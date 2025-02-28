ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يُحدث برنامج التسويق القائم على الحسابات (ABM) ثورة في عمليات التسويق والمبيعات من خلال تحويل التركيز من العلامات التجارية الواسعة وتكتيكات جذب العملاء المحتملين إلى تحديد الحسابات المستهدفة ذات القيمة العالية قبل نشر حملات تسويقية مخصصة. باستخدام برنامج ABM، تقوم الشركات بتبسيط المهمة الشاقة المتمثلة في تحديد العملاء المحتملين وتخصيص الموارد لتنمية الحسابات الواعدة. ومن خلال الاستفادة من برنامج ABM، لا يستطيع المستخدمون توليد عملاء متوقعين تم فحصهم بدقة فحسب، بل يمكنهم أيضًا تصميم رحلات شراء فريدة، وتضخيم القيمة الدائمة للعميل، وتعزيز الفرص الإضافية ضمن خطوط الأنابيب الحالية. إن تكامل بيانات العملاء المحتملين مع تقنيات تجربة العملاء المتطورة يمكّن المؤسسات من تنفيذ استراتيجية تسويق متماسكة قائمة على الحساب. يضمن هذا التزامن بين فرق التسويق والمبيعات التوافق مع أهداف الشركة الشاملة. يسهل برنامج ABM وظائف متنوعة مثل الحصول على حسابات جديدة، ورعاية الحسابات الحالية، وتوسيع العلاقات على مستوى المؤسسة. علاوة على ذلك، توفر بعض حلول ABM تكاملًا سلسًا مع تطبيقات المبيعات والتسويق التابعة لجهات خارجية، بما في ذلك منصات أتمتة التسويق وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM). تعمل إمكانية التشغيل البيني هذه على تحسين دقة استهداف الاتصالات وتحديد الأولويات، وبالتالي تحسين التفاعل مع الحسابات الرئيسية.
إرسال تطبيق جديد
Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
SEMrush
semrush.com
SEMRUSH هي منصة SAAS الرائدة في إدارة الرؤية عبر الإنترنت تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل محرك البحث ، والدفع لكل نقرة ، والمحتوى ، والوسائط الاجتماعية ، وحملات البحث التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. يقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. سيمروش ، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush في الأرقام: - ملامح مجال سطح المكتب 808 م وملفات تعريف النطاق المتنقلة 32.1 مليون - أكثر من 43 تريليون روابط خلفية وأكثر Semrush كأداة التسويق الخاصة بهم
SE Ranking
seranking.com
تصنيف SE عبارة عن مجموعة أدوات قوية لتحسين محركات البحث تناسب الوكالات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرق الداخلية. تساعد مجموعات البيانات الفريدة والمتقدمة محترفي تحسين محركات البحث في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تحسين محركات البحث الفعالة. يقدم تصنيف SE أدوات مخصصة لأتمتة كل مهمة رئيسية لتحسين محركات البحث (SEO)، بما في ذلك الكلمات الرئيسية والبحث التنافسي، وإنشاء المحتوى وتحسينه، والتدقيق الفني لموقع الويب، والتحسين على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية ومراقبتها، وتتبع الموضع، وتحسين محركات البحث المحلية، والمزيد. يعمل تصنيف SE على تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية لتزويد المستخدمين برؤى وتوصيات فريدة. يعد تقديم بيانات دقيقة وعالية الجودة أحد أهم أولويات SE Ranking، ويقوم فريق SE Ranking باستمرار بتوسيع مجموعات البيانات الخاصة به وضبط خوارزميات معالجة البيانات الخاصة به لتوفير البيانات التي يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها. يمكن للفرق الاستفادة من التقارير الآلية لتصنيف SE، والعلامة البيضاء، وإدارة المشاريع التعاونية. تتضمن معظم خطط الاشتراك مقاعد مستخدمين إضافية لأعضاء الفريق ومشاريع غير محدودة لتلبية جميع احتياجات العملاء. تم تصميم حزمة وكالة SE Ranking خصيصًا لوكالات التسويق الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوفر تقارير غير محدودة، وأداة إنشاء عملاء محتملين، وWL، ومقاعد عملاء إضافية لمساعدة الوكالات على تقديم نتائجها بشكل أفضل.
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
People.ai
people.ai
People.ai هي الشركة الرائدة في توجيه فرق مبيعات المؤسسات على المسار المثبت لخطوط الأنابيب وتوليد الإيرادات. تضمن منصة معلومات إيرادات المؤسسة People.ai للمؤسسات تسريع دورات المبيعات المعقدة من خلال إشراك الأشخاص المناسبين في الحسابات المناسبة. من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع، تمكن People.ai فرق المبيعات من معرفة من يجب التعامل معه بوضوح في كل حساب من حساباتهم وما يجب فعله بالضبط لتقديم الصفقات ذات العائد الأعلى. تعرف مؤسسات مثل AppDynamics وDataRobot وOkta وZoom أن الأشخاص يشترون من الأشخاص، ولهذا السبب يشتري الأشخاص من People.ai.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI عبارة عن منصة مبيعات وتسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على التوسع بشكل أسرع باستخدام حلول التسويق القائمة على الحساب. في منصة واحدة: حدد حساباتك المستهدفة واكتشفها، وقم بتنسيق المحادثات الفردية مع المجموعات المستهدفة، وإشراكهم عبر قنوات متعددة، وتشغيل إعلانات ABM المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقياس نجاح ABM وتحسينه عبر جميع حملاتك. مع وجود الذكاء الاصطناعي في جوهر SalesboxAI، تساعد Avatar الشركات في العثور على العملاء وتأمينهم بسرعة وكفاءة أكبر من خلال الاتصال تلقائيًا بالحسابات المستهدفة والمشاركة فيها وتأهيلها ومتابعتها عبر محادثات ثنائية الاتجاه ومتعددة القنوات. لمعرفة المزيد قم بزيارة: https://salesbox.ai
Wrench.ai
wrench.ai
تقوم Wrench.AI ببناء برامج وأدوات قائمة على البيانات الضخمة تسمح للقادة باتخاذ قرارات أفضل وأتمتة المبادرات والحملات لتعظيم الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Factors.AI
factors.ai
تساعد Factors.AI المسوقين B2B SaaS على تضخيم عائد الاستثمار التسويقي، وتوفير الوقت والجهد في التحليل الروتيني، وإعطاء رؤى مهمة حول الأنشطة التسويقية التي تؤثر على خطوط الأنابيب/الإيرادات. أولاً، تجمع Factors جميع صوامع البيانات - بيانات زوار موقع الويب، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصة الإعلانات، وClearbit، وSearch Console مع عمليات التكامل بدون تعليمات برمجية. بعد تحديد الزوار المجهولين من موقع الويب باستخدام جهات اتصال/عملاء محتملين لإدارة علاقات العملاء، توفر Factors عرضًا موحدًا لجميع مقاييس التسويق الخاصة بك، والإسناد متعدد اللمس مع تحليل عائد الاستثمار، والتسويق، وتحليل مسارات المبيعات، والرؤى الآلية المصممة خصيصًا للمسوقين B2B.
