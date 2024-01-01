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برامج التسويق القائمة على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية - إندونيسيا
يُحدث برنامج التسويق القائم على الحسابات (ABM) ثورة في عمليات التسويق والمبيعات من خلال تحويل التركيز من العلامات التجارية الواسعة وتكتيكات جذب العملاء المحتملين إلى تحديد الحسابات المستهدفة ذات القيمة العالية قبل نشر حملات تسويقية مخصصة. باستخدام برنامج ABM، تقوم الشركات بتبسيط المهمة الشاقة المتمثلة في تحديد العملاء المحتملين وتخصيص الموارد لتنمية الحسابات الواعدة. ومن خلال الاستفادة من برنامج ABM، لا يستطيع المستخدمون توليد عملاء متوقعين تم فحصهم بدقة فحسب، بل يمكنهم أيضًا تصميم رحلات شراء فريدة، وتضخيم القيمة الدائمة للعميل، وتعزيز الفرص الإضافية ضمن خطوط الأنابيب الحالية. إن تكامل بيانات العملاء المحتملين مع تقنيات تجربة العملاء المتطورة يمكّن المؤسسات من تنفيذ استراتيجية تسويق متماسكة قائمة على الحساب. يضمن هذا التزامن بين فرق التسويق والمبيعات التوافق مع أهداف الشركة الشاملة. يسهل برنامج ABM وظائف متنوعة مثل الحصول على حسابات جديدة، ورعاية الحسابات الحالية، وتوسيع العلاقات على مستوى المؤسسة. علاوة على ذلك، توفر بعض حلول ABM تكاملًا سلسًا مع تطبيقات المبيعات والتسويق التابعة لجهات خارجية، بما في ذلك منصات أتمتة التسويق وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM). تعمل إمكانية التشغيل البيني هذه على تحسين دقة استهداف الاتصالات وتحديد الأولويات، وبالتالي تحسين التفاعل مع الحسابات الرئيسية.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs بي تي. المحدودة هي شركة برمجيات تعمل على تطوير أدوات تحسين محركات البحث (SEO) عبر الإنترنت ومواد تعليمية مجانية لمحترفي التسويق. يمكن أن تساعدك مجموعة أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الكل في واحد من Ahrefs في: - البحث عن المنافسين: كشف النقاب عن الكلمات الرئيسية العضوية لمنافسك، واستراتيجيات ا...
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو ...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Uberflip
uberflip.com
يتيح لك Uberflip إنشاء تجارب محتوى سياقية بسرعة على نطاق واسع. قم بإتمام الصفقات بشكل أسرع من خلال تقديم المحتوى ذي الصلة الذي يتواصل بشكل أفضل مع عملائك المحتملين. المحتوى هو العمود الفقري لكل حركة تذهب إلى السوق. إذا كنت تريد التميز وبناء علاقات هادفة مع العملاء المحتملين والعملاء، فستحتاج إلى تقد...
Metadata
metadata.io
تعمل البيانات الوصفية على التخلص من العمل اليدوي والمتكرر حتى يتمكن المسوقون في مجال B2B من التركيز أخيرًا على الإستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
RELAYTO
relayto.com
كيف يمكنك المحتوى 100X؟ RELAYTO هي منصة التجربة التفاعلية رقم 1 التي تحول المحتوى الثابت الخاص بك (ملفات PDF وملفات MP4 والصور) إلى تجارب تفاعلية جذابة، مما يمكّن المشاهدين من اختيار المسار الخاص بهم والتعليم الذاتي. تحقق من تجربة الشراء المدعومة بـ RELAYTO والتي بدأت كعرض تقديمي تقليدي. >> https://...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات ا...
Printfection
printfection.com
Printfection عبارة عن منصة لإدارة غنيمة تعمل على تبسيط عملية شراء وإدارة وتوزيع البضائع ذات العلامات التجارية. يستخدمنا عملاء مثل Zendesk وBetterHelp وHinge وGusto لشحن المنتجات الغنائم بسهولة إلى العملاء والعملاء المتوقعين والموظفين والأحداث. وهذا يدعم جهود ABM الخاصة بك ويمكننا أن نوفر لك ساعات من...
