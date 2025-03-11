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برنامج البريد المباشر القائم على الحساب
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برنامج البريد المباشر القائم على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج البريد المباشر المعتمد على الحساب على تمكين المؤسسات من إرسال بريد مباشر مخصص أو هدايا إلى جهات الاتصال المهمة ضمن حسابات محددة. يساعد هذا البرنامج الشركات في تعزيز ظهور العلامة التجارية ضمن الحسابات المستهدفة وتعزيز معدلات المشاركة مع تلك الحسابات المحددة. يمكن للمسوقين الاستفادة من برنامج البريد المباشر القائم على الحساب لبدء الاتصال بالحساب قبل أن تتواصل فرق المبيعات مباشرة مع صناع القرار الرئيسيين داخل تلك الحسابات. يعد هذا النهج مجرد طريقة تنفيذ محتملة ضمن استراتيجية التسويق القائمة على الحساب، إلى جانب طرق أخرى مثل الإعلانات القائمة على الحساب، وتجارب الويب والمحتوى القائمة على الحساب. تتمتع الشركات بالمرونة اللازمة لتبني أسلوب واحد أو مجموعة من أساليب التنفيذ هذه بناءً على أهدافها وتفضيلاتها المحددة.

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Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Sendoso هي منصة مخصصة لإدارة الهدايا تساعد الشركات في تحسين تجارب العملاء والتسويق من خلال هدايا مخصصة وتكامل سهل مع أدوات الأعمال.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

تطبيق Xoxoday Plum يسهل أتمتة برامج المكافآت والحوافز والدفع عالمياً مع دعم العملة المتعددة والمناطق المتعددة، موجه للفرق التسويقية والبيعية.

&Open

&Open

andopen.co

&Open هو منصة هدايا عالمية تُسَير عملية تقديم الهدايا من البداية إلى النهاية لتسهيل الهدايا المؤسسية وتحسين ولاء العملاء.

Printfection

Printfection

printfection.com

Printfection هو منصة لإدارة الهدايا والتسويق، تسهل شراء وتوزيع المنتجات المخصصة، مع تخزين وإدارة كامل للمنتجات عبر الإنترنت.

Kotis Design

Kotis Design

kotisdesign.com

تطبيق كوتيس ديزاين يوفر منصة تجارة إلكترونية لتمكين العلامات التجارية من تصميم، بيع، وشحن الهدايا الترويجية عالميًا.

Postal

Postal

postal.com

تم تأسيس تطبيق Postal في 2020، ويتيح للشركات تكوين علاقات إنسانية فعالة مع العملاء والشركاء والمستفيدين.

PFL

PFL

pfl.com

تطبيق PFL يقدم خدمة البريد المباشر المدعومة بالبيانات، مع تخصيص الحملات وقياس الأداء لزيادة التفاعل مع العملاء.

Reachdesk

Reachdesk

reachdesk.com

تساعد تطبيق Reachdesk الشركات B2B على إرسال البريد المباشر والهدايا باستخدام البيانات، مما يعزز التواصل مع العملاء والمستخدمين.

Enthusem

Enthusem

enthusem.com

تطبيق Enthusem من Prospect Smarter هو حل تسويق رقمي يركز على تحويل التسويق التقليدي إلى تسويق عبر الإنترنت، ويوفر معلومات شخصية عالية القيمة.

Alyce

Alyce

alyce.com

Alyce هو تطبيق يمنح الشركات إمكانية إرسال هدايا مخصصة لتعزيز العلاقات مع العملاء وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

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