Intandemly
intandemly.com
يوفر بشكل فردي برامج التسويق والمبيعات القائمة على الحساب + خبراء لتوليد الطلب والمشاركة والإيرادات من الحسابات المستهدفة. يمكنك الحصول على مزيج من الأشخاص والعمليات ومنصة المبيعات لدينا التي تثق بها أكثر من 400 مؤسسة بشكل فردي لتعزيز مشاركة المبيعات. تُستخدم البرامج المستندة إلى SaaS اليوم من قبل مؤسسات يتراوح عدد أفرادها من 1 إلى 10000 شخص. تحديد الهوية: يقدم بشكل فردي امتداد Chrome الذي يجعل تحديد الهوية أمرًا سهلاً للغاية مع منع إدخال البيانات للممثلين. ابحث عن حساباتك وعملائك المحتملين، واحصل على بيانات اتصال محدثة، ثم أدخلها في وحدة العميل المحتمل. العميل المحتمل: يمكنك زيادة المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا والذي يقدم رؤى وإدارة الحساب والمكالمات وأتمتة البريد الإلكتروني والمزيد. قم بإنشاء سير عمل مبيعات تم تحسينه لمساعدتك على إتمام المزيد من الصفقات. المشاركة: بناء جماهير الحساب وتشغيل عمليات التشغيل عبر الإعلانات وLinkedin وإعادة استهداف البريد المباشر والبريد الإلكتروني. قم بمواءمة التسويق مع بقية المؤسسة والوصول إلى العملاء بالطريقة الأكثر تخصيصًا.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify هي أداة ذكاء مبيعات تسمح لك بإنشاء قوائم للعملاء المحتملين بناءً على إمكانيات البحث المتقدمة مثل التقنيات المستخدمة والممارسات الشائعة بالإضافة إلى العديد من عوامل التصفية الأخرى مثل الموقع وحجم الشركة والصناعة وما إلى ذلك. بمجرد إنشاء قوائمك، يمكنك الوصول إلى معلومات الاتصال (البريد الإلكتروني للعمل والهاتف المحمول) لصانعي القرار الرئيسيين في هذه الشركات، وكل ذلك على نطاق واسع وبسلاسة.
LeadAngel
leadangel.com
الطائر المبكر يحصل على البيع. يؤدي التصفية والمطابقة والتوجيه إلى مندوب المبيعات المناسب على الفور. إغلاق المزيد من الصفقات. LeadAngel عبارة عن منصة لإدارة العملاء المحتملين في مجال B2B، بما في ذلك مطابقة الحسابات والتوجيه. تعمل العمليات السريعة والموثوقة والقابلة للتخصيص مع Salesforce CRM وغيرها. واجهات برمجة التطبيقات المتاحة لتوجيه ومطابقة العملاء المحتملين. يساعد LeadAngel الشركات والمؤسسات والمؤسسات على تحسين عملية المبيعات لإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع. يقدم البرنامج توجيه العملاء المحتملين، ومطابقة العملاء المحتملين، والمطابقة الغامضة، وإلغاء البيانات المكررة، واستراتيجيات التسويق القائمة على الحساب، وإعداد التقارير التفصيلية. المطابقة قابلة للتخصيص للغاية وسريعة للغاية.
Octane11
octane11.com
Octane11 عبارة عن منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على B2B والتي تربط بيانات التسويق والمبيعات واستخدام المنتج المدفوعة والمملوكة والمكتسبة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. نحن نساعد المؤسسات التي تعمل بنظام B2B بإيرادات تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لدمج البيانات وإثرائها وتحليلها عبر الفرق، ومقارنة الأداء بمعايير الصناعة. يستفيد العملاء من تصورات Octane11 المبتكرة أو يقدمون بيانات محسنة إلى أداة ذكاء الأعمال أو CDP أو CRM أو أي نقطة نهاية أخرى من اختيارهم. إن Octane11 هو حقًا الرابط المفقود في حزمة بيانات B2B التي تحول البيانات المنعزلة إلى رؤى قابلة للتنفيذ وتحسين الأداء في جزء صغير من الوقت والتكلفة.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Apptopia
apptopia.com
بيانات قابلة للتنفيذ لعالم الأجهزة المحمولة - نحن نقدم بيانات الأداء لكل تطبيق جوال وناشر في العالم. تتوفر نقاط البيانات هذه عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو أداة الويب البديهية الخاصة بنا. نحن لا نقدم لك البيانات فحسب، بل نقدم لك الإجابات. يتم استخدام أدواتنا الاستخباراتية التنافسية ذات الأسعار المعقولة من قبل ناشري ومطوري الأجهزة المحمولة ومقدمي الخدمات والمستثمرين بشكل يومي لفهم المنافسين ومراقبتهم، وإرشاد استراتيجيات الأعمال، وتحديد اهتمامات المستهلكين واتجاهاتهم الناشئة. تعد Apptopia فريدة من نوعها من حيث قدرتها على تقديم التعرف على SDK وتحليله وتحليل مستوى الفئة وتقارير الصناعة القابلة للتخصيص. كما نقدم أيضًا مجموعة كاملة من أدوات اكتساب المستخدمين. تتضمن بيانات الأداء (المتوفرة لأكثر من 50 دولة) التنزيلات والمستخدمين النشطين يوميًا والمستخدمين النشطين شهريًا والجلسات والتصنيفات والاحتفاظ بالمستخدمين والاستخدام عبر التطبيقات وتحليل SDK وإيرادات IAP وإيرادات الإعلانات ومرات ظهور الإعلانات والمزيد.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 مليون أعضاء+ | إدارة هويتك المهنية. بناء وتفاعل مع شبكتك المهنية. الوصول إلى المعرفة والرؤى والفرص.