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحمل...
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 مليون+ عضو | إدارة هويتك المهنية. قم ببناء شبكتك المهنية والتفاعل معها. الوصول إلى المعرفة والرؤى والفرص.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Data.ai
data.ai
data.ai هي منصة رؤى وتحليلات الأجهزة المحمولة الأكثر ثقة في الصناعة. احصل على الصورة الكاملة لمشهد الهاتف المحمول الذي تحتاجه لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وإشراكهم، وتحديد أولويات خريطة الطريق الخاصة بك، ودخول أسواق جديدة، وتحسين عائد الاستثمار. باستخدام data.ai Intelligence، يمكنك: • تسريع تنزيل ت...
Factors.AI
factors.ai
تساعد Factors.AI المسوقين B2B SaaS على تضخيم عائد الاستثمار التسويقي، وتوفير الوقت والجهد في التحليل الروتيني، وإعطاء رؤى مهمة حول الأنشطة التسويقية التي تؤثر على خطوط الأنابيب/الإيرادات. أولاً، تجمع Factors جميع صوامع البيانات - بيانات زوار موقع الويب، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصة الإعلانات، ...
WebCEO
webceo.com
WebCEO عبارة عن منصة للتسويق عبر الإنترنت من الجيل التالي توفر لك 23 أداة قوية للبحث عن الكلمات الرئيسية، وتتبع التصنيف، وتحليل المجال، وعمليات تدقيق تحسين محركات البحث، وتحليل الروابط الداخلية وتتبع الروابط الخلفية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وإدارة البحث المدفوع، وأبحاث المنافسين والمزيد. تمنح ميز...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago عبارة عن منصة لمشاركة العملاء لفرق تسويق التجارة الإلكترونية المتعطشة للتأثير والذين يريدون أن يكونوا شركاء نمو إيرادات بسيطين ولكن أقوياء وموثوقين للرؤساء التنفيذيين. لقد تم بالفعل اعتماد حلولنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 2000 شركة متوسطة الحجم في 50 دولة، بالإضافة إلى...
People.ai
people.ai
People.ai هي الشركة الرائدة في توجيه فرق مبيعات المؤسسات على المسار المثبت لخطوط الأنابيب وتوليد الإيرادات. تضمن منصة معلومات إيرادات المؤسسة People.ai للمؤسسات تسريع دورات المبيعات المعقدة من خلال إشراك الأشخاص المناسبين في الحسابات المناسبة. من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع،...
WASK
wask.co
WASK هي أداة تسويق رقمية تتيح لك إدارة إعلانات Facebook وInstagram وGoogle في مكان واحد وبميزات ذكية.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack هي منصة التحليلات والإسناد الرائدة في مجال B2B. يتصل HockeyStack بجميع منصاتك، وينظف بياناتك، ويسمح لك بقياس ما يقود خط الأنابيب وتصور رحلات المشتري. تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية...
VisualPing.io
visualping.io
يعد Visualping أفضل أداة لمراقبة تغييرات موقع الويب. ما عليك سوى إدخال عنوان URL الذي تريد مراقبته وتحديد المنطقة - وسنقوم بإعلامك عند اكتشاف تغيير. يعد Visualping حلاً بسيطًا يركز على أتمتة المهمة الشاقة المتمثلة في فحص مواقع الويب - أي موقع ويب - بحثًا عن التغييرات. لقد قمنا بضبط التكنولوجيا لدينا...
Sendoso
sendoso.com
أنشئ حملات مميزة للغاية ومصممة خصيصًا للتواصل بعمق مع المشترين طوال رحلة دورة حياة العميل وتحقيق المزيد من عائد الاستثمار لاستثمارات المبيعات والتسويق الخاصة بك باستخدام منصة Sendoso Direct Marketing Automation Platform.
