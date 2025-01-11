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برنامج البريد المباشر القائم على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية - بولندا
يعمل برنامج البريد المباشر المعتمد على الحساب على تمكين المؤسسات من إرسال بريد مباشر مخصص أو هدايا إلى جهات الاتصال المهمة ضمن حسابات محددة. يساعد هذا البرنامج الشركات في تعزيز ظهور العلامة التجارية ضمن الحسابات المستهدفة وتعزيز معدلات المشاركة مع تلك الحسابات المحددة. يمكن للمسوقين الاستفادة من برنامج البريد المباشر القائم على الحساب لبدء الاتصال بالحساب قبل أن تتواصل فرق المبيعات مباشرة مع صناع القرار الرئيسيين داخل تلك الحسابات. يعد هذا النهج مجرد طريقة تنفيذ محتملة ضمن استراتيجية التسويق القائمة على الحساب، إلى جانب طرق أخرى مثل الإعلانات القائمة على الحساب، وتجارب الويب والمحتوى القائمة على الحساب. تتمتع الشركات بالمرونة اللازمة لتبني أسلوب واحد أو مجموعة من أساليب التنفيذ هذه بناءً على أهدافها وتفضيلاتها المحددة.
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&Open
andopen.co
&Open عبارة عن منصة عالمية للهدايا تقوم بتوريد الهدايا بشكل مدروس، وتشغيلها تلقائيًا عند إرسالها، وتتعامل مع جميع الخدمات اللوجستية من البداية إلى النهاية. نحن نساعد العلامات التجارية على بناء الولاء وزيادة الاحتفاظ بها عن طريق تقديم هدايا أفضل وأسرع وأسهل للشركات. احجز عرضًا توضيحيًا أو تحدث مع أحد خبراء الهدايا لدينا اليوم لاكتشاف الحل المناسب لك.
Kotis Design
kotisdesign.com
نحن مزود رائد في الصناعة وشريك تكنولوجي يقدم منصة تجارة إلكترونية قابلة للتطوير لمساعدة العلامات التجارية على إنشاء المنتجات وبيعها وشحنها في جميع أنحاء العالم. بدءًا من فرق الموارد البشرية ووصولاً إلى تسلسلات المبيعات والتسويق، نحن نساعد في دمج الغنيمة وتوزيعها ضمن سير عملك. نحن نصنع غنيمة يرغب الناس في ارتدائها واستخدامها. استفد من تصميم منتجاتنا الحائز على جوائز من خلال حل قوي للتخزين والتنفيذ. يمكن لمنشآتنا الكائنة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شبكة من المصانع الخارجية، إرسال البضائع إلى جميع أنحاء العالم. يمكن للسلع ذات العلامات التجارية جيدة التوقيت أن تضاعف أو تضاعف قيمة فرصتك ثلاث مرات. تتيح لك عمليات التكامل بين Salesforce وShopify إرسال البضائع عندما يكون ذلك منطقيًا، وذلك باستخدام فرق المستودعات والتنفيذ لدينا. لا حاجة لخزانة غنيمة! دعونا نبني سلعًا رائعة معًا.
Sendoso
sendoso.com
أنشئ حملات مميزة للغاية ومصممة خصيصًا للتواصل بعمق مع المشترين طوال رحلة دورة حياة العميل وتحقيق المزيد من عائد الاستثمار لاستثمارات المبيعات والتسويق الخاصة بك باستخدام منصة Sendoso Direct Marketing Automation Platform.
Xoxoday
xoxoday.com
تساعد Xoxoday Plum على أتمتة برامج المكافآت والحوافز والمدفوعات على نطاق عالمي مع إمكانيات متعددة العملات ومتعددة المناطق. نحن نسهل على فرق التسويق والمبيعات إرسال المكافآت والحوافز والهدايا الإلكترونية عبر دورة حياة العميل باستخدام نظام نقاط المكافأة باستخدام سير العمل على نطاق واسع. نحن نتكامل مع إدارة علاقات العملاء (CRMs) وأدوات المسح وأدوات البريد الإلكتروني ونقدم حلول واجهة برمجة التطبيقات (API) للتكامل مباشرة مع منتجاتك. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات. لقد قام أكثر من 2000 عميل بشحن أكثر من 80 مليون مكافأة على مستوى العالم، مما يجعل Plum العمود الفقري للمدفوعات ذات العلامات التجارية.