RocketReach
rocketreach.co
تثق أكثر من 18 مليون شركة حول العالم في RocketReach، بما في ذلك Apple وDisney وGoogle وAmazon وFacebook و95% من S&P 500. باستخدام RocketReach، يمكنك إنشاء قوائم جهات الاتصال والشركات باستخدام أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة في العالم. رسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر. قم بحل مجموعة واسعة من احتياجات العمل بدءًا من استهداف الإعلانات ومعلومات الاتصال وتجزئة قاعدة البيانات والتوظيف. جربه مجانا اليوم.
Data.ai
data.ai
data.ai هي منصة رؤى وتحليلات الأجهزة المحمولة الأكثر ثقة في الصناعة. احصل على الصورة الكاملة لمشهد الهاتف المحمول الذي تحتاجه لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وإشراكهم، وتحديد أولويات خريطة الطريق الخاصة بك، ودخول أسواق جديدة، وتحسين عائد الاستثمار. باستخدام data.ai Intelligence، يمكنك: • تسريع تنزيل تطبيقك واستراتيجية الإيرادات • تحسين تقييمات تطبيقك والحفاظ على عودة المستخدمين • الاطلاع على كيفية اختلاف استخدام التطبيق عبر أكثر من 60 دولة • تحسين استراتيجية الإطلاق وحملات الاكتساب • قياس أداء هاتفك المحمول تتمثل مهمة data.ai ضد المنافسين في مساعدة العملاء على إنشاء تجارب هاتف محمول رابحة وتحقيق التميز. تأسست الشركة في عام 2010، وأطلقت أول حل لرؤى سوق الهاتف المحمول. في عام 2020، أطلقت data.ai Ascend، وهو حل لتحليلات الإعلانات، مما يجعلها أول شركة في مجالها تقدم رؤية جنبًا إلى جنب لرؤى السوق والبيانات الخاصة بالشركات لدعم قرارات الأعمال ذات المهام الحرجة. تشكل هذه الحلول معًا منصة أداء الأجهزة المحمولة الأكثر اكتمالاً في الصناعة. اعتمد أكثر من 1100 عميل ومليون اتصال عبر جميع المناطق الجغرافية والصناعات على data.ai لدفع أعمالهم عبر الهاتف المحمول. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو ولديها 12 مكتبًا حول العالم.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower هي شركة أبحاث السوق التي اخترعت ذكاء دورة حياة المستهلك (CLI)، وهو سلالة جديدة من معلومات السوق، التي تساعد المؤسسات على البقاء في طليعة التكتيكات والاتجاهات الرئيسية. تُظهر منصة CLI الخاصة بنا للعلامات التجارية كيفية تفاعل المستهلكين مع الشركات في الاقتصاد الرقمي العالمي، عبر استخدام التطبيقات، والمشتريات، ومرات الظهور الإعلانية، والمزيد، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائط البث، ومواقع الويب، والمدفوعات الرقمية، وما بعدها. تعمل الرؤى المستمدة من مصادر مسؤولة من Sensor Tower على استكمال بيانات المؤسسة بمنظورات "من الخارج إلى الداخل"، من أشخاص حقيقيين، والإجابة على الأسئلة القيمة التي لا تستطيع بيانات المؤسسة الإجابة عليها. تساعد هذه الأفكار في تشكيل استراتيجيات أفضل الشركات في العالم.
Mutiny
mutinyhq.com
لا تستطيع معظم فرق التسويق لعب دور مفيد في الوصول إلى الحسابات المستهدفة لأن استراتيجيات التسويق 1:1 التي تنجح لا يمكن التوسع فيها، وما هي المقاييس التي لا تنجح. تساعد Mutiny شركات B2B على توليد خطوط الأنابيب والإيرادات من حساباتها المستهدفة من خلال تجارب شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومواقع صغيرة 1:1 وذكاء الحساب.
Influ2
influ2.com
اجعل الإعلانات جزءًا أساسيًا من محادثة المبيعات. Influ2 عبارة عن منصة إعلانية تعتمد على الأشخاص وتسمح لك بالوصول إلى أشخاص محددين ضمن الحسابات المستهدفة ومعرفة من يتفاعل مع إعلاناتك. ادفع المحتوى ذي الصلة إلى صانعي القرار الرئيسيين، وتتبع النية على مستوى جهة الاتصال، وامنح المبيعات السياق الذي تحتاجه للفوز بحسابات قيمة. باستخدام إعلانات Influ2 المستندة إلى الأشخاص، يمكنك جذب المزيد من خطوط الأنابيب بمقدار 2.26 مرة من خلال إشراك صناع القرار طوال رحلتهم بأكملها.