Octane11
octane11.com
Octane11 عبارة عن منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على B2B والتي تربط بيانات التسويق والمبيعات واستخدام المنتج المدفوعة والمملوكة والمكتسبة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. نحن نساعد المؤسسات التي تعمل بنظام B2B بإيرادات تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لدمج البيانات وإثرائها وتحليلها عبر الفرق، ومقارنة ا...
Intandemly
intandemly.com
يوفر بشكل فردي برامج التسويق والمبيعات القائمة على الحساب + خبراء لتوليد الطلب والمشاركة والإيرادات من الحسابات المستهدفة. يمكنك الحصول على مزيج من الأشخاص والعمليات ومنصة المبيعات لدينا التي تثق بها أكثر من 400 مؤسسة بشكل فردي لتعزيز مشاركة المبيعات. تُستخدم البرامج المستندة إلى SaaS اليوم من قبل م...
&Open
andopen.co
&Open عبارة عن منصة عالمية للهدايا تقوم بتوريد الهدايا بشكل مدروس، وتشغيلها تلقائيًا عند إرسالها، وتتعامل مع جميع الخدمات اللوجستية من البداية إلى النهاية. نحن نساعد العلامات التجارية على بناء الولاء وزيادة الاحتفاظ بها عن طريق تقديم هدايا أفضل وأسرع وأسهل للشركات. احجز عرضًا توضيحيًا أو تحدث مع أحد...
Groove
groove.co
تعد Groove، إحدى شركات Clari، منصة مشاركة مبيعات رائدة في السوق تمكن قادة المبيعات من تنفيذ استراتيجيتهم بطريقة ذكية وقابلة للتكيف. باستخدام Groove، يمكن لقادة الإيرادات استخدام الأتمتة لإنجاز المزيد بموارد أقل، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية عبر دورة حياة العميل. يتيح Groove لأكثر من 75000 مس...
Owler
owler.com
Owler عبارة عن منصة لذكاء الأعمال تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم توفر معلومات حول العملاء المحتملين والحسابات والعملاء الرئيسيين. يمكنك الوصول بسهولة إلى البيانات في الوقت الفعلي من أكثر من 15 مليون شركة خاصة وعامة حتى تتمكن من البقاء في صدارة المنافسة من خلال تحديثات فورية عن الشركات في جميع الصناعات!...
Folloze
folloze.com
تتمثل مهمة Folloze في تمكين فرق التسويق B2B التي تتطلع إلى الاستجابة لجيل جديد من المشترين B2B من خلال إنشاء منصة تجربة المشتري الرائدة في الصناعة. تستفيد فرق الإيرادات، بقيادة المسوقين في الخطوط الأمامية، من Folloze لتقديم تجارب جذابة تعتمد على البيانات بسرعة وسهولة والتي تلبي المشترين أينما كانوا ...
Visual Visitor
visualvisitor.com
منصة ذكاء المبيعات قوية وبأسعار معقولة وسهلة الاستخدام. نحن نجعل مبيعات B2B أسهل. مساعدة فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد في وقت أقل. تتضمن منصتنا - بيانات نية المشتري - قاعدة بيانات جهات اتصال B2B مع أكثر من 606 مليون جهة اتصال - تحديد هوية زائر موقع الويب المجهول - تتبع البريد الإلكتروني / الع...
Xoxoday
xoxoday.com
تساعد Xoxoday Plum على أتمتة برامج المكافآت والحوافز والمدفوعات على نطاق عالمي مع إمكانيات متعددة العملات ومتعددة المناطق. نحن نسهل على فرق التسويق والمبيعات إرسال المكافآت والحوافز والهدايا الإلكترونية عبر دورة حياة العميل باستخدام نظام نقاط المكافأة باستخدام سير العمل على نطاق واسع. نحن نتكامل مع ...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr هي منصة بيانات الاتصال Ultimata B2B لمندوبي المبيعات والمسوقين والمطورين. يمكنك الوصول إلى بيانات الاتصال عالية الجودة من خلال التحقق من صحة البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، والبريد الإلكتروني الشخصي، وحتى أرقام الهواتف المحمولة. إن نهجنا الذي يضع الع...
