح لك Uberflip إنشاء تجارب محتوى سياقية بسرعة على نطاق واسع. قم بإتمام الصفقات بشكل أسرع من خلال تقديم المحتوى ذي الصلة الذي يتواصل بشكل أفضل مع عملائك المحتملين. المحتوى هو العمود الفقري لكل حركة تذهب إلى السوق. إذا كنت تريد التميز وبناء علاقات هادفة مع العملاء المحتملين والعملاء، فستحتاج إلى تقديم تجارب مخصصة من خلال تقديم المحتوى المناسب في الوقت المناسب. إدارة الخبرة - مركزية وتنظيم المحتوى من مصادر مختلفة لتخصيص الوجهات في دقائق. تعد مركزية المحتوى وإدارته أمرًا أساسيًا للتخصيص. Uberflip عبارة عن منصة واحدة لمركزة وتنظيم كل المحتوى الخاص بك. يتكامل Uberflip مع منصات المحتوى التابعة لجهات خارجية حتى تتمكن من استيراد أصولك وإدارتها ووضع علامات عليها بسهولة. من هناك، تتمتع فرق التسويق والمبيعات ونجاح العملاء لديك بسهولة الوصول إلى المحتوى المعتمد ويمكنها البدء في إنشاء وجهات مذهلة لكل الحملات وغرف المبيعات الرقمية مع تجربة السحب والإفلات بدون كود.. النتيجة؟ هدر محتوى أقل، وإطلاق حملات أسرع، وفريق مبيعات مزوّد بأفضل محتوى للعملاء المحتملين. الميزات الرئيسية: - تكامل المحتوى (مدونة، Wistia، Vimeo، YouTube، Vidyard، Brightcove) - إدارة العلامات والمرشحات الذكية - صفحات Uberflip - مساعدة مبيعات Uberflip (غرف المبيعات الرقمية) - تحسين محركات البحث (SEO) تسريع الرحلة - إنشاء وجهات محتوى منظمة لكل مشتري – وإشراكهم عبر جميع القنوات. يمكّنك Uberflip من زيادة استهلاك المحتوى من خلال توصيات المحتوى التي تبقي زوار موقعك في الموقع. من خلال عمليات التكامل القوية لمنصة أتمتة التسويق (MAP)، يمكن لكل تفاعل مع المحتوى أن يؤدي إلى الخطوة التالية المثالية لتسريع رحلة العميل. قم بتحسين معدلات التحويل الخاصة بك وتسريع وقت تحقيق الإيرادات من خلال تقديم محتوى مخصص يقلل من الاحتكاك في رحلة المشتري.
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو يساعد فريقك على تلبية الحسابات طوال دورة حياتها بأكملها، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي متأصل في بيانات الطرف الأول يحيط بالمشترين بتجارب رقمية جذابة بدءًا من الحصول على الحساب وحتى التوسع والتجديد. تم تصميم محركنا لتعزيز عائد الاستثمار، وتقليل الاحتيال، وإعطاء الأولوية لسلامة العلامة التجارية، وتحويل النية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ لفرق GTM.
Madison Logic
madisonlogic.com
يعمل Madison Logic على تمكين الشركات الأكبر والأسرع نموًا من تحويل أفضل حساباتها بشكل أسرع من خلال البحث عن الأعضاء الأكثر تأثيرًا في لجنة الشراء والمشاركة معهم طوال رحلة العميل. تتيح منصة ML، وهي منصة عالمية متعددة القنوات لتنشيط وقياس وسائط ABM، للمسوقين داخل مؤسسات المؤسسة الاستفادة من بيانات الملكية الفريدة لتحديد الحسابات التي من المرجح أن تشتريها، وتعظيم المشاركة عبر قنوات متعددة، وتسريع دورات المبيعات للتأثير بشكل إيجابي على عائد الاستثمار.
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