G2
g2.com
G2 هو أكبر سوق للبرمجيات وأكثرها ثقة في العالم. يستخدم أكثر من 90 مليون شخص سنويًا - بما في ذلك الموظفون في جميع شركات Fortune 500 - G2 لاتخاذ قرارات برمجية أكثر ذكاءً بناءً على مراجعات النظراء الحقيقية. تتعاون الآلاف من شركات البرمجيات والخدمات من جميع الأحجام مع G2 لبناء سمعتها وإدارة إنفاقها على البرامج وتنمية أعمالها.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS)، وهي متخصصة في مراقبة أسعار المنافسين لشركات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية - مما يمكنهم من كسب المزيد من المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. نحن نساعد البائعين عبر الإنترنت على تحسين استراتيجية التسعير الخاصة بهم، بناءً على بيانات المنافسين - بما في ذلك الأسعار والمخزون والتشكيلة. باستخدام PriceShape، يمكنك الحصول على نظرة عامة كاملة عن أسعار منتجات المنافسين، والتي يتم عرضها في لوحة المعلومات المخصصة الخاصة بك. نحن متخصصون أيضًا في تزويد مستخدمينا بمجموعة واسعة من قواعد واستراتيجيات التسعير الديناميكية التي تناسب جميع الاحتياجات. إن استخدام هذه الميزات يمنح عملائنا مرونة التسعير التي يحتاجونها لتحسين عملية صنع القرار، بناءً على وضعهم التنافسي. علاوة على ذلك، فإننا نمنحك الفرصة لاستخدام المعرفة المتعلقة بالتسعير التنافسي في خلاصة Google Shopping الخاصة بك. من خلال محرر الموجز الخاص بنا، من الممكن إدراج علامات الأسعار في الموجز الخاص بك، مما يسمح بتوجيه إنفاقك الإعلاني إلى المنتجات التي تكون أكثر تنافسية لديك وتحقيق هامش ربح جيد. سيمنعك هذا التقسيم الذكي لحملات تكلفة النقرة الخاصة بك من إهدار الإنفاق الإعلاني على المنتجات التي تكون باهظة الثمن عليها، كما يوفر دفعة كبيرة لعائد الإنفاق الإعلاني الخاص بك.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase عبارة عن منصة للعثور على المعلومات التجارية حول الشركات الخاصة والعامة. تتضمن معلومات Crunchbase معلومات عن الاستثمارات والتمويل، والأعضاء المؤسسين والأفراد في المناصب القيادية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأخبار، واتجاهات الصناعة. تم إنشاء موقع Crunchbase في الأصل لتتبع الشركات الناشئة، ويحتوي على معلومات عن الشركات العامة والخاصة على نطاق عالمي. تقوم Crunchbase بمصادر بياناتها بأربع طرق: برنامج المشروع، والتعلم الآلي، وفريق البيانات الداخلي، ومجتمع Crunchbase. يمكن لأفراد الجمهور تقديم المعلومات إلى قاعدة بيانات Crunchbase. تخضع هذه التقديمات للتسجيل والتحقق الاجتماعي، وغالبًا ما تتم مراجعتها بواسطة أحد المشرفين قبل قبولها للنشر. توقف مجتمع ويكيبيديا عن استخدامه كمصدر في مارس 2019.
Clearbit
clearbit.com
يقوم Clearbit Enrichment على الفور بإلحاق أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركة وتقنياتها وموظفيها بكل سجل تمتلكه - حتى تتمكن من تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء عاجلاً. وإليك الطريقة: • يتكامل بسلاسة مع Salesforce وMarketo وHubSpot وPardot وSegment والمزيد لأتمتة سير العمل وتحسينه. • التوقف عن فقدان العملاء المحتملين القيّمين - مع السياق الفوري، تحتاج إلى تسجيل رحلة المشتري وتوجيهها وتسريعها. • تقصير النماذج: إخفاء الحقول المعروفة أو ملؤها تلقائيًا لزيادة التحويلات. • الاستفادة من مصدر موثوق ودقيق: التصرف بناءً على بيانات الأعمال الجديدة - المحسنة باستخدام خوارزميات التعلم الآلي وضمان الجودة المدربين تدريبًا عاليًا - ليس فقط لمجموعة Fortune 500، ولكن أيضًا لكل شركة لديها موقع ويب.
Pathmatics
pathmatics.com
تعمل قاعدة بيانات معلني Pathmatics ومنصة استخبارات التسويق الرقمي على توفير الشفافية لاستراتيجيات الإعلانات الرقمية الخاصة بمنافسك.
MediaRadar
mediaradar.com
تقدم حلول الذكاء الإعلاني الحائزة على جوائز من MediaRadar رؤى عبر الوسائط في الوقت المناسب والتي تستهدف أولئك المشاركين في عمليات بيع الوسائط أو التخطيط أو الشراء. تعتمد فرق بيع الوسائط على MediaRadar للبحث عن أعمال جديدة وإنشاء عروض تقديمية مقنعة والتواصل مع المشترين المناسبين. تستخدم الوكالات والمسوقون MediaRadar لإنشاء أفضل مزيج إعلامي ومراقبة منافسيهم واكتشاف فرص إعلانية جديدة.
Groopit
groopit.co
تغلب على المنافسين من خلال حل الحشود. تبسيط كيفية مشاركة الموظفين واستخدام الذكاء التنافسي لبناء ميزة تنافسية. لم تكن المشاركة أسهل من أي وقت مضى. يشارك الموظفون المعلومات من Teams أو Slack أو Salesforce أو متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو أينما يعملون. من خلال ثلاث نقرات فقط وفي أقل من دقيقة، سيشاركون معلومات تنافسية كمية وعالية الجودة، مما يجعل من السهل البقاء على قمة المنافسين. استخدام إنتل يتم بسرعة البرق. تقوم Groopit بتجميع وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ في خلاصات البيانات وطرق العرض. يتمتع جميع المشاركين بإمكانية الوصول إلى أحدث الرؤى في الوقت الفعلي لإرشاد خياراتهم الخاصة، مما يتيح لكل موظف زيادة الميزة التنافسية. يعد دمج Intel في أنظمة المؤسسات الحالية أمرًا سهلاً من خلال واجهة برمجة تطبيقات الوصول إلى البيانات الخاصة بـ Groopit. أضف المعلومات بسلاسة إلى لوحات معلومات Tableau أو PowerBI أو Salesforce أو CI الحالية. تضمن Groopit إمكانية الاستفادة من المعلومات في جميع قرارات الأنظمة.
Visual Visitor
visualvisitor.com
منصة ذكاء المبيعات قوية وبأسعار معقولة وسهلة الاستخدام. نحن نجعل مبيعات B2B أسهل. مساعدة فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد في وقت أقل. تتضمن منصتنا - بيانات نية المشتري - قاعدة بيانات جهات اتصال B2B مع أكثر من 606 مليون جهة اتصال - تحديد هوية زائر موقع الويب المجهول - تتبع البريد الإلكتروني / العرض تشمل فوائد منصتنا ما يلي: - مساعدة فرق المبيعات والتسويق لديك على إجراء الاتصال الأول. 36% من المبيعات تذهب إلى البائع الذي يستجيب أولاً. - تقليل وقت التنقيب بنسبة تصل إلى 80%. نحن نقدم البيانات التي تحتاجها للوصول إلى هذا الاحتمال الصعب. - كشف الخيوط المخفية الخاصة بك. نحن نساعدك في الحصول على المزيد من العملاء المحتملين من حركة المرور الموجودة لديك بالفعل. - آفاق لا تستجيب؟ سنقدم لك نظرة ثاقبة لما يحدث على جانب التوقعات. تأسست عام 2009، ولدينا مكاتب في جاكسونفيل، فلوريدا وأتلانتا، جورجيا. مع ما يزيد عن 2220 عميلًا وبائعًا للعلامة البيضاء، سرعان ما أصبح Visual Visitor النظام الأساسي المفضل للشركات المتنامية.