PFL
pfl.com
في PFL، نحن متخصصون في إنشاء بريد مباشر يعتمد على البيانات والذي يوفر لحظات حقيقية ويزيد من نمو المؤسسات. بفضل سجل حافل من النجاح لبعض أكبر العلامات التجارية في العالم، فإننا نقدم القياس والتخصيص والقدرة على التنبؤ التي تتوقعها من التسويق الرقمي إلى عالم البريد المباشر. يعمل نهجنا الشامل على تبسيط ع...
Keyplay
keyplay.io
اختيار الحساب لفرق GTM الطموحة. إذا كنت تفعل أي شيء يعتمد على الحساب، فأنت بحاجة إلى الحسابات الصحيحة. يساعدك Keyplay في العثور على حساباتك المثالية واختيارها وتتبعها بدقة. على عكس منصات ABM المعقدة والمكلفة، يمكنك البدء باستخدام Keyplay مجانًا والتكامل مع Salesforce أو HubSpot CRM في دقائق. يساعدك ...
N.Rich
nrich.ai
تعزيز خط الأنابيب الخاص بك مع الحفاظ على الميزانية. ابحث عن حسابات ICP ذات نية شراء مؤكدة، وقم بتنشيطها باستخدام الإعلانات الرقمية عبر القنوات، وقم بتوصيل الحسابات الساخنة إلى المبيعات.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
Kotis Design
kotisdesign.com
نحن مزود رائد في الصناعة وشريك تكنولوجي يقدم منصة تجارة إلكترونية قابلة للتطوير لمساعدة العلامات التجارية على إنشاء المنتجات وبيعها وشحنها في جميع أنحاء العالم. بدءًا من فرق الموارد البشرية ووصولاً إلى تسلسلات المبيعات والتسويق، نحن نساعد في دمج الغنيمة وتوزيعها ضمن سير عملك. نحن نصنع غنيمة يرغب الن...
xiQ
xiqinc.com
تجمع منصة المبيعات والتسويق القائمة على الشخصية من xiQ بين علم الأعصاب وعلم النفس والذكاء الاصطناعي لفهم عقلية المشترين والعوامل التي تؤثر على قرارات الشراء الخاصة بهم. توفر منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا والحائزة على جوائز رؤى شخصية وذكاء شامل للحساب ومحتوى منسق في الوقت الفعلي في متناول فريقك حت...
Act-On
act-on.com
توفر Act-On Software حلولاً تمكن المسوقين من إشراك الأهداف التسويقية في كل خطوة من دورة حياة العميل. تعمل Act-On على جعل بيانات العملاء قابلة للتنفيذ حتى يتمكن المسوقون من تحقيق أحلام كبيرة وإنشاء برامج أتمتة تسويقية ذكية وفعالة لتنمية أعمالهم وتحقيق قيمة أعلى لمدى الحياة للعملاء - كل ذلك في أسرع وق...
Postal
postal.com
تأسست Postal في عام 2020 في سان لويس أوبيسبو، كاليفورنيا، وهي منصة المشاركة غير المتصلة بالإنترنت الرائدة التي تخدم أكثر من 600 عميل B2B مثل Outreach وYelp وCisco Meraki وSeismic وFivetran. يمكّن البريد العملاء من إنشاء اتصالات إنسانية هادفة ومؤثرة مع العملاء المحتملين والشركاء والعملاء والموظفين. ت...
Ocean.io
ocean.io
نظام أساسي لبيانات التنقيب أكثر ذكاءً يوفر لك عملاء محتملين ذوي جودة أعلى بمقدار 5 أضعاف لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة للإيرادات. توفر Ocean.io لفرق المبيعات والتسويق B2B رسائل بريد إلكتروني وأرقام هواتف للأشخاص المناسبين في الشركات المناسبة.
