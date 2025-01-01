برنامج التنفيذ القائم على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعمل برنامج التنفيذ القائم على الحساب على تمكين المسوقين من صياغة ونشر رسائل مخصصة ضرورية لتنفيذ استراتيجية التسويق القائمة على الحساب (ABM). ABM هو نهج مركّز في التسويق بين الشركات، ويوحّد فرق التسويق والمبيعات لتحديد الحسابات المستهدفة الحاسمة ونشر أساليب تسويقية مخصصة لتحويلهم إلى عملاء. في التسويق التقليدي، يتضمن إنشاء العملاء المحتملين إنشاء محتوى لجذب جمهور عريض، ثم رعاية هؤلاء العملاء المتوقعين من خلال مسار التسويق على أمل عمليات الشراء النهائية. ومع ذلك، فإن العديد من العملاء المتوقعين يخرجون من مسار التحويل قبل الوصول إلى مرحلة الشراء. تعالج ABM هذه المشكلة من خلال تحديد الأولويات واستهداف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية، مما يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتركيز الجهود على إشراك العملاء المحتملين الذين من المرجح أن يقوموا بالتحويل. يعمل برنامج التنفيذ القائم على الحساب على تسهيل استراتيجيات ABM من خلال تمكين المسوقين من تقديم حملات مخصصة للحسابات المستهدفة. تشمل هذه الحملات قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني وتخصيص موقع الويب والإعلانات المستهدفة والبريد المباشر والأحداث. الفوائد الرئيسية لبرامج التنفيذ المعتمدة على الحساب: * حملات مخصصة للغاية: يمكن للمسوقين إنشاء حملات مخصصة عبر قنوات متعددة، مما يعزز الملاءمة والمشاركة. * تسليم المحتوى الخاص بالحساب: يتم تسليم المحتوى على أساس كل حساب على حدة، مما يضمن أن الرسائل تتوافق مع الاحتياجات الفريدة لكل هدف ونقاط الضعف. * توزيع المحتوى الاستراتيجي: يساعد البرنامج في تخطيط توقيت المحتوى التسويقي وموضعه، وتحسين الوصول والتأثير. * مواءمة جهود المبيعات والتسويق: يعزز برنامج ABM التعاون بين أقسام المبيعات والتسويق، مما يضمن استراتيجيات متماسكة ومنسقة. * تحسين الموارد: من خلال تركيز الموارد على الحسابات ذات احتمالية التحويل العالية، توفر المؤسسات الوقت والمال، وتعظيم عائد الاستثمار. * بناء العلاقات والاحتفاظ بها: تعطي استراتيجيات ABM الأولوية لبناء علاقات دائمة مع الحسابات الرئيسية، وتعزيز الولاء، وخلق فرص للتوسع. في الأساس، يعمل برنامج التنفيذ القائم على الحساب على تمكين المسوقين من تنفيذ حملات مستهدفة بدقة، وتعميق العلاقات مع العملاء، ودفع نمو الأعمال المستدام من خلال استراتيجيات ABM.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
Warmly
warmly.ai
تطبيق Warmly هو منصة مستقلة لتنظيم المبيعات تساعد الفرق الصغيرة على تحديد وتتبع الزوار المهتمين بالموقع وتحقيق أهداف العائد.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI هو منصة لإدارة المبيعات والتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في تحسين استهداف الحسابات وزيادة الفعالية في الحملات.
Sendoso
sendoso.com
Sendoso هي منصة مخصصة لإدارة الهدايا تساعد الشركات في تحسين تجارب العملاء والتسويق من خلال هدايا مخصصة وتكامل سهل مع أدوات الأعمال.
Xoxoday
xoxoday.com
تطبيق Xoxoday Plum يسهل أتمتة برامج المكافآت والحوافز والدفع عالمياً مع دعم العملة المتعددة والمناطق المتعددة، موجه للفرق التسويقية والبيعية.
&Open
andopen.co
&Open هو منصة هدايا عالمية تُسَير عملية تقديم الهدايا من البداية إلى النهاية لتسهيل الهدايا المؤسسية وتحسين ولاء العملاء.
Terminus
terminusplatform.com
تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.
Folloze
folloze.com
Folloze هو منصة لتحسين تجارب الشراء في التسويق بين الشركات، توفر أدوات لإنشاء محتوى مخصص وتحليلات لفهم سلوك المستخدمين.
Demandbase
demandbase.com
منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.
Uberflip
uberflip.com
يتيح تطبيق Uberflip إنشاء تجارب محتوى رقمية مخصصة بسرعة، ويساعد الشركات في تخصيص المحتوى وزيادة التفاعل مع العملاء.
Metadata
metadata.io
تطبيق Metadata يساعد مسوقي B2B على التخلص من العمل اليدوي المتكرر، مما يتيح لهم التركيز على الاستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
N.Rich
nrich.ai
تساعدك تطبيق N.Rich في تعزيز مبيعاتك من خلال استهداف حسابات العملاء المحتملين بالإعلانات الرقمية وتحفيزها لزيادة التفاعل.
xiQ
xiqinc.com
تطبيق xiQ يقدم منصة مبيعات وتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم عقلية المشترين من خلال رؤى شخصية وتحليلات متقدمة لتعزيز التفاعل وتحسين معدلات الإغلاق.