Sopro
sopro.io
تساعد Sopro الشركات على تحديد العملاء المحتملين المؤهلين والتعامل معهم. يقوم خبراؤنا باستهداف العملاء المحتملين والبحث عنهم وإشراكهم نيابة عن فريق المبيعات الخاص بك. يتم إشراك العملاء المحتملين على أساس 1 إلى 1 من خلال مقدمات محادثة مخصصة، مصممة لتتدفق بشكل طبيعي إلى خط أنابيب المبيعات الخاص بك. نحن موثوقون وصديقون للميزانية وقابلون للتطوير. مرحبًا بك في مستقبل مبيعات B2B.
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين المعتمدين على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عنوان URL بنقرة واحدة لتحسين استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. باستخدام Marketing Miner، يمكنك اكتشاف المشكلات الفنية على موقعك بسرعة، ومعرفة الصفحات المقصودة والكلمات الرئيسية التي تجلب أكبر عدد من الزيارات، وإجراء تدقيق فني شامل لتحسين محركات البحث وتحليل المنافسين، ومراقبة الإشارات إلى علامتك التجارية والكلمات الرئيسية المهمة في مجال تخصصك، والعثور على جديد فرص بناء الروابط لتعزيز ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك وتطوير استراتيجية تسويق ناجحة للمحتوى. الميزات الشائعة: - البحث عن الكلمات الرئيسية - تدقيق تحسين محركات البحث - تتبع الرتبة - تحليل المنافسين - مراقبة العلامة التجارية - بناء الروابط - تحليل البيانات المجمعة - واجهة برمجة التطبيقات (API) لماذا ستحب عامل منجم التسويق؟ قيمة مذهلة مقابل المال: ليس عليك اختيار أدوات باهظة الثمن للحصول على تصنيف جيد. يوفر Marketing Miner بيانات عالية الجودة وبأسعار معقولة. التكامل السلس مع الأدوات الأخرى: إذا كنت تفضل العمل مع كميات كبيرة من البيانات في أدواتك الخاصة، فسوف تحب واجهة REST API القوية والمتعددة الاستخدامات الخاصة بـ Marketing Miner للوصول إلى بياناتك دون تسجيل الدخول! تحليل البيانات المجمعة: توفر أدوات Marketing Miner الكثير من الوقت والجهد. يمكنك تحليل البيانات بسرعة لما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو نطاق أو عنوان URL.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem، من شركة Prospect Smarter، هو حل تسويق رقمي متخصص في التسويق عبر الإنترنت. تقديم عملاء محتملين حصريين وذوي قيمة عالية وشخصية.
42matters
42matters.com
42matters هي شركة رائدة في مجال توفير تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون المتصل (CTV). توفر خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لدينا رؤية شاملة لسوق التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء أعمال أقوى وأكثر استنارة. نحن نتتبع أكثر من 17 مليون تطبيق منشور وغير منشور عبر 12 متجر تطبيقات رائد، بما في ذلك Google Play، وApple App Store، وAmazon Appstore، وHuawei AppGallery، وTencent MyApp، وRoku Channel Store، وApple TV tvOS App Store، وAmazon Fire TV، وGoogle TV، تطبيقات Samsung Smart TV، وLG Content Store، وتطبيقات Vizio SmartCast. في 42matters، نقدم مجموعة واسعة من أدوات أبحاث سوق التطبيقات. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومستودعات الملفات (مجموعات البيانات) ومجموعة منصات البحث المستندة إلى الويب - بما في ذلك 42matters Explorer و42matters SDK Explorer و42matters App Watchlist - على تمكين الشركات من تحديد اتجاهات السوق، وإنشاء منتجات وخدمات مستنيرة في الصناعة، وتنفيذ أكثر كفاءة الممارسات التجارية، وأكثر من ذلك. نحن نقدم معلومات مهمة للشركات العاملة في العديد من الصناعات. على سبيل المثال، نحن نساعد... - تعمل شركات تكنولوجيا الإعلان على تعزيز استهداف الإعلانات وزيادة عدد مرات ظهور الإعلان إلى أقصى حد ومكافحة الاحتيال الإعلاني. - تعمل فرق المبيعات والتسويق على تنمية خطوط الأنابيب الخاصة بها، وإثراء البيانات المخزنة في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتعزيز الحسابات الحالية. - يقوم مطورو التطبيقات والألعاب وSDK بمقارنة المنافسين وإنشاء خرائط طريق مستنيرة للسوق. - يقوم متخصصو الأمن السيبراني بتحسين ممارسات MAM وMDM، وتحسين اكتشاف البرامج الضارة، وتحديد الأذونات الضارة والتقنيات المتكاملة. تأسست شركة 42matters في عام 2011، وهي شركة خاصة يقع مقرها الرئيسي في زيوريخ، سويسرا. نحن مدعومون من قبل Gamma Capital Partners وProject A Ventures.
Thinknum
thinknum.com
ومع وصول النشاط الاقتصادي إلى الإنترنت، يتم ترك مسارات بيانات جديدة وراءه. تقوم خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بشركة Thinknum بفهرسة شبكة الويب العامة في الوقت الفعلي، لإنشاء أكثر من عشرين مجموعة بيانات منظمة. نحن نتتبع قوائم الوظائف، وعدد الموظفين، واجتذاب وسائل التواصل الاجتماعي، ومعنويات الموظفين، وأسعار المنتجات، ومواقع المتاجر، والمزيد لأكثر من 500000+ شركة عامة وخاصة حول العالم. يصل العملاء إلى بياناتنا عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. لا يمكن لأي مورد آخر لبيانات الويب أن يضاهي اتساع وعمق وجودة بياناتنا التاريخية وفي الوقت الفعلي.
Panoramata
panoramata.co
Panoramata هي أداة لقياس الأداء في التجارة الإلكترونية تتيح لك مراقبة استراتيجية التسويق الرقمي لأي علامة تجارية دون الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. اجمع الإلهام وابحث عن أفكار جديدة من آلاف النشرات الإخبارية والتدفقات والإعلانات والصفحات المقصودة والرسائل النصية القصيرة والمجموعات التقنية التي جمعناها واتخذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بالتسويق الخاص بك.