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في العثور على الشركات التي من المرجح أن تشتري منتجاتها وتحديد أولوياتها وإشراكها وتحويلها من خلال الذكاء الاصطناعي المخصص وبيانات الحسابات الخاصة العميقة. نحن نمكنك من اكتشاف أفضل الحسابات الملائمة بين عشرات الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استه...
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...
Albacross
albacross.com
تستخدم فرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم بيانات النوايا الخاصة بشركة Albacross لتوليد المزيد من الفرص وزيادة الإيرادات بشكل أسرع. بدءًا من الوعي في مرحلة مبكرة وحتى اتخاذ القرار في مرحلة متأخرة، لديك كل الأفكار التي تحتاجها للكشف عن المشترين المحتملين، وإشراكهم في ما يريدون، والحصول على إشعار عندما...
UpLead
uplead.com
UpLead عبارة عن منصة للتنقيب عن B2B توفر بيانات الشركة واتصالات B2B بأعلى جودة. تشمل الميزات: التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، وجهات الاتصال العالمية في أكثر من 200 دولة، وأكثر من 50 معيار بحث، وتتبع التكنولوجيا، والتسويق القائم على الحساب، وذكاء المنافسين، وذكاء نمط البريد الإلكتروني، و...
RollWorks
rollworks.com
يقدم RollWorks، أحد أقسام NextRoll، للشركات الطموحة العاملة في مجال B2B من أي حجم منصة قائمة على الحسابات لمواءمة فرق التسويق والمبيعات لديها وزيادة الإيرادات بثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي وأساس شامل لبيانات الحساب، تساعدك منصة RollWorks على تحديد حساباتك المستهدفة، وإشراكها في الإعلانات الرقمية، وتخص...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆...
Foundry
foundryco.com
تقوم منصة Foundry's Account-Based Marketing (ABM) بتنسيق حملات التسويق والمبيعات في كل مرحلة من مراحل رحلة الشراء. في منصة واحدة، يجمع Foundry ABM بين ميزات الإعلان المستند إلى الحساب وتخصيص الويب وتنشيط المبيعات لتنسيق الحملات عبر قنوات متعددة. تعمل أدوات الحملة والتحليلات هذه على محرك نية الشراء ا...
Influ2
influ2.com
اجعل الإعلانات جزءًا أساسيًا من محادثة المبيعات. Influ2 عبارة عن منصة إعلانية تعتمد على الأشخاص وتسمح لك بالوصول إلى أشخاص محددين ضمن الحسابات المستهدفة ومعرفة من يتفاعل مع إعلاناتك. ادفع المحتوى ذي الصلة إلى صانعي القرار الرئيسيين، وتتبع النية على مستوى جهة الاتصال، وامنح المبيعات السياق الذي تحتاج...
Reachdesk
reachdesk.com
تُمكّن Reachdesk شركات B2B من تقديم اللحظات المهمة على نطاق واسع من خلال البريد المباشر المبني على البيانات والهدايا. من خلال Reachdesk، يمكن للشركات تقديم الهدايا والبريد المباشر الذي يبني اتصالات أعمق مع العملاء والمحتملين والموظفين بنقرة زر واحدة. تعمل تكاملاتنا مع مجموعتك التقنية على توفير عائد ...
Alyce
alyce.com
Alyce عبارة عن منصة هدايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على بناء العلاقات وتسريع المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية من خلال الهدايا المخصصة. تستخدم فرق التسويق والمبيعات والعملاء Alyce لفتح الباب أمام أعمال جديدة ورعاية العملاء الأوفياء ومكافأتهم طوال دورة حياتهم.