Printfection
printfection.com
Printfection هو منصة لإدارة الهدايا والتسويق، تسهل شراء وتوزيع المنتجات المخصصة، مع تخزين وإدارة كامل للمنتجات عبر الإنترنت.
RELAYTO
relayto.com
Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.
Opensense
opensense.com
يتيح تطبيق Opensense إدارة توقيعات البريد الإلكتروني بشكل مركزي عبر جميع الأجهزة، ويتوافق مع Office 365 وG-Suite وSalesforce وغيرها.
Hushly
hushly.com
Hushly هو تطبيق لتحسين تجارب العملاء من خلال تخصيص المحتوى وتحليل سلوك الجمهور لرفع معدلات المشاركة والتحويل.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
Kotis Design
kotisdesign.com
تطبيق كوتيس ديزاين يوفر منصة تجارة إلكترونية لتمكين العلامات التجارية من تصميم، بيع، وشحن الهدايا الترويجية عالميًا.
Postal
postal.com
تم تأسيس تطبيق Postal في 2020، ويتيح للشركات تكوين علاقات إنسانية فعالة مع العملاء والشركاء والمستفيدين.
Albacross
albacross.com
Albacross هي أداة لتوليد الرصاص B2B تساعد الشركات في التعرف على العملاء الذين يزورون مواقعها وتزويدها بتحليلات سلوكية لتحسين استراتيجيات المبيعات.
Influ2
influ2.com
Influ2 هو منصة إعلانات تستهدف الأفراد ضمن حسابات محددة، تتيح تتبع تفاعلهم مما يساعد فرق المبيعات في تحسين استراتيجياتهم.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite هو برنامج لإدارة المحتوى يمكّن فرق المبيعات والتسويق من تخزين وتنظيم وتوزيع وتتبع المحتوى وتحليل تفاعل العملاء.
PFL
pfl.com
تطبيق PFL يقدم خدمة البريد المباشر المدعومة بالبيانات، مع تخصيص الحملات وقياس الأداء لزيادة التفاعل مع العملاء.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
تطبيق AdDaptive Intelligence يوفر أدوات التسويق القائم على الحسابات وتحليل البيانات للتمكين من استهداف العملاء في الإعلانات الرقمية.
Propensity
propensity.com
تطبيق Propensity هو منصة تسويق تعتمد على حسابات الشركات الصغيرة، تساعد الفرق في إنشاء قوائم حسابات مهتمة وتسهيل الحملات التسويقية للإشراف على المبيعات.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء محتوى تفاعلي مثل الاختبارات والاستطلاعات والحسابات بسهولة ودون الحاجة لمهارات تقنية.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks هي منصة تسويقية تعتمد على الحساب تساعد الشركات في تحديد حسابات مستهدفة ومشاركتها وتحليل الأداء لزيادة الإيرادات.
Alyce
alyce.com
Alyce هو تطبيق يمنح الشركات إمكانية إرسال هدايا مخصصة لتعزيز العلاقات مع العملاء وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.
Reachdesk
reachdesk.com
تساعد تطبيق Reachdesk الشركات B2B على إرسال البريد المباشر والهدايا باستخدام البيانات، مما يعزز التواصل مع العملاء والمستخدمين.
Enthusem
enthusem.com
تطبيق Enthusem من Prospect Smarter هو حل تسويق رقمي يركز على تحويل التسويق التقليدي إلى تسويق عبر الإنترنت، ويوفر معلومات شخصية عالية القيمة.
6sense
6sense.com
تطبيق 6sense هو منصة تسويق تعتمد على الحسابات تساعد الشركات في تحديد وإشراك الحسابات المستهدفة باستخدام الذكاء الاصطناعي والإ analytics.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory تطبيق يعزز تجربة المحتوى في B2B، يوفر محتوى مخصص ويستخدم الذكاء الإصطناعي لتحسين التفاعلات وتحليل الأداء.
Recotap
recotap.com
ريكوتاب هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في تنفيذ حملات مستهدفة للانخراط مع العملاء المعنيين.
Madison Logic
madisonlogic.com
تساعد تطبيق Madison Logic الشركات على تحديد حسابات العملاء المحتملة والتفاعل معها، وتحسين استراتيجيات التسويق وتحليل البيانات لتعزيز المبيعات.
Advertaze
advertaze.com
تطبيق Advertaze يمكّن المستخدمين من إنشاء إعلانات مخصصة تستهدف فرق الشراء في حسابات معينة، مما يضمن وصول الإعلانات للأشخاص المناسبين فقط.
Proof
useproof.com
تطبيق Proof يعزز ثقة الزوار ويخلق شعورًا بالاستعجال، مما يساعد على زيادة التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة في قمع التسويق.
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