KnowFirst
knowfirst.ai
تعد منصة وواجهة برمجة تطبيقات KnowFirst™ بمثابة متجرك الشامل للوصول إلى مجموعات بيانات متعددة حول أي شركة أسترالية، مما يوفر لك الوقت والموارد عند إجراء البحث والتحليل.
Watchful
watchful.ai
Watchful هو الحل الاستخباراتي الأول والوحيد لاستراتيجية المنتج الذي يركز فقط على الكشف عن استراتيجية المنتج الخاصة بمنافسيك. تساعد حلولنا في أتمتة الأبحاث التنافسية وتضخيمها، وإنتاج رؤى مؤثرة تمكن فرق المنتجات من تسريع عمليات التسليم وخفض التكاليف وتعزيز النمو. تثق شركات Fortune 500 في Watchful لدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وإبقائها في صدارة أسواقها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.watchful.ai/
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta هي منصة رائدة عالميًا للتجسس والتحليل الإبداعي للإعلانات، وهي مخصصة لتقديم أفضل الإعلانات وإستراتيجيات التسويق الإبداعية لكل من المعلنين والناشرين. تعمل SocialPeta كمنصة أساسية للإعلان والتسويق، وتركز على ذكاء الإعلانات، وذكاء التكلفة، وتصميمات الإعلانات، ورؤية الجمهور، واستراتيجية الإعلان، وما إلى ذلك. وتساعد SocialPeta المستخدمين في التحليل المتعمق لاتجاهات الإعلان من خلال التمثيل الرسومي التفصيلي للتقلبات بطريقة منظمة. يتم جلب قاعدة البيانات الضخمة لـ SocialPeta من 73 شبكة نشر رائدة في 46 دولة. تحتوي قاعدة البيانات هذه على أكثر من 980 مليون تصميم إعلاني. الذكاء مع الإعلانات والسوق والتكلفة والتطبيق والجمهور وeCom والعلامة التجارية. نساعدك على تطوير أعمالك في كافة القرارات التسويقية. حاليًا، لدينا أكثر من 200 عميل مؤسسي بما في ذلك Google، وSupercell، وiGG، وFun Plus، وBigo Live، و37games، وما إلى ذلك.
BrandOps
brandops.io
تستخدم فرق التسويق BrandOps للحصول على إجابات حسب الطلب لأصعب أسئلة التسويق. BrandOps عبارة عن منصة للأداء التسويقي توضح مدى فعالية التسويق عبر جميع القنوات الرقمية مقارنة بالمنافسين والأهداف ونتائج الأعمال والعلامات التجارية البطلة ومعايير الصناعة. توفر BrandOps رؤى النمو من خلال آلاف الإشارات الواردة من قنوات مثل مواقع المراجعة ومنصات الوسائط الاجتماعية وأكثر من 6000 مصدر إخباري وملفات صوتية وبحث وغير ذلك الكثير. تقوم BrandOps بإزالة أعباء البيانات عن فرق العمليات الخاصة بك. يتم جمع البيانات وصيانتها وفهمها تلقائيًا. تستخدم الشركات سريعة النمو BrandOps لتنمية أعمالها وبناء آلة تسويق صحية. https://www.brandops.io/
SplitMetrics
splitmetrics.com
نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو برنامج وخدمة سحابية لإنشاء وتخزين المنشورات الاحترافية عبر الإنترنت مع تأثير قلب الصفحة. قم بتحويل ملفات PDF الخاصة بك إلى دفاتر صور متحركة تفاعلية وأنتج مواد تسويقية جذابة لعملائك. اعرض مستنداتك بطريقة تفاعلية: أضف روابط ومقاطع فيديو لمشاركة أفضل للعملاء وشارك دفاتر الصور المتحركة بسلاسة من خلال الرابط. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت وتقديم المحتوى عبر الويب وتحسين عمليات الاتصال الخاصة بها. تعمل الخدمة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة ويمكن دمجها مع أنظمة الطرف الثالث مثل Zapier وGoogle Analytics وWordPress. يساعد FlippingBook الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الكبيرة المشهورة، مثل Unilever وMarriott وIntel وCartier وFOX وNestle.
Xoxoday
xoxoday.com
تساعد Xoxoday Plum على أتمتة برامج المكافآت والحوافز والمدفوعات على نطاق عالمي مع إمكانيات متعددة العملات ومتعددة المناطق. نحن نسهل على فرق التسويق والمبيعات إرسال المكافآت والحوافز والهدايا الإلكترونية عبر دورة حياة العميل باستخدام نظام نقاط المكافأة باستخدام سير العمل على نطاق واسع. نحن نتكامل مع إدارة علاقات العملاء (CRMs) وأدوات المسح وأدوات البريد الإلكتروني ونقدم حلول واجهة برمجة التطبيقات (API) للتكامل مباشرة مع منتجاتك. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات. لقد قام أكثر من 2000 عميل بشحن أكثر من 80 مليون مكافأة على مستوى العالم، مما يجعل Plum العمود الفقري للمدفوعات ذات العلامات التجارية.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker هي شركة تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم بيانات وتوقعات السوق وبالتالي مساعدة فرق البحث أو تطوير الأعمال أو التسويق على فهم القطاع وتحليله بشكل أفضل. تستخدم منصة الشركة التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتزويد عملائها بمنصة معلومات سوقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تسريع وصولهم إلى رؤى الصناعة العالمية.