Printfection
printfection.com
Printfection عبارة عن منصة لإدارة غنيمة تعمل على تبسيط عملية شراء وإدارة وتوزيع البضائع ذات العلامات التجارية. يستخدمنا عملاء مثل Zendesk وBetterHelp وHinge وGusto لشحن المنتجات الغنائم بسهولة إلى العملاء والعملاء المتوقعين والموظفين والأحداث. وهذا يدعم جهود ABM الخاصة بك ويمكننا أن نوفر لك ساعات من الوقت في إدارة المنتجات الغنيمة، مما يساعدك على تحقيق وقياس عائد استثمار أكبر من جهود تسويق المنتجات الغنائية. ما الذي يفصلنا عن شركات غنيمة أخرى؟ هناك بالفعل المئات من شركات غنيمة ومواقع غنيمة هناك. تقدم معظمها خدمات طباعة بسيطة وتوزيع المنتجات الترويجية، أي يمكنك وضع شعارك على بعض الأكواب وبعض القمصان ثم إرساله إلى مكتبك. معظم شركات الغنيمة هذه لا تقدم أي تكنولوجيا. لا توجد طريقة لتقديم الهدايا بشكل استراتيجي للعملاء أو العملاء المحتملين، ولا توجد عمليات تكامل مع Salesforce (أو أي نظام إدارة علاقات عملاء آخر) ولا توجد اتصالات بأدوات أتمتة التسويق مثل Marketo وHubSpot وZapier وما إلى ذلك. Printfection عبارة عن خدمة كاملة وغنيمة شاملة منصة للإدارة والتنفيذ حيث لا يمكنك فقط وضع علامة تجارية على آلاف العناصر الإبداعية حقًا، ولكن يمكنك أيضًا شحن هذه العناصر بشكل استراتيجي إلى أي مكان في العالم من خلال مجموعتك التقنية الحالية. يحصل كل عميل أيضًا على مدير حساب مخصص وفريق نجاح غنيمة، حيث نشارك بانتظام ما هو الأفضل للمناسبات والهدايا ومكافآت العملاء وما إلى ذلك، ونبقيك على اطلاع بأحدث وأروع العناصر. نحن نقدم خدمة غنيمة لم يجربها سوى عدد قليل جدًا من الشركات من قبل. إنشاء SWAG تصفح كتالوجنا الشامل الذي يضم مئات ومئات من المنتجات الترويجية الرائعة، أو أرسل طلب بحث عن عنصر. نضيف عناصر جديدة إلى الكتالوج طوال الوقت بناءً على احتياجات العملاء. تجعل عملية إعداد العناصر لدينا من السهل للغاية وضع شعارك والأعمال الفنية الخاصة بشركتك على أي شيء تقريبًا: القمصان، والسترات، والقمصان، والأكواب، وزجاجات المياه، ومكبرات الصوت، والمنتجات التقنية، والألغاز، ومجموعات Jenga، سمها ما شئت. يمكننا أن نصنع منتجات ممتعة ومبتكرة مثل البيناتا وطاولات التدليك - انطلق وفكر خارج الصندوق! تخزين وتخزين غنيمة يمكننا بالطبع إرسال غنيمة مباشرة إلى مكتبك أو أي مكان، ولكن التألق الحقيقي وراء Printfection هو أننا سنقوم بتخزين كل غنيمة لك! لا مزيد من خزانة المكتب أو الزنزانة الفوضوية. بمجرد طلب غنيمة الخاص بك، يتم شحن العناصر إلى مركز التنفيذ لدينا. يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي وعرض جميع مخزونك في الوقت الفعلي. عندما تريد إرسال غنيمة إلى الموظفين، أو العملاء المحتملين، أو العملاء، أو الشركاء، أو إلى حدث ما، فما عليك سوى بضع نقرات وسنقوم بشحن وتنفيذ جميع الطلبات نيابةً عنك. الأمر بهذه السهولة. خدمات طباعة وشحن القمصان على الرغم من أننا نصنف مئات العناصر، إلا أن لدينا بعض العملاء الذين غالبًا ما يبدأون بقمصان الشركات. يمكننا طباعة شعارك وأعمالك الفنية على العديد من أنواع القمصان المختلفة، بما في ذلك جميع أنواع الأحجام والأقمشة. يمكننا أيضًا شحن أي نوع من الملابس المخصصة، بما في ذلك السترات ذات القلنسوة والسراويل والملابس الداخلية وما إلى ذلك. نحن واحدة من أكثر شركات دروبشيبينغ القمصان مرونةً. استيفاء SWAG لم يكن من السهل أبدًا إيصال سلع شركتك إلى العملاء المحتملين والعملاء والموظفين. يمكنك شحن غنيمة خاصة بك إلى مستودعاتنا لاستخدامها في الحملات، وسيتم تخزين أي غنيمة جديدة تطلبها من خلال الاستخدام لك. بنقرات قليلة فقط، يمكنك إرسال أي عنصر إلى أي مكان في العالم؛ سواء كان ذلك يتعلق بحساب مهم تحاول إغلاقه، أو عميل مخلص قام للتو بتجديدك أو مساعدتك في دراسة حالة. التغليف والأطقم المخصصة نحن نجعل من السهل إنشاء مجموعات مخصصة رائعة لتأهيل العملاء الجدد، وذلك باستخدام جهود ABM الخاصة بك، أو إسعاد الموظفين الجدد. يتيح لك الإعداد