Visitor Queue
visitorqueue.com
قائمة انتظار الزوار عبارة عن برنامج لإنشاء عملاء محتملين في مجال B2B وتخصيص مواقع الويب يهدف إلى تزويد فريق المبيعات لديك بمعلومات ثاقبة عن زوار موقع الويب الخاص بك، مع تزويدهم بتجربة موقع ويب فريدة من نوعها. من خلال خدمات جذب العملاء المحتملين، يمكنك تحديد الاسم وتفاصيل الاتصال وبيانات المستخدم الخ...
Propensity
propensity.com
Propensity هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الحساب (ABM) المصممة لفرق النمو الصغيرة في مجال B2B. نحن نسهل استخدام بيانات النوايا لإنشاء قوائم بالحسابات وجهات الاتصال في السوق، وتدفئة جهات الاتصال هذه من خلال حملات ABM متعددة القنوات، وتسليم قائمة يومية من العملاء المتوقعين المؤهلين تأهيلاً عاليًا...
Bombora
bombora.com
يحدد عرض Bombora الشركات التي تبحث حاليًا عن المواضيع وكثافة تلك الجهود. ويقوم بتسجيل هذه الإشارات لمساعدة فرق المبيعات والتسويق على تحديد أولويات الحسابات المستهدفة، وتخصيص محادثاتهم معهم، وتحسين جهود التسويق. تقدم Bombora أعظم قيمة للمؤسسات التي تضم أكثر من 100 موظف.
Openprise
openprisetech.com
Openprise يغذي الثورة في RevOps. يقوم Openprise بأتمتة عمليات RevOps الهامة لكسر الصوامع ومواءمة محترفي المبيعات والتسويق وتقنياتهم لتحقيق نمو هائل. Openprise عبارة عن نظام أساسي واحد بدون تعليمات برمجية يتيح لك تبسيط مجموعة RevTech الخاصة بك، والاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في السوق، وتوسيع نطاق العم...
Enthusem
enthusem.com
Enthusem، من شركة Prospect Smarter، هو حل تسويق رقمي متخصص في التسويق عبر الإنترنت. تقديم عملاء محتملين حصريين وذوي قيمة عالية وشخصية.
MadKudu
madkudu.com
تعمل تقنية ذكاء أتمتة الإيرادات من MadKudu على التركيز على فرق الإيرادات من خلال التنبؤ بالإجراءات الصحيحة المدرة للإيرادات وتحديد أولوياتها. من خلال أتمتة سير العمل الرئيسي، وتحديد أولويات الإشارات القابلة للتنفيذ، والعمل حيث تتواجد فرقك بالفعل، يمكنك إطلاق العنان لفرق الإيرادات لديك للتركيز بشكل ك...
inMarket
inmarket.com
في InMarket، كوننا الأفضل في فئتنا يعني تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى بيانات الموقع الأكثر دقة ودقة والمبنية على الأذونات والمشتقة من SDK والمتوفرة اليوم. ويعني ذلك أيضًا إنشاء تجارب مذهلة عبر رسائل شديدة الصلة وفي الوقت المناسب في اللحظات المهمة، وتوفير قياس تحويلي بزاوية 360 درجة وتقديم معلوما...
CaliberMind
calibermind.com
باعتبارك قائدًا استراتيجيًا في مجال B2B، فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بنبض السوق. ولكن مع كل الأدوات التي يستخدمها فريقك، من الصعب ربط النقاط ومعرفة ما إذا كانت رسالتك تلقى صدى لدى الجمهور المناسب في الوقت المناسب. تقوم منصة CaliberMind بتنظيم بياناتك وفهمها بحيث تكون رؤيتك أكثر وضوحًا. بالتأكيد...
Koncert
koncert.com
Koncert عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز نجاح المبيعات من خلال توفير مجموعة من الأدوات لعملية المبيعات. تتضمن المنصة Koncert Dialers، وهي مجموعة من أربعة برامج اتصال فريدة للمبيعات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفريق: AI Parallel Dialer، وAIFlow Dialer، وAgent-Assisted Dialer، وCl...