Seobility
seobility.net
Seobility هي أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد لتحسين تصنيفات مواقع الويب. يوفر Seobility تدقيقًا شاملاً لتحسين محركات البحث على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية وأدوات بناء الروابط، بالإضافة إلى تتبع التصنيف. أدوات إضافية مثل أداة TF*IDF لتحسين المحتوى وأداة البحث عن الكلمات الرئيسية تكمل برنامج Seobility الكل في واحد لتحسين محركات البحث. تدقيق تحسين محركات البحث على الصفحة: يتم الزحف إلى جميع الصفحات المرتبطة بموقع الويب ويتم جمع الأخطاء أو المشكلات المتعلقة بالتحسين على الصفحة وعرضها بوضوح. يحتوي كل تحليل على معلومات ونصائح مفصلة حول كيفية حل المشكلات وتحسينها. لإجراء مراجعة مستمرة لموقع الويب وتتبع تقدم التحسين، يمكن جدولة عمليات الزحف المنتظمة. توفر Seobility تقريرًا تفصيليًا بعد كل زحف وتُعلم المستخدم في حالة حدوث مشكلات خطيرة. تحليل الروابط الخلفية: تقارير مفصلة حول الروابط الخلفية لمواقع الويب، والنصوص الأساسية، والمجالات المرجعية وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، توفر التقارير المحدثة بانتظام عن الروابط الخلفية الجديدة والروابط الخلفية المفقودة رؤية قابلة للتنفيذ في هذا الجزء من تحسين محركات البحث خارج الصفحة. يُكمل تحليل المنافسين وتوصيات بناء الروابط هذه الوحدة. تتبع الترتيب: يتم تحديث بيانات تصنيف Google لسطح المكتب والجوال يوميًا لكلماتك الرئيسية. استخدم ميزات متقدمة مثل وضع علامات على الكلمات الرئيسية، على سبيل المثال. لتحليل الفئات، أو النتائج المحلية. راقب منافسيك من خلال مراقبة أدائهم. تم تصميم برنامج Seobility SEO مع التركيز الواضح على الجودة وسهولة الاستخدام. Seobility مناسب لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) وكذلك للمبتدئين في تحسين محركات البحث (SEO).
RELAYTO
relayto.com
الخبرة هي الرسالة. يستخدم RELAYTO خوارزميات متقدمة لتجديد المحتوى الثابت تلقائيًا إلى مواقع صغيرة تفاعلية تعمل على تعزيز مشاركة المشاهدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - دون الحاجة إلى أي ترميز. ما عليك سوى استيراد ملفات PDF والعروض التقديمية (وأضف أي محتوى داعم ونص ومحتوى ويب/اجتماعي وصور وفيديو وصوت) إلى منشئه البديهي لتعيين عناصر تفاعلية ونشرها لفريقك للعرض الفوري على شاشات سطح المكتب والجوال. صلصة RELAYTO السرية: 1. إثراء المحتوى - تحويل "الورق الرقمي" إلى تجارب رقمية غنية بالتفاعل والملاحة غير الخطية والوسائط. 2. مراكز سحابية الكل في واحد - قم بتحويل الملفات إلى عنوان URL فائق الذكاء مُحسّن لمشاركة القنوات المتعددة والوصول إليها والتحكم فيها. 3. التحليلات المتقدمة - تحليلات 360 درجة حول التفاعل مع المحتوى الخاص بك لتحسين أفضل. فكر في Optimizely لمحتوى الويب. باستخدام RELAYTO، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من التجارب التفاعلية العامة والخاصة المجهزة بالأمان والأذونات وإدارة المستخدم للتحكم في من يمكنه الوصول إلى المحتوى الخاص بك. تقدم المقاييس رؤى حول لغة الجسد الرقمية والنشاط والنية، وتلخص متى وأين قضى المشاهدون وقتهم، حتى تتمكن من تحديد أولويات جهود التوعية الخاصة بك... ومواصلة تحسين المحتوى الخاص بك. في الخلفية، تعمل RELAYTO أيضًا على إنشاء وسيلة رقمية جديدة لسرد القصص التفاعلية الفردية، مع التركيز على إزالة الاحتكاك لكل من المؤلفين والقراء.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 هو السلاح السري للبائع للتغلب على الحصص، من خلال مساعدة المندوبين على مشاركة المحتوى الذي يجيب على أسئلة المشترين الملحة، والحضور مستعدًا للاجتماعات المهمة، وقضاء المزيد من الوقت البيع فعليًا عن طريق تقليل العمل اليدوي المشغول.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite هو برنامج شامل لإدارة المحتوى وتمكين المبيعات يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتخزين المحتوى الخاص بهم وتنظيمه وتوزيعه وتتبعه، بينما يمنحك أيضًا القدرة على إنشاء وتقديم تجارب محتوى مذهلة (مواقع مصغرة مخصصة، وصفحات مقصودة، مراكز الموارد والتجارب التفاعلية). باستخدام Paperflite، يمكنك تتبع المحتوى الخاص بك عبر رحلته بأكملها، والحصول على نظرة أعمق حول ما يعمل بشكل أفضل عندما تعرف كيف يتفاعل عملاؤك المحتملون مع المحتوى الخاص بك على قنوات متعددة، حتى تتمكن من التفاعل على الفور مع العملاء المتوقعين البارزين ورعاية العملاء المحتملين الباردين. باستخدام تحليلات التفاعل في الوقت الفعلي من Paperflite، يمكنك فهم كيفية تفاعل المستخدمين النهائيين مع المحتوى عند الوصول إلى المحتوى الخاص بك أو عرضه أو مشاركته، حتى تعرف دائمًا ما يجب فعله بعد ذلك بالضبط.
Proof
useproof.com
لقد ثبت أن إضافة إثبات إلى مسار التسويق الخاص بك يؤدي إلى بناء ثقة الزائر، وخلق حالة من الإلحاح، وزيادة التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة.
Adthena
adthena.com
Adthena عبارة عن منصة معلومات سوقية حائزة على جوائز لإعلانات البحث المدفوعة. تمنحك نماذج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الفريدة لدينا رؤية واضحة لتحولات السوق وجميع التحركات التي يقوم بها منافسوك عبر مشهد البحث. مما يعني أنه يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجية وتحقيق قيمة أكبر من ميزانية الدفع لكل نقرة (PPC)، بدءًا من تعظيم عائد الاستثمار إلى حماية علامتك التجارية. أشياء قوية. ولا يمكنك الحصول عليه في أي مكان آخر. كن شريكًا معنا لصياغة استراتيجية البحث المدفوعة لتحقيق النجاح. الجوائز والتقديرات: - أفضل ابتكار برمجيات (العرض المحلي) - جوائز البحث الأمريكية 2021 - أفضل أداة برمجيات بحث (العرض المحلي) - جوائز البحث الأمريكية 2021 - أفضل ابتكار برمجيات (العرض المحلي) - جوائز البحث في المملكة المتحدة 2021 - الأفضل استخدام البيانات (PPC) - الفضية (Adthena x Staysure Insurance) - جوائز البحث في المملكة المتحدة لعام 2021 - أفضل استخدام للبحث - التمويل (PPC) - جوائز البحث العالمية لعام 2021
Beauhurst
beauhurst.com
يوفر موقع Beauhurst بيانات عن كل شركة خاصة في المملكة المتحدة، بدءًا من جمع التبرعات وبراءات الاختراع وحتى حالة التوظيف والبيانات التجارية. نحن نتتبع الشركات ذات النمو المرتفع بقدر كبير من التفصيل، وذلك باستخدام إشارات التتبع الثمانية لدينا. بالإضافة إلى ذلك، نحن نراقب النظام البيئي الأوسع لبدء التشغيل للمستثمرين والمسرعات. لدينا أربع منصات بيانات مصممة خصيصًا لمختلف الصناعات: BeauhurstAdvise، وBeauhurstInvest، وBeauhurstImpact، وBeauhurstSales. تم تصميم منصاتنا لمساعدة عملائنا على اكتشاف وتتبع وفهم الأعمال التجارية.