المخصص وضع علامة تجارية على صناديق التغليف الخاصة بك من خلال عملك الفني المخصص، وإضافة إدخالات ومواد حشو مخصصة، وترتيب أي عناصر من اختيارك بدقة. مثالية لتوفير تجربة فتح الملاكمة المثالية! دروبشيبينغ الحدث (منتجات دروبشيب الترويجية) نحن نجعل دروبشيبينغ غنيمة / المنتجات الترويجية للأحداث سهلة للغاية. يمكنك إرسال أي العناصر التي تريدها. تعني ميزة تعبئة الأحداث لدينا أن جميع عناصر الملابس الخاصة بك ستصل بشكل أنيق ومُصنفة حسب الحجم والجنس، لذلك كل ما عليك فعله هو إخراج قمصانك من الصندوق في جناحك وستكون جاهزًا لوقت العرض. عند انتهاء الحدث الخاص بك، يمكنك ببساطة إرسال أي غنيمة غير مستخدمة مرة أخرى إلى مركز التنفيذ الخاص بنا، مما يقلل بشكل كبير من الإنفاق المهدر. إذا قمت بتحديد التسليم المضمون، فسوف تصل العناصر الخاصة بك في تاريخ محدد. لن تضطر أبدًا إلى التدافع للحصول على غنيمة من وإلى الحدث مرة أخرى! تكامل SALESFORCE وتكامل أدوات التسويق اسمح لمندوبي المبيعات لديك بطلب غنيمة مباشرة من خلال Salesforce. أو قم بأتمتة عملية تقديم الهدايا الغنائم من خلال Marketo أو HubSpot أو Intercom أو أي عدد من الأدوات التي تستفيد من تكامل Zapier الخاص بنا. يمكنك أيضًا إنشاء متجر غنيمة للشركة للاستفادة من تكامل Shopify الخاص بنا. Printfection هي أسهل طريقة لشحن غنيمة إلى أي شخص في أي مكان في العالم.
Reachdesk
reachdesk.com
تُمكّن Reachdesk شركات B2B من تقديم اللحظات المهمة على نطاق واسع من خلال البريد المباشر المبني على البيانات والهدايا. من خلال Reachdesk، يمكن للشركات تقديم الهدايا والبريد المباشر الذي يبني اتصالات أعمق مع العملاء والمحتملين والموظفين بنقرة زر واحدة. تعمل تكاملاتنا مع مجموعتك التقنية على توفير عائد استثمار واضح وقابل للقياس؛ لم تعد القناة المباشرة لعبة تخمين.
Alyce
alyce.com
Alyce عبارة عن منصة هدايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على بناء العلاقات وتسريع المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية من خلال الهدايا المخصصة. تستخدم فرق التسويق والمبيعات والعملاء Alyce لفتح الباب أمام أعمال جديدة ورعاية العملاء الأوفياء ومكافأتهم طوال دورة حياتهم.
Postal
postal.com
تأسست Postal في عام 2020 في سان لويس أوبيسبو، كاليفورنيا، وهي منصة المشاركة غير المتصلة بالإنترنت الرائدة التي تخدم أكثر من 600 عميل B2B مثل Outreach وYelp وCisco Meraki وSeismic وFivetran. يمكّن البريد العملاء من إنشاء اتصالات إنسانية هادفة ومؤثرة مع العملاء المحتملين والشركاء والعملاء والموظفين. تعرف على المزيد على موقع postal.com.
PFL
pfl.com
في PFL، نحن متخصصون في إنشاء بريد مباشر يعتمد على البيانات والذي يوفر لحظات حقيقية ويزيد من نمو المؤسسات. بفضل سجل حافل من النجاح لبعض أكبر العلامات التجارية في العالم، فإننا نقدم القياس والتخصيص والقدرة على التنبؤ التي تتوقعها من التسويق الرقمي إلى عالم البريد المباشر. يعمل نهجنا الشامل على تبسيط عملية التنفيذ وإدارة كل شيء بدءًا من الإستراتيجية والإنتاج وحتى التسليم والقياس. نحن نستخدم تكتيكات رقمية مقترنة بلمسات بريدية مباشرة لا تُنسى، بدءًا من البطاقات البريدية والرسائل إلى رسائل البريد ثلاثية الأبعاد مع عناصر الشعار، لزيادة التفاعل وتحقيق النتائج. نحن نستغل قوة بياناتك لتخصيص الحملات على أي نطاق، من المئات إلى الملايين، مما يضمن حصول عملائك على رسائل ذات صلة وشخصية. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل منصتنا مع إدارة علاقات العملاء (CRM/MAP) الخاصة بك، مما يتيح لك قياس أداء البريد المباشر وعائد الاستثمار (ROI) بسهولة. اسمح لنا بمساعدتك في جعل عملائك يبتسمون من خلال بريد مباشر جذاب وشخصي وقابل للقياس.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem، من شركة Prospect Smarter، هو حل تسويق رقمي متخصص في التسويق عبر الإنترنت. تقديم عملاء محتملين حصريين وذوي قيمة عالية وشخصية.