برنامج البريد المباشر القائم على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل برنامج البريد المباشر المعتمد على الحساب على تمكين المؤسسات من إرسال بريد مباشر مخصص أو هدايا إلى جهات الاتصال المهمة ضمن حسابات محددة. يساعد هذا البرنامج الشركات في تعزيز ظهور العلامة التجارية ضمن الحسابات المستهدفة وتعزيز معدلات المشاركة مع تلك الحسابات المحددة. يمكن للمسوقين الاستفادة من برنامج البريد المباشر القائم على الحساب لبدء الاتصال بالحساب قبل أن تتواصل فرق المبيعات مباشرة مع صناع القرار الرئيسيين داخل تلك الحسابات. يعد هذا النهج مجرد طريقة تنفيذ محتملة ضمن استراتيجية التسويق القائمة على الحساب، إلى جانب طرق أخرى مثل الإعلانات القائمة على الحساب، وتجارب الويب والمحتوى القائمة على الحساب. تتمتع الشركات بالمرونة اللازمة لتبني أسلوب واحد أو مجموعة من أساليب التنفيذ هذه بناءً على أهدافها وتفضيلاتها المحددة.
إرسال تطبيق جديد
Sendoso
sendoso.com
Sendoso هي منصة مخصصة لإدارة الهدايا تساعد الشركات في تحسين تجارب العملاء والتسويق من خلال هدايا مخصصة وتكامل سهل مع أدوات الأعمال.
Xoxoday
xoxoday.com
تطبيق Xoxoday Plum يسهل أتمتة برامج المكافآت والحوافز والدفع عالمياً مع دعم العملة المتعددة والمناطق المتعددة، موجه للفرق التسويقية والبيعية.
&Open
andopen.co
&Open هو منصة هدايا عالمية تُسَير عملية تقديم الهدايا من البداية إلى النهاية لتسهيل الهدايا المؤسسية وتحسين ولاء العملاء.
Printfection
printfection.com
Printfection هو منصة لإدارة الهدايا والتسويق، تسهل شراء وتوزيع المنتجات المخصصة، مع تخزين وإدارة كامل للمنتجات عبر الإنترنت.
Kotis Design
kotisdesign.com
تطبيق كوتيس ديزاين يوفر منصة تجارة إلكترونية لتمكين العلامات التجارية من تصميم، بيع، وشحن الهدايا الترويجية عالميًا.
Postal
postal.com
تم تأسيس تطبيق Postal في 2020، ويتيح للشركات تكوين علاقات إنسانية فعالة مع العملاء والشركاء والمستفيدين.
PFL
pfl.com
تطبيق PFL يقدم خدمة البريد المباشر المدعومة بالبيانات، مع تخصيص الحملات وقياس الأداء لزيادة التفاعل مع العملاء.
Alyce
alyce.com
Alyce هو تطبيق يمنح الشركات إمكانية إرسال هدايا مخصصة لتعزيز العلاقات مع العملاء وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.
Reachdesk
reachdesk.com
تساعد تطبيق Reachdesk الشركات B2B على إرسال البريد المباشر والهدايا باستخدام البيانات، مما يعزز التواصل مع العملاء والمستخدمين.
Enthusem
enthusem.com
تطبيق Enthusem من Prospect Smarter هو حل تسويق رقمي يركز على تحويل التسويق التقليدي إلى تسويق عبر الإنترنت، ويوفر معلومات شخصية عالية القيمة.
© 2025 WebCatalog, Inc.