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب والكمبيوتر اللوحي، ويمكن تضمينها بسهولة في إعلاناتك ومواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة واتصالات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 1000 جزء من المحتوى ومسارات التحويل المعدة مسبقًا والتي تم تحسينها لتحسين التحويل حتى تتمكن من تغيير الأسئلة وإجراء بعض التعديلات بحيث تتوافق مع علامتك التجارية والحصول على المحتوى التفاعلي الخاص بك جاهزًا في دقائق.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحسين UA المحمولة الرائدة! وباعتبارها شريكًا رسميًا لإعلانات بحث Apple، فإنها تعمل على تعزيز نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام أدوات الذكاء المبنية على البيانات. يوفر MobileAction فهمًا شاملاً لمشهد الهاتف المحمول الديناميكي الضروري لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ومشاركتهم. فهو يساعد المسوقين وأصحاب نمو التطبيقات على تعبئة استراتيجياتهم، ومواءمة خارطة الطريق الخاصة بهم، واختراق الأسواق غير المستغلة، ورفع عائد الاستثمار. يعمل الحل الذي نقدمه على تمكين مالكي التطبيقات ومديري اكتساب المستخدمين ومحترفي نمو التطبيقات من حل المشكلات المعقدة في صناعة الأجهزة المحمولة، مما يسمح لهم بنحت قصة رابحة في سوق دائم التطور. لذلك، باختصار، تساعد MobileAction المسوقين عبر الأجهزة المحمولة على: زيادة تنزيلات التطبيقات، الكشف عن بيانات المنافسين، اكتشاف أحدث الاتجاهات، السيطرة على السوق، اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. تأسست الشركة في عام 2013 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة. MobileAction هي المزود الرائد في الصناعة لذكاء إعلانات الهاتف المحمول مع مكتبة واسعة تضم أكثر من 70 مليون تصميم إبداعي، وأكثر من 100 ألف ناشر، وأكثر من 400 ألف معلن، وبيانات مدمجة من أكثر من 55 مزود خدمة DSP.
VisualPing
visualping.io
يعد Visualping أفضل أداة لمراقبة تغييرات موقع الويب. ما عليك سوى إدخال عنوان URL الذي تريد مراقبته وتحديد المنطقة - وسنقوم بإعلامك عند اكتشاف تغيير. يحتوي Visualping على المئات من حالات الاستخدام المحتملة. يمكن لشركتك استخدام Visualping للذكاء التنافسي والاستخبارات التنظيمية وإدارة الامتثال وضمان الجودة على موقع الويب واكتشاف الانحدار وغير ذلك الكثير. يمكنك أيضًا استخدام Visualping في حياتك الشخصية لمراقبة فرص العمل والمنتجات غير المتوفرة والأسعار والمواعيد والأخبار وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية.
Klue
klue.com
Klue عبارة عن منصة استخباراتية تنافسية مصممة لمساعدة مسوقي المنتجات في جمع وتنظيم ونشر المعلومات التنافسية عبر الأقسام المختلفة في الشركة. تستخدم المنصة التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتجميع وتفسير البيانات التي تقدم رؤى عميقة حول اتجاهات السوق. وتشمل ميزاته الرئيسية القدرة على مركزية المعلومات التنافسية، وتحليل البيانات بكفاءة، وإنشاء محتوى تنافسي، وتوزيعه عبر المؤسسة. علاوة على ذلك، فهو يسمح للمستخدمين بقياس تأثيرهم في بيئة الأعمال التنافسية. كما أنه يوفر إمكانات إضافية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى توفير الوقت وتعزيز الرؤى. تم تصميم النظام الأساسي لمساعدة استراتيجية الذهاب إلى السوق الخاصة بالمؤسسة بأكملها من خلال توفير الوصول إلى مجموعة من الموارد بما في ذلك الأدلة والتقارير والقوالب والندوات عبر الإنترنت التي تهدف إلى منح المستخدمين ميزة تنافسية. بالإضافة إلى مركزية المعلومات وتعزيز الرؤى، يركز Klue أيضًا على أمان البيانات وتكامل الأدوات. تشمل الجوانب الرئيسية لتجربة مستخدم Klue القدرة على ربط الأدوات الحالية بالمنصة، وضمان حماية البيانات، وتوفير الوقت من خلال التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. توفر المنصة أيضًا فرصة للمستخدمين لجلب صوت عملائهم إلى ذكائهم التنافسي، وبالتالي توفير فهم أكثر شمولاً لبيئة السوق.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS هي منصتك الشاملة لقياس الأداء المالي والتحليل التنافسي ومراقبة الأداء. استبدل التخمين بالرؤى الإستراتيجية واطلق العنان لقوة القرارات المستندة إلى البيانات الآن. نساعدك على تحقيق النجاح من خلال جمع البيانات الاستراتيجية من مصادر دقيقة وحديثة، وتنظيفها، وإثرائها بمصادر تكميلية لنعطيك القصة بما يتجاوز الأرقام. يمكنك العثور على جميع الرؤى التنافسية الأساسية ومعايير مؤشرات الأداء الرئيسية الجاهزة للاستخدام الخاصة بأقرانك في الصناعة والموردين والعملاء في لوحة المعلومات المصممة خصيصًا لك. لدينا فريق متخصص من الخبراء موجود لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من الرؤى حتى تتمكن دائمًا من الحصول على النسخة الاحتياطية التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها.
© 2025 WebCatalog, Inc.